هل يفضي إعفاء الداودي إلى تعديل موسع في حكومة العثماني؟

هسبريس - نور الدين إكجان

أَعَادَ طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بإعْفَائِهِ من مُهِمَتِهِ الحكومية سجال المطالبة بتعديل حكومي مُوسع يَعْصِفُ بالعديد من الوزراء الذين تَطَالُهُمْ الانتقادات بخصوص أدائهم وحصيلة القطاعات التي يشرفون عليها، في ظل ارتفاع منسوب التشكي لدى المغاربة.

التعديل الذي يَرُومُ إعادة الحياة إلى حكومة سعد الدين العثماني، التي تُوَاجِهُ أياما عصيبة، بعد مزاحمة ملتمس الرقابة الذي يشهره حزب الأصالة والمعاصرة لأغلبيتها، موازاة مع رُدود فعل الوزراء حول حملة المقاطعة، والتي وضعت العديد من المسؤولين الحكوميين تحت نيران السخرية ومقصلة الإقالة.

ومن المنتظر أن تحسم الأيام القليلة المقبلة في الجدل الدائر حاليا، فبالرغم من تحقيق الداودي لمطالب المقاطعين بوضعه لطلب إعفائه، فإن التعاليق المتناسلة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع سقف الإعفاءات لتطال وزراء آخرين؛ وهو ما يُنْذِرُ باجتماعات حكومية وأغلبية حاسمة، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي السياق، استبعد عباس الوردي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "يكون هناك تعديل حكومي موسع، لأن العبرة تأتينا من الأردن التي تعيش وضعا كارثيا، ما يستدعي المحافظة على دولة الاستقرار والتمييز، والأخذ على محمل الجد ما يقع في دول الجوار"، مطالبا "الجميع بإدراك خطورة الوضعية الحالية، خصوصا أن الأغلبية الحكومية واعية بالمستلزمات وعقدت اجتماعا لتدارس الوضعية واقترحت خلاله مجموعة من الحلول، التي تستوجب بعض الوقت"".

وأشار الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "التعبير عن الرأي مسألة محمودة؛ لكنها لا يجب أن تمْتّدَ إلى المساس بالاقتصاد الوطني من خلال حملة المقاطعة الذي أضرت بالنموذج المغربي"، مشددا على أن "الحراك الإيجابي يجب أن يتجه صوب تقديم العرائض والملتمسات لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية".

بالرغم من كل الملاحظات، أكد المتحدث أن "الوضع الحالي يبقى إيجابيا؛ لأنه يدل على التفاعل بين الشعب والحكومة، مع وجوب الأخذ بالمسائل الدستورية الواجب احترامها، بداية بكون تنصيب الحكومة من اختصاص الملك، وتغيير بعض المناصب والحقائب هو اختصاص لرئاسة الحكومة التي ترفع طلبها إلى الملك".

وزاد: "أن المشكل الحاصل الآن يُمْكِنُ اختصاره في عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب في حينها"، مطالبا بـ"تفعيل لجان تشاركية قريبة من المواطن، تَنقُلُ صوته إلى الحكومة عبر المجالس الجماعية لتنوير الرأي العام وسن سياسات تنسجم مع تطلعات المواطنين".