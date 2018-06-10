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الرئيسية | سياسة | هل يفضي إعفاء الداودي إلى تعديل موسع في حكومة العثماني؟

هل يفضي إعفاء الداودي إلى تعديل موسع في حكومة العثماني؟

هل يفضي إعفاء الداودي إلى تعديل موسع في حكومة العثماني؟
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 10 يونيو 2018 - 23:16

أَعَادَ طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بإعْفَائِهِ من مُهِمَتِهِ الحكومية سجال المطالبة بتعديل حكومي مُوسع يَعْصِفُ بالعديد من الوزراء الذين تَطَالُهُمْ الانتقادات بخصوص أدائهم وحصيلة القطاعات التي يشرفون عليها، في ظل ارتفاع منسوب التشكي لدى المغاربة.

التعديل الذي يَرُومُ إعادة الحياة إلى حكومة سعد الدين العثماني، التي تُوَاجِهُ أياما عصيبة، بعد مزاحمة ملتمس الرقابة الذي يشهره حزب الأصالة والمعاصرة لأغلبيتها، موازاة مع رُدود فعل الوزراء حول حملة المقاطعة، والتي وضعت العديد من المسؤولين الحكوميين تحت نيران السخرية ومقصلة الإقالة.

ومن المنتظر أن تحسم الأيام القليلة المقبلة في الجدل الدائر حاليا، فبالرغم من تحقيق الداودي لمطالب المقاطعين بوضعه لطلب إعفائه، فإن التعاليق المتناسلة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع سقف الإعفاءات لتطال وزراء آخرين؛ وهو ما يُنْذِرُ باجتماعات حكومية وأغلبية حاسمة، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي السياق، استبعد عباس الوردي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "يكون هناك تعديل حكومي موسع، لأن العبرة تأتينا من الأردن التي تعيش وضعا كارثيا، ما يستدعي المحافظة على دولة الاستقرار والتمييز، والأخذ على محمل الجد ما يقع في دول الجوار"، مطالبا "الجميع بإدراك خطورة الوضعية الحالية، خصوصا أن الأغلبية الحكومية واعية بالمستلزمات وعقدت اجتماعا لتدارس الوضعية واقترحت خلاله مجموعة من الحلول، التي تستوجب بعض الوقت"".

وأشار الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "التعبير عن الرأي مسألة محمودة؛ لكنها لا يجب أن تمْتّدَ إلى المساس بالاقتصاد الوطني من خلال حملة المقاطعة الذي أضرت بالنموذج المغربي"، مشددا على أن "الحراك الإيجابي يجب أن يتجه صوب تقديم العرائض والملتمسات لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية".

بالرغم من كل الملاحظات، أكد المتحدث أن "الوضع الحالي يبقى إيجابيا؛ لأنه يدل على التفاعل بين الشعب والحكومة، مع وجوب الأخذ بالمسائل الدستورية الواجب احترامها، بداية بكون تنصيب الحكومة من اختصاص الملك، وتغيير بعض المناصب والحقائب هو اختصاص لرئاسة الحكومة التي ترفع طلبها إلى الملك".

وزاد: "أن المشكل الحاصل الآن يُمْكِنُ اختصاره في عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب في حينها"، مطالبا بـ"تفعيل لجان تشاركية قريبة من المواطن، تَنقُلُ صوته إلى الحكومة عبر المجالس الجماعية لتنوير الرأي العام وسن سياسات تنسجم مع تطلعات المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ناقم الأحد 10 يونيو 2018 - 23:23
نريد حلول وليس مسرحيات.المقاطعة و المقاطعة حتى الاستجابة للمطالب...
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58
2 - عبدو من الرباط الأحد 10 يونيو 2018 - 23:26
الشعب لا يطالب بإقالة الحكومة بل يطالب بمحاسبة كل مسؤول على حدة وإرجاع كل درهم الى خزينة الشعب وإصلاح التعليم والصحة والنهوض بالعالم القروي ومراجعة الأسعار الملتهبة والضرائب الجد مرتفعة
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67
3 - mohamed الأحد 10 يونيو 2018 - 23:30
اذا كانت هذه الحكومة تكن شيء من الاحترام الى هذا الشعب الذي عان الكثير من القرارات لا شعبية .فيجب على كل وزير او وزيرة اساء بتصريحاته للمغاربة ان يتقدم بطلب اعفاءه .
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29
4 - المحورين الأحد 10 يونيو 2018 - 23:32
لم تعد الإعفاءات، ولا الإستقالات، ولا التبشير ب"الزلزال السياسي" المزعوم مقنعا للكثيرين...اليوم، تغيرت الأوضاع بصفة جدرية، إذ عملت الأحزاب السياسية المنضوية كلها تحت لواء "حكومة سنطرال"واخبرتنا عن تموقعها الراسخ إلى جانب "الرأسمال الجشع"، وكرست فرز محورين يتكونان فئتين إجتماعيتين في المغرب لاثالثة لهما : محور الأغنياء المتكون من "الأحزاب-الحكومة-الباطرونا" ومحور الفقراء المتكون من "الشغيلة-الموظفين-العاطلين"...فكيف يمكن إعادة ترميم هذا الوضع على الأقل، قبل إصلاحه.
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23
5 - عايق الأحد 10 يونيو 2018 - 23:33
شوف أصاحبي لن يعفى الداودي ولا أخنوش ولا بوسعيد ولا أحد . ستبقى دار لقمان على حالها. وبه وجب الإعلام. والسلام.
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13
6 - الصمدي الأحد 10 يونيو 2018 - 23:36
يلزم التحلي بالمزيد من الحكمة فيما يخص هذه المقاطعة التي تضررت منها اسر الفلاحين الصغار و العمال.
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-27
7 - omar الأحد 10 يونيو 2018 - 23:37
Le gouvernement doit lancer le plus rapidement le dialogue social
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9
8 - ahmed الأحد 10 يونيو 2018 - 23:39
على من تضحكون إقالة .لجنة ففففففففففففف دائما تستحمرونا لكي نبقى في حلقة مسدودة وفقوا راه كولشي آتعرى شفوا لقدام أنقدونا بل أنفسكم أولا الناس في الخارج يضحكون عليكم أما نحن غير قطيع سننطحكم يوما مااااااااااااااااااااااااا
إن الله يمهل ولا يهمل .
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7
9 - محمد جلال الأحد 10 يونيو 2018 - 23:41
المغاربة ليسوا بحاجة إلى محكومة لهم الأمل في أن تكون لهم حكومة من 15وزيرا وليس 40وزيرا مع إقالة محكومة العثماني التي لم تف بعهودها وليست لها الكفاءة والقدرة على تدبير الشأن العام وحل المشاكل الاقتصادية التي تركتها محكومة بن كيران.
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10 - Galfaoui الأحد 10 يونيو 2018 - 23:41
نطالب بحل الحكومة و مجلسي النوب و المستشارين لان لا فائدة في اعضاءها و لا تفقه في تسيير شؤون المغاربة مثقال ذرة ...فقط جمع الاموال و الاغتناء على حساب المواطن
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11 - aziz الأحد 10 يونيو 2018 - 23:43
هل توجد حكومة اصلا لان الحكومات تخدم الوطن والشعوب وليس العكس الشعب يعيش القهر والظلم اما الداودي فليس سوى كبش فداء ونحن نعرف الاسباب لهدا ولو تغيرت الحكومة كاملة سنجد نسخة طبق الاصل للحكومة الجديدة والمقبلة ادا اردنا حكومة في المستوى يجب تغيير الوجوه وكذلك الاحزاب المسيطرة وهده اشوف تشرف
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