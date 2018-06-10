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الرئيسية | سياسة | الملك يستقبل الرئيس النيجيري بالتمر والحليب

الملك يستقبل الرئيس النيجيري بالتمر والحليب

الملك يستقبل الرئيس النيجيري بالتمر والحليب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 10 يونيو 2018 - 19:00

حل رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوخاري، عشية اليوم الأحد بالرباط، في زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة من العاهل المغربي.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، وجد الرئيس النيجيري في استقباله الملك محمد السادس الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.

وبعد ما استعرض الملك محمد السادس، وضيفه الكبير تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قدم للرئيس محمدو بوخاري التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الملكية لمطار الرباط سلا، توجه موكب قائدي البلدين صوب ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، حيث سيقام حفل استقبال رسمي على شرف ضيف الملك الكبير.

واحتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار، الذي قطعه موكب الملك والرئيس النيجيري، معبرين عن فرحتهم الغامرة بهذه الزيارة، التي تأتي لتعزيز علاقات الصداقة والأخوة العميقة والتقدير المتبادل الذي يجمع قائدي البلدين.

وبهذه المناسبة، ازدانت أبرز شوارع عاصمة المملكة بالأعلام الوطنية المغربية والنيجيرية، في تجسيد بليغ لعمق وجودة العلاقات الثنائية القائمة على تضامن فاعل وشراكة قوية ومستدامة.

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