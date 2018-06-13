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الرئيسية | سياسة | "الطليعة" ينفي عضوية بنعمرو بـ"لجنة بوعشرين"

"الطليعة" ينفي عضوية بنعمرو بـ"لجنة بوعشرين"

"الطليعة" ينفي عضوية بنعمرو بـ"لجنة بوعشرين"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 08:53

نفت الأمانة العامة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ما تم تداوله بخصوص مشاركة عبد الرحمن بن عمرو، عضو الكتابة الوطنية الكاتب العام السابق للحزب، في ندوة نظمتها "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين" يوم السبت 09 يونيو 2018 بصفته عضوا في هذه اللجنة

واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صادر عنها توصلت به هسبريس، أن ما تم تداوله "غير صحيح ويجانب الصواب"، مؤكدة احترامها لأعضاء اللجنة ومهامها، مبرزة أن حضور بن عمرو "كان بطلب من أعضاء اللجنة لإلقاء عرض حول شروط المحاكمة العادلة، وأنه لم ينصب نفسه مدافعا عن أي طرف من أطراف القضية المعروضة الآن على القضاء".

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