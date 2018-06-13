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الرئيسية | سياسة | "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي

"ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي

"ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:05

أعلنت مشتكيات بالصحافي توفيق بوعشرين، المتابع قضائيا بصك اتهام يضم "الاتجار بالبشر" وجرائم جنسية، انتظارهن توضيح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موقف تنظيمه السياسي من هذه القضية.

وأضافت المشتكيات ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، بمعية المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أن الرأي العام يحتاج من الأمين العام لـ"البيجيدي" إيضاح حقيقة موقف حزبه من هذه القضية المعروضة أمام القضاء، خصوصا بعد مشاركة قياديين وقياديات من "حزب المصباح" في ندوة نظمتها "لجنة الحقيقة والعدالة" في هذه القضية.

وطولب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأخذ العبرة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي حدد موقفه من مشاركة أمينه العام السابق في ندوة اللجنة نفسها، وبأن يوفر العثماني إجابات شافية للرأي العام على تساؤلات عديدة.

"هل عضوية منتمين لحزب العدالة والتنمية في هذه اللجنة تعكس توجه التنظيم من هذه القضية؟ وهل مشاركة قياديين وقياديات في الندوة التي جرى تنظيمها يوم السبت المنصرم تساير الموقف الرسمي للبيجيدي؟ وهل الحزب يصطف إلى جانب المتهم في هذه القضية؟"، تتساءل منتظرات رد سعد الدين العثماني.

وتزيد مقيمات الدعوى: "منذ بداية أطوار المحاكمة في هذا الملف، عبّر عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية عن مواقف داعمة للمتهم، كما أدلوا بتصريحات مخجلة في حق الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي منابر إعلامية، بل منهم من استغل صفته كممثل للأمة في البرلمان للتعبير عن مواقف تساند المتهم على حساب الطرف المدني، في إخلال بواجب مبدأ الحياد والتجريد"، وفق تعبيراتهن المتطابقة.

"إن الضحايا، كمواطنات مغربيات، يلتمسن من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن يوضح موقف حزبه من أطراف هذه القضية، وأن يتدخل بصفته السياسية لوضع حد للمواقف السلبية والاستفزازات المخجلة التي يطلقها قياديون في حزبه ضد اللائي أصررن على المحاكمة وطلب الحماية القضائية"، تعلن الغاضبات من "البيجيدي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مواطن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:20
ما لفيتو فيمن تعضو بان ليكم عالعثماني ، هاذ توفيق بوعشرين بريء كل شيء مفبرك الأعمى يرى براءة هاذا السيد
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25
2 - hamza الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:22
من امتى كانو الضحايا كينتظروا مواقف الأحزاب السياسية في قضياهم شوهتو بالمرأة المغربية
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38
3 - القادري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:27
وهـل طالبتم كل الأحزاب بالإفصاح عن مواقفهـا؟؟ اللعبة القذرة كانت واضحة منذ البداية ، نعم كان بوعشرين يقف في كثير من الأحيان الى جانب ابنكيران ، لكنه موقف موضوعي بعيد عن الذاتية... إذن فبوعشرين متابع ليس بالإغتصاب و.... وإنما لمواقفه السياسية .... ظهـر الحق وزهـق الباطل ....
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23
4 - أستاذ الإجتماعيات الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:29
ضحايا بوعشرين، هن بدورهن ضحايا لأعداء بوعشرين.
في هذا البلد يجب على المثقف أن (يدخل سوق راسو)، فهذا الشعب لا يستحق أن يضحي الإنسان بسنين من عمره في السجن من أجل المطالبة بحقوقه و حرياته.
هذا الشعب، معظمه للأسف، لا يفهم للحق و الحرية معنا.
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18
5 - Rachid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:30
البيجيدي عبارة عن جماعة و ليس حزب و بالتالي فان الاعضاء من المنعم و المرضي عليهم لذلك مهما فعلوا من مو بقات و جرائم و بالادلة فذلك مؤامرة عليهم كما يقولون و الامثلة كثيرة اما المعارضون لهم فهم من المغضوب عليهم و الضالين الخ من الاوصاف اليديولوجية ، خلاصة القول يجب حل هاته الجماعة من المداويخ السياسيين لان لا مكان لهم في عصرنا هذا .والسلام.
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-12
6 - Krimou El Ouajdi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:48
Il n'y a que les débiles qui vont croire cette mise en scène montée de toute pièces par les exploitants éternels du peuple marocain. Je suis convaincu et je crois que c'est ça la vérité absolue. Depuis quand nous avions une justice qui veille sur l'intérêt du citoyen. A ma connaissance, depuis qu'on a ouvert les yeux nous avions entendu, vu et vécu que dans les manigances. On ne peut se voiler la face. La réalité sur le terrain en ai la preuve.
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8
7 - لا منتمي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:02
كيفاش ملف معروض على القضاء والضحايا المفترضين كيتسناو موقف حزب سياسي معين عيش نهار تسمع خبار والله العظيم يلا وضرتونا
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7
8 - يبجيدي سابق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:18
موقف البيجيدي راه باين ضد المشتكيات ولن يعلنوا عنه حتى يلج الجمل في سم الخياط.
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9 - ما بقيت فاهمة والو! الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:22
هاته النسوة اللواتي يتبجحن و يتمادين لدرجة مساءلة الحزب الحاكم عن موقفه من قضيتهن لا يمكن أن يكُنَّ فعلا ضحايا بل مأجورات لخدمة أجندة معينة. لأن المرأة العفيفة الشريفة لا تقبل بتمريغ سمعتها أمام العادي والبادي. لا يفعل ذلك إلا من لا يهمه شرفه وعرضه. وبالتالي فالأمر هنا يتعلق بعملية مقصودة ضد بوعشرين.
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10 - elamiri elmamoun الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:22
وهل عيب أو حرام كشف ما يخالج نوايا حزب العدالة والتنمية في كل القضايا التي تمس المواطنين والمواطنات؟ أم على المواطن إنتظار يوم أخد روحه، ليتشرف المواطنون بطلعة اللحي، الغير بهية، ويسمعونهم الموعظة البئيسة الداعية إلى صلح ذات البين وعفا الله عما سلف؛ فلتصوتوا على الإخوان والأخوات، وستحظى أرملة الفقيد بصدقة الدولة التي تسمن ولا تغني من جوع. وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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11 - diamon الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:24
ان كانت الفيديوهات صحيحة ؟؟؟فتبقى العلاقات برضى النسوة وهن في كامل قواهن العقلية وغير قاصرات . فلماذا نحاسب بوعشرين لوحده ما دامت المتعة الجنسية كانت للطرفين . هذا الملف يغلق لأنه على ما يبدو العلاقات المعلن عليها رضاءية بين بالغين .
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