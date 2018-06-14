الخلفي: عدم تصويت "دول عربية شقيقة" للملف المغربي مؤسف

هسبريس- محمد بلقاسم

تأسف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، لعدم تصويت دولة عربية شقيقة لملف المغرب الذي خسر تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 في مواجهة الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، في العاصمة الرباط، إن "المغرب خاض منافسة شرسة والتزم بالقواعد الأخلاقية"، موضحا أن المملكة قدمت ملفا تمكن من تجاوز العديد من الشروط التي توقع البعض عدم الوفاء بها.

وفي هذا الصدد أكد الخلفي أن "هنالك تعليمات ملكية من أجل تقديم ملف الترشح لسنة 2030"، مسجلا أن "المغرب مصمم وسيعمل على إنجاز المشاريع التي أعلنها في ملف الترشيح".

وفي وقت بدت واضحة إشادة الحكومة بالمجهود الذي بذل على مستوى إعداد الملف، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الدول التي ساندت الملف المغربي على مستوى القارة الأفريقية بلغت 40 بلدا"، مشددا على أن "هذا أمر يجب تثمينه، وهو رصيد للمغرب".

وبخصوص الدول التي لم تساند الملف المغرب، قال الوزير الخلفي وهو يجيب على أسئلة الصحافيين: "هذا أمر مؤسف، ولكن سنواصل العمل لأننا ننظر للمستقبل".

وزاد المسؤول الحكومي: "ينبغي أن نتوقف عند بلاغ الديوان الملكي بعد المكالمة مع أمير دولة قطر"، مضيفا: "الملك دعم هذا الملف، والمغرب معبأ للعمل في هذا الاتجاه، لأن القضية مرتبطة بربح رهانات كما فعلنا سابقا".