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كُتّاب وآراء
"التصويت السعودي" يسائل مستقبل العلاقات بين المغرب والرياض
تعالت أصوات مغربية تطالبُ الدولة بالرد على "خذلان" السعودية للمملكة المغربية في ملف الترشح لاحتضان كأس العالم 2026، خصوصا بعد التحركات المفضوحة لمسؤولي الدولة الخليجية لتغيير موقف بعض الاتحادات الكروية التي كانت ستمنح صوتها للملف المغربي.
ورغم أن سبع دول عربية صوتت لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فإن غضب الشارع المغربي طال فقط السعودية، بالنظر إلى دورها المحوري في حسم الصراع بين الملفين المرشحين.
وفسرت بعض القراءات "العقاب السعودي" بوجود أزمة صامتة بين الرياض والرباط عقب الموقف المغربي المحايد من الأزمة الخليجية الأخيرة.
وتبنت الرباط منذ بداية الأزمة الخليجية موقفاً وسطياً، إذ دعا ملك المغرب محمد السادس حينها أطراف الأزمة إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل تخفيف التوتر وتجاوز الأزمة، دون أن يقف مع أي طرف على حساب الآخر.
وخلط المغاربة بين المواقف الرياضية والسياسية في هجومهم المتواصل على السعودية، الذي وصل إلى حد المطالبة بفسخ جميع التحالفات القائمة بين البلدين. لكن الباحث في العلاقات الدولية والعربية خالد شيات اعتبر أن موقف الرياض تجاه "موروكو 2026" "لا يمكن أن يمهد لأزمة دبلوماسية في العلاقات بين المملكتين".
وفي وقت لم يصدر أي موقف رسمي يلوم الدول العربية التي صوتت ضد الملف المغربي، يرى الباحث المغربي، في تصريح لهسبريس، أنه حتى وإن كانت بعض الدول تخلط بين السياسي والرياضي فإن على المغرب أن يضع جانباً محطة "تصويت المونديال".
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن على المغرب أن يُحافظ على قضاياه الإستراتيجية مع السعودية وباقي دول الخليج وعدم إقحام الصراع الرياضي في دبلوماسية البلدين، مضيفا: "لو تعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية أو مواضيع إستراتيجية أخرى لكان الرد التصعيدي منطقيا".
ولفت الباحث إلى أن المغرب تجمعه مع السعودية والإمارات علاقات ممتازة يجب أن تنأى عن هذا الجدل الرياضي؛ "لأن المنطقة لا تحتاج إلى جرح آخر وتأزيم للوضع أكثر".
وحول القراءة التي أعطيت لاتصال الملك محمد السادس بأمير قطر لشكره على تصويت بلاده لصالح الترشيح المغربي؛ وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رسالة غير مباشرة إلى السعودية، أكد شيات أن "هذه القراءة خاطئة لأن العاهل المغربي لا يمكن له أن يتصل بالأطراف التي لم تقف بجانبه، وهذا لا يعني أن هناك أزمة خفية ترتبت عن التصويت".
ودعا الخبير ذاته المغاربة إلى تشجيع المنتخب السعودي في "مونديال" روسيا، قائلاً: "هذه رياضة شعبية عليها أن تبقى بعيدة عن لغة السب والشتم..هذا ليس من شيم المغاربة"؛ ولكنه أكد أن عدم الرضا عن المسؤولين السعوديين بعد واقعة التصويت "أمر سليم ومنطقي".
جدير بالذكر أن الملف الأمريكي المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" حصل على 134 صوتا، مقابل 65 صوتا فقط للملف المغربي.
وصوتت سبع دول عربية لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق والأردن ولبنان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
leurs votes pour les usa sont des obligations stratégiques d'existence face aux menaces réelles de l'iran,alors pas de précipitations désastreuses pour nos relations avec ces pays soumis aux usa,
non à l'aventurisme politique,nous subissons et nous essayons de reprendre sans dégâts ,le valet sario n'attend que les mauvaises réactions marocaines pour prendre notre place,
le sahara marocain est une question de vie pour les marocains
اذا لم يتدخل الملك سلمان ف "شلة العيال" هذه ستسير بالمملكة الى الهاوية.
أودي كون غي صوتو وبس...المشين انهم حشدو لهم الدعم من كل الجهات كأنه ملفهم...غير مقبول الطعن من الخلف فتلك ليست خيانة وغدر فحسب بل خسة و قلة مروأة...
مع احترامنا للسعوديين الذين يقولون ان الفرق كبير فما قيمة اصوات العرب..لو ان السعودية صوتت و فقط ما كان رد فعلنا كما هو عنذما علمنا انها ضغطت و هددت بل و اقامت ولائم من اجل استمالة الاصوات التي كانت ستصوت للمغرب...ونحن نعدر بالمناسبة العرب الاخرين الذين لو انه لم يصوت لنا في العالم باسره الا العرب على قلتهم لأحسسنا بالفخر على الانتماء...ولكن للأسف...
على كل حال التاريخ سيسجل من وفى و من خان..
يقول الشاعر.
لا خير في خل يخون خليله // ويقابله بعد المودة بالجفى.
وأنتم قابلتم المودة بالغدر و الخيانة...شكرا لكم.
الرد المغربي الذي تلاه وزير الثقافة ليس برد سياسي و رسمي إنما هو محاولة جس نبض من طرف الحكومة المغربية لمعرفة السبب الحقيقي الذي جعل السعودية تصوت ضد المغرب وخصوصا الصمت السعودي وعدم الرد على الهجمة الإعلامية المغربية على الموقف السعودي.
عدم المشاركة في اجتماع ليس كافي ولا يعتبر احتجاج قوي من طرف الحكومة المغربية
لو كان مثلا استدعاء السفير السعودي أو تنديد من وزارة الخارجية والتعاون يمكن القول أن الرد المغربي قوي لكنه يتضح انه لازال رد ضعيف ويفتقد لطبيعته السياسية
الرئيس الأمريكي أشعل نار الحرب بين قطر و دول الخليج و ها هو يشعلها بين المغرب و دول الخليج. ارجعوا إلى الله نحن أخوة في الدين . حتى عدم تصويت على المغر ب ربما فيه خير. نحن نريد ان نتحد . أمريكا اتحدت مع كندا والمكسيك و نحن نريد الفتنة ارجعوا إلى الله