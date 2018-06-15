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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | سياسة | "التصويت السعودي" يسائل مستقبل العلاقات بين المغرب والرياض

"التصويت السعودي" يسائل مستقبل العلاقات بين المغرب والرياض

"التصويت السعودي" يسائل مستقبل العلاقات بين المغرب والرياض
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:00

تعالت أصوات مغربية تطالبُ الدولة بالرد على "خذلان" السعودية للمملكة المغربية في ملف الترشح لاحتضان كأس العالم 2026، خصوصا بعد التحركات المفضوحة لمسؤولي الدولة الخليجية لتغيير موقف بعض الاتحادات الكروية التي كانت ستمنح صوتها للملف المغربي.

ورغم أن سبع دول عربية صوتت لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فإن غضب الشارع المغربي طال فقط السعودية، بالنظر إلى دورها المحوري في حسم الصراع بين الملفين المرشحين.

وفسرت بعض القراءات "العقاب السعودي" بوجود أزمة صامتة بين الرياض والرباط عقب الموقف المغربي المحايد من الأزمة الخليجية الأخيرة.

وتبنت الرباط منذ بداية الأزمة الخليجية موقفاً وسطياً، إذ دعا ملك المغرب محمد السادس حينها أطراف الأزمة إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل تخفيف التوتر وتجاوز الأزمة، دون أن يقف مع أي طرف على حساب الآخر.

وخلط المغاربة بين المواقف الرياضية والسياسية في هجومهم المتواصل على السعودية، الذي وصل إلى حد المطالبة بفسخ جميع التحالفات القائمة بين البلدين. لكن الباحث في العلاقات الدولية والعربية خالد شيات اعتبر أن موقف الرياض تجاه "موروكو 2026" "لا يمكن أن يمهد لأزمة دبلوماسية في العلاقات بين المملكتين".

وفي وقت لم يصدر أي موقف رسمي يلوم الدول العربية التي صوتت ضد الملف المغربي، يرى الباحث المغربي، في تصريح لهسبريس، أنه حتى وإن كانت بعض الدول تخلط بين السياسي والرياضي فإن على المغرب أن يضع جانباً محطة "تصويت المونديال".

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن على المغرب أن يُحافظ على قضاياه الإستراتيجية مع السعودية وباقي دول الخليج وعدم إقحام الصراع الرياضي في دبلوماسية البلدين، مضيفا: "لو تعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية أو مواضيع إستراتيجية أخرى لكان الرد التصعيدي منطقيا".

ولفت الباحث إلى أن المغرب تجمعه مع السعودية والإمارات علاقات ممتازة يجب أن تنأى عن هذا الجدل الرياضي؛ "لأن المنطقة لا تحتاج إلى جرح آخر وتأزيم للوضع أكثر".

وحول القراءة التي أعطيت لاتصال الملك محمد السادس بأمير قطر لشكره على تصويت بلاده لصالح الترشيح المغربي؛ وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رسالة غير مباشرة إلى السعودية، أكد شيات أن "هذه القراءة خاطئة لأن العاهل المغربي لا يمكن له أن يتصل بالأطراف التي لم تقف بجانبه، وهذا لا يعني أن هناك أزمة خفية ترتبت عن التصويت".

ودعا الخبير ذاته المغاربة إلى تشجيع المنتخب السعودي في "مونديال" روسيا، قائلاً: "هذه رياضة شعبية عليها أن تبقى بعيدة عن لغة السب والشتم..هذا ليس من شيم المغاربة"؛ ولكنه أكد أن عدم الرضا عن المسؤولين السعوديين بعد واقعة التصويت "أمر سليم ومنطقي".

جدير بالذكر أن الملف الأمريكي المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" حصل على 134 صوتا، مقابل 65 صوتا فقط للملف المغربي.

وصوتت سبع دول عربية لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق والأردن ولبنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Saad الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:09
أنا أحذر من استحواذ آل سعود على الإقتصاد المغربي٠ لقد رأينا الإنقلاب الذي كان سيقع في تونس بمباركة سعودية إماراتية وتدميرهم لمصر واليمن وليبيا٠ يجب تخفيض الديبلوماسية مع هذه البلدان لأنها تشكل خطر على الإستقرار٠
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32
2 - احمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:11
"الأعراب أشد كفرا ونفاقا"، والمقصود بهم أعراب شبه الجزيرة العربية
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26
3 - sifao الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:14
المغرب يدفع دم ابنائه للدفاع عن السعودية وهذه الاخيرة لم تتردد في نحر حلم 34 مليون مغربي وبتهكم كبير...اعادة النظر في العلاقة التي تجمع البلدين اصبح ضرورة ...
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23
4 - la retenue الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:14
attention,attention, pas de vengeance ridicule qui a des conséquences très graves sur nos relations avec les pays arabes,
leurs votes pour les usa sont des obligations stratégiques d'existence face aux menaces réelles de l'iran,alors pas de précipitations désastreuses pour nos relations avec ces pays soumis aux usa,
non à l'aventurisme politique,nous subissons et nous essayons de reprendre sans dégâts ,le valet sario n'attend que les mauvaises réactions marocaines pour prendre notre place,
le sahara marocain est une question de vie pour les marocains
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-4
5 - wood الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:14
نفس السياسة القديمة الجديدة التي ينتهجها المخزن مند الاستقلال و هي دائما ربط فشله و اخفاقاته و اخطائه بالأخرين ، مرة الجزائر ، مرة إيران ، مرة السعودية ، مرة صندوق النقد الدولي ،مرة الجفاف ، مرة الظرفية الدولية ، مرة ارتفاع اسعار البترول و اللائحة طويلة . أما فيما يتعلق بالسعودية فهناك فتور ليس بسبب المونديال و لكن بسبب الاموال التي تغدقها على المغرب بين الفينة و الأخرى . فالسعودية تعيش ازمة مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط و تورطها في حرب اليمن و الضغط الذي يمارسه عليها ترامب و لا يمكنها ان تدعم كثير من البلدان في نفس الوقت . فالنظام في المغرب ما كان ليستمر كل هذا الوقت لولا الدعم المالي السعودي او كما يقول المثل المصري : لحم أكتافه من خيرهم !!!!
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-3
6 - مغربية من بروكسل الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:15
هذا موقف لا يحتاج تفكير السعودية لا تفكر إلا في مصالحها حتى ولو على حساب الدين بدأت أشك أن حمايتهم لمكة ليس سوى رغبة في حماية مدخولهم السنوي على حساب الفقراء
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19
7 - HALLOOO HEEEEEY الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:15
المغرب بلد فقير ومهمش والسعودية دولة غنية وعندها الاستثمارات في انحاء العالم اذن اش غادي تدير السعودية بالمغرب المهمش الفقير??? واش شفتو شي نهار الغني تيعاشر الفقير?????
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-7
8 - هناك خطا ما الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:16
اننا نتمى عودة جنودنا البواسل والدين فيهم من رحمه في الحرب على اليمن بما ان آل سعود طبقوا علينا مبدء "جزاء سنمار" ولا نزل ننتظر
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15
9 - Mahzala الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:18
المغاربة الأحرار مكيهزوش فقلبهم وانما غيتعلمو من لغضر تاعكم باش يعرفو في المستقبل كيفاش يتعاملو معاكم اما الشعب السعودي فيه الخيب وفيه لمزيان وحنا عارفين بلي عقلية الحوكام مشي هيا عقلية المحكومين
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7
10 - انس الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:18
اخوان المغرب المغيبن فقط يشتمو في مصر والسيسي وهي دايما من تصوت لصالح المغرب وحكومة المغرب تسب بالجزائر وتقول جنرلات الجزائر وايضا صووتت الجزائر لمغرب... اتعجب من المغاربه يقول انظامه عسكرية وخوانه وينفذو اجنده خارجية واهووو مصر دايما تقف جمب العرب ولا تعرف سياسه الكيد واذ الملك اتصل بقطر يشكره لماذا لا يتصل بالسيسي والرئيس الجزائري ولكن هو ايضا يكيد السعودية ههه
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3
11 - داحس والغبراء الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:19
لا اظن ان السياسة ستتاثر اويجب ان تتاثر بالرياضة او بالعواطف سنرد لهم الصاع صاعين بالطريقة اامناسبة وفي الوقت المناسب هذا ان كنا اذكياء وحافظنا على مصالحنا ... والا ما معنى توتر العلاقات وتدهر سياسي .....ومن اجل ماذا؟؟.. من اجل جلدة. منفوخة بالبرد ...
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0
12 - hassan brasil الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:20
نحن كمغاربة عامة نعرف من هو الصديق و من هو العدو ، نرى دائما خلفهما و لا أحد منهما يدري أننا نراه ، و لكن عندما يتهجم أحد منهما و يريد إم يدخل من النافذة فله مصيدة تحت النافذة و لم يراها، فإذا كان الابله و البليد بليدا فلا نسلك طريقه بطريقته البليدة، نحن شعب ذكي و نعرف كيف يؤكل الكتف ، فلنا عبرة عن أنبياء الله تعالى مع قومهم و الصبر الذي تخلو به و دقة في التفكير فصبرا جميلا . عيدكم مبارك سعيد لطاقم هسبربس و لجميع قراءها و جميع المغاربة و المسلمين .
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1
13 - تاوناتي الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:20
عندما تسند الأمور إلى غير اهلها فلا تنتظر خيرا.محمد بن سلمان وآل التركي مجرد ولاد الفشوش, الحكم بالنسبة لهم لعب وسلفي.
اذا لم يتدخل الملك سلمان ف "شلة العيال" هذه ستسير بالمملكة الى الهاوية.
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3
14 - إعادة النظر الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:21
يجب في نظري إعادة النظر في العلاقات بين البلدين و أول خطوة هي وقف كل العمليات العسكرية في اليمن العربية الشقيقة الباسلة التي صوتت لصالح الملف المغربي عكس جارتهم السعودية. نحن لا قيمة لنا في العالم و القيمة كما يقولون بالدارجة إلى مادرتيها لراسك مكاين لي اديرها ليك !
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5
15 - مصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:21
ومادا كنتم تنظرون من حفدت قريش الم يؤدون خير خلق الله النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
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5
16 - البشير الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:23
اولا ليس تصويت السعودية او الدول العربية هو من هزم ملف المغرب لان الفارق كان شاسعا جدا تانيا المغرب يستاهل لانه قطع علاقته بايران لارضاء السعودية وهادي فرصة باش ما يبقاش المغرب يمارس سياسة الابطاح خارجيا واسد على الشعب دبا شكون اللي غيرد للشعب الملايير التي انفقت على هدا الملف وعلى سفريات المسؤولين البادخة وعلى الافارقة لكي يصوتو لن اموال الدولة الشعب اولى بها ولكن المخزن يطبق مقولة خبز الدار ياكلو البراني ما بغيناش كاس العالم
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1
17 - mosi. الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:23
صباح الخير و عيد سعيد للجميع...
أودي كون غي صوتو وبس...المشين انهم حشدو لهم الدعم من كل الجهات كأنه ملفهم...غير مقبول الطعن من الخلف فتلك ليست خيانة وغدر فحسب بل خسة و قلة مروأة...
مع احترامنا للسعوديين الذين يقولون ان الفرق كبير فما قيمة اصوات العرب..لو ان السعودية صوتت و فقط ما كان رد فعلنا كما هو عنذما علمنا انها ضغطت و هددت بل و اقامت ولائم من اجل استمالة الاصوات التي كانت ستصوت للمغرب...ونحن نعدر بالمناسبة العرب الاخرين الذين لو انه لم يصوت لنا في العالم باسره الا العرب على قلتهم لأحسسنا بالفخر على الانتماء...ولكن للأسف...
على كل حال التاريخ سيسجل من وفى و من خان..
يقول الشاعر.
لا خير في خل يخون خليله // ويقابله بعد المودة بالجفى.
وأنتم قابلتم المودة بالغدر و الخيانة...شكرا لكم.
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3
18 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:23
لن نشجع المملكة العبرية الصهيونيةالتي اقحمت السياسة بالرياضة
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6
19 - محمد السني الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:23
غريب امر هذا الجامعي المحلل. حقا يجب الا نخلط الرياضة بالسياسة وان كان الكل شياشة; لن كيف يدعونا لتشجيع فريق الصهيودية??? غريب
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4
20 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:24
خلاف عابرإن شاء الله. نتمنى أن تعود العلاقات المغربية السعودية إلى سابق عهدها كما كانت على الدوام . والله رغم هذا التصرف الصبياني من الشقيقة السعودية لن أكن أي شعور سلبي اتجاهها رغم عمق الجراح، في الأخير السعودية هي السعودية بمحاسنها و مساوئها تبقى عزيزة علينا وعفوية اولياء أمورها تثير الضحك أحيانا لأنها لا تنم عن سوء نية وإنما عن غضب عفوي استشاط دون أدنى تحكم فيه. تحية إلى أشقائنا السعوديين وإن شاء الله تتبدد الخلافات قريبا.
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21 - nordin الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:25
أوقات عصيبة نعيشها مع الأشقاء، يجب أن نتحلى بأعلى درجات ضبط النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله
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22 - mounir الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:26
يجب علينا أن نقنع بما رزقنا الله و نكف من طلب المساعدة من هد الدول ، و أن تعاقب العاهرات التي شوهت صمعة المغاربة مع الخلجيين
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23 - l'expert retraite bénévole الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:27
وسبق لسفير المملكة السعودية بالرباط أن نبه على أن العلاقات المغربية السعودية قوية و لن تتأثر بكرة القدم التي هي مجرد سحبة صيف
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24 - Hassan Sima الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:28
حتى و إن صوتت السعودية و غيرهـا لا أظن أننا گنا سنفوز گل ذالك فهـو في إطار سياسي ونحن بدورنا لابد أن نگون سياسيين والمحافظة على السلم بين إخواننا مسألة أخرى الخير فما إختاره الله عيد مبارك سعيد وحظ موفق للمنتخب المغربي
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25 - مواطن حر الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:28
دولة لا تحترم حتى شعبها و تريدون ان تدافع عليه من اعداء الوطن ، لماذا سيقطعون العلاقات مع السعودية و الخليج و هي اصلا دولة تابعة و خانعة لهم و يتسولون لهم و يطلبون منهم الاموال، حتى اصبحت الدولة و الشعب المغربي بدون قيمة و كرامة و شرف عالميا للاسف الشديد !!!
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26 - مواطن بغ يفهم الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:29
اذا لم تساند دول محور الشر والخيانة المغرب في مثل هذه المناسبة فمتى ستسانده مع ان المغرب ضحى اكثر من مناسبة بمصالحه وعلاقته مع دول اخرى لكي يساندها ويدعمها عسكريا كما هو الحال في اليمن ومع البحرين... اذن على المغرب ان يراجع علاقاته مع دول محور الشر. السعودية الامارات الكويت البحرين الاردن..هذه الدول كلها مشاكل ولا خير فيهم.ولا ياتي منهم الا الهزيمة وخذلان والخيانة.
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27 - Wael الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:29
لا ليس عتاب
الرد المغربي الذي تلاه وزير الثقافة ليس برد سياسي و رسمي إنما هو محاولة جس نبض من طرف الحكومة المغربية لمعرفة السبب الحقيقي الذي جعل السعودية تصوت ضد المغرب وخصوصا الصمت السعودي وعدم الرد على الهجمة الإعلامية المغربية على الموقف السعودي.
عدم المشاركة في اجتماع ليس كافي ولا يعتبر احتجاج قوي من طرف الحكومة المغربية
لو كان مثلا استدعاء السفير السعودي أو تنديد من وزارة الخارجية والتعاون يمكن القول أن الرد المغربي قوي لكنه يتضح انه لازال رد ضعيف ويفتقد لطبيعته السياسية
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28 - ilyes الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:31
Sa Majesté le roi Mohamed 6 je suis un algérien et je vous prie d'ouvrir une nouvelle page avec l’Algérie , c'est avec nous est l'avenir du Maroc. Nous sommes un seul peuple et on pourra faire beaucoup de belles choses ensemble inchallah. Laisse tomber les traîtres , ils ont toujours trahi la cause arabe et musulmane
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29 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:31
كفانا من الإذلال ومن التحقير فلنا من الخيرات في بلادنا الغالية ما يكفينا عن التسول و السياحة الجنسية التي يتخذها بني قريش في مواجهتها فليحيى المغرب و المغاربة الشرفاء
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30 - مواطن بسيط الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:31
السعودية خذلتنا بخصوص الكرة وانكرتنا وباعتنا رغم انها لن تكلف لن تخسر شيئا. السؤال الكبير . ماذا لو قامت جربت لا قدر الله فهل تتذكر السعودية أن المغرب بلد شقيق مسلميجبالوقوف معه . اصلا نحن لا نحتاج إليها وتبا لحكومة السعودية الخائنة .
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31 - aadraoui Alberta الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:33
انه آخر الزمان .الكرة رجز من عمل الشيطان و الشيطان يعدكم الكفر . كفاكم يامسلمين تريدون إشعال نار الفتنة من أجل الكرة.
الرئيس الأمريكي أشعل نار الحرب بين قطر و دول الخليج و ها هو يشعلها بين المغرب و دول الخليج. ارجعوا إلى الله نحن أخوة في الدين . حتى عدم تصويت على المغر ب ربما فيه خير. نحن نريد ان نتحد . أمريكا اتحدت مع كندا والمكسيك و نحن نريد الفتنة ارجعوا إلى الله
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