24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جراحة ناجحة لمصاب بورم خبيث في الحسيمة (5.00)

  2. مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)

  3. شذرات من ذاكرة صحافي.. حديث في السينما: الواقعي والمصنوع! (5.00)

  4. نجاة 20 عاملا في انهيار منجم للفحم بإقليم جرادة (5.00)

  5. تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 19:05

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد تم، على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية، وأحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار، ومحمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام.

أما على مستوى قطاع التربية الوطنية فقد تعيين محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.