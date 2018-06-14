مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد تم، على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية، وأحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار، ومحمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام.

أما على مستوى قطاع التربية الوطنية فقد تعيين محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.