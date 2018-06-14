24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حلاق يحتفي برونار
- ماذا سيخسرُ العالم الغربيّ إذا توحّد العرب؟
- من أجل تجمع قوي ومتطور
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (29) .. الظهير الذي دق أجراس الخطر
- الهويات والعائلات الحزبية: نموذج الأصالة والمعاصرة
مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)
شذرات من ذاكرة صحافي.. حديث في السينما: الواقعي والمصنوع! (5.00)
تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)
- "الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي" - (244)
- بتعليمات من الملك .. المغرب سيترشح لتنظيم كأس العالم 2030 - (179)
- مدرب منتخب السعودية يتوعد روسيا بخسارة افتتاح كأس العالم - (115)
- مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال - (112)
- التصويت ضدّ ملف "موركو 2026" يصل إلى البرلمان الكويتي - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقد تم، على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية، وأحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار، ومحمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام.
أما على مستوى قطاع التربية الوطنية فقد تعيين محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.