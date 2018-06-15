ترامب يهنئ الملك والشعب المغربي بعيد الفطر

هسبريس من الرباط

توصّل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الأمريكي، في هذه البرقية، للعاهل المغربي وللشعب المغربي، باسمه الخاص وباسم الشعب الأمريكي، عن أصدق المتمنيات، مؤكدا حرصه بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر ونهاية شهر رمضان "على التأمل في التقليد العريق الخاص بمساعدة الجيران والإفطار بمعية أشخاص من مختلف الآفاق؛ وهو تقليد يعود في جذوره إلى تعاليم الاسلام المتعلقة بالعدالة والرحمة".

وأكد الرئيس ترامب أن "عيد الفطر مناسبة للتذكير بمسؤولية التعايش في إطار روح من الصداقة وخلق مجتمع يمكن كل فرد من تحقيق طاقاته".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن متمنياته بالصحة والرخاء لكافة المسلمين في مختلف أرجاء المعمور، مشيدا بـ"المساهمة المهمة" التي يقدمها المسلمون بالولايات المتحدة الأمريكية الذين "اضطلعوا بمهامهم بكل شرف" في صفوف القوات المسلحة للبلد "الذي يجمع عدة ديانات".