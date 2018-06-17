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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يؤكد على أهمية "بوابة الشكايات"
اعتبر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن الوظيفة الأساسية للبوابة الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين "لن تتحقق إلا إذا التحقت بها كافة المؤسسات العمومية، واحتكمت إلى مستلزماتها المتعلقة بمأسسة تلقي ومعالجة شكايات المرتفقين وعموم المواطنين"، خصوصا أن هذه المؤسسات "تضطلع بدور اقتصادي بارز في المغرب، وتمثل أول مستثمر عمومي وأهم مرفق عام لتنفيذ السياسات العمومية، وأوسع مجال لاستقبال المرتفقين".
والحال أن المؤسسات العمومية، وفق المصدر ذاته "لم تتجاوز إلى اليوم نسبة انخراطها في البوابة الوطنية لتلقي الشكايات 20% منذ انطلاق هذه البوابة قبل خمسة أشهر؛ وذلك بالرغم من المراسلات العديدة التي أرسلتها مصالح الوزارة الى هذه المؤسسات".
يذكر أن عدد الإدارات العمومية المنخرطة في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين بلغ 76 إدارة عمومية، بنسبة انخراط للوزارات والمندوبيات السامية وصلت 100%، في حين بلغ عدد الشكايات الواردة على البوابة بلغ 31208، تمت معالجة حوالي70% منها، بمعدل مدة معالجة بلغ 11 يوما.