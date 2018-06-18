طلب إعفاء الداودي "يُعري" تدبير العثماني للأغلبية الحكومية

هسبريس - محمد بلقاسم

كشف تدبير سعد الدين العثماني للأزمة التي تلت الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لإعفائه من الحكومة على خلفية مشاركته في مسيرة لعمال شركة "سنترال" أمام البرلمان بالرباط، عن إشكاليات كبيرة في رئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للأغلبية الحكومية.

وفي الوقت الذي خرجت فيه الأمانة العامة لحزب "المصباح" ببلاغ تعلن فيه أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال"، كشف أكثر من مسؤول داخل الأغلبية الحكومية أن العثماني لم يكلف نفسه عناء إخبار حلفائه بذلك رغم أن اجتماعهم تزامن مع توصله بالطلب.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول حزبي ضمن التحالف الحكومي، في تصريح لهسبريس، إن "تدبير طلب إعفاء الداودي جزء من الإشكالات التي واجهت الأغلبية بعد سنة وبضعة أشهر من التدبير"، مسجلا أن العثماني يتحمل المسؤولية الكبرى في الوضع الذي تعيشه الأغلبية، المتمثل في غياب التنسيق بين مكوناتها في العديد من القضايا، التي يعد طلب الاعفاء أحد تجلياتها.

وأكد المسؤول الحزبي الذي رفض الكشف عن هويته، بمبرر الحفاظ على تماسك الأغلبية، أن "طريقة تدبير العثماني للتحالف المكون من ستة أحزاب تقتضي الكثير من الحضور وقوة الشخصية؛ الأمر الذي يفتقده رئيس الحكومة الذي يتعامل بانتقائية مع مكونات الأغلبية"، مطالبا بإعادة النظر في هذه الطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات غير محمودة على تماسك الأغلبية في القادم من الأيام.

ولتجنيب الأغلبية مزيدا من الخلافات، طالب المسؤول الحزبي بتفعيل ما تضمنه ميثاق التحالف الحكومي من ضرورة احترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها، محذرا من الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، مع العمل على حل الخلافات بآليات الميثاق.

وكان الميثاق قد طالب مكونات الأغلبية بالالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام، مشددا على أهمية تحقيق ما التزمت به أمام المواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.

ووضعت الأغلبية آليات لتفعيل الميثاق؛ في مقدمتها هيئة رئاسة الأغلبية، المكونة من رئيس الحكومة وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة لها أو من ينوبون عنهم وقيادي ثان من كل حزب، بالإضافة إلى هيئة الأغلبية بمجلسي البرلمان، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم.