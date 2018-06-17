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الرئيسية | سياسة | كولر يستعد للقاء مسؤولين من المغرب وممثلي جبهة البوليساريو

كولر يستعد للقاء مسؤولين من المغرب وممثلي جبهة البوليساريو

كولر يستعد للقاء مسؤولين من المغرب وممثلي جبهة البوليساريو
هسبريس من الرباط
الأحد 17 يونيو 2018 - 19:20

أفادت مصادر دبلوماسية تابعة لمجلس إدارة البعثة الأممية المينورسو بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، ينوي القيام بزيارة ثانية إلى منطقة النزاع في الأيام القليلة القادمة.

وقالت المصادر ذاتها إن مقر البعثة بمدينة العيون يعرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة استنفار غير مسبوقة استعدادا لاستقبال الألماني كولر، خاصة أن هذا الأخير لم يحدد تاريخ زيارته إلى المنطقة بعد.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، دون تحديد مكان وتاريخ انعقاد اللقاء، وبممثلي جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف.

كما سيقوم بجولة تفقدية إلى مواقع البعثة الأممية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار "المينورسو" للاطلاع عن كثب على حقيقة الإشكالات التي تواجه عملها بالمنطقة.

حري بالذكر أن زيارة الوسيط الأممي المرتقبة تعتبر الأولى من نوعها بعد قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الصادر نهاية شهر أبريل الماضي، الذي دعا أطراف النزاع إلى دعم مجهودات الألماني هورست كولر لاستئناف مسلسل التسوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بيضاوي الأحد 17 يونيو 2018 - 19:47
نريد لقاء يجمع بين المغرب والجزائر وإيجاد حل وفتح الحدود وإسعاد الشعبين الشقيقين بالتطور الاقتصادي والاجتماعي كفانا أرجوكم
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46
2 - مصطفى الأحد 17 يونيو 2018 - 19:49
ماكاين لا كولر لا والو، يمشي يعاودها لراسو. ...
ماكاين لا مفاوضات لا لقاءات لا والو.
الصحراء مغربية، والبوليساريو مرتزقة.
والجزائر جيرانا و حبابنا ،و سالينا.
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46
3 - Akkawi الأحد 17 يونيو 2018 - 19:51
سواء قام بزيارة او لم يقم بها فالصحراء مغربية و ستبقى مغربية الى ان يرت الله الارض ومن عليها.
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21
4 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 19:59
لا أعرف لماذا نتفاوض عن أرضنا ووطننا...خذوا العبرة من تركيا وكفى من المفاوضات.
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31
5 - راه راه و الغوت من وراه الأحد 17 يونيو 2018 - 20:08
ماذا أقول لكم الصحراء دٓخْلآتْ لٓدْلآلٓة
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1
6 - وصل السكين للعظم الأحد 17 يونيو 2018 - 20:12
الحرب آإن شاء الله :
ستكون شاملة بيننا وبين اعدائنا من النظام العسكري الجزائري الماسوني ادتة الاستعمار
سيتم تدمير كل شيء
المنشآت النفطية والمصانع والسدود ومراكز توليد الطاقة
لأن من يجند مرتزقة لقتالك وتخريب مدنك وتدمير اقتصادك عليك ان تعامله بالمثل بحرب شاملة مدمرة لا تذر
وعلي وعلى أعدائي يارب!!!
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-3
7 - ben الأحد 17 يونيو 2018 - 20:14
مع من الحكومة تتفاوض والا متى تبقى الحكومة في نفس الدوران على كولر أن يقدم الى الجهات الصحراوية والتقاءه بمن يمثلون الصحراويين والجمعيات الحقوقية التابعة للصحراء وشيوخ القبائل ونواب البرلمان هم من لهم الكلمة لمادا الحكومة تقبل بهدا التلاعب هناك أطراف داخل مجلس الأمن يردون أن تطول القضية وجمعيات حقوقية أجنبية ترتزق من هدا الملف بما فيها محامون غربيون ونواب برلمانيون
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1
8 - يونس الأحد 17 يونيو 2018 - 20:14
مغرب فيدرالي بحكومات وبرلمانات منتخبة محليا ستجعل المغرب يتقدم بسرعة ويقضي على كل الاشكاليات واولها التحكم والاقصاء وثانيها التهميش والبطالة وثالثها الهوية واللغة ورابعها التعاون والوحدة الحقيقية.
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1
9 - عبدالله الأحد 17 يونيو 2018 - 20:21
رسالة الى المبعوت الاممي!!!!!!!
مع كل احتراماتي انصحكم ان لا تتعبو انفسكم وتضيعو وقتكم ، راه ما كاين لا بوليزاريو ولا جوج ، البوليزاريو هي نكتة خلقها بومديان والإسبان والقذافي باش اي خليوها كما قال بومديان لهلا يرحمه حجرة في صباط المغاربة.
ان اردتم ان تحلو هاد المشكل خصكوم يا سيدي قراءة تاريخ النغرب اولا لتتيقنو ان الصحراء مغربية على قحة وتأنيا خصكوم تاجهو الى الجزاءر ماشي تندوف لان تندوف اصلها ومستعمرة جزاءرية هي اصلها مغربي ، خصكوم يا سيدي تطرحو السوالً نيشان على الجزاءر مادا يريدون من هاد المشكل ؟ ان ارادو الاطلال على المخيط الأطلسي خصهوم يجلسو مع المغرب ويطلبون منهم هاذا اما البوزبال لا هي الا نكتة يا سيدي كول .
الصحراء هي قضية الشعب المغربي اجمع ماشي جماعة ديال السياسيين والصحراء ستبقى مغربية حتى تفنى الدنيا بغات الجزاءر ام لا وهاذا هو الحل راه ما كاينش شي حل اخر لا تضيعون وقتكم .
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-1
10 - حرحر الأحد 17 يونيو 2018 - 20:29
ان جلس المغرب بجوار المنضمة المزعومة فوداعا الصحراء .لأننا لا نعترف بهم أصلا .ماذا سنناقش ؟؟؟
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