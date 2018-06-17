كولر يستعد للقاء مسؤولين من المغرب وممثلي جبهة البوليساريو

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر دبلوماسية تابعة لمجلس إدارة البعثة الأممية المينورسو بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، ينوي القيام بزيارة ثانية إلى منطقة النزاع في الأيام القليلة القادمة.

وقالت المصادر ذاتها إن مقر البعثة بمدينة العيون يعرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة استنفار غير مسبوقة استعدادا لاستقبال الألماني كولر، خاصة أن هذا الأخير لم يحدد تاريخ زيارته إلى المنطقة بعد.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، دون تحديد مكان وتاريخ انعقاد اللقاء، وبممثلي جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف.

كما سيقوم بجولة تفقدية إلى مواقع البعثة الأممية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار "المينورسو" للاطلاع عن كثب على حقيقة الإشكالات التي تواجه عملها بالمنطقة.

حري بالذكر أن زيارة الوسيط الأممي المرتقبة تعتبر الأولى من نوعها بعد قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الصادر نهاية شهر أبريل الماضي، الذي دعا أطراف النزاع إلى دعم مجهودات الألماني هورست كولر لاستئناف مسلسل التسوية.