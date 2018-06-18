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الرئيسية | سياسة | "نواب الميزان": لم نستفد من "رحلات روسيا"

"نواب الميزان": لم نستفد من "رحلات روسيا"

"نواب الميزان": لم نستفد من "رحلات روسيا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 يونيو 2018 - 14:05

نفى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تكون لنوابه البرلمانيين صلة باستفادة منتمين إلى الغرفة التشريعية الأولى من السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم على نفقة الدولة.

وأكد الفريق النيابي نفسه، في بيان توصلت به هسبريس، أن أعضاء فريقه "غير معنيين تماما، سواء من قريب أو من بعيد، بهذا الموضوع"، وفق صياغة الوثيقة.

وأوضح بالمصدر أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يؤمن بأن "حماية المال وعدم هدره وتوظيفه لأغراض ذاتية يعتبر مسؤولية سياسية وأخلاقية، ينبغي الحرص على الالتزام بها في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - joker الاثنين 18 يونيو 2018 - 14:13
زعما الى قلتيها غدي يتيقوك!!!كلشي عندنا في هذا البلد السعيد كينفي...كاين شي سياسي عندنا يقول "لقد اخطات"ديما هما على صواب...
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