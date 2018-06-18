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كُتّاب وآراء
"نواب الميزان": لم نستفد من "رحلات روسيا"
نفى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تكون لنوابه البرلمانيين صلة باستفادة منتمين إلى الغرفة التشريعية الأولى من السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم على نفقة الدولة.
وأكد الفريق النيابي نفسه، في بيان توصلت به هسبريس، أن أعضاء فريقه "غير معنيين تماما، سواء من قريب أو من بعيد، بهذا الموضوع"، وفق صياغة الوثيقة.
وأوضح بالمصدر أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يؤمن بأن "حماية المال وعدم هدره وتوظيفه لأغراض ذاتية يعتبر مسؤولية سياسية وأخلاقية، ينبغي الحرص على الالتزام بها في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".