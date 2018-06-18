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الرئيسية | سياسة | نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة

نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة

نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة
هسبريس – محمد بلقاسم
الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:00

كشفت رئاسة جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين عن وضع الفرق البرلمانية مجتمعة لمقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

وبحسب ما كشفت عنه أمينة المجلس في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، فقد توصل مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بنسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب؛ وذلك بعد لقاءات مكثفة لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس الذين اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية.

وفي هذا الصدد، استغرب فريق الأصالة والمعاصرة، في نقطة نظام له طلبها البرلماني عبد اللطيف وهبي، من كون المقترح الذي تم الكشف عنه لا يتضمن أسماء الفرق الموقعة عليه مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي؛ وذلك في ظل الاعتراض الذي أبدته فرق برلمانية في وقت سابق على أي إصلاح، من غير تصفية المعاشات، كما طالب بذلك فريق العدالة والتنمية.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه خلافات حادة حول الموضوع بين بعض الفرق، وخصوصا من طرف فريق حزب العدالة والتنمية والعشرات من النواب الذين رفضوا أي إصلاح من غير تصفية المعاشات، أكدت مصادر برلمانية أن بعض الفرق أصرت على إخراج المقترح في هذا التوقيت بالتزامن مع انشغال الرأي العام بمباريات المنتخب المغربي في كأس العالم في كرة القدم "روسيا 2018".

وجاء تمرير الفرق البرلمانية لصيغة إنقاذ معاشات البرلمانيين في ظل المطالب التي عبرت عنها العديد من الفعاليات المجتمعية والسياسية بالإلغاء النهائي لهذه المعاشات وتصفيتها، على اعتبار أن البرلماني له صفة انتدابية مؤقتة.

وربطت الصيغة الجديدة للمقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.

من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Siko الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:11
زعما كما كناش ملاهيين غادي نديرو احتجاجات و اضرابات والو بحال بحال كاعما مسوقين لينا أصلا
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34
2 - رشيد الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:14
طبعا فالكرة أفيون الشعوب .. و لماذا يستثمرون الملايير في الكرة ؟ لأنها من أسهل طرق تخذير الشعوب و إلهائها عن مشاكلها الحقيقية..
أسوء القرارات و "العمليات" السياسية و الإجرامية و حتى الاقتصادية التي تصب ضد مصلحة الشعوب يتم اتخاذها في غمرة فرحتها بإنجاز رياضي و كروي خصوصا... الله يجعلنا نفيقوا !
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25
3 - البعمراني الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:16
هل يمكن الطعن في هذا القانون لماذا تساهم الميزانية العامة ب2900درهم هل هم موظفون لدى البرلمان حتى يساهم معهم أنه الريع في أسمى معانيه
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30
4 - المسيح الدجال الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:16
العيب فينا نحن من اوصلهم الى قبة البرلمان عوض ان يدافعو عن مصالح الشعب يدافعون عن مصالحهم الخاصة الانتخابات القادمة بيننا المقاطعة هي سبيلنا الوحيد
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25
5 - elhass الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:17
من المبادئ القانونية انه لا بمكن للشخص ان يصنع حجة بنفسه لمصلحته وبالتالي فانه لا يمكن للبرلمان ان يضع قانونا بنفسه لمصلحة البرلمانيين الدين صوتوا لقانون هم المستفيدون منه .
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19
6 - Hamido الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:19
سنة 2018 تميزت بأحداث سريالية أبطالها نواب الأمة والوزراء فضائح بالجملة كلها بينت بالملموس انهم يقودون المغرب نحو الهاوية. فإذا كنا نعامل بهدا الأسلوب الصبياني ولا احد يكثرث لمطالبنا وادا أردنا أن نوصل أصواتنا للملك فنمنع من دالك بدعوى عدم احترام المؤسسة الملكية.فماذا بقي ادن؟الان بدأت افهم لماذا استفحلت ظاهرة الانتحار في المغرب خصوصا في مدينة شفشاون.
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18
7 - الملاحظ الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:23
هؤلاء لا يمثلوننا إنهم كهنة آمون رع ياكلون ولا ينتجون.لأننا بكل بساطة لم نصوت ونقاطع الانتخابات من زماااااان
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20
8 - بدون الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:28
والله إلى حشوما عليكم اغتنمتم الفرصة إخوانكم وبدأتم في صرف تحسين معاشتيكم عيب وعار على ناس أن يكون متلكم في الحكومة
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18
9 - شريد الليل الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:30
ما من شيء يهم البرلمانيين سوى مصالحهم الشخصية البحث عن المنفعة والريع والتقاعد المريح والمربح. هناك من افنى شبابه في خدمة الوطن وتقاعده لا يلبي حاجيات عائلته اما البرلمانيين ففي مدة قصيرة يتقاضون تقاعد من البرلمان وتقاعد من الوضيفة اللتي يشغلها. لا أحدا يتحدث عن التعويضات العسكرية التي نساها المسؤولون. من يستحق التقاعد المريح من قضى حياته يحرس ثغور البلاد ويدافع عن الوحدة الترابية للمملكة أم اللدي يقضي بضع سنوات نائم على كرسي مريح في قاعة مكيفة. ضاعة حقوق الضعفاء واستفاد الأقوياء. كم من برلماني كان لا يملك أي شيء وبعد أربع سنوات النوم اصبح يملك كل شيء وكدلك رؤساء المجالس البلدية والقروية وحتي بعض ممثلي الأحياء ما أسرع الأغتناء في بلدنا الحبيب ........لا لتقاعد البرلمانيين لا لنهب ثروات البلاد تحت عدة مسميات لا لموازين المتسكعين والمتسكعات الدين يجدون في بلادنا ما لا يجدوه في بلدانهم. ......?
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14
10 - حاميدو الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:32
بغاو الحج فابور و بغاو يمشيو لكاس العالم فابور و بغاو تقاعد فابور...واش هاد الكائنات البرلمانية كاينين حتى في الصين واليابان وألمانيا ولا غير عندنا.
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13
11 - Mina الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:32
اخطر مرض أصيب به المغاربة هو سرطان الديمخراطية عفوا الديمقراطية العرجاء والعوجاء الدي يجسده الوزراء والبرلمانيون الاشباح الدين لا تربطهم بالسياسة الا المصالح الضيقة والانتهازية المفضوحة ..فاعين السياسيون المغاربة على اختلاف مشاربهم منصبة على الاسترزاق. والانتهازية والانبطاح ..
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12
12 - غريب في بلادي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:32
لم اجد كلمة تشفي غليلي إلا كلمة انتم قتلة تقتلوننا بدم بااااااااارد ولا حسيب ولا رقيب لنا آلله رحمااااااااااك
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7
13 - ابوزيد الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:33
في الصورة القاعة مملوءة وجميع الأيادي مرفوعة للموافقة .يظهر أن الأمر يهمهم.اما الشعب فله الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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10
14 - karim bouzbita الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:33
ومادا كان سيفعل المواطنون كما يقول المثل الشعبي اش غادي يقدر يدير الميت بين يدين لي كيغسلو يكب عليه الغسال الما الطايب وحتى الما القاطع الميت ما فيدوش
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7
15 - elhaj abde الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:36
العنوان الصحيح هو: النواب يستغلون المغاربة الميتين بالمونديال لإحياء معاشاتهم الميتة.
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10
16 - مفكر فقط الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:37
وتبعوالكرة وباطما والملائكة والكنز دبولمان وتسكت والاءحة طويلة وفيقو وعيقو
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8
17 - مواطن طينة أخرى الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:40
أنا رجل أقرب للفقر، لكن في يوم من الأيام، تركت مبلغ 16000.00 درهم لخزينة الضمان الاجتماعي في مدينة طنجة لأني لا أستحقها وكنت سأتقاضاها، بطريقة قانونية لكن ضميري لم يسمح لي أن آخذ أموال من هم أفقر مني، وترك المبلغ لمؤسسة الفقراء بامتياز .
هؤلاء الذين يريدون أن يتقاضو راتب معاش على فترتين انتخابيتين، لا ضمير لهم ولا حس وطني، إنهم لا يمثلوننا إنما يمثلون مصالحهم،
خلاصة :
أن تكون بلا أخلاق يعني أن تكون وحشا كاسرا لا يفكر ولا يرتقي.
أستغرب ممن يأخذون الملايين من أموال الشعب بدم بارد ...
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8
18 - ايشو الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:40
حذار ان يتحول النواب من ممثلي الامة الى مجرد طفيليين يعيشون عالة على كاهل دافعي الضرائب
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11
19 - أيوب المغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:46
لبلاد خاصها شي ثورة عارمة تأتي على الأخضر واليابس
والله حتى ملينا هادشي
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3
20 - مواطن مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:48
هناك بعض الأحزاب والنواب الدين يترصدون اللحظات وانشغالات الراي العام في صمت رهيب من اجل وضع قوانين للتسلل والتسلط على المال العام. هاته الأحزاب لفظها الناخب لكن وبطرق ملتوية تعود لا لشيء اسمه المصلحة العامة ولكن للنهب.
ان كان الأمر كدلك فكل مواطن منتدب على نفسه وهو كدلك له الحق في المعاش.
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2
21 - امدوخ الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:50
ياودي واش لبلاد معندهاش الي ايرقبها اش جاب المنديال الهاد الشي، راه هادا عام اوهوما مالدابزين غير امعا التقاعد انتاعهم اشكون الي ايفكر فالمواطن ولا فالمشاكل انتاعو،هادو زبانية مالتافقين اعلى هاد الوطن رهم سمسرو فيه امام الكل كلهم متفاهمين اعلى هاد الكعكة مكين غي هاك ورا
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2
22 - mouktadi abderrazak الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:51
اين هي عهود الاحزاب ؟ اين البرامج التنموية ؟ اين واين واين الشعارات والحملات الانتخابية ؟ لا تنسوا ان الموت ينتظركم وستسالون عن العهد إن العهد كان مسؤولا ولاتنسوا كذلك بان الموعد معكم انشاء الله يوم الانتخبات عندما تطلبون ودنا وترغبون في قربنا .
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2
23 - saber الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:53
Il est grand temps a ce que le peup[le fasse quelque chose pour arreter ces bons pour rien a dilapider les deniers du peuple marocains. Il faut un boycott et une manifestation d'un million pour contrecarrer les aspirations de ces pseudo representants. qui en fin de compte ne represente que leurs portfeuille!!
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4
24 - joker الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:56
عار او حرام او حشومة باش ضحكوا على الشعب لي دار فيكم التقة..!واش نعندكم تفس او كرامة...فقدتو كلشي كتاكلو السحت...الناس ساكنة فالغيران او نتوما كتبرعو على ضهورهم....
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4
25 - مصطفى الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:56
أيها البرلمانيون عندما تقومون بمهامكم الدستورية على مستوى المؤسسة التشريعية آنذاك يحق لكم أن تستفيدوا من الامتيازات.
فشلكم وعدم قدرتكم على تدبير الملفات العالقة و التفاعل مع صوت الشارع المغربي يجعلكم في موقع الخصم اللدود للشعب عوض موقع التمثيلية و النيابة .
كفاكم جشعا و أنانية و انحطاطا و تذكروا أنكم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب.
و اعلموا أن الوطن بما فيه يتسع للجميع و ليس حكرا على أحد. ...
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0
26 - هذه بتلك!! الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:57
كما تدين تدان... اعلم أيها الشعب المنبطح أنك لما تجرأت على رجال التعليم البسطاء والشرفاء الذين لم يطلبوا أكثر من رفع عار السخرة عنهم... ابتلاك الله بقوم لا يخشونه ولايرعون فيك إلا ولا ذمة، ويستغلون كل لحظة لامتصاص دمك... صدق من سماك "مداويخ" وهو كذوب
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27 - مواطنة 1 الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:58
خليهم يخربقو مع راسهم راه الحساب قرب . الشعب قال لا لهذه المعاشات ولكنكم تصرون وتؤكدون ان استقرار هذه البلاد لا يهمكم . غادية تنوض ان شاء الله بسببكم . واللي كيقول راه الناس مشغولة بالمونديال راهم غالطين : واش اللي مسحوق ماديا وكيجري باش يجيب طريف الخبز لولاده وسويرتي يجيبه غادي تلهيه الكرة على سرقة ونهب مال الشعب؟! لقد تبين للناس انكم لا تستحيون وقد تعامل الشعب مع هؤلاء المسؤولين بكل حكمة ولكن الحساب كيجمع ، انتظروا يوما ستدفعون فيه .
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28 - ahmed الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:03
يمثلون انفسهم فقط ويدافعون عن اجورهم ومعاشاتهم اما اجور ومعاشات الشعب فلها الله.
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29 - توفيق الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:03
صراحة حاشا لله أن تكون تلك الفرق البرلمانية العقيمة من جلدتنا. لا هم منا و لا نحن منهم. للننتظر بفارغ الصبر قدوم الانتخابات البرلمانية القادمة.
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30 - الريع يبقى سيد الموقف الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:06
بلدي فيه الريع بكل الاشكال والانواع والكل يتكالب على خيراته حتى افقروه وخصوصا خصوصا، واقولها باسى و حصرة بالغة من طرف القائمين على اموره. فان كان هؤلاء لا يعلمون ان كل الصناديق فارغة ما عدى السوداء، فهده مصيبة. وان كانوا يعلمون بافلاسها فان المصيبة اعظم. ويسالونك لمادا لا ننخرط في الانتخابات، و لمادا نستمر في مقاطعة تلك المواد- ماء علي، وبترول اخنوش، وحليب سانطرال،وو، ولمادا الفقر واادعارة والاجرام والاختلاسات وو كلها ي ازدياد !! ان المقاطعة الحالية هي نتيجة حتمية للريع القائم و غياب الانصاف بكل اشكاله
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31 - خالد الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:07
منشغلون او غير منشغلون،،فلا أحد كيحاشيها لينا نحن مجرد أصوات ،،،
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32 - Utnazirt الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:08
حاميها حراميها، هدوك لي غدي ادفعو تلى الفقراء؟؟
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33 - ليبي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:09
البداية في تطبيق العصيان المدني. بداية من شهر غشت نتافقو حتى مدوخ ما باقي يخلص شي ورقة دالما أو الضو أو الضريبة. حتى تسقط الحكومة ويحل البرلمان. ايو فيقو معانا آ الخوت. باراكا ما يطحنو فينا هادو. شوي دالنفس.
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34 - chaabi الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:09
Ali baba et les 40 voleurs et ce qui est impressionnant des voles protéger par la loi hahaha bessaha o raha bande de dormeurs
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35 - حنان الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:09
قمة الوقاحة والاستغلال,متلهفين وراء السلطة والمال,لاحول ولاقوة إلا بالله.
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36 - فايق الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:12
من اجل هذا رغم عشقي للكرة اتمنى إقصاء المنتخب لان الدول المتخلفة تستغلها لتكريس استغلال شعوبها. اش خاصك العريان
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37 - تاوناتي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:12
لم ارى قوما بهذا الخبث والانحطاط.يستغلون .انشغال من صوت عليهم ليغدروا به.
اظن ان المغرب وصل الى درجة من الانحطاط لم يسبقه اليها اي بلد.
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38 - hicham الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:13
ويل لهم مما يكسبون. حسابكم قريب و لا مفر منه
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39 - rachid الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:13
سر الشعب كنقولوها دائما أن الدول المتخلفة تستغل كرة القدم للسرقة والريع والإستعباد عكس الدول المتقدمة٠ الشعب بغا هاد الذل
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40 - Mahzala الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:14
لاتغفلو يامغاربة عن حقكم في العيش الكريم وان لكم الحق متل غيركم في تروة البلاد
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41 - القادري الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:15
يستحيل إلهـاء المواطن عن منكر معاش البرلمانيين والوزراء سواء بالكرة أو بموازيين ، بل إنني أقول أن هـذا المعاش هـو العنصر الذي سيؤدي الى تغييرات بنيوية في هـذا البلد، غير أن ما يحز في النفس حقيقة هـو أن يصرح أساتذة باحثون في القانون العام وغيره أن مسألة معاشات البرلمانيين والوزراء مسألة معمول بهـا في كثير من الدول ويقدمون نموذج فرنسا!!!! أقول لهـؤلاء أن أبجديات الموضوعية تنص على أن لا قياس مع وجود الفارق !!!! فهـل المستوى الإقتصادي للمغرب يسمح له بمسايرة القوانين المعمول بهـا في فرنسا و محاكاتهـا؟؟؟؟ فلنمنح التعويض على البطالة لكل المعطلين ولنعمم التغطية الصحية على كل المواطنيينو....الخ؟؟؟ لقد تيقنت الآن لماذا بحثنا العلمي في مستوى لا يشرف.... شكرا هـسبريس على النشر
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42 - الزغبي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:15
من الواضح جدا أن هؤلاء البرلمانيون دخلوا البرلمان ليخدموا أنفسهم وليس لخدمة الشعب...بل أكثر من ذلك بطريقة استفزازية وخبيثة
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43 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:16
ليكون في علم جميع البرلمانيون و البرلمانيات أن مهنة البرلماني هي تكليف ممن صوتو عليهم من أجل القضأ عن الفقر و الميزيرية و الغلأ الفاحش و الفوارق و الفساذ ....
هذا تكليف وليسا وضيفة لمذة اربع سنوات من أجل الحصول على تقاعذ مريح
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44 - العم حام الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:18
نواب لاحزاب يمثلون نفسهم واحتياجاتهم ومطالب
الشعب خارجة عن اجندتهم وحسابتهم ...
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45 - الشتوكي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:20
يذكرني خدام البرلمان بكهنة معبد آمون في مسلسل يوسف الصديق, يأكلون ولايشبعون, الحمد لله اني فررت ولو مكرها من ذلك البلد الظالم حكامها ونوابها,
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46 - abdou الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:21
اطلعت يوما على كاريكاتور عبارة عن حوار بين صحفي وبرلماني مغربيين، حيث سأل الأول الثاني "لو لم تصبح برلمانيا أي مهنة كنت ستمارس" فأجابه البرلماني " الأمر واضج عزيزي، كنت سأكون سمسارا أو وسيطا للدعارة أو شناقا للأضاحي أو كرابا للخمر"
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