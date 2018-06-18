الحكومة تعالج 190 موقعا مهددا بالفيضانات

هسبريس - و.م.ع

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، إنه تمت معالجة 190 موقعا مهددا بالفيضانات إلى حدود سنة 2018.

وأوضحت أفيلال، في معرض ردها على سؤال شفوي حول " حماية المواقع المهددة بالفيضانات " تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المخطط الوطني للحماية من الفيضانات مكن من تشخيص 400 موقع مهدد بالفيضانات على الصعيد الوطني.

وأشارت كاتبة الدولة، في هذا السياق، إلى أنه يتم رصد مبلغ 300 مليون درهم سنويا موجهة لمشاريع الحماية من الفيضانات أي ما بين 10 إلى 15 مشروع سنويا. و

أضافت أنه للحد من أثر الفيضانات المتفاقمة، بفعل تأثيرات التغيرات المناخية، تقوم مصالح كتابة الدولة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية بإجراءات هيكلية واستباقية وتدابير قانونية والتي تتمثل على الخصوص في تهيئة الأودية وإنجاز السدود للحماية من الفيضانات واتخاذ تدابير وقائية تهم الرفع من فعالية أنظمة الإنذار المبكر، ووضع برنامج في بداية كل سنة هيدرولوجية للتدبير الأمثل لحقينات السدود.