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الرئيسية | سياسة | البرلمان: لم نتلق دعوات لحضور المونديال الروسي

البرلمان: لم نتلق دعوات لحضور المونديال الروسي

البرلمان: لم نتلق دعوات لحضور المونديال الروسي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:31

قال البرلمان المغربي بمجلسيه إنه لم يستفد أي برلماني أو برلمانية من السفر لحضور نهائيات كأس العالم بروسيا على حساب ميزانيته، موردا أنه تابع خلال اليومين الماضيين ما تم تداوله بخصوص "استفادة 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم".

بلاغ صادر عن البرلمان قال إنه لم يتلق أي دعوات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أي جهة أخرى، موردا أن هذه الأخبار من شأنها الإساءة إلى المؤسسة البرلمانية، وإلى صورة الرياضة الوطنية.

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