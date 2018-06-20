البرلمان يحتضن دورة المنتدى المغربي- الفرنسي‎

هسبريس من الرباط

يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، يوم الجمعة المقبل بمقر البرلمان بالرباط.

وسيترأس أشغال هذه الدورة، وفق بلاغ للغرفة الأولى، توصلت به هسبريس، كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وفرانسوا دي روجي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وجيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وسيتناول المنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، خلال هذه الدورة، عددا من المواضيع التي "تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى البلدين، ويتعلق الأمر بـ''السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا"، وستتوج أشغال هذه الدورة بإصدار بيان ختامي".

يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013 ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعدّ فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.