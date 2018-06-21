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فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب

فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 يونيو 2018 - 19:20

بعد مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب قصد الحفاظ على معاشات البرلمانيين المثيرة للجدل، وضع النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون ينص على الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين‎.

وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي إن مقترح القانون هذا "يأتي انسجاماً مع كل مواقف وتصريحات قادة الحزب، وثائقنا وبيناتنا، وأيضا مقترحات ومواقف البرلمانيين الرفيق بلافريج والدكتور الشناوي". وأكد التنظيم السياسي المكون من ثلاثة أحزاب يسارية (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي) أن "تقاعد البرلمانيين امتياز غير مستحق يدخل ضمن إطار الريع السياسي الذي ينخر بلادنا".

وجاء في مقترح "رفاق منيب" أن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش. بل علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".

وأثار المقترح الجديد الذي وضعته فرق الأغلبية، بالإضافة الفريق الاستقلالي المعارض، غضباً عارماً وسط الرأي العام المغربي ولدى بعض النواب البرلمانين الذين أكدوا أن "الصيغة الجديدة تكرس الريع السياسي وتُسيء إلى مهمة العمل البرلماني النبيل".

وينص مقترح الأغلبية على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".

كما تتضمن الصيغة الجديدة الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أنه "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".

وقال النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، إنه "لا يصح تسمية معاش البرلمانيين معاشاً لأنه ليس كذلك، لأن المعاش يتقاضاه مواطن ما بعد انتهاء مساره المهني بعد سنوات عدة من العمل، سواء كان موظفا بالقطاع العام أو أجيراً بالقطاع الخاص أو ممارسا لعمل مستقل (مهنة حرة، تاجرا، حرفيا،...)".

وتابع البرلماني اليساري، في تصريح توصلت به هسبريس، أن "لكل هؤلاء المواطنين النشيطين (موظفين، أجراء قطاع خاص، مستقلين) نظاما للمعاش خاصا بهم، وهنا يجب عمليا توفير كل الآليات القانونية والتنظيمية لضمان استمرار مساهمتهم في صناديق تقاعدهم لكي لا تضيع مدة الانتداب البرلماني بعدم احتسابها ضمن عدد السنوات التي يتم اعتمادها لتحديد قيمة المعاش بعد انتهاء المسار المهني".

"أما في حالتنا، فنحن في مهمة نيابية، وهي مهمة عمومية نتلقى عنها تعويضا للقيام بها على أحسن الأحوال، وليست عملا مأجورا يجب أن يترتب عنه معاش بعد 5 سنوات من ممارسة المهمة البرلمانية"، يُورد النائب البرلماني وهو يُوضح أسباب مطالبة الفيدرالية بالإلغاء الكلي لمعاشات البرلمانيين.

ويرى مراقبون أن هذا الإصلاح الذي تقدمت به الفرق البرلمانية سيؤدي بدوره إلى إفلاس المعاشات بشكل نهائي بحلول سنة 2027، أي إن القانون المرتقب سيؤجل فقط الصدمة في حدود حوالي سبع سنوات.

ومع خفوت حدة الانتقادات الموجهة لتقاعد البرلمانيين والوزراء، تراجعت بعض الأحزاب السياسية عن مواقفها التي كانت بالأمس القريب ضد تكريس "الريع السياسي"؛ إذ سارع كل من فريق حزب العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي إلى التوقيع على مقترح القانون البرلماني.

وذكرت مصادر برلمانية أن أعضاء في حزب الاستقلال عبروا عن غضبهم من توقيع رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، على مقترح الأغلبية، مطالبين إياه بتقديم توضيحات لقيادة الحزب التي لم تتم استشارتها في ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - said الخميس 21 يونيو 2018 - 19:31
رغم أنني لا أنتمي إلى أي حزب ، أرى أن هذا الموقف الذي عبرت عنه فيدرالية اليسار موقف مشرف، ويستحق التنويه.
إن المجتمع المغربي يعيش فراغا سياسيا خطيرا ،حيث تتشابه الأحزاب جميعها في استعمال السياسية لأغراض ذاتية لا صلة لها بمصحلة الشعب.
وإذا استمرت الفيدرالية في مواقفها الشعبية هذه فبالتأكيد ستكون بديلا حقيقيا للدكاكين السياسية.
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94
2 - Hassan Sima الخميس 21 يونيو 2018 - 19:33
قبل ولوج البرلمان يگون لگل منهـم عمله وبه يگتسب رزقه و حين يصبحون تحت القبة يتشبثون بمعاشاتهـم من يحب وطنه حقا يقدم تنازلات
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65
3 - سهم الخميس 21 يونيو 2018 - 19:34
من نهار عرفنا الاحزاب وهم يقولون .
سوف نقترح. سنحاول . سنفكر في حلول.
يريدوننا ان لا نبقى سوى في سباتنا ننتصر الاحلام والمستقبل المجهول.
متى ستقولون انكم استرجعتم لنا 170 مليار التي سرقت منا على عينيك يا بن عدي.
لو صمتتم وانصرفتم عنا لكان افضل.
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19
4 - المغرب الشرقي الخميس 21 يونيو 2018 - 19:34
سير اوليدي الله يعطيك الصحة. ولكن شكون يسخى بخبيزتو
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45
5 - Abou majd الخميس 21 يونيو 2018 - 19:36
الحلال بين والحرام بين بل في هذه الحالة ليس هناك أي شبهة
اذا اراد اي شخص الحصول على دخل بعد ٦٥ سنة فهناك البنوك وشركات التأمين وهي تقدم عروضا جيدة لمن شاء والبرلماني يتقاضى تعويضا لا باس به يمكن ان يلجا لهذه الوسيلة
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14
6 - Ziryab الخميس 21 يونيو 2018 - 19:36
التمثيلية ليست وضيفة أو عمل إجباري و إنما عمل تطوعي يقوم به شخص من أجل تحسين أوضاع البلاد و ليس تحسين وضعيتة الشخصية. لذا فتقاعد البرلمانيين هو مطلب غير قانوني و لا أخلاقي فهو تشجيع لاقتصاد الريع الذي من المفروض أن يحاربه البرلمانيون و لا يدعمونه و كل من دافع عنه فهو فاسد.
شخصيا لا يمكنني أن أصوت لشخص يبحث عن تقاعده.
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37
7 - مواطنة غيورة الخميس 21 يونيو 2018 - 19:37
على النواب البرلمانيين ان يثبتوا حسن النية ويتنازلوا عن معاشاتهم في جميع الاحزاب التي تدعو إلى إلغاء المعاشات، وعلى الشعب المغربي أن يعلم ان الجميع يركض وراء المصالح الخاصة.
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23
8 - wood الخميس 21 يونيو 2018 - 19:38
إذا لم يتم إلغاء تقاعد البرلمانيين و التخفيض بشكل كبير من تعويضاتهم و الغاء الجمع بين أكثر من مسؤولية او مهمة و قطع الطريق على الاغتناء بنهب المال العام بإخضاع المالية العامة لمراقبة شاملة و مراقبة الصفقات العمومية و غيرها من الإجراءات ، و إلزام جميع المسؤولين بتبرير مصادر ثراوتهم و ثروات اقربائهم تحت طائلة المصادرة و المتابعة الجنائية ، فبدون كل هذا سيبقى الكلام عن تخليق الحياة العامة مجرد شعار فارغ و كذب وضحك على دقون المداويخ المغاربة !!!
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20
9 - الدونكيشوت دينمنشا الخميس 21 يونيو 2018 - 19:41
لايسار ولايمين نحن مغ الوسط والوسطية التي لاتوجد الا في الخيال العلمي اذن نحن نعيش الخيال. يعني دونكيشوتات.
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-8
10 - واحد من الناس الخميس 21 يونيو 2018 - 19:41
غير كتضيعو الوقت.باراكا من الضحك على الشعب المغربي.نريد بكل وضوح 1ملكية برلمانية حقيقية.نريد2 دمقراطية حقيقية.نريد3 انتخابات حرة ونزيهة.قبل كل هدا نريد دستورا دمقراطيا وفق النمادج الاوروبية.كل هدا فورا بدون لف ولا دوران وقبل ان تنتقل المقاطعة الى امور اخرى.........
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18
11 - أستاذة الخميس 21 يونيو 2018 - 19:42
بالله عليكم اريد ان استوعب كيف يمكن لبرلماني يقضي خمس سنوات نائما تحت القبة ويستخلص راتبا يكفي اربعة اساتذة يقضون ساعات في الجحيم مع 40 تلميذ في الحصة.وبعد ذلك يتقاضى معاشا عن التقاعد واحنا نساء ورجال التعليم قالوا لنا الصندوق باااااح؟ويستنزفون قوانا ويمتصون دماءنا؟؟؟!!! بغيت نفهم؟؟!!!!
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21
12 - غوغو الخميس 21 يونيو 2018 - 19:43
ناس لي بغات البلاد تقدم فئة قليلة اما لي بغات تعمر الحسابات البنكية و تحمي مصالحها و مصالح عائلتها فئة عريضة لا يحتاج تعريفها او تصنيفها.
حب الوطن لا يحضى به اي شخص عطي لبلادك من قلبك باش تعطي لولادك بلا حساب.
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8
13 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 19:46
يبقئ من سابع المستحيلات القضاء نهاءيا علئ الريع في بلدنا لان من شب علئ شيء شاب عليه .
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6
14 - م المصطفى الخميس 21 يونيو 2018 - 19:47
ربما أن هذا الاقتراح يدخل في قاعدة : خالف تعرف لا غير ، لكسب الأصوات مستقبلا . لأن الجميع يعلم بأن التقاعد للبرلمانيين سيحظى به الجميع. ولا أحد على الإطلاق يدخل عالم السياسة حبا في الصالح العام إلا من أخذ الله بيده.
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-8
15 - ولد علي الخميس 21 يونيو 2018 - 19:47
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب
الله يرضي عليكم اقتراح جيد وواقعي مرحب به من طرف الشعب المغربي
اقتراح دمقراطي يخدم مصلحة الدولة والشعب
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16
16 - عبدو من الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 19:47
ليس فقط النواب والمستشارون الشعب يطالب أيضا بإلغاء معاشات الوزراء لأن الوزير والنائب البرلماني هاته ليست بمهنة فهي فقط مهمة منوطة لهم يتقاضون أجرها فقط عند مزاولتها فعيب أن يتقاضى الجندي المتقاعد ألف درهم والوزير 45. ألف درهم عيب وهار أليس هدا مال حرام با وزراء.
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11
17 - الخميس الخميس 21 يونيو 2018 - 19:50
أيها البرلمانيون الكرام يقول مثل مغربي "لي تيبغيها كاع تيخلها كاع"ستاخدون شيء ليس من حقكم ويمكن أن تورتوه لابناءكم ولكن حذاري انه حطب النار ان لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة فكونوا عقلاء وتحلوبالقناعة.
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7
18 - موحى الخميس 21 يونيو 2018 - 19:52
نحلة احسن من شواري ديال الدبان
ساعة خسارة كاين منكم غير جوج.
نتمناو تكونو كثار في 2011.
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8
19 - ولد حميدو الخميس 21 يونيو 2018 - 19:53
لو كنتم تعرفون بأن الذئب سيرعى الغنم فسوف لن تقولونها له و بما ان طلبكم سيتم رفضه و لتثبتوا صدقكم تنازلوا عن تقاعدكم لجمعية خيرية و يكون دلك موثقا مثل البخلاء الدين أرادوا أن يثبتوا سخاءهم و اتفقوا بأن يحضر كل واحد سطلا من الحليب و يسكبونه في صهريج لكي يتم التبرع به للخيريات و عندما احاطوا بالصهريج
واحد جوج ثلاثة
كلهم رموا الماء لأن كل واحد قال في نفسه
ساسكب الماء و لن يظهر مع المئات من لترات الحليب
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0
20 - امازيغي حر الخميس 21 يونيو 2018 - 19:54
الحزب الاشتراكي الموحد سوف يتم ترويج الشائعات حوله على انه حزب للرذيلة ومعاد للاسلام ويدافع عن المثليين الى اخره من طرف ابواق النظام ولكن هو احسن حزب يتسم بالجرأة السياسية لمقارعة المخزن ودفعه الى الزاوية ولكن بقر علال ينخدعون بالاعيب المهرج بنكيران وازلامه
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3
21 - غيت الخميس 21 يونيو 2018 - 19:56
كمشة ديال النحل حسن من شواري ديال الذبان برافو fdg هاد بلفريج انسان عملي كل سيمانة كيتواصل مع الناس كيوري شنو كيدير
اما البواجدة مساكن جوقة ديال الغياطة الملهوطين في تعدد التعويضات
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5
22 - والله اعلم الخميس 21 يونيو 2018 - 19:57
والله علم


ان لم تكن نيتكم سياسة لتلميع الصورة أمام المجتمع
وفي الكواليس مع التقاعد
فنعم المقترح
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-2
23 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 20:00
موقف مشرف لليسار الاشتراكي وفيدرالية اليسار..لا للريع السياسي..
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4
24 - سعييييد الخميس 21 يونيو 2018 - 20:00
اتقوا الله في يتامى هذا الوطن وفي أرامله وفي فقرائه .....وفي جيوب مواطنيه وفي أنفسكم.
بالله عليكم، كيف تسمحون لأنفسكم بأكل أموال الناس بالباطل ?!!!!!!!
يا من يدعي أنه حزبا إسلاميا، يا نواب حزب العدالة، أهذا هو العدل في نظركم????!!!!
في غفلة من الشعب وانشغاله بالمونديال وموازين تمررون هذا القانون.أين هي مبادئكم،أين هي عفتكم؟!!!!
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2
25 - حمزة الخميس 21 يونيو 2018 - 20:00
مقترح ممتاز و منطقي و عقلاني، لكن أود القول لكل من الأستاذة منيب و السيد بلافريج و الدكتور الشناوي أنه ما داموا في المغرب دولة عربية و من الدول النامية (أتحدث بصريح العبارة و بدون نفاق سياسي) فإن مقتراحتهم و مطالبهم سيكون مصيرها الإجهاض حتى ولو كانت مقترحات منطقية و مقبولة. بدءا من مطلبهم الأول والذي هو الدعوة إلى نظام سياسي ذو طبيعة ملكية برلمانية و مادام هذا أبرز مطلب لهم فإنهم لن ينجحوا في مسعاهم.
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2
26 - مغرب غيور الخميس 21 يونيو 2018 - 20:01
بصراحة نحن في المغرب لسنا بحاجة لبرامج. نصيحتي أرسل الكل إلى بيته نرتاح منهم.
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2
27 - المنطقب الخميس 21 يونيو 2018 - 20:01
برافو للرجال رغم اني اختلف معهم
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5
28 - مغربي غيور الخميس 21 يونيو 2018 - 20:04
لا يعقل هذا أن يتمتع البرلمانيون بالتقاعد طيلة حياتهم
المهمة هذه تضحية وتطوعية في المقام الأول وليست وظيفة
لماذا لا يتمتع المنتخبون أيضا بالتقاعد؟ أليس هؤلاء أيضا ممثلون للشعب ولهم صلة مباشرة بالمواطنين؟
يكفي هؤلاء البرلمانيون أن يتقاضون أجرة شهرية مهمة خلال ولايتهم
المفروض إلغاء معاش البرلمانيين
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0
29 - البشير الخميس 21 يونيو 2018 - 20:04
اودي لغيو البرلمان فخطرة شنو استافدنا منو سوى اهدار المال العام واش البرلماني تيمشي للبرلمان من اجل نيل مكاسب مادية وسياسية ويهاجم الشعب ويتملق للسلطة غتسنى منو الخير ها الانتخابات جاية اللي ما قاكعهاش ما يلوم الا راسو من بعد
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0
30 - أبو أيمن الخميس 21 يونيو 2018 - 20:05
مواقف مشرفة تكاليف بدأ يقفها هذا الفريق نتمنى أن لا تكون مجرد درج ليتسلق به مطالب الشعب. كما نتمنى أن يراجع جملة من المواقف و اﻹيديولجيات التي يتبناها خاصة و نحن مجتمع محافظ مسلم ...
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0
31 - Youssef الخميس 21 يونيو 2018 - 20:06
Proposition raisonnable .la pension pour ceux qui suent et non pour ceux qui confortablement installés dans des fauteuils importés je ne sais d où pour ne rien faire à part dormir ou débiter des salamaleks
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0
32 - فجيجي وجدي الخميس 21 يونيو 2018 - 20:07
إلى المدعو م المصطفى كفى من اتهام الناس و الضرب في نواياهم على الأقل فيديرالية اليسار امتلكت الشجاعة الكافية و طالبت بإلغائه من زمان مما أنهم يوم كان مجلس المستشارين في حالة ركود قبل الإنتخابات الجماعية الأخيرة و مع تنافي أخد الأجر بدون عمل تنازل مستشارو الفدرالية و البام بالتنازل عن أجرة الشهور التي لم يعملو بها و أرجعوها لميزانية المجلس ليس كم صدعونا بمحاربة الريع و الفساد و هم غارقون فيه عن تجار الدين أتكلم فتبا لهم و تبا لمن يتلاعب بمشاعر المواطنين باسم الدين
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33 - وكواك الحق الخميس 21 يونيو 2018 - 20:07
ونعم القرار الاه ابارك هدي هي الديمقراطية
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34 - Marocain الخميس 21 يونيو 2018 - 20:09
إوا إذا كنتوا ألمغاربة رجال كيما كتقولوا ... إوا هدي هي المناسبة ... يجب إيجاد صيغة لمساندة مقترح بالفريج ... للقطع مع ريع البرلمانيين اللي مابغاو يشبعوا ولا يقنعوا ... علما أن في دار وحدة تجد أكثر من برلماني لقد توارتونا ... اللهفة ... ومن هنا يجب التهييء لمقاطعة الانتخابات ... وستكون تاريخية وذات مغزى ...
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35 - هشام العود الخميس 21 يونيو 2018 - 20:11
السلام عليكم
ماخاصهمش يخلصو و والو كنتي برلماني ابحال شي عامل عادي cnss هدا راه التخربيق.اصلا هما عندهم الفلوس.هده حتى هيا خاصها مقاطعة و كونو رجالا معايا.انقاطعو الانتخابات الا ما حايدوش هد التعويضات!!! بزاااف.لفلوس ديال سنة ديال التعويضات نصيبو بيها شي حاجة،ملعب،منتزه....
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0
36 - ايمداحن الحسن الخميس 21 يونيو 2018 - 20:13
إن لم يتم التصويت لصالح هذا الاقتراح ؛سوف تكون هي بداية نهاية مصداقية كل البرلمانيين ،وسوف يقاطع المغاربة لهذه الانتخابات التي توصل هؤلاء الانتهازيين للبرلمان.
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37 - Ali tichoukt الخميس 21 يونيو 2018 - 20:18
الم يات حزب العدالة والتنمية ببرنامج محاربة الفساد في حملاته الانتخابية؟اليست له الاغلبية المطلقة للقطع مع هدا الفساد الشنيع؟ اليس تقاعد البرلمانيين و الوزراء فساد على فساد؟ اليس المواطن المغربي الضعيف اولى بهده الاموال؟ الم يحن الوقت لاصلاح شامل ونسيان نكبات الماضي المر؟ اليس من حق المواطن المغربي ان يعيش حياة كريمة؟ اليس من حق المريض ان يجد له سرير في المستشفى؟ اليس من حق اطفال البادية ان يجدوا مقعدا في المدرسة؟ متى يتم فك العزلة على المناطق الجبلية؟ متى يصل الماء الصالح للشرب الى الدواوير المنسية؟ متى ينعم المواطن المغربي بخيرات بحره؟ متى يستطيع العامل البسيط التمتع بعطلة شيقة؟ اليس من حقنا ان نفتخر بغنى بلدنا؟
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38 - Mourad الخميس 21 يونيو 2018 - 20:18
حشومة عليكم تحرموهم من حقهم لي كينص عليه الدستور الجديد قراو وجتاهدوا على دبلومات عالية باش اتقاضى لينا الوزير 7 دلمليون بدون احتساب تعويض والرسوم وفي الاخر من نعطيوهمش حتى باش انقيو سنانهم
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39 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 20:20
لو كانوا نواب الامة حقا لتنازلوا عن اجرتهم الشهرية،فهم يتجاهلون احتياجات وخصاص المواطنين
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40 - Ayoub mr الخميس 21 يونيو 2018 - 20:20
حسب علمي فإن السياسة عمل تطوعي فلماذا ينبغي دفع معاشاة وتقاعد البرلمانيين من أموال الشعب، بينما السواد الأعضم من الشعب يعيش أوضاعا مزرية.
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41 - نور اليقين الخميس 21 يونيو 2018 - 20:22
يجب إلغاء التقاعد للبرلمانيين والوزراء ، المسالة يجب ان تكون اختيارية ولا ذخل للدولة فيها ، هناك شركات التأمين يمكن لأي وزير او برلماني المشاركة وفيها وضمان تقاعد مريح ان شاء بعيدا عن الزج بالدولة وصناديقها في خانة القضية الحزبية البتة
يجب محاربة الريع الحزبي بكل حزم ، الأحزاب سماسرة النموذج الريعي المغربي يجب مقاطعتها فلتقاطع جميع الأحزاب كما فعل الفرنسيون وأسسوا en marche واذخلوها الحكومة والبرلمان عِوَض كل الأحزاب التقليدية
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