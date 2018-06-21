24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في الحاجة إلى اتحاد كتاب المغرب
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- إخوان اليمن والتكتيكات "الخبيثة"
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- نساء إيران يسجلن انتصارا تاريخيا في المونديال
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)
"المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (137)
- "الفيفا" يدين تصريحات اللاعبين المغاربة حول حكم مباراة البرتغال - (107)
- مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد - (99)
- بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات - (93)
- مغاربة يدعون إلى تسمية شارع باسم "أمرابط" وتوشيح "الأسود" - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب
بعد مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب قصد الحفاظ على معاشات البرلمانيين المثيرة للجدل، وضع النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون ينص على الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين.
وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي إن مقترح القانون هذا "يأتي انسجاماً مع كل مواقف وتصريحات قادة الحزب، وثائقنا وبيناتنا، وأيضا مقترحات ومواقف البرلمانيين الرفيق بلافريج والدكتور الشناوي". وأكد التنظيم السياسي المكون من ثلاثة أحزاب يسارية (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي) أن "تقاعد البرلمانيين امتياز غير مستحق يدخل ضمن إطار الريع السياسي الذي ينخر بلادنا".
وجاء في مقترح "رفاق منيب" أن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش. بل علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".
وأثار المقترح الجديد الذي وضعته فرق الأغلبية، بالإضافة الفريق الاستقلالي المعارض، غضباً عارماً وسط الرأي العام المغربي ولدى بعض النواب البرلمانين الذين أكدوا أن "الصيغة الجديدة تكرس الريع السياسي وتُسيء إلى مهمة العمل البرلماني النبيل".
وينص مقترح الأغلبية على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".
كما تتضمن الصيغة الجديدة الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أنه "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
وقال النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، إنه "لا يصح تسمية معاش البرلمانيين معاشاً لأنه ليس كذلك، لأن المعاش يتقاضاه مواطن ما بعد انتهاء مساره المهني بعد سنوات عدة من العمل، سواء كان موظفا بالقطاع العام أو أجيراً بالقطاع الخاص أو ممارسا لعمل مستقل (مهنة حرة، تاجرا، حرفيا،...)".
وتابع البرلماني اليساري، في تصريح توصلت به هسبريس، أن "لكل هؤلاء المواطنين النشيطين (موظفين، أجراء قطاع خاص، مستقلين) نظاما للمعاش خاصا بهم، وهنا يجب عمليا توفير كل الآليات القانونية والتنظيمية لضمان استمرار مساهمتهم في صناديق تقاعدهم لكي لا تضيع مدة الانتداب البرلماني بعدم احتسابها ضمن عدد السنوات التي يتم اعتمادها لتحديد قيمة المعاش بعد انتهاء المسار المهني".
"أما في حالتنا، فنحن في مهمة نيابية، وهي مهمة عمومية نتلقى عنها تعويضا للقيام بها على أحسن الأحوال، وليست عملا مأجورا يجب أن يترتب عنه معاش بعد 5 سنوات من ممارسة المهمة البرلمانية"، يُورد النائب البرلماني وهو يُوضح أسباب مطالبة الفيدرالية بالإلغاء الكلي لمعاشات البرلمانيين.
ومع خفوت حدة الانتقادات الموجهة لتقاعد البرلمانيين والوزراء، تراجعت بعض الأحزاب السياسية عن مواقفها التي كانت بالأمس القريب ضد تكريس "الريع السياسي"؛ إذ سارع كل من فريق حزب العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي إلى التوقيع على مقترح القانون البرلماني.
وذكرت مصادر برلمانية أن أعضاء في حزب الاستقلال عبروا عن غضبهم من توقيع رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، على مقترح الأغلبية، مطالبين إياه بتقديم توضيحات لقيادة الحزب التي لم تتم استشارتها في ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
إن المجتمع المغربي يعيش فراغا سياسيا خطيرا ،حيث تتشابه الأحزاب جميعها في استعمال السياسية لأغراض ذاتية لا صلة لها بمصحلة الشعب.
وإذا استمرت الفيدرالية في مواقفها الشعبية هذه فبالتأكيد ستكون بديلا حقيقيا للدكاكين السياسية.
سوف نقترح. سنحاول . سنفكر في حلول.
يريدوننا ان لا نبقى سوى في سباتنا ننتصر الاحلام والمستقبل المجهول.
متى ستقولون انكم استرجعتم لنا 170 مليار التي سرقت منا على عينيك يا بن عدي.
لو صمتتم وانصرفتم عنا لكان افضل.
اذا اراد اي شخص الحصول على دخل بعد ٦٥ سنة فهناك البنوك وشركات التأمين وهي تقدم عروضا جيدة لمن شاء والبرلماني يتقاضى تعويضا لا باس به يمكن ان يلجا لهذه الوسيلة
شخصيا لا يمكنني أن أصوت لشخص يبحث عن تقاعده.
حب الوطن لا يحضى به اي شخص عطي لبلادك من قلبك باش تعطي لولادك بلا حساب.
الله يرضي عليكم اقتراح جيد وواقعي مرحب به من طرف الشعب المغربي
اقتراح دمقراطي يخدم مصلحة الدولة والشعب
ساعة خسارة كاين منكم غير جوج.
نتمناو تكونو كثار في 2011.
واحد جوج ثلاثة
كلهم رموا الماء لأن كل واحد قال في نفسه
ساسكب الماء و لن يظهر مع المئات من لترات الحليب
اما البواجدة مساكن جوقة ديال الغياطة الملهوطين في تعدد التعويضات
ان لم تكن نيتكم سياسة لتلميع الصورة أمام المجتمع
وفي الكواليس مع التقاعد
فنعم المقترح
بالله عليكم، كيف تسمحون لأنفسكم بأكل أموال الناس بالباطل ?!!!!!!!
يا من يدعي أنه حزبا إسلاميا، يا نواب حزب العدالة، أهذا هو العدل في نظركم????!!!!
في غفلة من الشعب وانشغاله بالمونديال وموازين تمررون هذا القانون.أين هي مبادئكم،أين هي عفتكم؟!!!!
المهمة هذه تضحية وتطوعية في المقام الأول وليست وظيفة
لماذا لا يتمتع المنتخبون أيضا بالتقاعد؟ أليس هؤلاء أيضا ممثلون للشعب ولهم صلة مباشرة بالمواطنين؟
يكفي هؤلاء البرلمانيون أن يتقاضون أجرة شهرية مهمة خلال ولايتهم
المفروض إلغاء معاش البرلمانيين
ماخاصهمش يخلصو و والو كنتي برلماني ابحال شي عامل عادي cnss هدا راه التخربيق.اصلا هما عندهم الفلوس.هده حتى هيا خاصها مقاطعة و كونو رجالا معايا.انقاطعو الانتخابات الا ما حايدوش هد التعويضات!!! بزاااف.لفلوس ديال سنة ديال التعويضات نصيبو بيها شي حاجة،ملعب،منتزه....
يجب محاربة الريع الحزبي بكل حزم ، الأحزاب سماسرة النموذج الريعي المغربي يجب مقاطعتها فلتقاطع جميع الأحزاب كما فعل الفرنسيون وأسسوا en marche واذخلوها الحكومة والبرلمان عِوَض كل الأحزاب التقليدية