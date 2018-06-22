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الرئيسية | سياسة | السفير مكوار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني

السفير مكوار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني

السفير مكوار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 22 يونيو 2018 - 07:40

قدم عزيز مكوار أوراق اعتماده للرئيس الصيني، شي جين بينغ، سفيرا مفوضا فوق العادة للملك محمد السادس لدى جمهورية الصين الشعبية.

وبهذه المناسبة، تناول اللقاء بين الرئيس الصيني وسفير المملكة العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، والزخم الجديد الذي شهدته هذه العلاقات على إثر زيارة رسمية قام بها الملك محمد السادس إلى الصين في عام 2006.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، وانغ يي، وزير الشؤون الخارجية الصيني، ودينغ لي، المدير العام لغرب إفريقيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، عن الجانب الصيني، ومراد العياشي، نائب سفير المغرب، وحسن مالك، الملحق العسكري لدى البعثة المغربية ببكين، عن الجانب المغربي.

يذكر أن عزيز مكوار الذي عينه الملك سفيرا جديدا للمغرب لدى جمهورية الصين الشعبية، التحق بعد تخرجه في المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1974 بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأصبح سنة 1977 المستشار الأول بسفارة المغرب بروما.

وشغل مكوار منصب الممثل الدائم للمغرب لدى المكتب الدولي للإعلاميات، ثم وزيرا مفوضا فوق العادة من نونبر 1985 إلى يونيو 1986، ومنصب سفير المغرب بأنغولا والبرتغال وإيطاليا وألبانيا والولايات المتحدة.

كما شغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكان عضوا ورئيسا للوفود المغربية في مختلف المؤتمرات الدولية. وعين في سنة 2016 سفيرا للمفاوضات متعددة الأطراف بلجنة الإشراف على مؤتمر "كوب 22".

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