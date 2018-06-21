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كُتّاب وآراء
العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والولاءات
تفاعلا مع التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، طالب رئيس الحكومة بتعميم هذه المبادرة على جميع القطاعات الحكومية.
وبحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، فقد توقف رئيس الحكومة عند تعليمات الملك محمد السادس المشار إليها في بيان وزارة الداخلية، المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تعميمها على جميع الإدارات.
وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكّر رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمنشور الذي سبق أن وجهه إلى جميع القطاعات الحكومية المعنية القاضي بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، موردا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات أو اختلالات جنائية.
وأوضح العثماني أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير وتتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات؛ وذلك بهدف حماية المال العام والمرفق العام والرفع من جودة الخدمات العامة.
وطالب العثماني جميع أعضاء الحكومة بتفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها، وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، مشددا على أهمية التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية التي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة منها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
Le roi et les partis politiques du Maghzen sont incompétents et corrompus
لماذا الحكومة لا تقوم بردود الأفعال هذه من تلقاء نفسها دون انتظار تدخل ملك البلاد؟
ا ليس هناك وزيرا للداخلية و حوله مدير ديوانه و مساعديه يتقاضون أجور سمينة من أجل هذه التدخلات؟؟؟؟؟؟؟؟
أليس هناك وزيرا لكل قطاع و هو محاط بجيش من الموظفين؟؟؟؟؟؟؟
و في الأخير ينتقدون تدخل الملك في جميع شؤون البلاد.
راه طبيعي سيدنا يتدخل في جميع شؤون البلاد لأنه محاط بمسؤولين هواة يتهافتون على المناصب العليا دون حياء.
الحمد لله على نعمة الملكية و الله ينصر سيدنا.اما إلى عولنا على بحال هاذ أشباه المسؤولين غير الله يرحمنا.
راسلت 3 احزاب سياسية ظنا مني انها تبحث عن كفاءات فصدمت انهم يماطلون في منحي العضوية لسنوات فقلت عجبا لاناس يظنون انهم وكلوا تاطير المواطنين دون غيرهم
الاف التقارير يتقدم بها السيد ادريس جطو ولا حياة لمن تنادي .اللصوص يستولون على الملك العام الغابوي والساحلي ومساكن المغاربة المقيمين في الخارج .واللصوص تراهم يتجولون في السيارات الفارهة التي اشتريت بهذه الاموال المسروقة من الذي يحمي هؤلاء الذين في حقهم احكاما بالا دانة .المشكل اعمق من ذلك ياسادة يجب البحث عن مكمن الخلل وعندها فقط سيحضر الدواء .المريض لا يشفى الا اذا كان التشخيص جيدا .ومن يدعي غير ذلك فهو اما خادع او مخدوع .
هذا إن كنتم فعلا صادقون
تدخلات المنتهزين تساعد في فرملة تقدم المملكة...
المرجو التعامل مع الشكايات عن مدة لاتتجاوز الشهرين وشكرا.
الحمد لله ملي قلتموها بأنفسكم .ولنااليقين انها ستستمر.فقط اذا قلتم للشعب احتجوا على ذلك ولكن بالأدلة.
ومن المسؤول عن كل ما أشير إليه ؟
ربما حكومة دولة أخرى غير تلك التي تسير دولاب البلاد.