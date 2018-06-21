24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج (5.00)

  2. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  3. فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)

  4. "المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)

  5. صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والولاءات

العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والولاءات

العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والولاءات
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 21 يونيو 2018 - 21:10

تفاعلا مع التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، طالب رئيس الحكومة بتعميم هذه المبادرة على جميع القطاعات الحكومية.

وبحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، فقد توقف رئيس الحكومة عند تعليمات الملك محمد السادس المشار إليها في بيان وزارة الداخلية، المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تعميمها على جميع الإدارات.

وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكّر رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمنشور الذي سبق أن وجهه إلى جميع القطاعات الحكومية المعنية القاضي بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، موردا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات أو اختلالات جنائية.

وأوضح العثماني أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير وتتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات؛ وذلك بهدف حماية المال العام والمرفق العام والرفع من جودة الخدمات العامة.

وطالب العثماني جميع أعضاء الحكومة بتفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها، وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، مشددا على أهمية التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية التي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ramou الخميس 21 يونيو 2018 - 21:11
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم..وصلنا ل 2018 يا الله بدينا نهدرو على نبذ الوجهيات و باك صاحبي فالمناصب اللي تتحكم في في مصير العباد و البلاد..بداو بهاد حكومة الكراكيز إن كنتم صادقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - ألف ألف ألف ارحل الخميس 21 يونيو 2018 - 21:12
من الأفضل للوطن و للشعب و للكون بأجمعه أن تغادر الحياة السياسة أ سي العثماني بكل احترام أقول لك أنت ضعيف جدا و شخصيةتك ضعيفة و انهزامية و غير قادرة على اتخاد المبادرة الأفضل لك أن تغادر الحياة السياسية ستوفر على هدا الشعب الكثير من المهانة و توفر لحزبك بعض ماء الوجه و شكرا على النشر هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 21:14
"يدعو و يطالب" .. ياودي على رئيس السلطة التنفيذية !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - سعيد الخميس 21 يونيو 2018 - 21:22
قتلتونا بالشفوي وقلة اليدوي الله معاك يا بلادي كنت من أشد المعجبين بحزب البيجيدي لكن مع الوقت تبين لي انه "أكفس" حزب عرفه المغرب منذ الاستقلال وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - حكومة فاشلة!!! الخميس 21 يونيو 2018 - 21:23
هذا يعني انكم يا سعادة العثماني ستقدمون استقالتكم امام الملك في اقرب فرصة وعلى عجل. فالمشاكل التي تتخبطون فيها لا اول لها ولا اخر . والحكومة مازالت في عجز مزمن والشعب على حافت الانفجار بعد نيران الريف وجرادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - خالد ماربيا الخميس 21 يونيو 2018 - 21:25
واعطينا شي قرار ديالك ومال هادي را قالها سيدك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - شرعية يلا مصوتين الخميس 21 يونيو 2018 - 21:28
انتظارات الشعب ليست هي الالويات. لاننا لا نسوى عندهم شيئا الا يوم الانتخابات. اولوياتهم اليوم هي الترامي والتكالب على المناصب العليا والريع للمقرببن. كما انه لا شئ يدكر عن المقاطعة لاننا في نظرهم لاشئ. ولهدا علينا ان لا ندهب الى التصويت نهائيا نهائيا لاننا نحن الدين نعطيهم المشروعية وهم لا يعطونا شيئا ما عدا السب والشتم والضحك علينا. يا ايها المداويخ، ديرو نفس، واتركوهم يصوتوا على انفسهم لوحدهم. و قولوا لهم "خليو الصناديق تصوت عليكم وتعطيكم الشرعية"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - عبود الخميس 21 يونيو 2018 - 21:29
والله لا أجد ما اصفك به من عبارات الأسى والبؤس و الأسف يا عثماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - Omar33 الخميس 21 يونيو 2018 - 21:30
il nous faut une MONARCHIE PARLEMENTAIRE

Le roi et les partis politiques du Maghzen sont incompétents et corrompus
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - salemov الخميس 21 يونيو 2018 - 21:30
الشفوي كلشي كيعرف ليه. خد شي قرار مرة وحدة و بين هد الشئ اللي كتقول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
11 - بوصندالة الخميس 21 يونيو 2018 - 21:31
انت رئيس الحكومة وانت من يفعل هذا الكلام وانت من يربط المسؤولية بالمحاسبة ويفعل مقتضيات الدستور إن كنا في دولة الحق والقانون كما يتغنى بذلك إعلامنا العمومي. أم مهمتكم هي قهر الشعب بالزيادات والاقتطاعات للنفخ في حساباتكم البنكية مع الشعارات ودغدغة المشاعر واستغلال فقر غالبية الشعب لبيع الوهم والسراب والادعاء أن الشعب معكم. شعب المقاطعة عاق بكم ياتجار الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - مصطفى الخميس 21 يونيو 2018 - 21:34
و دابا هاذ المسؤولين عندنا خاصهم حتى يبادر سيدنا يعالج شي ملف عاد تلقاهم يتحدثون عن الاجراءات؟؟؟؟؟؟
لماذا الحكومة لا تقوم بردود الأفعال هذه من تلقاء نفسها دون انتظار تدخل ملك البلاد؟
ا ليس هناك وزيرا للداخلية و حوله مدير ديوانه و مساعديه يتقاضون أجور سمينة من أجل هذه التدخلات؟؟؟؟؟؟؟؟
أليس هناك وزيرا لكل قطاع و هو محاط بجيش من الموظفين؟؟؟؟؟؟؟
و في الأخير ينتقدون تدخل الملك في جميع شؤون البلاد.
راه طبيعي سيدنا يتدخل في جميع شؤون البلاد لأنه محاط بمسؤولين هواة يتهافتون على المناصب العليا دون حياء.
الحمد لله على نعمة الملكية و الله ينصر سيدنا.اما إلى عولنا على بحال هاذ أشباه المسؤولين غير الله يرحمنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - CITOYEN الخميس 21 يونيو 2018 - 21:34
مع الآسف منطق الولاءات والتزكية هو السائد وهو ريع مرفوض جملة وتفصيلا
راسلت 3 احزاب سياسية ظنا مني انها تبحث عن كفاءات فصدمت انهم يماطلون في منحي العضوية لسنوات فقلت عجبا لاناس يظنون انهم وكلوا تاطير المواطنين دون غيرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - سناء الخميس 21 يونيو 2018 - 21:34
فرعتولنا راسنا. والله إلى عييتونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - Amine الخميس 21 يونيو 2018 - 21:35
يعععع على مسؤولين. الا ما قالولهم رَّا ما يرَّاوش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - adil الخميس 21 يونيو 2018 - 21:35
هذا كلام وسنرى الواقع؛في حركة رجال السلطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - مغربي 2018 الخميس 21 يونيو 2018 - 21:36
مزياااااان . ايوا اسي العثماني بدا بجنابك وأعد النظر في التشكيلة الحكومية . يجب أن يكون الإختيار بناء على معيار الكفاءة وليس أي شئ آخر. الرجل المناسب في المكان المناسب. وتأكد أنك إذا طبقت هذا الشعار فهناك أشخاص كثيرون سيطيرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - مامو الخميس 21 يونيو 2018 - 21:36
السلام عليكم
الاف التقارير يتقدم بها السيد ادريس جطو ولا حياة لمن تنادي .اللصوص يستولون على الملك العام الغابوي والساحلي ومساكن المغاربة المقيمين في الخارج .واللصوص تراهم يتجولون في السيارات الفارهة التي اشتريت بهذه الاموال المسروقة من الذي يحمي هؤلاء الذين في حقهم احكاما بالا دانة .المشكل اعمق من ذلك ياسادة يجب البحث عن مكمن الخلل وعندها فقط سيحضر الدواء .المريض لا يشفى الا اذا كان التشخيص جيدا .ومن يدعي غير ذلك فهو اما خادع او مخدوع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
19 - wow الخميس 21 يونيو 2018 - 21:38
il faut le voir pour le croire mais c un debut sur le droit chemin. assez c assez la loi ne s applique que sur les pauvres et tazkiates et bak sahbi etc ....fini le gachi et fini tadakholate et les coups de telefone et ma3raftiche chkone ana .basta .si vous voulez organiser la coupe du monde c avec des gens instruits et diplimes que vous allez de l avant si non vous resterez un pays qui marche a limprovisation humilier par toutes les puissance du monde.je dis ca parceque j ai vue d autres pays et c me fait mal au coeur de voir mon pays trainer derrière. qu es qu ils ont de plus que nous
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - المهلهل الخميس 21 يونيو 2018 - 21:38
ان كنت صادقا عليك بفرض مباريات على تلك المناصب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - حنان الخميس 21 يونيو 2018 - 21:38
مالكوم خاصكوم التيليكوموند عاد تهضروا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - منصور الخميس 21 يونيو 2018 - 21:39
يدعو من الريح او المواطنين هو اللي خاصوا يطبق هاذ الشي ولا هو مكاينش هو غير مواطن عادي ماشي مسؤول فالدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - بامو الخميس 21 يونيو 2018 - 21:39
إيوا بداو بإبن لشكر . لشكر يقترح بن عبد القادر وزيرا للوظيفة العمومية و مباشرة بعد تقلده المنصب بعين هذا الأخير ابن لشكر مديرا لديوانه هذا هو الفساد بعينه و عندما يسأل لماذا ابم لشكر بالظبط برد بلا حيا بلا حشمة لأنه تتوفر فيه الشروط و كأن هذه الشروط لا تتوفر إلاّ في ابن لشكر من بين أربعين مليون مغربي كاتضحكو على لمغاربا زيدو ضحكو نحن مجرد مداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
24 - houssain الخميس 21 يونيو 2018 - 21:42
يقولون ما لا يفعلون . الكفاءات ان شاء الله امامه سبحان حسن النية باين من باب البرمان كافؤوا انفسهم بتعديل معاشهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - med الخميس 21 يونيو 2018 - 21:44
لا تكفي الدعوات يجب ترسيخ سياسة المراقبة والضرب بيد من حديد على المفسدين وما اكثرهم.
هذا إن كنتم فعلا صادقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - ghazi said الخميس 21 يونيو 2018 - 21:54
j'aime le maroc vive le roi mais il faut conforter la corruption
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - TEACHER الخميس 21 يونيو 2018 - 21:54
دابا عاد ! جل الكفاءات المغربية و ما أكثرها هجرت البلاد و لا زالت ؛ يحز في النفس أن البلدان الأوروبية أو أمريكا تستغل و تستفيد من الأدمغة المغربية المهاجرة . جل تلاميذ الباكلوريا النوابغ شعبة العلوم الرياضية عند السؤال يحلمون بمتابعة دراستهم بالخارج ولم لا العيش و الاستقرار هناك ! هذا هذر للعنصر البشري بعد إعداده و تكوينه في بلادنا !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 21:55
وأوضح العثماني أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير وتتم حاليا دراسة تقارير أخرى الا انه لم يثبت لحد الان وجود اي انزلاقات جسيمة بالمسؤوليات منذ تقلد حزب العدالة زمام الامور ببلادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - غيور الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
زعما نتما عندكم كفاءة . خاص نبداو بكم انتما عاد نشوفو الباقي. ياك عرفنا و حنا تنشواو غ ولادكم و اصحابكم هما لي قابطين تسيير البلاد . كتورثوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
كلام السيد رئيس الحكومة دقيق حيث قال لن يتم التسامح مع اي اخلال جسيم بالمسؤولية وهذا يوحي بانه يمكن التسامح مع الاخلالات غير الجسيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - محمد جلال الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
صناع الوجهيات والتدخلات في الوظائف العليا هم الدكاكين السياسية الذين ينحازون الى مريديهم ولو لم تتوفر فيهم الكفاءة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - ali الخميس 21 يونيو 2018 - 22:05
ان اخدنا بما يقول السيد الوزير .فاضن انه بل اكيد انه يتوجب على جميع مسؤلي الدولة ان يقدموا استقالتهم والاعتءار للشعب المغربي عمى بدا منهم من سوء تدبير شؤن البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - doudouh الخميس 21 يونيو 2018 - 22:06
اليس هناك فرع ل التحقيق قبل تعيين الشخص اذا تقدم بحمل المسؤلية وبعد التعيين يبقى فرع التحقيق يتتبع ويتحسس كفائة الشخص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - المحتار الخميس 21 يونيو 2018 - 22:07
أغلب المسؤولين لا يتوفرون لا على شواهد و لا تجربة ميدانية، بالمقارنة مع زملائهم بدون مناصب عليا مستحقة.
تدخلات المنتهزين تساعد في فرملة تقدم المملكة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - من فرنسا الخميس 21 يونيو 2018 - 22:07
إلى السيد الوزير الأول ،هناك تماطل في التجاوب مع شكايات المواطن،فهل معالجة 11 شكاية في اليوم في بوابتكم الإلكترونية شكاية هو الذي سيحل مشاكل الناس،لدي شكابة لم يتم التعامل معها مند أزيد من 3 أشهر،وذلك على إثر شكاية لولاية الدارالبيضاء ،والجماعة الحضرية الدارالبيضاء،ومقاطعة المعاريف تخص خدمة تخطيط المدنService urbanisme،لم يتم التعامل معها مند 6 أشهر.
المرجو التعامل مع الشكايات عن مدة لاتتجاوز الشهرين وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - FOUAD الخميس 21 يونيو 2018 - 22:08
وابدا بالوزاراء ديالك والحزب ديالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - القاضي التلقائي الخميس 21 يونيو 2018 - 22:09
هذا اقرار ضمني بما يشتكي منه الشعب وهو ان مسؤولين في مناصب عليا حساسة أسندت لغير أهلها عن طريق الولاءات و باك صاحبي ووووو....لا مستوى ولا تخصص ولا تكافؤ الفرص ولا...ولا....
الحمد لله ملي قلتموها بأنفسكم .ولنااليقين انها ستستمر.فقط اذا قلتم للشعب احتجوا على ذلك ولكن بالأدلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 22:09
《استأجر.ه إن خير من استأجرت القوي الامين》
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 22:13
" وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة."
ومن المسؤول عن كل ما أشير إليه ؟
ربما حكومة دولة أخرى غير تلك التي تسير دولاب البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.