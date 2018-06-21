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كُتّاب وآراء
كولر يبدأ جولة في المنطقة بداية من يوم السبت
أعلن في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، سيبدأ بعد غد السبت جولة في المنطقة تستغرق عشرة أيام.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "أستطيع أن أؤكد أن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء، سيقوم بجولة جديدة في المنطقة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018".
وأكد أن الزيارة تهدف إلى "تعميق فهم كوهلر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414".
ويؤكد القرار 2414، الذي تم اعتماده أواخر أبريل الماضي، على ضرورة "إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء".
كما طلب القرار من الدول المجاورة "تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات".