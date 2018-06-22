لوديي يشارك في اجتماع وزراء دفاع الساحل

هسبريس - و.م.ع

بتعليمات ملكية شارك وفد مغربي برئاسة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في الاجتماع السابع لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، المنعقد في أبوجا من 20 إلى 21 يونيو 2018.

ويتمحور موضوع هذا الاجتماع حول توطيد المكتسبات المسجلة في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن وإجراءات التنمية.

وخصص هذا الاجتماع لتدراس سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة آفة الإرهاب، عبر الدعم المتبادل، وتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق ديناميات تنموية.

وقد ترأس حفل الافتتاح الوزاري نائب رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الدكتور ييمي أوسينباجو.

وألقى الوزير المنتدب، خلال هذا الاجتماع، مداخلة أبرز فيها الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة في مجال محاربة الإرهاب.

وشدد، من جانب آخر، على التزام المملكة بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، وعلى الأهمية التي يوليه الملك محمد السادس للتعاون جنوب/جنوب ولمشاريع التنمية المهيكلة التي يباشرها المغرب مع الدول الأعضاء في التجمع ومنها أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب الذي سيغطي عددا كبيرا من بلدان تجمع الساحل والصحراء.

وأعلن لوديي، خلال هذا الاجتماع، عن اقتراح المملكة لاستضافة الدورة الثامنة لاجتماع وزراء الدفاع في تجمع دول الساحل والصحراء.