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الرئيسية | سياسة | منتدى برلماني يفتح طريق القارة الإفريقية أمام المغرب وفرنسا

منتدى برلماني يفتح طريق القارة الإفريقية أمام المغرب وفرنسا

منتدى برلماني يفتح طريق القارة الإفريقية أمام المغرب وفرنسا
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:15

تدعيماً للعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، احتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، اليوم الجمعة بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، لتسليط الضوء على عدد من القضايا المشتركة خصوصا على مستوى الشراكة المغربية الفرنسية نحو القارة الإفريقية.

الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكد، في كلمة افتتاحية، أن العلاقات المغربية الفرنسية مبنية على تاريخ مشترك يتأسس على عدة مرتكزات وأبعاد؛ منها الثقافي ممثلا في اللغة الفرنسية، والاقتصادي متمثلا في الشراكة الاستثنائية والمبادلات التجارية المكثفة، والبشري ممثلا في حجم ونوع الجالية المغربية في فرنسا.

واستعرض المالكي الجوانب المُشرقة في علاقات الرباط وباريس منذ القدم، مؤكداً أن المغرب يعد أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط ومن إفريقيا يبرم اتفاقا مع السوق الأوروبية المشتركة عام 1969، وأول بلد يحصل على صفة الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.

وعلى مستوى مواضيع الدورة البرلمانية الحالية، التي ترتكز أساساً على 'السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا"، أوضح رئيس مجلس النواب أن البرلمانين المغربي والفرنسي مطالبان بتقديم أجوبة ناجعة وديمقراطية على هذه الإشكاليات الراهنة في التعاون شمال –جنوب-جنوب، في اتجاه الاستقرار والرخاء المشترك.

وتابع المتحدث أن "الدور المحوري والحاسم لفرنسا في الاتحاد الأوروبي والدور الحيوي والأساسي الذي يضطلع به المغرب في الاتحاد الإفريقي، والشراكات التي يقيمها في الإطارات الثنائية مع أغلبية البلدان الإفريقية، كل ذلك، سيساعد على تحقيق هذا الرهان".

وأشاد المالكي بالدور الذي تلعبه فرنسا في حماية المصالح المغربية، مؤكدا أن "المغرب يجد دوما في فرنسا الشريك المتفهم، الموثوق والمدافع عن قضاياه وهذه هي قيمة الوفاء التي تطبع علاقاتنا"، داعيا في صدد آخر إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية بخصوص قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص.

من جهته، قال عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن اختيار موضوع "الشراكة المغربية الفرنسية.. الآفاق الإفريقية"، للمنتدى البرلماني الثالث، "يبين بوضوح مستوى جودة العلاقات ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية على كل المستويات ويعكس غنها وتنوعها وحيويتها، ويؤكد الإرادة المشتركة للحفاظ وتدعيم وتقوية وتطوير وتنويع هذه العلاقات الثنائية والشراكة الاستثنائية، الأساس المتين لعلاقة استراتيجية، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وتطرق بنشماش إلى الدور الذي قام به الملك محمد السادس لمأسسة العلاقات بين المغرب والقارة السمراء على عدة مستويات، مشيرا إلى عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي والتعاون القائم مع عدد من الدول الإفريقية "عبر مبادرات تشمل الحقل الديني والإنساني والتنموي والتضامني. وتمتد إلى توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي الذي يشكل رافعة مهمة في إستراتيجية المغرب بإفريقيا".

وذكر "كبير المستشارين" بأن المغرب بات يشكل محورا أساسيا بالنسبة إلى المقاولات الفرنسية التي اختارت أن تجعل من المملكة منصة (plateforme) لأنشطتها ومشاريعها الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المشتركة ما بين المقاولات المغربية والفرنسية في إفريقيا (مجلات الصناعات الفلاحية، الابتكارات البيئية والطاقية، المجال الرقمي...)، "لذلك فإن بلادنا يمكن أن تلعب دور المحرك المحتمل لإنعاش وتحريك الاتحاد الإفريقي".

وأوضح بنشماش أن الرباط وباريس، بالنظر إلى نوعية العلاقات بينهما يمكن أن يسهما معاً في الاستقرار السياسي لعدد من الدول الإفريقية التي تعيش توترات ونزاعات داخلية، داعيا البرلمانيْن المغربي والفرنسي إلى القيام بدور أساسي في هذا الاتجاه، "بشكل يساعد القارة الإفريقية على تجاوز مشاكلها والاتجاه نحو المستقبل الذي يجب أن يتأسس على علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدل في أفق تحقيق التنمية البشرية المستدامة في القارة".

بدوره، ثمّن جيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، نوعية العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وقال إنه "بالرغم من وجود التطرف وتصاعد المد الشعبوي فإن المغرب يمكن له أن يعتمد على فرنسا في الاستثمارات والصناعة وميادين أخرى".

وأضاف المسؤول ذاته: "فرنسا ليست من أولئك الشركاء الحاضرين فقط في أوقات الازدهار والرخاء، بل أيضا في وقت الأزمات وعندما يواجه المغرب إكراهات"، مشيرا إلى الدور الذي يقدمه البرلمانيون الفرنسيون إلى الرباط من خلال وجودهم في البرلمان الأوروبي، كلما كان هناك مساس بمصالح المغرب الاستراتيجية.

ودعا المسؤول الفرنسي إلى تعميق التعاون بين البلدين، خصوصا في قضية الجهوية المتقدمة بالمغرب، على أساس إدماج كافة جهات المملكة، موردا أن "فرنسا لن تولي أي جهد من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المغرب".

ولم تخلُ كلمة رئيس مجلس الشيوخ من رسائل سياسية حول قضية الهجرة التي تقض مضجع الأوروبيين، مشددا على ضرورة التحكم في الهجرة وتنقل الأشخاص ومواجهة التحديات المرتبطة بهذه المواضيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - HAMID الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:42
من شروط المتفق عليها في اتفاقية إكس ليبان وهي ان يحمي
المخزن مصالح فرنسا في المغرب و تحمي فرنسا مصالح المخزن .
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12
2 - fouad الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:56
عن اي منتدى تتكلمون !! براكا من ضياع الاموال في الكلام الفارغ ، عليكم التحرك ميدانيا يا مسؤوليين
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7
3 - محمد بلحسن الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:12
التجارب الميدانية أبانت, إلى حدود مارس 1998, أهمية التعاون شمال-جنوب-جنوب في قطاع الأشغال العمومية (قطاع بناء الطرق السيارة بالمغرب) و بالضبط في مهام تقنية استشارية لظمان جودة الأشغال بكلفة مالية معقولة و حسب جدول زمني مدروس. مرت 20 سنة عرف فيها ذلك القطاع الحيوي الوازن ماليا أزمات متنوعة متعددة غالبا ما تكون خفية (كالأوساخ التي يحتفظ بها تحت الزرابي المزركشة). كان الوقت لتصحيح الاختلالات بالاعتماد على خبرات الفرنسيين مادامت المواصفات و المعايير التقنية كلها مستوحاة من تجارب فرنسا.
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-3
4 - مورتاني غيور الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:28
ان المغرب اذا اراد الوصول الي افريقيا ان يراجع علاقاته مع مورتانيا وان يحترمها وان يعمامل مواطنيها وخاصةفي اربا معاملةمحترمة فللاسف تتعامل القنصليات المغربة في اربا مع المورتانيين الراغبين في تاشرةمرور معاملة لالائقة فيطلبون منهم مطالب تعجيزية فمثلا اذاكنت تسكن في مدريد وعندك الاقامةفي كاناريا يفرضون عليك ان تقدم طلب التاشرةفي كناريا واذالم يغيرالمغرب من هاذالتامل الاانساني فستضطرمورتانيا الي غلق حدودها مع المغرب وسيخسرالمغرب المنفذالبري الوحيدله الي افريقيا ولعلمكم فقدبدأت مورتانيا تتخطط لذالك بفتحهامعبرامع الجزائر وهاذالمعبرسيغري كل المتوجه الي افريقا للذهاب اليه لأسباب عديد منها ان الجزائرلاتفرض تأشرةعلي رعايا افريقيا بمافيهم مورتانيا وللرخص المازوت والبنزين وقصرالمسافة وشكرا
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0
5 - سعيد اسمار الجمعة 22 يونيو 2018 - 16:30
لم تظهر قضيه الصحرا, في اجنده البرلمانين رغم انها العقبه الاولى في مسار التنميه المستدامه بين دول القاره من جه وبين دول القاره وفرانس من جهه اخرى .كان اجذر بهم مناقشت الاساس الذي بحله ستنعم افريقيا بالسلام والتنمه الشاميله في جو يضمن الا اوربا قاطيبتا صيانه المصالح.
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