بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية

هسبريس من الدار البيضاء

لم يتوان قادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن الرد على ما دبجته نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على صدر صفحتها على "فيسبوك"، حول تواجد قياديين بـ"حزب الحمامة" إلى جانب المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا.

وخرج محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لـ"حزب الأحرار"، ليهاجم نبيلة منيب، قائلا: "نتقبل ونتفهم حديثها عن الدستور والتشريع، لكن أن تتحدث في الكرة والجامعة فهذا يعد شعبوية، الأمر الذي أوصلنا إلى الاحتقان".

وأضاف رئيس نادي الرجاء الرياضي السابق، في تصريح صحافي، تعقيبا على منيب: "القادة الذين تقصدهم بكلامها هم مولاي حفيظ العلمي، الذي كلفه صاحب الجلالة بملف ترشح المغرب لتنظيم المونديال، والذي أنجز عملا جبارا وناجحا بشهادة الجميع، مكن المغرب من تجاوز امتحان Task force، ما صار مكسبا لملف 2030، ومكن من الوصول إلى مرحلة التصويت التي تابع الجميع ما تم فيها من تواطؤ؛ ثم وزير الشبيبة والرياضة، وهو المسؤول الذي تمكن المنتخب في عهده من التألق والتأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق، ثم البطلة العالمية نوال المتوكل، سفيرة الملف المغربي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية".

وهاجم بودريقة زعيمة "الاشتراكي الموحد"، مؤكدا أنها من خلال تصريحاتها "تحاول الركوب على أي حدث أو قضية تهم المواطنين واستغلالها في خرجات عشوائية وانتهازية"، مشددا على أنها تبقى "بدون رصيد نضالي وبدون قواعد شعبية ولا مشروع مجتمعي واضح المعالم، لذلك فهي تكتفي بخرجات شعبوية وديماغوجية".

القيادي في حزب عزيز أخنوش لم يقف عند هذا الحد، بل اعتبر خرجات اليسارية منيب "مجرد تكتيكات بئيسة"، لافتا إلى أنها "عجزت عن تحقيق نتيجة مشرفة في الانتخابات الجزئية الأخيرة بأكادير"، ليؤكد أنها "آخر من يمكنه الحديث عن النجاح والفشل وهموم الفقراء وتطلعاتهم، وآخر من يمكنه الحديث عن الديمقراطية".

وفي وقت وصفت منيب قادة "حزب الأحرار" بـ"الفاشلين"، عرج محمد بودريقة على مشاركتها في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنها عجزت عن بلوغ العتبة كأمينة عامة لحزب مغربي؛ "وبالتالي فإن كان كل هؤلاء فاشلون فمن هم الناجحون؟ هل هو حزبها؟"، وفق تعبيره.

وكانت نبيلة منيب كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعد تنويهها بأداء لاعبي المنتخب في كأس العالم: "من غير المعقول أن فريقا مثل هذا يصاحبه إلى روسيا فريق من الفاشلين، من حزب فاشل وفيه عدد من الناس المتابعين الذين تراصوا في الأمام. هذا فأل أصلا غير حسن بالنسبة لفريقنا"، في تلميح منها إلى أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار.