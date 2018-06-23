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الرئيسية | سياسة | بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية

بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية

بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 23 يونيو 2018 - 23:05

لم يتوان قادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن الرد على ما دبجته نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على صدر صفحتها على "فيسبوك"، حول تواجد قياديين بـ"حزب الحمامة" إلى جانب المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا.

وخرج محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لـ"حزب الأحرار"، ليهاجم نبيلة منيب، قائلا: "نتقبل ونتفهم حديثها عن الدستور والتشريع، لكن أن تتحدث في الكرة والجامعة فهذا يعد شعبوية، الأمر الذي أوصلنا إلى الاحتقان".

وأضاف رئيس نادي الرجاء الرياضي السابق، في تصريح صحافي، تعقيبا على منيب: "القادة الذين تقصدهم بكلامها هم مولاي حفيظ العلمي، الذي كلفه صاحب الجلالة بملف ترشح المغرب لتنظيم المونديال، والذي أنجز عملا جبارا وناجحا بشهادة الجميع، مكن المغرب من تجاوز امتحان Task force، ما صار مكسبا لملف 2030، ومكن من الوصول إلى مرحلة التصويت التي تابع الجميع ما تم فيها من تواطؤ؛ ثم وزير الشبيبة والرياضة، وهو المسؤول الذي تمكن المنتخب في عهده من التألق والتأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق، ثم البطلة العالمية نوال المتوكل، سفيرة الملف المغربي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية".

وهاجم بودريقة زعيمة "الاشتراكي الموحد"، مؤكدا أنها من خلال تصريحاتها "تحاول الركوب على أي حدث أو قضية تهم المواطنين واستغلالها في خرجات عشوائية وانتهازية"، مشددا على أنها تبقى "بدون رصيد نضالي وبدون قواعد شعبية ولا مشروع مجتمعي واضح المعالم، لذلك فهي تكتفي بخرجات شعبوية وديماغوجية".

القيادي في حزب عزيز أخنوش لم يقف عند هذا الحد، بل اعتبر خرجات اليسارية منيب "مجرد تكتيكات بئيسة"، لافتا إلى أنها "عجزت عن تحقيق نتيجة مشرفة في الانتخابات الجزئية الأخيرة بأكادير"، ليؤكد أنها "آخر من يمكنه الحديث عن النجاح والفشل وهموم الفقراء وتطلعاتهم، وآخر من يمكنه الحديث عن الديمقراطية".

وفي وقت وصفت منيب قادة "حزب الأحرار" بـ"الفاشلين"، عرج محمد بودريقة على مشاركتها في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنها عجزت عن بلوغ العتبة كأمينة عامة لحزب مغربي؛ "وبالتالي فإن كان كل هؤلاء فاشلون فمن هم الناجحون؟ هل هو حزبها؟"، وفق تعبيره.

وكانت نبيلة منيب كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعد تنويهها بأداء لاعبي المنتخب في كأس العالم: "من غير المعقول أن فريقا مثل هذا يصاحبه إلى روسيا فريق من الفاشلين، من حزب فاشل وفيه عدد من الناس المتابعين الذين تراصوا في الأمام. هذا فأل أصلا غير حسن بالنسبة لفريقنا"، في تلميح منها إلى أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - انور السبت 23 يونيو 2018 - 23:18
هل يوجد في هذا الوطن سياسي او حكومي يغير على البلد و ليس مصلحته و افكاره و سيرته ووووو شيء غير منسوب له.
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17
2 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي السبت 23 يونيو 2018 - 23:21
وما أدراك بالسياسة كي تفهم ما تقوله منيب أو غيرها !
هي ليست لاعبة كرة وليست تاشرونة !
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42
3 - حسن السبت 23 يونيو 2018 - 23:22
على الاقل نبيلة إنسانة شريفة لم يسبق لها أن لطخت يديها بالنهب وسرقة المال العام..سنصوت عليها ضدا فيكم.
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63
4 - ولد الشعب السبت 23 يونيو 2018 - 23:24
بودرقة كنتي عزيز عند الجمهور الراجوي لاكن منذ دخولك السياسة فقدنا فيك الثقة لان السياسة والمال يفسدون الاخلاق والمبادىء اما الانتخابات المقبلة نحن مقاطعون انشاء الله صوتوا لوحدكم
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46
5 - مول الحانوت السبت 23 يونيو 2018 - 23:25
الاستادة المحترمة نبيلة منيب
إمرأة بالف تجمعي...
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53
6 - متتبع لا منتمي السبت 23 يونيو 2018 - 23:28
وانا اقول لو كان هذا الكلام صادر من شخص سليم سياسيا ورياضيا وذو تاريخ نظيف.دع نفسك في مجالك الرياضي الذي لم تنجح فيه اما تلك المناضلة عندما تحدثت انما ربطت بين ما يؤدي للنجاح والانتصار .الا وهي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ان تجييش المرافقين للمنتخب الوطني ومضايقته بالازدحام والتسابق كانكم انتم من سيخوضون المباريات جيش من الفاشلين سياسيا وفنيا وصحافيا الناس تسافر بمن يمثل البلد احسن تمثيل اقتصاديا فكريا يحاورون هناك الند بالند .يقدمون خدمة للبلد تقافيا وسياسيا بدل المرح سياحيا .......الخ.
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25
7 - الى منيب السبت 23 يونيو 2018 - 23:28
انها الشعبوية في اقصى درجاتها.. اش جاب منيب للكرة، ايو حتى هادي خصها خرجة فاعلة تاركة
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-21
8 - أبو رضا السبت 23 يونيو 2018 - 23:29
أنتم عنوان الفشل بخصوص تنظيم كأس العالم، فقد رافقتم كل المقربين من حزب الأحرار إلى روسيا وعلى حساب الشعب المغربي، وتم تضييع أموال طائلة وبدون طائل، وفي الأخير كل من تكلم عن الموضوع فهو ديماغوجي وشعبوي وفاشل، أنت شخصيا أغرقت سفينة الرجاء ومع ذلك دون محاسبة،ومنيب حين تتكلم فهي لم تصدح إلا بالحقيقة المرة، أما الثتمثيلة في البرلمان فيستحيل أن تتحقق لها، لأن هنا حراس المعبد لن يسمحوا لها بالدخول.
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17
9 - كونيتو السبت 23 يونيو 2018 - 23:37
الاستادة المحترمة ن منيب امرءة بالف من امثالكم من التجموعتيين.
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13
10 - عبد القادر السبت 23 يونيو 2018 - 23:44
بالفعل انتم فاشلون، الواقع الاقتصادي و الاجتماعي يقول ذلك، الشعب يريد وجوه جديدة و سياسة مختلفة، نتمنى أن تكون السيدة منيب و حزبها هو ذلك البديل، على الأقل خطابها رصين ومنطقي.
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11 - مغربي قح السبت 23 يونيو 2018 - 23:45
نبيلة منيب اشرف من الاف الانتهازيين والوصوليين الذين يركبون السياسة لنهب خيرات البلد واموال الشعبوتحقيق مصالح شخصية ضيقة...بزاف باش اي واحد يوصل مستواها الثقافي والنضالي وصدقها في خدمة هذا الوطن العزيز...
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12 - السلام عليكم السبت 23 يونيو 2018 - 23:47
يقول المثل المغربي الناس تحكر علي وانا نحكر على عائشة اختي.كان على السيد بودريقة ان يكيل الضربات لخصوم حزبه من حزب العدالة والتنمية
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0
13 - مولاة لحريرة السبت 23 يونيو 2018 - 23:47
هاد كلمة شعبوية وليتو كتستهلكوها كتر من رايب ولحرشة. أش فيها ايلا كانت شعبوية من شعب؟ لكورة لعبة لفوقارا ولاد شعب ماشي ديالكم. هانتوما مشيتو لروسيا علا ضهر الشعب، اش درتو؟ درتو لينا بحال شهرزاد مع شهريار، نتسناو ألف عام وعام باش لقصة تكمل.
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14 - abghazi السبت 23 يونيو 2018 - 23:50
لو أنه بلع لسانه لأنه لا يعطي المثال على النزاهة. منيب إمرأة لا تحتاج أن ندافع عنها. إنها تتكلم في صميم هموم المواطن. أما الأحزاب الأخرى فإنها تحتاج لمثل هذه التصريحات للبحث عن القليل من المصداقية التي فقدوها للأبد.
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15 - عبد الرفيع التطواني السبت 23 يونيو 2018 - 23:50
كلكم في سلة واحدة شعاركم كلام الخشب وتمويه البسطاء ونهب مال الدولة والركوب علم امواج الاحداث ..انا حزبي الوحيد هو القران الكريم وحاكمي هو الله سبحانه
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16 - تغطية الشمس بالغربال السبت 23 يونيو 2018 - 23:50
لست من اي حزب، لكن لن يصل أي من من يدعون فهم السياسة والوضعية المغربية أكثر معرفة وترشيح من الاستفادة نبيل. أفضلها على الحكومة والبرلمان ومن فيهم بعشر مرآة. على الاقل هي ليست بوجهين او أكثر وتقول ما تراه بوضوح. تعلموا ان تكونوا نزها مع انفسكم قبل الخوض فيما لا تفقهونه.
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17 - يوسف سلا السبت 23 يونيو 2018 - 23:55
منيب و رفاقها عروا على فضائح السياسيين و الفاسدين و لوبياتهم و مشروعهم المتمثل في نهب خيرات المغرب و ثرواته و أخرها فضيحة الزيادات المشبوهة في ثمن المحروقات
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