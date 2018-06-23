24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انفجار قنينتي غاز بطنجة
- السكن في تريبورتور
- الهوني في مواجهة مرميد
- حكيمي: مباراة إسبانيا فرصة لمغادرة المونديال بـ"رأس مرفوعة"
- الشيشان تهدي صلاح وسام "المواطنة الفخرية"
مروان خوري: الأخلاق قبل الموهبة .. وهذا رأيي في سعد لمجرد (5.00)
بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" (5.00)
- قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030 - (106)
- الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب" - (106)
- بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" - (78)
- الهداف رقم "9" في منتخب "الأسود" .. صداعٌ في رأس رونار - (73)
- "نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية
لم يتوان قادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن الرد على ما دبجته نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على صدر صفحتها على "فيسبوك"، حول تواجد قياديين بـ"حزب الحمامة" إلى جانب المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا.
وخرج محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لـ"حزب الأحرار"، ليهاجم نبيلة منيب، قائلا: "نتقبل ونتفهم حديثها عن الدستور والتشريع، لكن أن تتحدث في الكرة والجامعة فهذا يعد شعبوية، الأمر الذي أوصلنا إلى الاحتقان".
وأضاف رئيس نادي الرجاء الرياضي السابق، في تصريح صحافي، تعقيبا على منيب: "القادة الذين تقصدهم بكلامها هم مولاي حفيظ العلمي، الذي كلفه صاحب الجلالة بملف ترشح المغرب لتنظيم المونديال، والذي أنجز عملا جبارا وناجحا بشهادة الجميع، مكن المغرب من تجاوز امتحان Task force، ما صار مكسبا لملف 2030، ومكن من الوصول إلى مرحلة التصويت التي تابع الجميع ما تم فيها من تواطؤ؛ ثم وزير الشبيبة والرياضة، وهو المسؤول الذي تمكن المنتخب في عهده من التألق والتأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق، ثم البطلة العالمية نوال المتوكل، سفيرة الملف المغربي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية".
وهاجم بودريقة زعيمة "الاشتراكي الموحد"، مؤكدا أنها من خلال تصريحاتها "تحاول الركوب على أي حدث أو قضية تهم المواطنين واستغلالها في خرجات عشوائية وانتهازية"، مشددا على أنها تبقى "بدون رصيد نضالي وبدون قواعد شعبية ولا مشروع مجتمعي واضح المعالم، لذلك فهي تكتفي بخرجات شعبوية وديماغوجية".
القيادي في حزب عزيز أخنوش لم يقف عند هذا الحد، بل اعتبر خرجات اليسارية منيب "مجرد تكتيكات بئيسة"، لافتا إلى أنها "عجزت عن تحقيق نتيجة مشرفة في الانتخابات الجزئية الأخيرة بأكادير"، ليؤكد أنها "آخر من يمكنه الحديث عن النجاح والفشل وهموم الفقراء وتطلعاتهم، وآخر من يمكنه الحديث عن الديمقراطية".
وفي وقت وصفت منيب قادة "حزب الأحرار" بـ"الفاشلين"، عرج محمد بودريقة على مشاركتها في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنها عجزت عن بلوغ العتبة كأمينة عامة لحزب مغربي؛ "وبالتالي فإن كان كل هؤلاء فاشلون فمن هم الناجحون؟ هل هو حزبها؟"، وفق تعبيره.
وكانت نبيلة منيب كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعد تنويهها بأداء لاعبي المنتخب في كأس العالم: "من غير المعقول أن فريقا مثل هذا يصاحبه إلى روسيا فريق من الفاشلين، من حزب فاشل وفيه عدد من الناس المتابعين الذين تراصوا في الأمام. هذا فأل أصلا غير حسن بالنسبة لفريقنا"، في تلميح منها إلى أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
هي ليست لاعبة كرة وليست تاشرونة !
إمرأة بالف تجمعي...