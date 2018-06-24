24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال (5.00)

  2. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)

  4. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  5. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يلتقي النقابات ويتمسك بعرض الحكومة لما قبل فاتح ماي

العثماني يلتقي النقابات ويتمسك بعرض الحكومة لما قبل فاتح ماي

العثماني يلتقي النقابات ويتمسك بعرض الحكومة لما قبل فاتح ماي
هسبريس – محمد بلقاسم
الأحد 24 يونيو 2018 - 19:00

في الوقت الذي تتهم فيه النقابات الحكومة بالسعي إلى "ضرب المركزيات"، كما عبرت عن ذلك البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثريا لحرش، خلال حلولها في برنامج "ساعة للإقناع" بقناة "ميدي 1 تيفي" أمس السبت، يرتقب أن يعقد سعد الدين العثماني لقاء، الاثنين، مع المركزيات الأكثر تمثيلية.

وتوجه النقابات تهما ثقيلة إلى حكومة العثماني، في مقدمتها تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب القدرة الشرائية للمواطنين؛ الأمر ما ساعد على تنامي الاحتجاجات، وضمنها حملة المقاطعة التي تستهدف ثلاثة منتجات في مجال الماء والحليب والمحروقات بسبب غلاء أسعارها.

وفي مقابل تأكيد النقابات أن الحكومة اختارت نهج التقشف تجاه الملف المطلبي الذي قدمته المركزيات من خلال "العرض الهزيل" لرئيس الحكومة، ترى السلطة التنفيذية أن الحوار الاجتماعي هو نوع من التفاوض الذي يمكن أن يفضي إلى اتفاق أو عدمه، محملة النقابات مسؤولية الفشل لكون الحوار الذي يفترض فيه أن يكون ثلاثيا أصبح سداسيا بسبب عدم تنسيق المركزيات، بحسب الحكومة.

من جهته، يؤكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جميع خرجاته، وآخرها تلك التي عقدها اليوم الأحد في الرباط بمناسبة اجتماع منتدى الأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، معتبرا أنه "مهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، فهو أمر أعتبره طبيعيا وصحيا".

العثماني دعا في وقت سابق إلى مواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، وتساهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في الوقت نفسه من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل، مجددا التأكيد أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته ما يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي حول العرض الحكومي الذي يتمسك به العثماني، والذي يتضمن غلافا ماليا يتراوح ما بين 6 و7 مليارات درهم، في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال.

وتقترح الحكومة الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، ملتزمة بالرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018.

وبعدما أكدت قرار إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم شهريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ميمون الأحد 24 يونيو 2018 - 19:23
هاذ الحكومة لا ينفع معها سوى التمرد...

قطع العلاقات مع دولة يوم فاتح ماي؟؟!!!

كفاكم مغالطات...

الحل هو مقاطعة أي انتخابات...

والعمل خارج كل التنظيمات...

الكل يتآمر على الشعب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - moumou الأحد 24 يونيو 2018 - 19:25
ما معنى الرفع من التعويض عن الاطفال من 150 الى1000درهم.هل تريدون التشجيع على النسل ؟ام تحاربونه لا فاءدة في الرفع من هذا التعويض في نظري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - abdou الأحد 24 يونيو 2018 - 19:26
المهم فلوس موازين الحفلات كاينة في الوقت لي غادي يستافد منها البراني وتخرج البلاد أما الشعب المسحوق الذي عبر بكل الأشكال لإسماع صوته ففلوسو ماكيناش كونو تحشمو يا المحكومين بنتو على حقيقتهم كلاو بفمكم التومة ومازال عندكم الوجه تهدرو مع المغاربة سواء من جهة الحكومة المحكومة أو نقابات النفايات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
4 - اتفاق الأحد 24 يونيو 2018 - 19:28
حليب جودة هي غبرة اسي العثماني,الداودي باقي وزير وخا قدم استقالتو?ما كاينش احزاب في المعارضة ,كلشي متافق ينهب ويكذب على الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
5 - عزوز الأحد 24 يونيو 2018 - 19:29
حسبنا الله ونعم الوكيل...هذا كل ما بوسعنا أن نقول...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - جواد الأحد 24 يونيو 2018 - 19:31
الزيادة ب 100 درهم في التعويضات العائلية ? لاتجدي لان الاغلبية لاتستفيد من ذلك ....وما معنى احتساب تعويضات بالنسبة ل 6 أطفال ?? غير مجدي كذلك لان لاأحد يصل الى هذا العدد هل نحن في سنوات السبعينات ?!
اي اتفاق وعلى مادا ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - مظلــــــــــوم الأحد 24 يونيو 2018 - 19:31
وماذا عن ضحايا تصفيات الحسابات من الموظفين البسطاء، للانحياز للفساد على حساب سيادة القانون وسريان المساطر ذات الصلة، كالذي جرى ويجري بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على سبيل المثال ؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - 300 درهم الأحد 24 يونيو 2018 - 19:31
300درهم دفعة واحدة ابتداء من
يوليوز 2018. وليس عبر 3 سنوات...!!؟
ثم فتح المغادرة الطوعية...!!
ابتداء من سنة 2019.
الموظفون الصغار يعانون كثيرا...!!
وعلى الحكومة التفعيل ولو بجانب
واحدا دون الحصول على الاتفاق مع
النقابات.....!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - مواطن الأحد 24 يونيو 2018 - 19:32
عروض هزيلة جدا. ومكر الحكومة واضح لان العروض كلها مؤقتة. فالموظف المرتب في رتبة اقل من 5 ستتم ترقيته في جميع الاحوال. وتعويض الاطفال مؤقت لانه سينتهي بعد الباكالوريا. والعالم القروي ايضا مؤقت لان غالبية الموظفين لا يستقرون هناك. المطلوب زيادات حقيقية في الراتب لكل موظفي الدولة. فصاحب السلم ١١ يدفع الضرائب ايضا، بل اكثر من الفئات الاخرى. يجب على الحكومة ان تعي ان الزيادة في الأجور ليست نفقات استهلاك وتبذير، بل وسيلة لضمان السلم الاجتماعي. لان الموظف المغربي يعيل نفسه واسرته ووالديه واخوه العاطل وأخته المطلقة .... والا فانتظروا ربيعا اخر، لان الكل محتقن؛ والكل يناظر فقط من يشعل الشرارة الاولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
10 - Mourad الأحد 24 يونيو 2018 - 19:39
100 درهم في الشهر على ثلات سنوات .3 دراهم في اليوم على ثلات سنوات . هذا ليس بشعب مغربي هذا شعب سعايا .لا حول و لاقوة الا بالله . اين المال المخصص لتنظيم المونديال فرقوه على شعب السعايا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
11 - مصطفى الأحد 24 يونيو 2018 - 19:45
يجب قطع التواصل مع هذه الحكومة التي لا تمتلنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
12 - ومانيل المطالب بالتمني الأحد 24 يونيو 2018 - 19:48
إذن مالذي يمنع الحكومة المحكومة من المضي قدما في تفعيل كل النقط التي تراها إيجابية.؟!
وسنرى أيضا مدى إلتزامكم أمام العالم من الوعود التي قطعتم على أنفسكم أنكم سوف تمضون قدما في تنزيل كل مااتفق حوله مع الفيفا حول مونديال 2026. وقد قلتم رغم عدم فوز المغرب بشرف تنظيمه.
صراحة روسيا ماخلت لدنيا ماتعود عليها. تنظيم ولاأروع.برافو روسيا . وبينو لينا. نحن في انتظاركم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - الواقعي الأحد 24 يونيو 2018 - 19:51
الى رقم 2 مومو راه 1000 درهم زرورة ماشي تعويض.يعني كادو مرة وحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - ملاحظ الأحد 24 يونيو 2018 - 19:52
تم تجميد الاجور مند سنة2011 وبالتالي فان اضعف الايمان هو زيادة في الاجور تساوي نسبة التضخم المالي للاسعار خلال سبع سنوات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - الاسقالة افضل لكم الأحد 24 يونيو 2018 - 19:57
عطيونا التساع يتتجار الدين ولو رفعتم السميك ل 20000 درهم فان تكفي المواطن بعدما ارتكبتم في حقه من فضاعت اجتماعية اقتصادية مررتم كافة مخطاطات صندوق التخريب الدولي التي تصدى لها الشعب من 1980 لاكنكم كنتم مخلصين لراس مالية وتدافعون عنها اكتر من الراس مالين انفسهم شيخكن بن شيكان ضحك على الخرفان من الجهلة والسدج ولازلتم تشنون الحرب والمجازر الاجتماعية يجب اسقاط هاد الويل من جماعة الدئاب تحت عبائة الين و المرضى النفسانيون تحت حجاب الزعماء السياسين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - في انتظار السراب الأحد 24 يونيو 2018 - 20:01
هؤلاء يلتقون، يأكلون و يشربون، يمزحون ويمرحون، كلاهما يدعي تمثيل الشعب، والدفاع عن مصالحه، وكلاهما يدافع عن مصالحه الشخصية، ومصالح الطبقة العليا، ثم يتفاهمون تحت الطاولة، بعد ما يمسحون فوق الطاولة، ثم يذهب كل فريق منهم إلى قومه الحكومي أو النقابي أو البرلماني، ليتموا ما تبقى من أكل أموال الشعب، في الدفاع عن تقاعدهم ومرتباتهم، وبتركون "المداويخ" يحملقون في انتظار السراب.
ولكن هيهات، هيهات، المقاطعة تتمدد، والرجوع إلى الوراء، ليس من شيم الزمن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - محسن الأحد 24 يونيو 2018 - 20:05
لا نريد زيادة نريد استرداد الضرائب التي تقتطعونها ظلما فما دمنا ندرس اولادنا بالمقابل في المدارس الخصوصية و نتداوى بالمقابل في العيادات الخاصة فما معنى ان تقتطعوا من اجورنا ضرائب نجهل مصيرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - نرجس الأحد 24 يونيو 2018 - 20:09
الحكومة لا تمثلني،موظفة مقهورة حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - صورية النقابات الأحد 24 يونيو 2018 - 20:13
العرض الذي قدمته الحكومة هو ما سيتم فعلا،ﻷن الحكومة غسلت يديها على النقابات منذ أن ساهمت هذه اﻷخيرة بدور فعال في تمرير "إصلاح" التقاعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - ابو فاطمة الأحد 24 يونيو 2018 - 20:13
احسن حاجة تفعلها هذه الحكومة ان تغور في 60داهية كما يقول المصريون ...نكيران والعثماني لا يصلحان ولا اهلية لهما ان يقود حتى فريق رياضي احرى دولة ب 40 مليون نسمة....لقد افسدتما وحزبكما المشؤوم حياة المغاربة وافقرتم جيوبهم وجوعتم افواههم وافنيتم الطبقة المتوسطة وزرعتم الخراب في كامل ربوع المغرب...اذهبوا انتم وزياداتكم الى الجحيم ...ولا بارك الله فيكما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - الاندلسي العراقي الأحد 24 يونيو 2018 - 20:15
اللحتجاجات هنا وهناك ومقاطعة الاستهلاك والاضراب العام 20 يونيو، أضواء حمراء تشتعل هنا وهناك للانتباه الى الواقع المرفوضىالذي يعيشه المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الغيور الأحد 24 يونيو 2018 - 20:20
التضليل و تعتيم هية مهنة الحكومة و حتى النقابات المركزية لا جديد يذكر ولا قديم يعاد يستحمرون الشعب الفقر و نعدام الصحة و تعليم و الموظف مقتول في أجره الفقر ينتشر أكثر أموال الشعب تصرف على المهرجانات والمناسبات الخاصة و العامة يا أيها المسؤولين إتقو الله في الناس و أنفسكم ولا تنسو أنكم سوف مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.