24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إدريس الأزمي
- نور الدين أمرابط
- الصيادلة يسعون إلى إسقاط "ضريبة الدواء" المفروضة على المغاربة
- آلاف الأطفال "معاقي الذهن" محرومون من خدمات صحية ومدرسية
- حميش ينسف حجج "غلاة الأمازيغية" .. يأكلون الغلة ويلعنون الملة
إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)
لشكر: لن نقبلَ بتحالفات داخل الأغلبية .. والاتحاد تعرّض للإجحاف (5.00)
جيش الجزائر يصرع صحراويا بتندوف والبوليساريو تطمس الجريمة (5.00)
التعادل ينصف مباراة "مجنونة" بين السنغال واليابان في المونديال (5.00)
- وكالة الأنباء الألمانية: رونار مدربا لمنتخب الجزائر بعد المونديال - (159)
- حميش ينسف حجج "غلاة الأمازيغية" .. يأكلون الغلة ويلعنون الملة - (118)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (116)
- العثماني: الفساد يفوت على المغاربة بناء 300 مدرسة كل سنة - (109)
- النصر الانتخابي لأردوغان في تركيا يجرّ "إخوان المغرب" إلى الفرح - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النصر الانتخابي لأردوغان في تركيا يجرّ "إخوان المغرب" إلى الفرح
تنفس حزب العدالة والتنمية المغربي الصعداء إثر فوز رجب الطيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية من الدور الأول في الرئاسيات التركية، التي جرت أمس الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات؛ إذ سارع "إخوان العثماني" إلى تهنئة الحزب التركي الذي يحمل التسمية ذاتها؛ العدالة والتنمية، بينما أرسل آخرون إشارات سياسية إلى خصوم "البيجيدي" بالمغرب، مفادها أن شعبية "التنظيمات الإسلامية" لازالت بخير في المنطقة.
وأظهرت النتائج الأولية حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين؛ فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.
وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)؛ فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.4 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمائة.
ورغم وجود اختلافات كثيرة بين الحزبين الإسلاميين، تنطلق أساساً من طبيعة نظام الحكم في البلدين، فتركيا دولة "جمهورية علمانية"، يملك فيها رئيس الوزراء صلاحيات واسعة؛ بينما المغرب "دولة إسلامية"، وفق منطوق الدستور، الذي يُعطي للملك معظم صلاحيات الحكم؛ فإن حسابات أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمغرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت التهاليل والزغاريد احتفاء بفوز "السلطان" الذي يحكم بلاد الأناضول مدة 16 سنة.
ردود فعل "إخوان العثماني" خلفت مواقف متباينة من طرف قراء جريدة هسبريس الإلكترونية، الذين أكدوا أن المقارنة بين فوز حزب العدالة والتنمية والتركي ونظيره المغربي، وبين رجب طيب أردوغان وسعد الدين العثماني، لا تستقيم.
وقال أحد قراء هسبريس: "فاز أردوغان لأنه أوفى بوعده..لا يُعطي المبررات ولا يتكلم أمام الكاميرات بلغة سنقوم وسنرى وسنعمل على الزيادة في كل المواد".
وتابع مواطن مغربي آخر معلقاً على فوز أردوغان: "العدالة والتنمية الأصلي وليس النسخة المغربية الممسوخة والمشوهة والمنافقة. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار"، بتعبيره.
ووصف كثير من المعلقين رجب طيب أردوغان بـ"الرجل العظيم الذي يقود تركيا إلى قمة المجد رغم تآمر الأمريكان والصهاينة ضده"، وقارن آخرون بين ما حققه حزب العدالة والتنمية التركي لتركيا وبين ما حققه نظيره المغربي للشعب المغربي.
وقال معلق على هسبريس: "فوز رجب طيب أردوغان دليل على وعي الأتراك بالازدهار الذي وصلت إليه تركيا في عهده، أضف إلى ذلك مستوى الإصلاح الذي قام به إن على المستوى التعليمي أو الطبي أو الخدماتي، وهو ما مكن تركيا من تحسين ترتيبها العالمي، بل أصبحت وجهة عالمية تستقطب الكثيرين. لذالك نهنئ الأتراك بأعوام جديدة من التقدم والازدهار تحت قيادة أوردغان".
حزب العدالة والتنمية المغربي، على لسان زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، سبق أن أقر بدوره بأن المقارنة مع نظيره التركي غير صحيحة، قائلاً: "ينبغي أن نعترف بأن حزب العدالة والتنمية التركي هو حزب من حجم آخر وبعد آخر، لا على مستوى الإنجاز ولا على المستوى الفكري ولا على مستوى الطرق والوسائل".
جاء ذلك في حوار سابق لبنكيران مع موقع "قنطرة" الدولي، كان يتحدث فيه عن أوجه التشابه بين الحزبين الإسلاميين، موردا: "نتشابه معا في محاولة كل منا الاستفادة من الروح الدينية المتواجدة في المجتمع للدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام وتمتيع الشعب بحقوقه الطبيعية والتقدم في تصحيح مجال حقوق الإنسان والحريات، لكن في إطار المرجعية الإسلامية وحدودها الممكنة، غير أن الاختلافات تبقى أكبر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
لشعبه.هو.ماحققوه.الباجدة.لشعبهم.
وبين ( .......................)المغربي
انتهى الكلام
يقول أردوغان صنصبح من أكبر 10 أقوى إقتصادات الدول عالمياً وبالفعل يطرجم حتى أصبحنا نرى غيرة الدول الأوروبية منهم
أما نحن عندنا حزب العدالة لا يعرف حتى من أين يبتدئ ويجيدون الوعود والمراوغة والتملص خلاصة لا نرى تقدماً في أي مجال فقط بلا بلا بلا والمواطن لا حولة له ولا قوة ..
المغرب كل السلطات التشريعية والتنفيذية والسياسة الداخلية والخارجية من الألف إلى الياء بيدي الملك..
انا في تركيا والدول المتقدمة رئيس الدولة له صلاحية محدودة ولا يمكن له أن يتجاوزها.
عقنا بيكم صافي نتوما مغارضكمش فالمصلحة ديال لمغاربة نتوما غرضكم فمناصب والتعويضات اللي غتاخدوهم
انا من ضمن اللي عزازين عليهم العدالة والتنمية وصوت ليكم وتسنينا منكم الأفضل ولكن كان العكس؟!
وكلامي جاري ايضا على كاع الاحزاب حيت هما متيمتلوناش
وهما تيقلبو على مصلحتهم عن طريق المناصب والتعويضات اللي تيتلقاوها. .
انا مقاطعة للانتخابات وصوتي مستغنيا عليه. .
هناك من يحلو له اختزال محبي آرذوكان في الإخوان فقط.ههههههه هذا من فرط غيظهم وقلة حيلتهم أمام فوز مبين رغم كل المؤامرات لبعض دول الخليج الفارسي وأوروبا وأمريكا.
العلمانيون هم من يجب ان يفرحوا وليس الاخوان, ولمن يقول العكس فليتجول في شوارع اسطنبول لرؤية تجليات الدولة العلمانية
اخوان اردغان يملكون مشروعا و رؤيا واضحة.. تركيا 2050.
أما إخوان المغرب فهم يغتقون لقيادات كارزمية فما بالك بمشروع ورؤيا
في نفس الزمان
كان هناك رجلان
الأول يسمى أردوغان
و الثاني يكنى بنكيران
ليسوا باصدقاء ولا جيران
الأول من أحفاد بني عثمان
و صاحبنا محسوب على الإخوان
الأول جاء و حارب الفساد و الطغيان
و الثاني منشغل في التملق للسلطان
الأول جعل وطنه على طليعة البلدان
و الثاني أصبح من هواة التماسيح و الفئران
أردوغان جعل أنقرة جنة بل جنان
و بنكيران زاد ثمن الغاز و البوتان
اعتذر لكم أيها الإخوان
فقد سقطت في الإثم و العدوان
لاني قارنت بين الرجلان
بيد أن الأول سيد و الثاني معنا من القطعان
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
هو ان تركيا جمهورية وليست ملكية
إخوتي أنا لا أعرف لماذا يفرح الإخوان الفاشلين في المغرب.هل هناك تقارب بينهم؟بل بالعكس الفرق بينهم كالفرق بين السماء والأرض. لو كنا كحكومة أردكان لكان العالم ينحني تحت أقدامنا. الإخوان الفاشلين في المغرب يتسترون على الفساد ويحمون الفاسدين.
حكومة الفاشلين التي أوصلت البلاد إلا الحظيظ.أدخلت البلاد في ديون فأصبح يتخبط خبط عشواء وأفقرت الشعب . وحطمت روح الأمل في نفوس الشباب ودفعت الكثير منهم للإنتحار او الهروب بحثا عن عيش أفظل عن طريق الهجرة السرية عبر البحر التي تعد انتحارا او إدرام النار في أجسامهم أو بيع أعضائهم وأطفالهم... لم نكن نسمع عن هذا مع الحكومات السابقة.حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة الفاشلين. حكومة النوام،تراهم عبر الشاشة وهم نائمون(كاع ممسوقين للشعب ولما يجري في البلاد) ويقتطعون للموظف ويدافعون على الزيادة في رواتبهم ومعاشاتهم.لا يستحيون.لكن هناك سيحاسبون حسابا عسيرا.
وعليه فطموح اردوغان في استرجاع خلافة اجداده الاتراك من الجزائر الى الخليج في محله
طبعا هذا الطموح يبقى دائما في اطاره الطبيعي الواقعي الذي يحدده السلطان الاعظم ترام
(فاقد الشيء لا يعطيه).
يبعدان بعضهم البعض كما تبعد السماء علئ الارض
وليست فقط شعبية حزب.ولو ترشح اردوغان مستقلا لحصل على نفس النتيجة.
اما انتم الباجدة فخونة للبلاد والعباد وارشيفكم حافل بذالك.