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الرئيسية | سياسة | النصر الانتخابي لأردوغان في تركيا يجرّ "إخوان المغرب" إلى الفرح

النصر الانتخابي لأردوغان في تركيا يجرّ "إخوان المغرب" إلى الفرح

النصر الانتخابي لأردوغان في تركيا يجرّ "إخوان المغرب" إلى الفرح
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:23

تنفس حزب العدالة والتنمية المغربي الصعداء إثر فوز رجب الطيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية من الدور الأول في الرئاسيات التركية، التي جرت أمس الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات؛ إذ سارع "إخوان العثماني" إلى تهنئة الحزب التركي الذي يحمل التسمية ذاتها؛ العدالة والتنمية، بينما أرسل آخرون إشارات سياسية إلى خصوم "البيجيدي" بالمغرب، مفادها أن شعبية "التنظيمات الإسلامية" لازالت بخير في المنطقة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين؛ فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)؛ فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.4 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمائة.

ورغم وجود اختلافات كثيرة بين الحزبين الإسلاميين، تنطلق أساساً من طبيعة نظام الحكم في البلدين، فتركيا دولة "جمهورية علمانية"، يملك فيها رئيس الوزراء صلاحيات واسعة؛ بينما المغرب "دولة إسلامية"، وفق منطوق الدستور، الذي يُعطي للملك معظم صلاحيات الحكم؛ فإن حسابات أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمغرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت التهاليل والزغاريد احتفاء بفوز "السلطان" الذي يحكم بلاد الأناضول مدة 16 سنة.

ردود فعل "إخوان العثماني" خلفت مواقف متباينة من طرف قراء جريدة هسبريس الإلكترونية، الذين أكدوا أن المقارنة بين فوز حزب العدالة والتنمية والتركي ونظيره المغربي، وبين رجب طيب أردوغان وسعد الدين العثماني، لا تستقيم.

وقال أحد قراء هسبريس: "فاز أردوغان لأنه أوفى بوعده..لا يُعطي المبررات ولا يتكلم أمام الكاميرات بلغة سنقوم وسنرى وسنعمل على الزيادة في كل المواد".

وتابع مواطن مغربي آخر معلقاً على فوز أردوغان: "العدالة والتنمية الأصلي وليس النسخة المغربية الممسوخة والمشوهة والمنافقة. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار"، بتعبيره.

ووصف كثير من المعلقين رجب طيب أردوغان بـ"الرجل العظيم الذي يقود تركيا إلى قمة المجد رغم تآمر الأمريكان والصهاينة ضده"، وقارن آخرون بين ما حققه حزب العدالة والتنمية التركي لتركيا وبين ما حققه نظيره المغربي للشعب المغربي.

وقال معلق على هسبريس: "فوز رجب طيب أردوغان دليل على وعي الأتراك بالازدهار الذي وصلت إليه تركيا في عهده، أضف إلى ذلك مستوى الإصلاح الذي قام به إن على المستوى التعليمي أو الطبي أو الخدماتي، وهو ما مكن تركيا من تحسين ترتيبها العالمي، بل أصبحت وجهة عالمية تستقطب الكثيرين. لذالك نهنئ الأتراك بأعوام جديدة من التقدم والازدهار تحت قيادة أوردغان".

حزب العدالة والتنمية المغربي، على لسان زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، سبق أن أقر بدوره بأن المقارنة مع نظيره التركي غير صحيحة، قائلاً: "ينبغي أن نعترف بأن حزب العدالة والتنمية التركي هو حزب من حجم آخر وبعد آخر، لا على مستوى الإنجاز ولا على المستوى الفكري ولا على مستوى الطرق والوسائل".

جاء ذلك في حوار سابق لبنكيران مع موقع "قنطرة" الدولي، كان يتحدث فيه عن أوجه التشابه بين الحزبين الإسلاميين، موردا: "نتشابه معا في محاولة كل منا الاستفادة من الروح الدينية المتواجدة في المجتمع للدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام وتمتيع الشعب بحقوقه الطبيعية والتقدم في تصحيح مجال حقوق الإنسان والحريات، لكن في إطار المرجعية الإسلامية وحدودها الممكنة، غير أن الاختلافات تبقى أكبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - مواطن الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:38
الاخوة.في.المغرب.واهمون.هل.ماحققه.اردوغان.
لشعبه.هو.ماحققوه.الباجدة.لشعبهم.
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189
2 - مغربي يحب اردوغان الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:39
بغينا واحد من الاخوان ديالنا يكون راجل و يعمل نصف لي عمل اردوغان ولكن لا حياة لمن تنادي
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180
3 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:39
هذا فاش فالحين... فالتهاني و التبريكات... أما باش يديرو بحال سيادهم و يخدمو و يقولو كلمة الحق لا ما قادينش ساكتين ناعسين غااااائبين....
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166
4 - مدوخ الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:39
واش حتى العدالة و التنمية التركي العلماني عندو تعدد في التعويضات بحال البواجدة دياولنا؟
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92
5 - BADR ALI الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:41
LE PJD. DE LA TURQUIE N’EST PAS CELUI. DU MAROC IL YA UNE GRANDE DIFFÉRENCE DANS TOUS LES DOMAINES
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61
6 - rachid الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:41
وافين قادين الاخوان ديال المغرب على الاخوان ديال تركيا. مسيرة ١٠٠٠ سنة ههههه. مبروك الى السيد اردغان.
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97
7 - متتبع الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:42
لا مجال للمقارنة بين الحزب المغربي والتركي فالأول مخزني منافق والثاني شعبي صادق.
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127
8 - rachad hadri الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:42
الأمر مثير للسخرية والشفقة مجرد تشابه في الإسم وربما كانت العدالة والتنمية في المغرب سباقة على مستوى الإسم !؟ ولكن على مستوى الفكر والوعي السياسي والعمل الجدي لتغيير الواقع إلى الأفضل. . لا مجال للمقارنة بعد السماء عن الارض وبعد المشرق عن المغرب .لك الله يا وطني
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89
9 - اسد الاطلس الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:42
وهل إخوان المغرب يقبلون بدستور علماني و علاقة دبلوماسية واقتصادية و عسكرية مع إسرائيل.
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14
10 - youssef الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:43
لا علاقة بين حزب العدالة التركي وهذا الحزب المفلس في بلدنا،فلا تفرحوا يا تجار الدين فشتان بينكم وبين تركيا المتقدمة لانه بكل بساطة حزب تركيا حزب اسلامي قومي في خدمة الشعب اما انتم لستم سوى انبطاحيين لاصحاب المال والاعمال.
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76
11 - مغربي وافتخر الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:43
شنءان بين العدالة والتنمية التركي
وبين ( .......................)المغربي
انتهى الكلام
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33
12 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:44
لا يجب أن يجرهم هذا إلى الفرح، بل إلى الحزن و الإكتئاب و الإعتراف بالفشل... سيادهم فتركيا رجعو البلاد جنة و من بين اعظم الدول و pjd ديالنا قتلونا بالغياب والنعاس و السكوت عن الحق... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!
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44
13 - المنطقي الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:44
يلزم عليهم البكاء وليس الفرح. ..لأنهم عجزوا عن ما حققه أردوغان لبلده. ..العدالة والتنمية المغربي ليس هو التركي. ...فرق شاسع لهدا أنصحهم بالبكاء عوض الفرح. ...عندما تدهب إلى تركيا تحس انك في بلد اروبي إسلامي غربي شرقي. ..الكل محترم والكل ناشط ....لا سيوف لا تشرميل. ..السائح له الحرية في البحر في البر. ...البنات لهم الحرية في اللباس. ...بلد اروبي بمرجعية اسلامية حداتية تحترم الكل ...احدوا حدو تركيا أو ماليزيا وسينجح كل بلد إسلامي ...
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33
14 - أرطغرل الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:44
بالمنجزات التي حققها هذا الرجل لبلده.. لو كان يهوديا لصوتوا عليه. الرجل يقول و يفعل. وفقه الله و نصره على أعدائه.
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34
15 - saadzaghloul الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:44
يفرح حزب العدالة والتنمية المغربي لفوز الأسلاميين الأتراك كنا سنشاركهم الفرحة لو أنهم فعلوا ما فعله الأتراك لكن الأتراك رفعوا قيمة بلدهم بينما إخوان بن كيران رفعوا قيمة دخلهم وأفقروا بلدهم شتان بين الحزبين والعقليتين
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32
16 - مواطنة الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:45
لا داعي للفرح !!! الإخوان في تركيا يحكمون بينما في المغرب الحكومة لا تحكم !!!! واخوان بنكيران ضيعوا آخر فرصة أعطيت لهم ولن يصوت أحد لصالهم !
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31
17 - زهير الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:45
هل الحزب التركي و الحزب المغربي اللذان يحملان التسمية ذاتها "العدالة و التنمية" هي مجرد صدفة ؟
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11
18 - عبد الخااق طابية الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:45
لماذا يفرح الاخوان هنا هل هم يمتلكون شجاعة هذا الحزب ام يمتلكون الإسم فقط الجواب للاسف واضح...
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18
19 - فرق شاسع الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:46
لا علاقة لحزب اللعدالة التركي ونضيره المغربي
يقول أردوغان صنصبح من أكبر 10 أقوى إقتصادات الدول عالمياً وبالفعل يطرجم حتى أصبحنا نرى غيرة الدول الأوروبية منهم
أما نحن عندنا حزب العدالة لا يعرف حتى من أين يبتدئ ويجيدون الوعود والمراوغة والتملص خلاصة لا نرى تقدماً في أي مجال فقط بلا بلا بلا والمواطن لا حولة له ولا قوة ..
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21
20 - mustapha الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:46
الحمد لله على فضله وكرمه صراحة السيد المحترم وسلطان المسلمين رجب طيب اردوغان فرحنا ليه بهذا النصر في الانتخابات وبفوزه هنيئا له وللاسرته المحترمة ولشعب التركي بهاذا الانجاز التاريخي ونا شخصيا احب هذا الرئيس وادعو له بالنصر وطول العمر واتمتى له مزيدا من الازدهار وان يحفظه من كل سوء وينجيه من القوم الظالمين وينجيه من كل مكروب يا رب والحمد لله وصل الى مبتغاه عاش اردوغان ولا عاش من خانه.
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9
21 - اللهم أحسن عاقبتنا الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:46
فرق شاسع بين الحزب التركي والحزب المغربي حزب العدالة والتنمية المغربي أقوال بدون أفعال
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22
22 - ابن الوطن الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:46
نهنئ الشعب التركي الذي تربطنا به رابطة العقيدة على انتصار الديموقراطية ونهنئ حزب العدالة والتنمية الحقيقي على هذا الانتصار المستحق.
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16
23 - لاحول ولاقوة الا بالله الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:47
اش قرب شي ليشيء. سيرو تحشمو الى بقا ليكم شي وجه علاش تحشمو وخاليو الشغل لماليه.
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17
24 - الحسين الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:47
فعلا كما جاء على لسان عبد اله بنكيران لا وجوه للمقارنة بين حزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب العدالة والتنمية في المغرب .
المغرب كل السلطات التشريعية والتنفيذية والسياسة الداخلية والخارجية من الألف إلى الياء بيدي الملك..
انا في تركيا والدول المتقدمة رئيس الدولة له صلاحية محدودة ولا يمكن له أن يتجاوزها.
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14
25 - لحسن الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:47
....?في حالة صحية مريضة نتمنى له الشفاء و الاعفاء . pjd maroc
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2
26 - افضل خالد الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:47
اش جاب شي لي شي العدالة والتنمية الحاكم هم أكبر نفسيين في المغرب
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3
27 - مغربية الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:48
كاع لتفرحو وخا اجيو الانتخابات ماتسناوش المغاربة اصوتو عليكم
عقنا بيكم صافي نتوما مغارضكمش فالمصلحة ديال لمغاربة نتوما غرضكم فمناصب والتعويضات اللي غتاخدوهم
انا من ضمن اللي عزازين عليهم العدالة والتنمية وصوت ليكم وتسنينا منكم الأفضل ولكن كان العكس؟!
وكلامي جاري ايضا على كاع الاحزاب حيت هما متيمتلوناش
وهما تيقلبو على مصلحتهم عن طريق المناصب والتعويضات اللي تيتلقاوها. .
انا مقاطعة للانتخابات وصوتي مستغنيا عليه. .
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4
28 - لا توموتوا بغيظكم ههههه الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:49
نصر آرذوكان الرجل الطيب وحزب العدالة والتنمية الحقيقي أفرح قلوب المسلمين الغيورين على دينهم واوطانهم و المستضعفين في الأرض.
هناك من يحلو له اختزال محبي آرذوكان في الإخوان فقط.ههههههه هذا من فرط غيظهم وقلة حيلتهم أمام فوز مبين رغم كل المؤامرات لبعض دول الخليج الفارسي وأوروبا وأمريكا.
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7
29 - موح الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:51
بل اغلب المغاربة فرحوا لفوز اردوغان ولا تقتحموا العثماني لان العثماني لا محل له في الاعراب المغاربة لم يصوتوا للعثماني ولن يصوتو للعثماني هنا فرق شاسع بين العدالة والتنيمة المغربي والتركي بل ليس هناك مجال للمقارنة
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7
30 - said الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:52
اش جاب لي جاب كما يقول اخننا المصريون .و كما يقول المغاربة قد القب قد السطل
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4
31 - Hamido الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:53
الحلم حق للجميع ومن بينهم الباجدة.الانتخابات المقبلة لن يصوت عليكم أحد.هدا ان صوت المغاربة .لأن الناس مستعدة لمقاطعة حتى الأكسجين هده المرة.
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7
32 - موساوي الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:54
حزب العدالة والتنمية المغربي لايشترك مع نظيره التركي الا في التسمية. في المغرب وزراء وبرلمانيي العدالة يستغلون الاسلام لقضاء مآربهم والاغتناء على ظهر الفقراء وفترة حكمهم عاش المغربي اسوء الظروف المعيشية وافقدوه مكاسب ناضل من اجلها عقود من الزمان والقائمة طوييييييييلة ... في الانتخابات القادمة اكيد سيمنون بهزيمة تجعل هذا الحزب ينقرض ان شاء الله.
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8
33 - منصف الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:55
قوم تبع .. هو حزب علماني تحت عباءة مصطفى كمال "اتاترك" .. لديه علاقات تجارية اقتصادية وسياحية مع الكيان
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-2
34 - ربما الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:55
ربما هو نفس الحزب في تركيا و المغرب، و ربما تركيا ما فيهاش التماسيح و العفاريت هههههه و نووووضو تخدمو بمصداقية يا pjd المغربي! فلا شيئ مشترك بين الحزبين في الدولتين غير الإسم!!!
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8
35 - Maroc الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:58
لا مجال للمقارنة. السياسي التركي المسلم تربى في العلمانية والسياسي الباجدي فقيه اخرجناه من المسجد وجلباب الفقيه واعطيناه تدبير شؤون الناس وهذا لا يستقيم.. فمنهم من يغلو في الكلام ومن يحس بالغرور والكبرياء.... وقاسمهم المشترك أنهم لا يحسنون تدبير وحياتهم ضعيفة جدا جدا...
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8
36 - علماني مسلم الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:59
و لماذا يفرحون? لا علاقة ! هم تجار دين فشلة وهو علماني ومقيض بالعلمانية

العلمانيون هم من يجب ان يفرحوا وليس الاخوان, ولمن يقول العكس فليتجول في شوارع اسطنبول لرؤية تجليات الدولة العلمانية
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8
37 - ابن الامبراطورية المغربية الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:00
لا تستقيم المقارنة بين البلدين لذلك لا يمكن ان تستقيم المقارنة بين الحزبين... تركيا لم تمر بنفس التجربة الاستعمارية... تعرفتعت تركية على الحداثة مذ كان المغرب محتلا..
اخوان اردغان يملكون مشروعا و رؤيا واضحة.. تركيا 2050.
أما إخوان المغرب فهم يغتقون لقيادات كارزمية فما بالك بمشروع ورؤيا
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6
38 - جابر الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:00
طبعا سيفرح البواجدة بنصر اردوغان لانه يطمئنهم ان بائعي الخودنجال والعصير والصوصيص وجيوش المغفلين ينتظرون بفارغ الصبر الانتخابات المقبلة لكي يعطوا الضوء الاخضر لتجار الدين لذبح الطبقة المتوسطة.
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5
39 - مواطن مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:00
شتان بين العدالة المغربي والعدالة التركي كما هو الفارق بين المصباح التقليدي والمصباح العصري..
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6
40 - سي محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:01
فرق كبير وشاسع كالفرق بين السماء والأرض التقيا فقط في التسمية أما الفعل والخدمات والانجازات والمسؤولية والشجاعة في القرارات الوطنية والخارجية والتنمية والنهضة فلا مقارنة بتاتا . اش جاب حرب شعبوي غوغاءي حلايقي إلى حزب رئيسه حير أوربا و أمريكا !!!!!! لا مقارنة الله يخليكم .
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7
41 - Zig.italy الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:03
ونعم القادة الراشدة لشعب محضوض عكسنا . . . . .
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4
42 - ابن ابن الرشد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:05
كان يا مكان
في نفس الزمان
كان هناك رجلان
الأول يسمى أردوغان
و الثاني يكنى بنكيران
ليسوا باصدقاء ولا جيران
الأول من أحفاد بني عثمان
و صاحبنا محسوب على الإخوان
الأول جاء و حارب الفساد و الطغيان
و الثاني منشغل في التملق للسلطان
الأول جعل وطنه على طليعة البلدان
و الثاني أصبح من هواة التماسيح و الفئران
أردوغان جعل أنقرة جنة بل جنان
و بنكيران زاد ثمن الغاز و البوتان
اعتذر لكم أيها الإخوان
فقد سقطت في الإثم و العدوان
لاني قارنت بين الرجلان
بيد أن الأول سيد و الثاني معنا من القطعان
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4
43 - falcon الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:06
فرق كبير جدا بين عدالة و تنمية تركيا القوة الإقتصادية التي انتقلت بفضل هذا الحزب من 300 مليار دولار سنة 2003 إلى 900 مليار دولار في 2017، و عدالة و تنمية المغرب الضعيف المتسول، شآن الفرق بين المتسول و المعطي و بين الغراب و الطاوس!
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3
44 - ايت السجعي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:08
نحن لا نقول بالمقارنة لان لكل بلد ولكل شعب حقيقته و واقعه وتاريخه ولا مجال لمقارنة اي بلد ببلد اخر رغم وجود من يهوى المقارنات ويريد اعادة إنتاج نفس الوقائع التي تحدث هناك اعادة إنتاجها في هذا البلد الامين ويجب عليهم الاعتراف بعدم صوابية طرحهم والكف عن النقل ومحاولة ابداع ما يحقق لهذا البلد رقيه بين الامم.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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-2
45 - Sana الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:12
المغرب باكمله فرح بفوز اردوغان الي صار يخيف اوروبا ويغارون منه ويدبرون ويدفعون الملايير لاطاحه به لانهم شعروا بخطورته وإسرائيل فلا مجال للمقارنه بين القوي والضعيف البيجيدي في المغرب لامحل له من الاعراب اساسا لايحكم بل محكوم مسير وينفذ الاوامر بحال قلم التلوين الابيض في علبه الملونات واقف في المجموعه بلا فايده اردوغان لايوجد مثله وتركيا اقوى من العرب مجتمعين
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4
46 - تازي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:13
شتان شتان شتان بين اخوان تركيا و اخوان المغرب
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0
47 - MOULAHED الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:13
رغم أن الحزب يحمل نفس الإسم " العدالة والتنمية " إلا أن الرمز يختلف فعندهم مصباح عصري رمز التقدم و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي و الحقوقي أما عندنا فالرمز عبارة عن قنديل قديم يعود إلى الأزمنة الغابرة التي أكل عليها الدهر وشرب يعكس طموح و عقلية أصحابه الذين أدخلوا البلاد و العباد في المجهول و الظلامية و لن يجني الشعب من ورائهم سوى الشوك...
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2
48 - الوطنية الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:14
واش العدالة في المغرب هي عدالة اردوكان الذي حقق لشعبة الرخاء والعيش الكريم اما ندالتنا نحن افقرت الفقير واغنت الغني
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2
49 - ام تميم و محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:14
هههههه شتان بين الثرى والثريا هي الاسماء فعلا متشابه والانجازات مختلفه
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1
50 - #مقاطعون الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:15
ههههههههههههههههههههههههههههههه الباجدة المغاربة تيgطعوا الgلب بغاو يكونوا أتراك بزز و يريدون تغيير حركة التاريخ و الجغرافيا و خصوصا بعد الإطاحة بكبيرهم بنكيران و عزله و إبعاده من رئاسة الحكومة و إخراجه من الباب الخلفي مهزوما مذموما مدحورا و مخدولا من أقرب مقربيه و هم المهرولين نحو الاستوزار و ريعه.. ..كون سقط اردوغان غادي توضر ليهم الحلوفة.
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51 - AMINE الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:15
فرق بين الاخوان في تركيا والمغرب
هو ان تركيا جمهورية وليست ملكية
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52 - مواطن ريفي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:16
حزب العدالة والتنمية في المغرب يتحد مع حزب العدالة والتنمية التركي في الاسم فقط أما الأفعال فحسبنا الله ونعم الوكيل.
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53 - غيور"ت" الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:18
السلام عليكم.
إخوتي أنا لا أعرف لماذا يفرح الإخوان الفاشلين في المغرب.هل هناك تقارب بينهم؟بل بالعكس الفرق بينهم كالفرق بين السماء والأرض. لو كنا كحكومة أردكان لكان العالم ينحني تحت أقدامنا. الإخوان الفاشلين في المغرب يتسترون على الفساد ويحمون الفاسدين.
حكومة الفاشلين التي أوصلت البلاد إلا الحظيظ.أدخلت البلاد في ديون فأصبح يتخبط خبط عشواء وأفقرت الشعب . وحطمت روح الأمل في نفوس الشباب ودفعت الكثير منهم للإنتحار او الهروب بحثا عن عيش أفظل عن طريق الهجرة السرية عبر البحر التي تعد انتحارا او إدرام النار في أجسامهم أو بيع أعضائهم وأطفالهم... لم نكن نسمع عن هذا مع الحكومات السابقة.حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة الفاشلين. حكومة النوام،تراهم عبر الشاشة وهم نائمون(كاع ممسوقين للشعب ولما يجري في البلاد) ويقتطعون للموظف ويدافعون على الزيادة في رواتبهم ومعاشاتهم.لا يستحيون.لكن هناك سيحاسبون حسابا عسيرا.
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54 - احمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
ما يدمر أعصاب الطغاة وسدنة الاستبداد والفساد والانقلابات في بلادنا واذنابهم من ادعياء الحداثة و العلمانية هو بروز النموذج الاسلامي التركي الذي يعري أكاذيبهم وباطلهم ولذا تراهم يلجأون الى كل الوسائل لتشويه الصورة المشرقة لاردوغان وتنفق بعض الدول العربية عشرات المليارات لتمويل المؤامرات والانقلابات لهدم هذه النموذج الملهم للشعوب كما فعلوا مع مصر التي خربوها بتآمرهم"
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55 - Moha الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
لا مجال للمقارنة في كل شيء .
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56 - FOUAD الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
الفرق بين الاخوان في تركيا و الاخوان في المغرب 100 سنة
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57 - Bop35 الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:20
اذا كان فوز اودوغان يجر اخوان المغرب الى الفرح فهاذ الاخير لا يدوم لفترة طويلة لان ثقافة الاتراك ليست ثقافة المغاربة في التضامن الاجتماعي والفساد عندهم شبه منعدم عكس المغرب ….
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58 - مغربية الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:21
اتمنى ان يكون مواصفات كل من يتحمل المسؤوليه في هذا البلد من نساء ورجال ان يحدو حدوه وان يسعوا الى مصلحة الوطن. اذا تقدم المغرب فبفضلهم واذا تأخر فبسببهم
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59 - tarik الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:27
هاد الرجل نجح وسينجح دائمن لئنه نزيه ولن يستطيع أحد أن يفوز عليه وحقق الشيئ الكتير لشعبه والشيئ الادي أعجبني أن أحزابن لن تشارك في الإنتخابات ودعمت حزب أردوغان والعار كل العار أن دول إسلامية نفقة الملايير الدولارات للإطاحة بهاد الرئيس واقتصاد بلاده ونعتوه بجميع النعوت السيئة عبر واسائل الإعلام ولاكنه نجح وينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة لأن الدين معاملة فما بالك بمن يكون نزيه وقيم العدالة الاجتماعية أما حكومت المغرب حكومت العكس والزكير الشعب يعاني الويلات ويريدون تنضيم المونديال ؟ هل تركيا وصلة إلا ما وصلت إليه بتنضيم المونديال أقولها وأنا أبكي أي عام سيكون مستقبل أبنائنا ناجح في المغرب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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60 - معلق الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:30
هم حزب العدالة والتنمية بصح وانتم حزب الانتهازية والأثراء على حساب الشعب .هم يخدمون الشعب وانتم تخدمون اولياء نعمكم. جربوا انتخابات حرة نزيهة مثلهم وسترون جزاءكم من الشعب المغربي المسالم المسكين الذي قهرتموه بالجوع والفقر والغلاء والعصا. الله ياخذ فيكم الحق وفي لي مسخركم ومغطي عليكم .ياتي يومكم مع الشعب
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61 - Bouchra italia الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:31
......الذين أكدوا أن المقارنة بين فوز حزب العدالة والتنمية والتركي ونظيره المغربي، وبين رجب طيب أردوغان وسعد الدين العثماني، لا تستقيم....." cette phrase a resumèe tous ce que je veux dire
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62 - telemaque الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:32
Ceux de la Turquie sont de Vrais Patriotes et en ce qui concerne les notres sont de Vrais Tartuffes
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63 - las palmas الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:34
توقعت فوز حزب العدالة والتنمية بقيادة رجل المرحلة الفذ رجب طيب اوردغان فالحكومة التي تهتم بالعلم والاقتصاد وبناء الطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات .و لايمكن لها ان تخسر الرهان حمى تركيا من كيد الحاقدين الشيعة والملاحدة والغلمانيين
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64 - كمال الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:34
هو فعلا يستحق لقب السلطان فعلى العرب من الجزائر الى الخليج ان لا ينسوا ان الاترك كانوا دئما يحكمونهم و كل هذه الدول التي نشاهدها الان في الخليج و الشرق الاوسط كانت مجرد مقاطعات يحكمها الباشوات الاتراك باسم الباب العالي في استنبول
وعليه فطموح اردوغان في استرجاع خلافة اجداده الاتراك من الجزائر الى الخليج في محله
طبعا هذا الطموح يبقى دائما في اطاره الطبيعي الواقعي الذي يحدده السلطان الاعظم ترام
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65 - khd الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:34
انا اريد ان اعرف لمادا تنفس الصعداء حزب العدالة المغربي. لانه لا مجال للمقارنة. الحزب التركي فيه اناس اكفاء ودخلوا العملية السياسية لخدمة بلادهم والمضي بها الى الصفوف الاولى وقد وفقوا في دالك. اما اصحاب اللحي وتجار الدين دخلوا العملية السياسية من اجل المناصب والامتيازات وقهر الشعب بالضراءب والزيادات الامشروعة والعشواءية في التسيير. لهادا لا ييعنا الا ان نهنء ادحزب التركي على الفوز. ونتمنى لاصحاب اللحي وتجار الدين الاندحار والدهاب الى مزبلة التاريخ لانكم لن تقدموا شيء لهادا البلد الكبير. ونعلة الله على المنافقين.
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66 - المرغادي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:34
لا مقارنة بين العدالة والتنمية التركية وبين العدالة وااتعمية المغربية لا من حيث النزال ولا من حيث المنجزات الطيب رجب اردوغان عندما كان عمدة لاسطنبول ترك بصمة التنمية وكان مواطن تركي حر يحب الخير لي بلده ويؤمن بالتفسير الإيجابي اما حزبنا الغلوب على امره انفظح أمره وماله للزوال اردوغان زعيم يستحق الاحترام والتقدير وشرف للاسلام والمسلمين
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67 - عبد الرحمن الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:35
فعلا الفرق هو الصلاحيات تركيا جمهورية أردغان له كامل الصلاحيات في حين المغرب ملكية ليس للعثماني ولا غيره إلا قليييييل من الصلاحيات والنتيجة كما نلاحظ هذا هو جوهر ولب المشاكل التي يتخبط فيها المغرب
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68 - كافر الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:36
الاولى دولة علمانية والتانية دولة اسلامية, لا مجال للمقارنة اذن.
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69 - سعيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:37
حزب تركيا في غضون 10 سنوات جعل تركيا من الدول المتقدمة حيث تضاعف الأجر ثلاث مرات. و .... أما حزبنا البئيس أجهز على كل المكتسبات السابقة من تخفيض الأجور ومحاربة التعليم والشعب من خلال رفع الدعم
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70 - متصفح الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:41
الفرق بين حزب العدالة المغربي وحزب العدالة التركي 600 سنة ضوئية
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71 - العيساوي م أوساط الحاج الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:42
العدالة والتنمية التركية اسم على مسمى ، اما بلدنا الحبيب هذا فالشغل الشاغل لاهل العدالة هو تمرير قانون التقاعد البرلمانيين والوزراء ؛ نسأل الله اللطف والسلامة لهذا البلد الحبيب
(فاقد الشيء لا يعطيه).
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72 - bdou31 الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:43
شتان بين الحزبين
يبعدان بعضهم البعض كما تبعد السماء علئ الارض
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73 - احمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:44
هذه شعبية اشخاص افنوا انفسهم في خدمة بلدهم.
وليست فقط شعبية حزب.ولو ترشح اردوغان مستقلا لحصل على نفس النتيجة.
اما انتم الباجدة فخونة للبلاد والعباد وارشيفكم حافل بذالك.
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74 - سؤال الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:45
سؤال يحيرني : هل هناك حزب صادق ورجال اكفاء سيرفعون المغرب الى القمه ؟ ام كلهم متفقون على تسوية اوضاعهم ومصالحهم.ان هؤلاء يسميهم الله بالمنافقين .ادا حدثو كذبو وادا عاهدوا اخلفو وادا أتمنو خانو
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75 - شوف تشوف الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:46
من ليست لديه الإرادة لقول الحقيقة لا يستحق أن يكون مسؤول حكومي والسياسة عند القادة العرب في مجملها كلها نفاق ومكر فخداع وكذب على الشعوب وإن لم تتوفر فيك هاته الشروط فلا يمكن أن تتوافق أنت والسياسة وإن كنت تخشى الله في العلانية والخفاء فلا تصلح وأمثالك إلا للتعبد وإن دخلت على السياسة وليس فيك خوف الله فأنت ماكر .
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76 - صوت الحق الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:48
التهاني ؟؟ السيد أردوگان لا يحتاج التهاني من أمثالنا، شعب المهرجانات واللهو والضحك. هذا الشخص، الذي أعتبره بإيمانه الراسخ بالله وتواضعه ، من الصالحين، يستحق تقبيل الرأس واليدين. لا داعي لذكر منجزاته.العالم كله يشهد بالتقدم الذي وصلت إلية تركيا، إقتصاديا وإجتماعيا.
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77 - Midelti الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:51
شتان بين المصباح والنفوس
ازول
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78 - انسان فقط الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:52
Tu n'es pas content parceque tes amis laïques ont été écrasé. Ne t'inquiètes pas ceux qui te protègent pour insulter l'islam et la religion unique d'Allah finiront par tomber et les masques tomberont.
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79 - القصبجي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:53
شتان بين الأصلي والمقلد وفوزه تكريس لقوته وحب الشعب له
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