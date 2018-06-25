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كُتّاب وآراء
مساعد خاص لهورست كولر يحل بمدينة العيون
أفادت مصادر أممية بأن مساعدا خاصا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، حل صباح اليوم بمدينة العيون، للوقوف على آخر التحضيرات لاستقبال الفريق الأممي الذي يقوده الألماني كولر، ضمن جولته الميدانية في المنطقة.
وأشارت المصادر التي تحدثت لهسبريس إلى أن الأمر يتعلق بالألماني رالف كيورديل، المسؤول عن صياغة التقارير في فريق الوسيط الأممي، مضيفة أنه جاء لتحضير أجندة لقاءات مواطنه كولر مع مختلف المتدخلين في قضية الصحراء بالأقاليم الجنوبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الألماني رالف سينتقل إلى مخيمات تندوف قبل وصول المبعوث الخاص بنزاع الصحراء، قصد الاطلاع عن كثب على التحضيرات المنجزة لاستقبال الفريق الأممي.
ويتزامن حضور المساعد الشخصي رالف بالعيون مع وصول المبعوث الأممي هورست كولر إلى الجارة الجنوبية موريتانيا، حيث من المنتظر أن يحظى باستقبال شخصي من رئيسها محمد ولد عبد العزيز، ووزير خارجيتها الجديد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، لرصد الموقف الموريتاني من مسلسل التسوية السياسية الخاصة بقضية الصحراء.