24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملف الصحافي حميد المهداوي يصل مرحلة المداولة (5.00)

  2. رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية (5.00)

  3. جديد ملف المهداوي (5.00)

  4. إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)

  5. "فيسبوك" يقود إلى اعتقال لصّ في أولاد تايمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | قانون معاشات النواب يصطدم بمسطرة موافقة حكومة العُثماني

قانون معاشات النواب يصطدم بمسطرة موافقة حكومة العُثماني

قانون معاشات النواب يصطدم بمسطرة موافقة حكومة العُثماني
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:00

كشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الاثنين، عن المنحى الجديد لمعاشات النواب التي تحالفت من أجلها الفرق البرلمانية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، بتمرير وصفة جديدة تقضي بإصلاح النظام الخاص بها بعدما أفلس منذ سنة ونيف.

وأعلن مكتب مجلس النواب عن انتظاره رد الحكومة على الفرق البرلمانية التي وضعت مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

وقال عبد العزيز العماري، نائب رئيس مجلس النواب، في توضيحاته بخصوص مقترح القانون المتعلق بالمعاشات، إن مكتب مجلس النواب يطلب تدارس الأمر من جديد طبقا للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن "إحالة مقترحات القوانين على اللجنة تتم بعد الإحالة على الحكومة في ظرف عشرة أيام".

وفي مقابل تأكيد العماري أن "هذا المقترح لم تتم إحالته على الحكومة، وبالتالي يجب أن يتم الرجوع إلى المكتب تطبيقا للمسطرة التي ينص عليها النظام الداخلي"، قالت رئاسة الجلسة إن المقترح وقعه كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وربطت الصيغة الجديدة التي قدمها المقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.

من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - nor الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:15
مساكن البرلمانيين المتقاعدين إلى متصرفتش لهم المعشات ما غيوجدو مايكلو واش تضيحكو على أنفسهم راه التالي في البرلمانيين عندو ما يوكل قبيلة كيف مراه وكلها في الحملة الانتخابية وأنا كنظن لممرزقش بزاف مكيتقدمش للحملة الله يجعلها تديهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - محمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:21
غير فصلو او خيطو كلشي ديالكم شكون سولكوم فشي حاجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - البلولي لنتريتي الموزر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:30
لا لا ما كاين لا تقاعد ولا هم يحزنون.. احنا خاص دزيدونا في لا نتريت خدمتنا الدولة 40 عام ... خاص حتى الخلصة ديالكم والامتيازات اللي تاخدوها تنقصصص ويي.. تنقص . وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - عبدو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:33
ماشاء الله الصندوق مات ونشف ومزال البرلمانيين باغيين يحلبوا منوا زعما الروح ديال الجوع. بدل ما يقولوا المغرب في خطر ازمة مالية قادمة هما مكين غير طحن اموا
غير زيدو منايض منايض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - Redouane الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:42
السلام ..االله ياخد فيكم الحق كضربوا على عرامكم الناس يارب يكون شزلزال ملكي يهنينا من هده الوجوه ...الكل يكرهكم لم تقدموا شيئا يحفض ماء وجهكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - le pays des millardaires الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:43
pour avoir tazkia il faut donner de grosses somme au chef du parti et au moins qlq 500million pour la compagne electorale et ils raflent dans leurs passage tous les budgets de l etat et ceux du fmi et pour finir ils passent a la seule caisse des retraites ouvriers qui trament 30 ans de service pour percevoir qlq miette et vous n avez pas honte . il faut faire don de vos salaires aux pauvres vous habitez des palais et vous vivez au dessu des lois rt en plus vous grattez l assiette avec vos doigts
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:46
واش عمركم شفتو شي سفاهة اكثر من هادي..؟؟؟؟؟؟؟؟
واش هادو نواب ولا...؟؟؟
حشووووووومة مخلين مشاكل الشعب للي اصلا مشاو للقبة على قبلها ومركزين مزيااااااان على المعاشات للي اصلا ماكيستحقوهومش.. مكيجيوش ماكيحضروش ماكيهدروش على مشاكل الشعب الحقيقية.. ماكيعطيوش حلول وماكيشكلو حتى قوة اقتراحية... اش هاد المرض؟؟؟
والله حتى الشوهة.. الشعب ولا خدام راسو كيقلب على طرق باس يحسن المعيشة ومن بينها المقاطعة للي ولات فيها الحكومة ضدو وخدامة كتشوف كيفاش تعتق المعاشات للي هي اصلا المواطن للي كيدفعها ليهم...
شوووووووهة..
انا اطلب من الملك شخصيا يدير كيفما دارت موريطانيا.. حيدات مجلس النواب حيت غير مضيعة للفلوس بلا فايدة والاكتفاء بالمجالس العليا احسن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Zorif الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:46
المشاكل ديالهم او الحلاوة ان صح التعبير دغيا لقوا لها الحل . اين حزب العدالة الذي يحارب الريع ؟ و غلاء الحليب ووووو ايام المعارضة و الميزيرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Barid الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:49
Ce ne sont que des représentant du peuple et non des fonctionnaires pourquoi donc une retraite! C'est trop d'injustice et vous vous moquez du peuple marocains. Ils ont plus majoritairement plus de 60ans en moyenne ce leur permettra d'avoir cette injuste pension juste apres avoir fini leur représentation. c'est l'argent illicite (HARAM) monsieurs les députés islamiste!....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.