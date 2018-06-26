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الرئيسية | سياسة | هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب

هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب

هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:00

بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، انقلب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقف حزبه الداعي إلى تصفية معاشات النواب المهددة بالإفلاس، حفاظا منه على مصالحه الذاتية التي يطمح من ورائها إلى الاستمرار رئيساً للفريق بعدما فقد مقعده الوزاري.

وحصلت هسبريس على مراسلة وقعها الأزمي في السادس من أكتوبر من السنة الماضية يدعو فيها صراحة إلى وضع حد لنظام المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون، وتصفيته بشكل نهائي.

الوثيقة الممهورة بتوقيع الأزمي التي رفعت إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تحت عنوان "موقف فريق حزب العدالة والتنمية من تطور نظام معاشات البرلمانيين"، طالب من خلالها الأزمي بتشكيل لجنة لتصفية هذا النظام، قبل أن ينقلب على هذا الموقف بالتوقيع على مقترح قانون جديد يقضي باستمرار استفادة النواب من هذه المعاشات.

الأزمي طالب في مقترحه الجديد المعروض على أنظار مكتب مجلس النواب باستمرار استفادة نواب الأمة من المعاشات، بعدما دعا خلال السنة الماضية رئاسة مجلس النواب بوضع حد نهائي لهذا النظام، وتحديد شروط وكيفية تصفيته.

وكشفت المراسلة، التي وضعها نواب الحزب الذي يقود الحكومة على طاولة رئيس مجلس النواب، رفضهم استفادة نظام التقاعد بالمجلس من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.

وكانت المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس قد أكدت أن الأزمي الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن تيار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وفي إطار صفقة للحفاظ على مصالحه التي أصبحت مرتبطة بالأمين العام الحالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يجد بدا من التراجع عن رفض إصلاح المعاشات المهددة بالإفلاس.

وفي هذا الصدد، وجد الأزمي، الذي يطمح إلى الاستمرار في رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لبقية الولاية التشريعية، نفسه مضطرا إلى قبول التوقيع على مقترح القانون للحفاظ على مصالحه التي أصبح يهددها تيار الأمين العام الحالي، سعد الدين العثماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - falcon الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:17
البوجاديين مجرد جوعانين أتوا للسلطة كالذئاب من أجل الأجرة التي يستفيدون منها شهريا، مستواهم و طموحاتهم لا تتجاوز إنتظار "الخلصة الشهرية" هذا همهم الوحيد، "كية المشتاق إلا ذاق"، أما السلطة فهي أبعد منهم كبعد السماء و الأرض، و لا أشك إطلاقا بأن هؤلاء الأوباش السياسيين منشغلون بتتبع حساباتهم البنكية أكثر من تتبعهم لشؤون الدولة و الشعب.
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26
2 - achraf الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:17
ظهرت على حقيقتكم يا منافقين. خنتم الشعب و قهرتموه .

نهايتكم قربية يا تجار الدين ذخلتم من الابواب وستخرجون من المجاري
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23
3 - meskine الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:23
اي معاشات هاته ومن تكون انت الذي يطالب بهذا انت هناك فقط لتمثيل الشعب والتكلم بلسانه وليس الدفاع عن متطلباتك انت وذويك وعشيرتك اتق يوما ترجع فيه الى الله فانت من حزب يسمى العدالة والتنمية ولا حول ولا قوة الا بالله
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22
4 - مقاطع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:31
کلهم المسٶولين المغاربه غير ملتزمين بقرارتهم وتصريحاتهم ويسيرون ضدد رغبة المواطنين اللذين اوصلوهم الی الحکم عن طريق الانتخابات بلواٸح الکوطا التی افسدت المشهد السياسی والتی سنقاطعها انشاء الله فی الاستحقاقات المقبله عاجلا ام اجلا
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17
5 - مواطن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:32
من يدافع عن امتيازات الوزراء والبرلمانيين الغير المشروعة يقدم صورة سيئة عن الديموقراطية ويحولهم الى مجرد موظفين وطفيليين.
ومن تم تاتي فكرة انه لا ينبغي ترشح او التصويت اصلا على مثل هؤلاء مع الأسف
واحد يجي ويبكي ويقول انا مخصوص ماعندوش بلاصة في البرلمان.
ربما هكذا يمكن فهم التصويت واقرار القوانين التعسفية من قبل هؤلاء لانهم يصوتون من اجل الا تعرقل الحكومة امتيازاتهم.
وربما هكذا يخدم بعضهم البعض
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13
6 - مغربي مغترب الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:42
هكذا هم المنافقون. الإسلام و السياسة لا يلتقيان من وجهة نظري
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11
7 - basma الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:48
pas de retraite speciale pour les parlementaires ,tout les marocain sont egaux par la constitution
il doivent paye leur cotisation a la cnss pour les 4 ans ou 6 ans de travaille c est ca la formule
la retraite ne peut pas avoir eux pour 6 ans de travaille c est impossible
les marocain n on pas d argent pour paye les grand salaire avantage sociale des parlementaire
il faut une petition de peuple des association pour ne pas laissez passe cette mascarade
arretez l abuse de pouvoir au benefice des politiciens qui vie deja sure la taxes de peuples sans resulta ds le terrain au benefice de peuple
arretez avant le peuple fait la petition
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7
8 - زرهوني الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:48
لا انقلاب في الموقف ولا والو، هذه أدوار توزع، وكل يشخص الدور الذي أنيط به على أحسن تمثيل.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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9 - العوفير.اكادير الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:50
ازدواجية واضحة .(يقولون مالا يفعلون)
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11
10 - أيوب المغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:56
هاد الناس ما عندهوم لا دين لا ملة لا أخلاق لا مبادئ ومع ذلك لا زال قطيعهم يتبعهم من الخلف ويدافع عنهم لأنهم مجموعة من الوصوليين
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