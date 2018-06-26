24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جدل حول بناء مسجد
- شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى بناية في تيسة
- حماقي وأسود الأطلس
- نجاح 84,78% من ضعاف البصر في الظفر بالباك
- الغفولي وجمهور موازين
بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي (5.00)
- "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا - (360)
- "إخوان المغرب" يتنفسون الصعداء بعد فوز أردوغان بولاية جديدة - (136)
- رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية - (108)
- السعودية تهزم مصر في آخر مباراة قبل الإقصاء من مونديال روسيا - (72)
- هاتف فجر في تداريب "الأسود" يُثير امتعاض جماهير مغربية بروسيا - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب
بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، انقلب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقف حزبه الداعي إلى تصفية معاشات النواب المهددة بالإفلاس، حفاظا منه على مصالحه الذاتية التي يطمح من ورائها إلى الاستمرار رئيساً للفريق بعدما فقد مقعده الوزاري.
وحصلت هسبريس على مراسلة وقعها الأزمي في السادس من أكتوبر من السنة الماضية يدعو فيها صراحة إلى وضع حد لنظام المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون، وتصفيته بشكل نهائي.
الوثيقة الممهورة بتوقيع الأزمي التي رفعت إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تحت عنوان "موقف فريق حزب العدالة والتنمية من تطور نظام معاشات البرلمانيين"، طالب من خلالها الأزمي بتشكيل لجنة لتصفية هذا النظام، قبل أن ينقلب على هذا الموقف بالتوقيع على مقترح قانون جديد يقضي باستمرار استفادة النواب من هذه المعاشات.
الأزمي طالب في مقترحه الجديد المعروض على أنظار مكتب مجلس النواب باستمرار استفادة نواب الأمة من المعاشات، بعدما دعا خلال السنة الماضية رئاسة مجلس النواب بوضع حد نهائي لهذا النظام، وتحديد شروط وكيفية تصفيته.
وكشفت المراسلة، التي وضعها نواب الحزب الذي يقود الحكومة على طاولة رئيس مجلس النواب، رفضهم استفادة نظام التقاعد بالمجلس من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وكانت المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس قد أكدت أن الأزمي الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن تيار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وفي إطار صفقة للحفاظ على مصالحه التي أصبحت مرتبطة بالأمين العام الحالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يجد بدا من التراجع عن رفض إصلاح المعاشات المهددة بالإفلاس.
وفي هذا الصدد، وجد الأزمي، الذي يطمح إلى الاستمرار في رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لبقية الولاية التشريعية، نفسه مضطرا إلى قبول التوقيع على مقترح القانون للحفاظ على مصالحه التي أصبح يهددها تيار الأمين العام الحالي، سعد الدين العثماني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
نهايتكم قربية يا تجار الدين ذخلتم من الابواب وستخرجون من المجاري
ومن تم تاتي فكرة انه لا ينبغي ترشح او التصويت اصلا على مثل هؤلاء مع الأسف
واحد يجي ويبكي ويقول انا مخصوص ماعندوش بلاصة في البرلمان.
ربما هكذا يمكن فهم التصويت واقرار القوانين التعسفية من قبل هؤلاء لانهم يصوتون من اجل الا تعرقل الحكومة امتيازاتهم.
وربما هكذا يخدم بعضهم البعض
il doivent paye leur cotisation a la cnss pour les 4 ans ou 6 ans de travaille c est ca la formule
la retraite ne peut pas avoir eux pour 6 ans de travaille c est impossible
les marocain n on pas d argent pour paye les grand salaire avantage sociale des parlementaire
il faut une petition de peuple des association pour ne pas laissez passe cette mascarade
arretez l abuse de pouvoir au benefice des politiciens qui vie deja sure la taxes de peuples sans resulta ds le terrain au benefice de peuple
arretez avant le peuple fait la petition
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.