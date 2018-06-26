24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تنصيب رجال ونساء السلطة المنتقلين إلى سطات (5.00)

  2. ملف الصحافي حميد المهداوي يصل مرحلة المداولة (5.00)

  3. جديد ملف المهداوي (5.00)

  4. بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي (5.00)

  5. "فيسبوك" يقود إلى اعتقال لصّ في أولاد تايمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أعلام البوليساريو تزيد من توتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا

أعلام البوليساريو تزيد من توتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا

أعلام البوليساريو تزيد من توتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا
هسبريس من العيون
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 03:00

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، الإثنين بمكتبه بالعاصمة نواكشوط، قبيل لقائه الذي كان منتظرا مساء اليوم ذاته مع المبعوث الأممي الخاص بنزاع الصحراء هورست كولر.

ويأتي استقبال الدبلوماسي المغربي في ظل أجواء متوترة تسود علاقات البلدين الجارين، خاصة بعد رفع أعلام جبهة البوليساريو في شوارع نواكشوط، احتفاء بمشاركتها في قمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يتعارض وموقف الحياد الإيجابي المعلن من طرف النظام الموريتاني بشأن قضية الصحراء.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن اللقاء عرف الوقوف على العديد من الملفات الشائكة بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتطورات قضية الصحراء وتزامنها مع زيارة المبعوث الأممي على المنطقة، إلى جانب نقاش خاص بمشاركة المغرب في أشغال القمة الإفريقية الـ31، التي تحتضنها موريتانيا يومي فاتح وثاني يوليوز المقبل.

وفي السياق ذاته، اتجه الوسيط الأممي، هورست كوهلر، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الإثنين، بعد إنهاء مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين، تفعيلا لمقتضيات القرار الأممي 2414 القاضي بإشراك دول الجوار في دعم مجهودات المبعوث الأممي، والدفع بمسلسل المفاوضات بين الفرقاء السياسيين.

وفيما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إشراك دول الجوار، لإبداء إسهامات مسؤولة لدعم مسلسل التسوية المجمد منذ سنة 2012، تستمر الجارة الشرقية الجزائر في التملص من مسؤوليتها التاريخية، خاصة بعد التكتم الشديد الذي أحاط به مسؤولوها زيارة الألماني كولر، رافضين الإفصاح عن تفاصيل المحادثات التي جمعتهم به.

وقد اكتفى الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، بإعلان استقباله كوهلر بحضور وزير خارجيته، عبد القادر المساهل، واصفا اللقاء بأنه "جولة لبعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب"، دون الكشف عن تفاصيل أوفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.