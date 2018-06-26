24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى بناية في تيسة
- حماقي وأسود الأطلس
- نجاح 84,78% من ضعاف البصر في الظفر بالباك
- الغفولي وجمهور موازين
- هذه تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة إسبانيا
بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي (5.00)
- "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا - (356)
- حميش ينسف حجج "غلاة الأمازيغية" .. يأكلون الغلة ويلعنون الملة - (146)
- "إخوان المغرب" يتنفسون الصعداء بعد فوز أردوغان بولاية جديدة - (134)
- العثماني: الفساد يفوت على المغاربة بناء 300 مدرسة كل سنة - (113)
- رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أعلام البوليساريو تزيد من توتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، الإثنين بمكتبه بالعاصمة نواكشوط، قبيل لقائه الذي كان منتظرا مساء اليوم ذاته مع المبعوث الأممي الخاص بنزاع الصحراء هورست كولر.
ويأتي استقبال الدبلوماسي المغربي في ظل أجواء متوترة تسود علاقات البلدين الجارين، خاصة بعد رفع أعلام جبهة البوليساريو في شوارع نواكشوط، احتفاء بمشاركتها في قمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يتعارض وموقف الحياد الإيجابي المعلن من طرف النظام الموريتاني بشأن قضية الصحراء.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن اللقاء عرف الوقوف على العديد من الملفات الشائكة بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتطورات قضية الصحراء وتزامنها مع زيارة المبعوث الأممي على المنطقة، إلى جانب نقاش خاص بمشاركة المغرب في أشغال القمة الإفريقية الـ31، التي تحتضنها موريتانيا يومي فاتح وثاني يوليوز المقبل.
وفي السياق ذاته، اتجه الوسيط الأممي، هورست كوهلر، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الإثنين، بعد إنهاء مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين، تفعيلا لمقتضيات القرار الأممي 2414 القاضي بإشراك دول الجوار في دعم مجهودات المبعوث الأممي، والدفع بمسلسل المفاوضات بين الفرقاء السياسيين.
وفيما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إشراك دول الجوار، لإبداء إسهامات مسؤولة لدعم مسلسل التسوية المجمد منذ سنة 2012، تستمر الجارة الشرقية الجزائر في التملص من مسؤوليتها التاريخية، خاصة بعد التكتم الشديد الذي أحاط به مسؤولوها زيارة الألماني كولر، رافضين الإفصاح عن تفاصيل المحادثات التي جمعتهم به.
وقد اكتفى الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، بإعلان استقباله كوهلر بحضور وزير خارجيته، عبد القادر المساهل، واصفا اللقاء بأنه "جولة لبعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب"، دون الكشف عن تفاصيل أوفى.