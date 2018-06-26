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الرئيسية | سياسة | الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان

الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان

الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:11

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني والمتمنيات للرئيس رجب طيب أردوغان بموصول التوفيق في مهامه السامية لتحقيق ما يطمح إليه الشعب التركي الشقيق من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "إن تجديد الشعب التركي لثقته في شخصكم، لتعبير عن تقديره لما تبذلونه من جهود حثيثة للمضي ببلدكم قدما نحو المزيد من الإنجازات والمكتسبات على درب الرقي والرخاء، وتعزيز مكانته الوازنة في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية".

وأضاف "وانطلاقا مما يجمع بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وما يربط بين بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذه العلاقات، والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، خدمة لمصالحهما المشتركة، وإسهاما في توطيد الأمن والسلم والاستقرار في العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شكرا أردوغان الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:40
في تركيا يقع احترام إرادة الشعب وما يقرره الشعب هو الذي يكون ولو لم يعجب أحدا ...في المغرب الشعب ليقرر ما شاء " فالبلوكاج " موجود ...لهذا تطورت تركيا وبقينا نحن في ذيل الترتيب اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ...مبروك لتركيا على توفرها على قائد عظيم كأردوغان أمام نحن .....
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58
2 - abdou الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:45
التجربة التركية يجب أن تدرس، هذا لا يعني استنساخها و الإتيان بحزب يحمل نفس الإسم!!! ما نرجوه و نتمناه هو الإتيان برجال يحملون نفس الحب لبلادهم من أجل البناء و العمل بدون أطماع شخصية. مع الأسف، كل الأحزاب الوطنية أثبتث عدم كفاءتها و عدم قدرتها على مواجهة السلطة الكبرى... اقفلوا الدكاكين و استقيلوا استقالة جماعية و اتركوا الملعب السياسي فارغا، أفضل من النفاق السياسي!!!
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44
3 - mol chekara الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:49
المغرب لطالما أدار وجهه لتركيا أردوغان لأسباب مبهمة
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30
4 - Khouribgi الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:56
اردوكان اخد حقه من الكعكة المغربيةةالشهية بواسطة متاجر بيم .....زعمة الحوانت ومحمد الشلح مبقاوش في المغرب ....بغاو استتمترو اعملو معامل شركات ماشي محلات البيع بالتقسيط ....اردوكان خدم بلادو بفلوس الاخوان والتنظيم العالمي نتاعهم وفلوس قطر ....زعمى كاع هدا دكاء في السياسة هناك داءما رءس الجبل الجليدي هو من يظهر للعيان ....
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-39
5 - hamido الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:10
إلى التعليق 3
من أين لك بهذا الإتهام؟ هل لذيك دليل على ذلك؟ فالمغرب لديه إتفاقية التبادل الحر مع تركيا وهنام شركات كبرى كلفت ببناء مشاريع كبرى واستثمارات حتى في التعليم وقامت بإغلاق مدارس تنتمي لمعارضي أردوغان..وشراء معدات عسكرية ... ومناورات مشتركة ويتشبث بوحدة تركيا الترابية والقبلة المفضلة للسياح المغربة.. والمستفيذ الأكبر هو تركيا.
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4
6 - حر .....مان الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:25
حزب عدالة وتنمية حقيقي في تركيا وحزب نيفاق وتحراميات في مغريب
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4
7 - مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:30
تمنيت ان اكون تركيا .. المغرب ختى حاجة مافيه زوينة
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3
8 - خريبكي يتكلم في السياسة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:37
كفانا محاولة تغطية الشمس بالغربال.
تركيا بلد ناجح اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا اما نحن ففاشلون لأننا نزاوج بين المال والسلطة ولا نرضى بالربح القليل وكل منا يسعى إلى الربح السريع .
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4
9 - ساخطة على الوضع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:46
الأتراك يثنون على قيادتهم لأنهم يثقون بقائدهم ونحن فقدنا الثقة في حكومتنا شتان بين هذا وذاك
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0
10 - ولد زايو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:51
إلى الأخ المحترم Hamido هل تذكرت زيارة أردوغان إلى المغرب ومراسيم الإستقبال! !؟ والدور التي كانت تلعبه الباطرونة في إضعاف وتحقير حتى رئيس وزرائنا آنذاك أثناء زيارة أردوغان للمغرب . الجهة التي كانت تلعب تلك الأدوار بالنيابة فشلت فشلا ذريعا. مقاطعون ثم مقاطعون.
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