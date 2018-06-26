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كُتّاب وآراء
الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني والمتمنيات للرئيس رجب طيب أردوغان بموصول التوفيق في مهامه السامية لتحقيق ما يطمح إليه الشعب التركي الشقيق من اطراد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية الملك "إن تجديد الشعب التركي لثقته في شخصكم، لتعبير عن تقديره لما تبذلونه من جهود حثيثة للمضي ببلدكم قدما نحو المزيد من الإنجازات والمكتسبات على درب الرقي والرخاء، وتعزيز مكانته الوازنة في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية".
وأضاف "وانطلاقا مما يجمع بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وما يربط بين بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذه العلاقات، والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، خدمة لمصالحهما المشتركة، وإسهاما في توطيد الأمن والسلم والاستقرار في العالم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
من أين لك بهذا الإتهام؟ هل لذيك دليل على ذلك؟ فالمغرب لديه إتفاقية التبادل الحر مع تركيا وهنام شركات كبرى كلفت ببناء مشاريع كبرى واستثمارات حتى في التعليم وقامت بإغلاق مدارس تنتمي لمعارضي أردوغان..وشراء معدات عسكرية ... ومناورات مشتركة ويتشبث بوحدة تركيا الترابية والقبلة المفضلة للسياح المغربة.. والمستفيذ الأكبر هو تركيا.
تركيا بلد ناجح اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا اما نحن ففاشلون لأننا نزاوج بين المال والسلطة ولا نرضى بالربح القليل وكل منا يسعى إلى الربح السريع .