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الرئيسية | سياسة | بعد الجزائر ونواكشوط .. المبعوث الأممي إلى الصحراء يحل بالرباط

بعد الجزائر ونواكشوط .. المبعوث الأممي إلى الصحراء يحل بالرباط

بعد الجزائر ونواكشوط .. المبعوث الأممي إلى الصحراء يحل بالرباط
هسبريس من العيون
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 08:30

أفادت مصادر أممية من داخل مجلس إدارة المينورسو بأن طائرة خاصة تابعة للبعثة تنطلق اليوم الأربعاء من مطار الحسن الأول بالعيون، على الساعة 8:30 صباحا، في اتجاه العاصمة الرباط، لتعود بفريق الوساطة الذي يقوده المبعوث الأممي هورست كولر مساء اليوم ذاته إلى مدينة العيون.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـهسبريس، فقد توصلت إدارة المينورسو بالعيون برسالة بريدية ترصد أهم محطات الجولة الميدانية للفريق الأممي، وبرمجتها الزمنية لمدن الصحراء الثلاث، وكذا جدول الأعمال الخاص باللقاءات التي سيعقدها الألماني كولر بكل من العيون، السمارة والداخلة، بالإضافة إلى مختلف الأوراش التنموية التي سيعمد المبعوث الأممي إلى الوقوف والاطلاع شخصيا عليها.

وتدخل هذه التطورات ضمن الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها كولر إلى منطقة النزاع، التي قادته إلى الجزائر ثم نواكشوط ومخيمات تندوف، على أن يحل بالرباط مساء اليوم في محطة ثالثة تروم الاستماع لوجهة النظر المغربية، وموقف الرباط من مسار مخطط التسوية الأممي.

وينتظر أن يحل الوسيط الأممي والوفد المرافق له يوم غد الخميس بكبرى حواضر الصحراء، ثم السمارة والداخلة، لينهي جولته الميدانية من العاصمة الإسبانية مدريد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الخميس الأربعاء 27 يونيو 2018 - 08:58
أتمنى أن ينصف المبعوث الأممي المغرب لننهي وحدتنا الترابية، المستعر كان في الحقيقة قاسيا اتجاه المغرب بحيث وزعوا أرضه توزيعا معقدا ربما كانوا يعرفون أننا رأس الحربة في المنطقة العربية فكسرون .لكن سنخرج من هذه المحنة سالمين انشاء الله.
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