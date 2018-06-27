بوريطة يلتقي المبعوث الأممي إلى الصحراء بالرباط

هسبريس من الرباط

استقبل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، هورست كولر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في الرباط، ضمن المحطة ما قبل الأخيرة لجولته التي قادها بدءا من الجزائر ثم نواكشوط، مرورا بمخيمات تندوف.

ومن المرتقب أن يحل كولر بالعيون، مساء يوم غد الخميس، بعد أن نال ضوءا أخضر لزيارة الأقاليم الجنوبية، بعدما سبق أن مُنع منها الأمريكي المثير للجدل كريستوفر روس، الذي كان يشغل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

اللقاء، الذي جمع المبعوث الأممي وعميد الدبلوماسية المغربية، تطرق لمناقشة توصيات القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2414، وخاصة ما يتعلق بالإشادة بالمبادرة المغربية الرامية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، بالإضافة إلى تجديد تمسك المملكة من موقفها الصريح، والقاضي بضرورة جلوس الدولة الجزائرية، بصفة رسمية على طاولات الحوار، حتى يمكن استئناف مسلسل التسوية الأممية.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يجتمع الوسيط الأممي كولر مع المنتخبين والأعيان الصحراويين بالمدن التي ستشملها الجولة، بكل من العيون والسمارة والداخلة، وكذا مسؤولي الإدارة الترابية، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المدنية المؤيدة والمناوئة لطرح جبهة البوليساريو الانفصالي.

كما من المرتقب أن يعقد المبعوث الخاص بنزاع الصحراء اجتماعا خاصا، بالمقر الرئيسي لبعثة المينورسو، بحضور رئيس البعثة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الكندي كولين ستيوارت، إلى جانب جنرالات الشق العسكري للمنظمة، للتباحث ومناقشة الإكراهات المادية واللوجيستية التي تعيق عمل المينورسو بشكل عام.