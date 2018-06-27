24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)

  2. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)

  4. مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)

  5. أكبر نقابة بالجامعات تتهم الوزير الصمدي بالمحاباة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوريطة يلتقي المبعوث الأممي إلى الصحراء بالرباط

بوريطة يلتقي المبعوث الأممي إلى الصحراء بالرباط

بوريطة يلتقي المبعوث الأممي إلى الصحراء بالرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:15

استقبل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، هورست كولر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في الرباط، ضمن المحطة ما قبل الأخيرة لجولته التي قادها بدءا من الجزائر ثم نواكشوط، مرورا بمخيمات تندوف.

ومن المرتقب أن يحل كولر بالعيون، مساء يوم غد الخميس، بعد أن نال ضوءا أخضر لزيارة الأقاليم الجنوبية، بعدما سبق أن مُنع منها الأمريكي المثير للجدل كريستوفر روس، الذي كان يشغل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

اللقاء، الذي جمع المبعوث الأممي وعميد الدبلوماسية المغربية، تطرق لمناقشة توصيات القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2414، وخاصة ما يتعلق بالإشادة بالمبادرة المغربية الرامية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، بالإضافة إلى تجديد تمسك المملكة من موقفها الصريح، والقاضي بضرورة جلوس الدولة الجزائرية، بصفة رسمية على طاولات الحوار، حتى يمكن استئناف مسلسل التسوية الأممية.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يجتمع الوسيط الأممي كولر مع المنتخبين والأعيان الصحراويين بالمدن التي ستشملها الجولة، بكل من العيون والسمارة والداخلة، وكذا مسؤولي الإدارة الترابية، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المدنية المؤيدة والمناوئة لطرح جبهة البوليساريو الانفصالي.

كما من المرتقب أن يعقد المبعوث الخاص بنزاع الصحراء اجتماعا خاصا، بالمقر الرئيسي لبعثة المينورسو، بحضور رئيس البعثة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الكندي كولين ستيوارت، إلى جانب جنرالات الشق العسكري للمنظمة، للتباحث ومناقشة الإكراهات المادية واللوجيستية التي تعيق عمل المينورسو بشكل عام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - brahim الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
الحكم الداتي هو الحل الوحيد الذي يستطيع أن يقدمها المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - صحراوي وني الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:46
الحل الوحيد الذي من شأنه انهاء معاناة الصحراويين و تحقيق الامن و الاستقرار داخل اقليم الصحراء الغربية هو تنظيم الاستفثاء لانه هو الحكم او الفيصل لحل هذا النزاع المزمن و هو الذي سيحدد فرضية كون الصحراء غربية ام مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.