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الرئيسية | سياسة | العثماني يستقبل قادة حزب الاستقلال بمقر إقامته

العثماني يستقبل قادة حزب الاستقلال بمقر إقامته

العثماني يستقبل قادة حزب الاستقلال بمقر إقامته
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 22:35

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في الرباط، وفدا عن حزب الاستقلال، يقوده الأمين العام للحزب، نزار بركة، ويضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، وحضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عرف استعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .

وتتضمن المذكرة، التي وافى بها حزب الاستقلال الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة ،وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

ويقترح الحزب، في ما يخص تحسين دخل المواطنين، الرفع من الأجور من خلال إقرار زيادة شهرية للموظفين، وكذا الرفع من سقف المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل.

أما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين فقد دعا الحزب إلى وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اقتصادي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 23:05
بالفعل يجب تحريك الاقتصاد الوطني في كل الاتجاهات الئ ان يتعافئ من كل الامراض والاسقام والالام حتئ يشفئ بصفة نهاءية وعلينا ان نتشبت بكل قشة او امل او بصيص نور للتمكن من شفاءة وعلاجه بصفة نهاءية وهذا لن يتاتئ الا بتظافر جهود الجميع حكومة ومعارضة لانه لا احد يملك الحقيقة لان كل واحد منا يراها كما يريد وكما يحلو له .
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2 - ناصف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 23:14
ياحسرة على أيام الزمن السيد عباس الفاسي كان سخيا مع الموظفين والكل يتذكره بخير
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3 - عبد الحفيظ الأربعاء 27 يونيو 2018 - 23:25
حكومة فاشلة بامتياز لا تغني و لا تسمن من جوع سوى انها تتقاضى اجر خيالي مقابل مشاريع على الورق يجب على هذه الحكومة ان تقدم استقالتها و تفسح المجال لاناس يريدون العمل
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