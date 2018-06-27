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كُتّاب وآراء
العثماني يستقبل قادة حزب الاستقلال بمقر إقامته
استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في الرباط، وفدا عن حزب الاستقلال، يقوده الأمين العام للحزب، نزار بركة، ويضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، وحضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عرف استعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .
وتتضمن المذكرة، التي وافى بها حزب الاستقلال الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة ،وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.
ويقترح الحزب، في ما يخص تحسين دخل المواطنين، الرفع من الأجور من خلال إقرار زيادة شهرية للموظفين، وكذا الرفع من سقف المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل.
أما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين فقد دعا الحزب إلى وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.