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كُتّاب وآراء
العثماني يعلن فشل الحكومة في "مرسوم الإشهاد"
كشف سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عن فشل الحكومة في تنزيل مرسوم يقضي بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من لدن الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، والذي كان حكرا على الجماعات الترابية.
وحدد المرسوم، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة ودخل حيّز التنفيذ منذ ستة أشهر، ضوابط وقواعد توسيع صلاحية الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
وتأسف العُثماني، اليوم الخميس في مجلس الحكومة، لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها؛ وفِي مقدمتها المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مؤكدا أنه لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق.
وفي هذا الصدد، طالب العُثماني الإدارات باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها في المقابل بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم سالف الذكر.
رئيس الحكومة أشار إلى توجيهات الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن "الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد"، مشددا على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح إليه المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
من جهة ثانية، دعا سعد العثماني أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم إلى أن مهمتهم "ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين"، ليطالب بالاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اين محاربة الفساد .محاربة الريع.محاربة البطالة.محاربة الهشاشة ككل.....و...وو....فشل في جميع الميادين.
ماذا ننتظر من وزير اعترف بان الفساد يفوت على المغرب اكثر من 300 مدرسة كل سنة.
البلد العجب العجاب !!