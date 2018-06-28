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الرئيسية | سياسة | العثماني يعلن فشل الحكومة في "مرسوم الإشهاد"

العثماني يعلن فشل الحكومة في "مرسوم الإشهاد"

العثماني يعلن فشل الحكومة في "مرسوم الإشهاد"
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 28 يونيو 2018 - 20:00

كشف سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عن فشل الحكومة في تنزيل مرسوم يقضي بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من لدن الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، والذي كان حكرا على الجماعات الترابية.

وحدد المرسوم، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة ودخل حيّز التنفيذ منذ ستة أشهر، ضوابط وقواعد توسيع صلاحية الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.

وتأسف العُثماني، اليوم الخميس في مجلس الحكومة، لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها؛ وفِي مقدمتها المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مؤكدا أنه لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق.

وفي هذا الصدد، طالب العُثماني الإدارات باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها في المقابل بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم سالف الذكر.

رئيس الحكومة أشار إلى توجيهات الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن "الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد"، مشددا على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح إليه المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

من جهة ثانية، دعا سعد العثماني أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم إلى أن مهمتهم "ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين"، ليطالب بالاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Merci الخميس 28 يونيو 2018 - 20:12
علاش واش هدا غير هو الفشل الوحيد لعاندكم الحكومة كولها فاشلة
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31
2 - Ingénieur الخميس 28 يونيو 2018 - 20:14
هذه أكبر حكومة فاشلة في المغرب يتحكم فيها عن بعد
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28
3 - mohamed الخميس 28 يونيو 2018 - 20:16
لتكن له الشجاعة ويعترف بفشله الكلي .
اين محاربة الفساد .محاربة الريع.محاربة البطالة.محاربة الهشاشة ككل.....و...وو....فشل في جميع الميادين.
ماذا ننتظر من وزير اعترف بان الفساد يفوت على المغرب اكثر من 300 مدرسة كل سنة.
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12
4 - driss الخميس 28 يونيو 2018 - 20:19
تطلب من المسؤولين أن يتحركوا و يتركون مكاتبهم أما أنت فلا حرج أن تقعد في مكتبك تنتظر التعليمات لكي تتحرك
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9
5 - ABDOU الخميس 28 يونيو 2018 - 20:20
COMMENCEZ D'ABORD PAR NE PLUS DEMANDER AU CITOYEN COPIE INTEGRALE EXTRAIT OU CERTIFICAT DE RSIDENCE QUAND IL PRESENT SA CIN. SI VRAIMENT VOUS AVEZ LA VOLONTE DE REDRESSER CETTE ADMINISTRATION... C'EST HONTEUX
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6
6 - remarque الخميس 28 يونيو 2018 - 20:22
l3athmani doit déclarer que son gouvernement a échoué tout court.
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4
7 - Rifland الخميس 28 يونيو 2018 - 20:25
حكومة فاشلة ، وكل الاحزاب كاذبة، والشعب يدفع الثمن ..
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7
8 - Abou majd الخميس 28 يونيو 2018 - 20:25
ومن قبله مرسوم البطاقة الوطنية التي يلغي الإدلاء بعدد من الوثائق الادارية كشهادة الحياة والسكنى وعقود الازدياد وو والحكومة اول من يخرفه جهارا نهارا في مختلف الوزارات وعلى اعلى مستوى فالوزراء يوقعون. مثلا على قرارات تطلب وثائق منافية للقانون وينشرونها في مواقع الوزارات الرسمية دون أدنى اي حرج واذا نبهت الى ذلك قد تتلقى عقوبات تأديبية بل هناك ادارة رسمية للدولة لا تعترف بقانون البطاقة الوطنية بتاتا ولا تغنيها الامر
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5
9 - Hassan Sima الخميس 28 يونيو 2018 - 20:26
لگي ينجح أي مشروع لابد أن تحلم بتفاصيله المختلفة بعدهـا يصبح حقيقة
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3
10 - wood الخميس 28 يونيو 2018 - 20:34
من يسمع كلام رئيس الحكومة يعتقد أن كل مشاكل الإدارة المغربية بل كل مشاكل البلاد التي تتخبط فيها مند الاستقلال تقتصر في مسألة الإشهاد على مطابقة النسخ ، و أن هذا الامر إن تحقق سينقل المغرب الى مصاف الدول العظمى ، فالادارة المغربية يجب اعادة هيكلتها بالكامل و التخلص نهائيا من القوانين المخزنية البالية . فالاخطر هي استمرار العقلية المتخلفة للادارة التي تعتقد انها بإنجاز الوثائق الرسمية للمواطنين كالتسجيل في الحالة المدنية أو منح البطاقة الوطنية أو بطاقة السياقة أو جواز السفر فإنها تقدم خدمة عظيمة للمواطنين رغم ان هذا المواطن يدفع ثمنا غاليا مقابل هذه الخدمات البسيطة و البديهية !!!
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11 - simo الخميس 28 يونيو 2018 - 20:40
أولا السيد رئيس الحكومة ،لا نتوقع منكم غير الفشل ،وثالثا هذا الإجراء ليس مهما لأن المقاطعات تقوم بالتصديق على أكمل وجه وفي وقت وجيز ،مشاكلنا الحقيقية انتم بعيدون عنها كل البعد ،أما ثانيا فاحسن ما يمكن أن تخدمونا به هو الاستقالة الجماعية في أسرع وقت ممكن،حينها سنشكركم
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12 - Imad الخميس 28 يونيو 2018 - 20:49
التواصل مع المواطنين عاد تعلمتوها حتى جاء حرجكم المدير العام ديال شركة دانون وتحاور مع المواطنين .عندنا التبعية فكل شيء
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13 - ولاد اوشاح الخميس 28 يونيو 2018 - 20:50
واش كين شي فشل كتر من هد الفشل لي فشلين حكومة فاشلة من جميع الجوانب
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14 - محمد الخميس 28 يونيو 2018 - 20:51
تراجعت الحقوق الانسان في العهد الحكومة العدالة والتنمبة كونا قديين مزينين .علش تبعنا العربان بنوا الجدار جهة الشرقية للمغرب وفتحوا باب البحر كما فتحوا اجدادنا البحر
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15 - كاتب التعليق الخميس 28 يونيو 2018 - 20:52
اليوم طلب مني دفع 250 درهم مع الطلب لكي احصل على معلومة من الوكالة الحضرية لتارودانت، اين هي تبسيط المساطر وقانون حق الولوج للمعلومة ؟؟
البلد العجب العجاب !!
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16 - Brahim الخميس 28 يونيو 2018 - 21:02
الأمر غير مستغرب من حكومة ألفنا منها الفشل .
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