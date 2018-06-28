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كُتّاب وآراء
بركة: "أحكام الريف" أمامها الاستئناف والنقض
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحزب "درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه"، تعليقا على الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف.
واعتبر بركة أن هذا الموقف "ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان".
وأضاف الأمين العام لحزب "الميزان"، في تصريح نشره موقع تنظيمه على النت، أن الأحكام الصادرة إلى حد الساعة لم تزل في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض؛ "وهو ما نعول عليه في حزب الاستقلال، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا هي منا ونحن منها ونقتسم معها الحزن قبل الفرح"، يوضح بركة.
كما جدد نزار بركة التذكير بموقف حزب الاستقلال "الذي سبق له أن نبه، خلال عديد من المناسبات والمحطات، إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".
كما تساءل أمين عام حزب الاستقلال عمّا تنتظره الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين "ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلية الحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها"، داعيا إلى ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة "طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ثم يصدعون رؤوسنا بما يصطلحون عليه : "استقلالية القضاء" و "استقلالية النيابة العامة".