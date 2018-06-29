"الجلسة الشهرية" تقود العثماني إلى مجلس النواب

هسبريس - و.م.ع

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي للمجلس.