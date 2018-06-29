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كُتّاب وآراء
الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية
هيمنت الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف على اللقاء الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية اليوم الجمعة في "فيلا" رئيس الحكومة بحي الأميرات بالسويسي، حيث عبّرت أحزاب التحالف عن موقفها من الأحكام التي وصفت بالقاسية.
وبالرغم من تجنب الأحزاب الستة اتخاذ أي موقف محدد من الأحكام على خلاف ما صدر عن بعض مكوناتها والتي اعتبرت المدد السجنية قاسية، فقد أعلنت أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر.
وفي هذا الصدد، أوضحت الأغلبية الحكومية أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، مشددة على أن المغاربة سواسية أمام القانون وأن دولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وأكدت الأغلبية، في بلاغ رسمي بها، أن من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئناف هذه الأحكام الصادرة على المرحلة الابتدائية، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن المرحلة الموالية من التقاضي تفتح آمالا لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
من جهة ثانية، وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، أشارت أحزاب الأغلبية إلى مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة.
وفي هذا الصدد، سجلت الأحزاب المشكلة للحكومة أن القطاعات والمؤسسات المعنية بالبرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط" اتخذت التدابير اللازمة، مبرزة أن العديد من الأوراش المندرجة في المشروع سالف الذكر جرى الانتهاء من إنجازها في وقت تحقق فيه تقدم كبير فيما تبقى من تلك الأوراش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
المخزن: لا نتوما انفصاليين
سكان الصحراء: حنا انفصاليين
المخزن: لا نتوما مغاربة
c'est comme quelqu'un qui tue une personne et vient à ses obsèques
هذه هي طريقة المخزن القديمة ، يسلبك حقك ثم يجعلك تقدم تنازلات لإستعادته وبذلك تنتشي بفوز وهمي
هاهم يطالبون بمراجعة الاحكام و ليس بالغاءها كما يطالب الشعب الذي صوت عليهم.
المنطقي : ادن تفاوض مع الحكومة لانها هي التي توقع الشيكات لبنائها
الزفزافي : لن نتفاوض مع حكومة فاسدة نطالب بإسقاطها
المنطقي : ادن مطالبكم سياسية ،،،
الزفزافي : لا نحن مطالبنا اجتماعية
فهم الزفزافي و انصاره تتسطى
حتى قرأت انهم اجتمعوا حول احكام الريف ... بدون إبداء اي موقف سياسي ... ولكن التعبير بصيغة مطاطة ...يركب عليها اي شخص في فصل الصيف هذا...
هل بامكاننا السؤال من فضلكم مع كثرت الحالات مقاطعة...أحكام...تصريحات والعودة عليها...تصحيحات من فوق...
هل هنالك فعلا حكومة...وان كان ذلك أقصى ما يمكن أن تقدمه "أغلبية"
قالت يستحق ذلك حكما ... من قاضي يرحم خزائن البلد...والمواطنين ...و يصدر لنا حكما فيهم ...
والله يرحم الوالدين مسبقا.
ولكم واسع النظر
هذه الجملة تعني شيئين اثنين وهما :
- أولا : اقتناع أحزاب الأغلبية بأن الأحكام هي أحكام ظالمة وغير عادلة
- ثانيا : تطلعها يعني رغبتها في تخفيف الأحكام وهو بعبارة أخرى توجيه مبطّن على شكل "تطلّع" لسير القضاء وهذا في حد ذاته ما يؤكد أن المحاكمة كانت سياسية انتقامية بامتياز ولم تكن أبدا ذات طابع آخر سواء جنائي أو أمني وما شابه
ليس ببعيد فقط بالأمس وبموازاة مع زيارة كوهلر لمدينة العيون حاول بعض انفصاليي وانفصاليات الداخل التشويش على الزيارة فرفعوا أعلام البوليساريو فهل تم اعتقالهم ؟ وهل ستتم الحكم عليهم ب20 سنة سجنا ؟ إنه والله مغرب التناقضات : اللي لقى شي وظيفة ينهب منها من أموال الشعب لا يبالي لا بالمبادئ ولا بالقيم ولا بأي شيء ما يهم هو أولا أن يضمن لنفسه استمرارية نهبه وثانيا أن يجتهد في طحن الشعب طحنا سواء عبر القرارات السياسية أو الإجتماعية أو الأحكام القضائية
الانفصاليين في الصحراء يطالبون بالانفصال علانية يوميا على طول السنة و الدولة المغربية و من يحكمها يقدمون لهم إمتيازات لارضاءهم لكن في الحقيقة وكما هو واضح و ملموس في نفس الوقت من حقهم أن ينفصلوا عن دولة ضالمة لا مصداقية لها و لا وزن لها و لا عدل لها الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة
اما الحكومة و المعارضة و الأحزاب السياسية بصفة عامة مجرد خدعة أمام الخارج
واخيرا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا......
ففي المحاكم لا يُنظر لحجم كلا الملفين المعروضين بل ينظر لمن تنسب تلك الملفات والسلطة التقديرية للقاضي تعرض بالمزاد فمن اراد التخفيف إلى عقوبة دونية ادى ومن كان فقيرا فالعقوبة القسوى احق !
نحن في طريق إستقلال القضاء ولم نصله بعد
القاضي في الغرب علماني بكل المقاييس ولكنه مستقل و نزيه و خلوق ويحترم دستوره وقانونه وشعبه. أما القاضي المغربي فلا يمتلك حتى حرية نفسه ومن لا يخاف الله ادأو القانون فانتظر منه العجائب.
سئمنا من النفاق في كل شيء.
هذا دليل واضح بان الحكومة مسيرة و نفسها غير مستقلة وكيف لحكومة محكومة أن يكون فيها القضاء مستقلا.
على من تضحكون؟
وأن تسبب في الإخلال بالأمن وتخريب الممتلكات كانت هي السلطات التي أمرت بالتدخل لإيقاف الإحتجاجات السلمية.
أما فيما يخص من كان يتآمر ويتخابر ضد مصالح البلاد فنحن نتبرء منه ومن أفعاله.
ثم اين هو حق الطرف المغيب الذي لا يتكلم عليه احد المزاليط من ابناء الشعب الذين اجبرتهم ظروفهم الاجتماعية على قبول وظيفة مخزني او حارس امن اما حز في انفسكم منظرهم وهم يقفزون من اعلى البناية هربا من الاختناق ولهيب النار ومن اصيب منهم بعاهة مستديمة وترك اسرته بدون معيل .