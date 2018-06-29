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الرئيسية | سياسة | الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية

الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية

الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:00

هيمنت الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف على اللقاء الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية اليوم الجمعة في "فيلا" رئيس الحكومة بحي الأميرات بالسويسي، حيث عبّرت أحزاب التحالف عن موقفها من الأحكام التي وصفت بالقاسية.

وبالرغم من تجنب الأحزاب الستة اتخاذ أي موقف محدد من الأحكام على خلاف ما صدر عن بعض مكوناتها والتي اعتبرت المدد السجنية قاسية، فقد أعلنت أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأغلبية الحكومية أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، مشددة على أن المغاربة سواسية أمام القانون وأن دولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وأكدت الأغلبية، في بلاغ رسمي بها، أن من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئناف هذه الأحكام الصادرة على المرحلة الابتدائية، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن المرحلة الموالية من التقاضي تفتح آمالا لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.

من جهة ثانية، وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، أشارت أحزاب الأغلبية إلى مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة.

وفي هذا الصدد، سجلت الأحزاب المشكلة للحكومة أن القطاعات والمؤسسات المعنية بالبرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط" اتخذت التدابير اللازمة، مبرزة أن العديد من الأوراش المندرجة في المشروع سالف الذكر جرى الانتهاء من إنجازها في وقت تحقق فيه تقدم كبير فيما تبقى من تلك الأوراش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - maghribi hor الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:10
سكان الريف: حنا مغاربة
المخزن: لا نتوما انفصاليين

سكان الصحراء: حنا انفصاليين
المخزن: لا نتوما مغاربة
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229
2 - تنغيري الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:11
المغاربة سواسية امام القانون،والله معندكوم لوجه لي إحشم،هاد السواسية معمرها كانت في المغرب،المغرب اصبح غابة ياكل الغني الفقير،تأتي مصالح كبار المسؤولين والمفسدين أمام القانون وقبل مصلحة الوطن والمواطنين،ولكن مبقا قد مافات أرى ميعاودو عليكم غير كونو رجال وقت الجد والحساب راه جاي جاي،بينا ولا بيكوم فهاد البلاد.
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110
3 - حسيمي من هولندا الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:12
هذا لأنهم واثقون تماما بأن الطوفان قادم لا محالة. دولة كرطونية يسيرها كراكيز.
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109
4 - توفيق الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:13
الأغلبية يجب محاسبتها ومثولها أمام القضاء ثم الحكم عليها بالسجن... ولكن هادشي فبلدان الديموقراطية الحقيقية أما مادمت في المغرب فلا تستغرب من كثرة التناقضات
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71
5 - abybakk الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:13
Je ne comprends pas ce gouvernement,
c'est comme quelqu'un qui tue une personne et vient à ses obsèques
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38
6 - زكرياء المغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:14
معتقلي حراك الريف ومن بينهم رأس الحربة ناصر الزفزافي ونائبه حميد المهداوي يستحقون المؤبد أو الإعدام 20 عام عقوبة قليلة في حقهم
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-173
7 - Hamido الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:15
نتمنى ان يطوى هدا الملف لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.لأي مشكل حل حتى هده الأزمة لها حل أن توافق الجميع على الخير من أجل كل المغاربة .
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38
8 - واحد من الناس الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:15
الاحكام لم تكن صادمة بالمرة بل متوقعة ،فهؤلاء النشطاء قد تظاهروا ضد النظام و وصفوه بالفاسد و احرجوه في الداخل و الخارج و اسقطوا ما يسمى بالإستثناء المغربي . و من جانب أخر المخزن ليس له ما يقدمه للشعب سوى الزرواطة و أن يجعل منهم عبرة للأخرين ، فعقود من الاخطاء و العبث و تبذير المال العام و إهمال البلد لا يمكن ان تداركها في بضعة أشهر . كما ان البلد يرزخ تحت مديونية كبيرة و يعيش على إعانات دول الخليج ، فإعفاء الوزراء لم يكن له اي تأثير على وقف الإحتجاجات لان الكل يعرف ان الوزراء و الحكومة ماهي الا واجهة لحكم المخزن يمسح فيها أخطاءه ، فليس فقط مشاريع الحسيمة التي لم تنجز بل في كل المغرب ، بينما اموال المنديال و المهرجانات دائما موجودة و متوفرة !! فالمخزن هو الراعي للفساد في المغرب ليخفي به فساده الاعظم !!!
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64
9 - عبدو الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:16
هاد الأغلبية فكروني بالقذافي لما كان يحتج ضد الحكومة
هذه هي طريقة المخزن القديمة ، يسلبك حقك ثم يجعلك تقدم تنازلات لإستعادته وبذلك تنتشي بفوز وهمي
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46
10 - Zig.italy الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:17
التلاعب بالقضاء وتسييسه والتعصب والاستمرار في نهج التركيع بالقوة لا يولد الا الانفجار وردت الفعل اتقوا الله في شعبنا لاستمرار استقراره ان شاء الله
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43
11 - Benmechdoud الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:18
يجب أن لا نصف الاحكام بالقاسية ولكن بالجائرة. لان من يصفها بالقاسية يعترف ضمنا أن المعتقلين مجرمين والحال أنهم أبرياء ولم تثبت إدانتهم.
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35
12 - العبدي الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:18
واجب الحكومة امام القضاء ان تدافع على حق موظفيها من رجاﻻت اﻻمن الدي ﻻ زال بعضهم طريح الفراش بدل الخرجات السياسية من امناء اﻻحزاب الفاشلة كما على دووا المعطوبين من الاحداث ان يستانفوا الحكم لطلب المزيد من السجن او المؤبد. في حق من يرفضون الى اﻻن حمل العلم المغربي و صور جﻻلة الملك نصره الله .
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-33
13 - aziz الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:19
طبعا ليست لكم الجرأة على اتخاذ اي موقف لانكم بكل بساطة بيادق نظام فاسد وانتم تتلونون تلون الحرباء وتخافون من الغضبة ٠انتم يا سادة جزئ من الفساد اللذي يحاربه الشعب وسقوطم المذل على ابواب مزبلة التاريخ اما الاحرار من الشعب فقد دونوا اسماءهم باحرف من ذهب ولو أُعدموا٠
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30
14 - amazigh الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:19
سكتوا ذهرا ونطقوا كفرا.
هاهم يطالبون بمراجعة الاحكام و ليس بالغاءها كما يطالب الشعب الذي صوت عليهم.
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27
15 - moustaghreb الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:19
الزفزافي :مطالبنا اجتماعية بناء المستشفيات و المعامل و الجامعات
المنطقي : ادن تفاوض مع الحكومة لانها هي التي توقع الشيكات لبنائها
الزفزافي : لن نتفاوض مع حكومة فاسدة نطالب بإسقاطها
المنطقي : ادن مطالبكم سياسية ،،،
الزفزافي : لا نحن مطالبنا اجتماعية

فهم الزفزافي و انصاره تتسطى
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-21
16 - abderrahim الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:22
شي يكوي وشي يداوي بركة من الطنز واستحمار الشعب المغربي الدي هو أذكى منكم لكنه شعب طيب ويحب بلده ولا يريد له ضررا لكنكم لا تستحيون تقتلون القتيل وتمشون في جنازته اتقوا الله في هذا الوطن الحبيب اتقوا الله في شعبكم لا تلعبوا بالنار
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25
17 - مراد الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:22
نتوما سكنوا فالفيلات و القصورا و ركبوا السيارات الفارهة و تمتعوا بجميع الامتيازات و كولو و اشربوا خيرات هاد البلاد..... و لي دوا على أبسط حقوقو سيفطوه وغبروه فالحبس!!! صراحة مابقيناش تانحسو براسنا مغاربة و الوطنية خليناها ليكم نتوما لي متنفعين بيها
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27
18 - متساءل... سيدي القاضي اينك الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:22
كنت اظن انهم اجتمعوا لمشاهدة مقابلة في كأس العالم...

حتى قرأت انهم اجتمعوا حول احكام الريف ... بدون إبداء اي موقف سياسي ... ولكن التعبير بصيغة مطاطة ...يركب عليها اي شخص في فصل الصيف هذا...

هل بامكاننا السؤال من فضلكم مع كثرت الحالات مقاطعة...أحكام...تصريحات والعودة عليها...تصحيحات من فوق...

هل هنالك فعلا حكومة...وان كان ذلك أقصى ما يمكن أن تقدمه "أغلبية"

قالت يستحق ذلك حكما ... من قاضي يرحم خزائن البلد...والمواطنين ...و يصدر لنا حكما فيهم ...

والله يرحم الوالدين مسبقا.

ولكم واسع النظر
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13
19 - مدوّخ الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:25
هههه...." كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية "
هذه الجملة تعني شيئين اثنين وهما :
- أولا : اقتناع أحزاب الأغلبية بأن الأحكام هي أحكام ظالمة وغير عادلة
- ثانيا : تطلعها يعني رغبتها في تخفيف الأحكام وهو بعبارة أخرى توجيه مبطّن على شكل "تطلّع" لسير القضاء وهذا في حد ذاته ما يؤكد أن المحاكمة كانت سياسية انتقامية بامتياز ولم تكن أبدا ذات طابع آخر سواء جنائي أو أمني وما شابه
ليس ببعيد فقط بالأمس وبموازاة مع زيارة كوهلر لمدينة العيون حاول بعض انفصاليي وانفصاليات الداخل التشويش على الزيارة فرفعوا أعلام البوليساريو فهل تم اعتقالهم ؟ وهل ستتم الحكم عليهم ب20 سنة سجنا ؟ إنه والله مغرب التناقضات : اللي لقى شي وظيفة ينهب منها من أموال الشعب لا يبالي لا بالمبادئ ولا بالقيم ولا بأي شيء ما يهم هو أولا أن يضمن لنفسه استمرارية نهبه وثانيا أن يجتهد في طحن الشعب طحنا سواء عبر القرارات السياسية أو الإجتماعية أو الأحكام القضائية
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12
20 - مجهول الهوية الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:27
الحقيقة لا يوجد أي فرق بين أهلنا في الريف و باقي الوطن جميعنا محكومين بالمؤبد هده المهزلة إن صح التعبير و كيف لا و ألف لا و مليون لا

الانفصاليين في الصحراء يطالبون بالانفصال علانية يوميا على طول السنة و الدولة المغربية و من يحكمها يقدمون لهم إمتيازات لارضاءهم لكن في الحقيقة وكما هو واضح و ملموس في نفس الوقت من حقهم أن ينفصلوا عن دولة ضالمة لا مصداقية لها و لا وزن لها و لا عدل لها الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة

اما الحكومة و المعارضة و الأحزاب السياسية بصفة عامة مجرد خدعة أمام الخارج
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20
21 - متابع الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:27
ستة أحزاب ومغلوبة عن أمرها.سيأتي الدور عليكم
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21
22 - الجلالي الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:33
هؤلاء السياسيون يجب محاسبتهم ومحاكمتهم لانهم يعرفون ويجهلون في نفس الوقت وهم يضحكون على الشعب ....وووووووو...الخ........
واخيرا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا......
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12
23 - imkan الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:37
المؤسسات غير مستقلة يا رئيس الحكومة رغم إستقلال البنايات والقوانين فالأشخاص المتواجدين على رأس هاته المؤسسات تحكمها الإملاء،ات من السلطة وإغراء المال ..
ففي المحاكم لا يُنظر لحجم كلا الملفين المعروضين بل ينظر لمن تنسب تلك الملفات والسلطة التقديرية للقاضي تعرض بالمزاد فمن اراد التخفيف إلى عقوبة دونية ادى ومن كان فقيرا فالعقوبة القسوى احق !
نحن في طريق إستقلال القضاء ولم نصله بعد
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7
24 - YOUSSEF ALHOCEIMA الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:41
العدل يبني دول،والظلم يدمر اقوى الدول،الان اختاروا طريقكم.
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7
25 - Fook الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:42
كونوا على يقين ان كنتم تؤمنوا بالله وقدرته ان للظالمين نهاية والنصر للشعوب ارجعوا للتاريخ فهو اكبر شاهد
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5
26 - Mohammed bin abdellah الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:43
أيضن هؤلاء أن المغاربة والعالم أغبياء إلى درجة تصديق كذبهم الدجال. أين هي نزاهة القضاء واستقلاله؟ هل نعيشها حقا في حياتنا اليومية؟ هل تصنيف منظمات العالم لنزاهة واستقلال القضاء المغربي ومنها الامم المتحدة كاذبة؟ ألا يوجد فساد ينهب ثروات ومال عام البلاد؟
القاضي في الغرب علماني بكل المقاييس ولكنه مستقل و نزيه و خلوق ويحترم دستوره وقانونه وشعبه. أما القاضي المغربي فلا يمتلك حتى حرية نفسه ومن لا يخاف الله ادأو القانون فانتظر منه العجائب.
سئمنا من النفاق في كل شيء.
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8
27 - الخطابي الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:43
الدولة ليس لها مشكل في إطلاق صراح المعتقلين.. المشكل هو أن الأحرار رفضو المساواة؛ الحل في نظر الدولة هو التنازل عن الحقوق. عاش الأحرار.
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6
28 - Aboufaris الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:46
الاغلبية تتطلع لمراجعة الأحكام القاسية في حين تتمسك باستقلال القضاء ونزاهته.
هذا دليل واضح بان الحكومة مسيرة و نفسها غير مستقلة وكيف لحكومة محكومة أن يكون فيها القضاء مستقلا.
على من تضحكون؟
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7
29 - immad الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:46
كلنا مع مراجعة هذه الاحكام في المرحلة الاستئنافية فقد كانت غير ملائمة لبشاعة جرائمهم التي تستحق الاعدام.
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-7
30 - yass الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:47
منذ متى كان المغاربة سواسية في هذه البلاد السعيدة؟
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3
31 - #مقاطعون الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:48
أن هاته الأحزاب أو بالأصح الدكاكين السياسوية كما نعتها قائد حراك الريف ناصر الزفزافي هي المسؤولة عن مآلات الوضع المتازم في الريف و غيره من مناطق المغرب العميق ؛أليست هي من نعتت و وصفت حراك الريف و جماهيره الصامدة المناضلة و المكافحة وقيادييه و مناضليه بنعوت التخوين و الانفصال و التخابر و العمالة الأجنبي؟؟ أليست هي من صب الزيت على لهيب الإحتجاجات العارمة و اخرها حراك مقاطعون الشعبي العارم ضد الغلاء و الاحتكار و الارتفاع الصاروخي للأسعار بسبب سياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة التي تشكلها.
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5
32 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:48
من إقرار الأغلبية يتضح بأن معتقلي حراك الريف لم يقترفوا أي جرم وأنهم بريؤون من التهم التي بنى عليها القضاء أحكامه وأن لا علاقة لهم بالمس بأمن الدولة.
وأن تسبب في الإخلال بالأمن وتخريب الممتلكات كانت هي السلطات التي أمرت بالتدخل لإيقاف الإحتجاجات السلمية.
أما فيما يخص من كان يتآمر ويتخابر ضد مصالح البلاد فنحن نتبرء منه ومن أفعاله.
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4
33 - تائب الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:49
لو كنتم في حكومة تحترم نفسها لأحجمتم عن اطلاق مثل هده التصريحات ولو بصفتكم كأمناء عامين لان دلك يعتبر اشارة منكم الى القضاء الذي لطالما ناضل الحقوقيون بهذا البلد ليكون مستقلا بعيدا عن كل التأثيرات فمبدا فصل السلط يلزمكم الحياد والاحجام عن الدخول في ابداء الراي في ملف لازال معروضا امام القضاء .
ثم اين هو حق الطرف المغيب الذي لا يتكلم عليه احد المزاليط من ابناء الشعب الذين اجبرتهم ظروفهم الاجتماعية على قبول وظيفة مخزني او حارس امن اما حز في انفسكم منظرهم وهم يقفزون من اعلى البناية هربا من الاختناق ولهيب النار ومن اصيب منهم بعاهة مستديمة وترك اسرته بدون معيل .
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1
34 - فاتحة الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:50
انا مغربية واقول أن الزفزافي وأصدقاء لا يستحقون ولو شهر سجنا وأنهم ليسو اانفصاليين وطالبو بمستشفى وتعليم وعمل .أما الانفصاليين هما لي صحراء والمغرب يمولهم .حسب يا الله ونعم الوكيل فلي كان السباب وراه عارفين راسهم. تحيا مني للابطال
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5
35 - شي مدوخ الجمعة 29 يونيو 2018 - 16:56
أرحمونا غير بالسكات ، عارفين ما فيدكم والو وراكم تما غير على المصلحة الخاصة. أوزيدون نتوما للي درتو دور النيابة العامة نهار فاش تهمتو حراك الريف بالانفصال، على من كضحكو دابا؟
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3
36 - nordine الجمعة 29 يونيو 2018 - 17:04
المغاربة سواسية أمام القانون هادا ما قالت الحكومة بأنواعها لغة الخشب الشكوى على الدي صوت على هده الأحزاب والدين سرقوا الملايير من صناديق الدولة والمرتشين لم أسمع يوما بمحاكماتهم
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1
37 - MAHBOUL الجمعة 29 يونيو 2018 - 17:04
و شهد شاهد من اهلها هذا اعتراف ضمني بان القضاء غير مستقل ومنحاز وغير عادل وظالم لو كان مستقل لما خرجت المحكومة وتدلي بشهادة الزور كما خرجت سابقا بان شباب الريف انهم انفصاليون وغدا سيخرجون ببيان متناقض
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