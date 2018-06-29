الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية

هسبريس من الرباط

هيمنت الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف على اللقاء الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية اليوم الجمعة في "فيلا" رئيس الحكومة بحي الأميرات بالسويسي، حيث عبّرت أحزاب التحالف عن موقفها من الأحكام التي وصفت بالقاسية.

وبالرغم من تجنب الأحزاب الستة اتخاذ أي موقف محدد من الأحكام على خلاف ما صدر عن بعض مكوناتها والتي اعتبرت المدد السجنية قاسية، فقد أعلنت أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأغلبية الحكومية أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، مشددة على أن المغاربة سواسية أمام القانون وأن دولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وأكدت الأغلبية، في بلاغ رسمي بها، أن من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئناف هذه الأحكام الصادرة على المرحلة الابتدائية، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن المرحلة الموالية من التقاضي تفتح آمالا لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.

من جهة ثانية، وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، أشارت أحزاب الأغلبية إلى مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة.

وفي هذا الصدد، سجلت الأحزاب المشكلة للحكومة أن القطاعات والمؤسسات المعنية بالبرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط" اتخذت التدابير اللازمة، مبرزة أن العديد من الأوراش المندرجة في المشروع سالف الذكر جرى الانتهاء من إنجازها في وقت تحقق فيه تقدم كبير فيما تبقى من تلك الأوراش.