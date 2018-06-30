العثماني ينوه بالعافية التنظيمية للعدالة والتنمية

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حزب العدالة والتنمية يشهد حالة تعافٍ تنظيمية ملحوظة، "رغم بعض الاختلالات التي يجب علاجها، ورغم محاولات تضخيم الأمر من طرف البعض".

وأضاف العثماني، خلال افتتاح الندوة الأولى للحوار الداخلي للحزب؛ اليوم السبت بمدينة الخميسات: "الحزب بقي معافى وموحداً وينظر إلى بناء المستقبل، وهذا يعكس العافية التنظيمية للعدالة والتنمية"، نافياً أن حزبه "يعيش أصعب أيامه كما يظن البعض".

وأوضح الأمين العام لـ"حزب المصباح" أنه "مهما كان الخلاف داخل الحزب ومهما كانت القرارات التي اتخذها فقد اتخذها باستقلالية، وهو لا يتلقى تعليمات من أحد ولا يرضخ لضغوط"، مشيرا إلى أن ما وقع بعد انتخابات 2016 وما عرف بـ"البلوكاج" وتوقف مشاورات تشكيل الحكومة، "كان مرحلة مؤثرة أنتجت قلقا لدى الفاعل السياسي ولدى أعضاء العدالة والتنمية".

وزاد العثماني أن "دعم حزب معين (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة) يعد أحد أسباب بؤر التوتر التي تعرفها البلاد، خصوصاً في الريف وجرادة".