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الرئيسية | سياسة | العثماني ينوه بالعافية التنظيمية للعدالة والتنمية

العثماني ينوه بالعافية التنظيمية للعدالة والتنمية

العثماني ينوه بالعافية التنظيمية للعدالة والتنمية
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 16:37

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حزب العدالة والتنمية يشهد حالة تعافٍ تنظيمية ملحوظة، "رغم بعض الاختلالات التي يجب علاجها، ورغم محاولات تضخيم الأمر من طرف البعض".

وأضاف العثماني، خلال افتتاح الندوة الأولى للحوار الداخلي للحزب؛ اليوم السبت بمدينة الخميسات: "الحزب بقي معافى وموحداً وينظر إلى بناء المستقبل، وهذا يعكس العافية التنظيمية للعدالة والتنمية"، نافياً أن حزبه "يعيش أصعب أيامه كما يظن البعض".

وأوضح الأمين العام لـ"حزب المصباح" أنه "مهما كان الخلاف داخل الحزب ومهما كانت القرارات التي اتخذها فقد اتخذها باستقلالية، وهو لا يتلقى تعليمات من أحد ولا يرضخ لضغوط"، مشيرا إلى أن ما وقع بعد انتخابات 2016 وما عرف بـ"البلوكاج" وتوقف مشاورات تشكيل الحكومة، "كان مرحلة مؤثرة أنتجت قلقا لدى الفاعل السياسي ولدى أعضاء العدالة والتنمية".

وزاد العثماني أن "دعم حزب معين (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة) يعد أحد أسباب بؤر التوتر التي تعرفها البلاد، خصوصاً في الريف وجرادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع السبت 30 يونيو 2018 - 16:55
الحزب معافى والشعب يؤدي الثمن ليس هناك مشكل اذن
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25
2 - نيوز نوايل السبت 30 يونيو 2018 - 16:58
حكومة فاشلة وأحزب مريضة وناقبات فاشلة
والأزمة تزدد
والشعب صابر
لكن حداري ياعتماني إنكم تتلاعب بالنار
المقاطعة ثم المقاطعة هي الدواء
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24
3 - Hamada Usa السبت 30 يونيو 2018 - 16:59
ههههه كما يقول المثل الشعبي. ...ما يشكر لعروسة غير امها
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27
4 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي السبت 30 يونيو 2018 - 16:59
أكيد أنها بداية النهاية مما لا شك فيه
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25
5 - fes driver السبت 30 يونيو 2018 - 17:05
الصحة و العافية للحزب و أصحاب القرار فيه واضحة للجميع و بطريقة جلية . أ لم يمكن المناضلين بهذا الحزب الإسلامي الوصولي يبكون أيام المعارضة بالبرلمان عن أحوال المواطن الذي يئن تحت وطأة البطالة و الغلاء فجاءت حكومتهم لتزيد الطين بلة فحررت الأسعار و رفعت الدعم و زادت في سنوات التقاعد و لتتوج مسارها اللاشعبي جعلت الوظيفة بالعقدة لكن كل هذا السلبي أصبح إيجابيا لأعضائها من خلال عدة إمتيازات ينعمون بها من سيارات و خدم وحشم و سكن وظيفي و تعويضات خيالية . لنا و لكم الله يا فقراء الوطن
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