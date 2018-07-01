المالكي يشيد بدعم الشيلي للوحدة الترابية للمغرب

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رئيسة مجلس النواب بالشيلي "مايا فرنانديس أليندي"، التي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى بلادنا على رأس وفد هام.

وثمن المالكي، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الشيلي بالرباط، المنحى التصاعدي للعلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بموقف الشيلي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، وموضحا أن المغرب "يعتمد الحوار والاحتكام إلى الشرعية الدولية للتعاطي مع القضايا الخلافية بين الدول".

كما أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى وجود إمكانات وفرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، مستحضرا الموقع الجيو-ستراتيجي المتميز للشيلي على مستوى منطقة المحيط الهادي، وللمغرب على المستوى الإفريقي والأورومتوسطي.

من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب بالشيلي أن زيارتها الحالية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرزت توفر مجالات واعدة للتعاون بينهما، خاصة في المجال الفلاحي والمياه والسقي والطاقات المتجددة.

كما شددت المتحدثة على أن الشيلي تقف دائما إلى جانب الشرعية الدولية، وتدعو إلى الحوار من أجل حل المشاكل والنزاعات الدولية، مشيرة إلى أن المغرب "يستند على القيم والمبادئ نفسها".

وعلى المستوى البرلماني، ثمنت "مايا فرنانديس أليندي" العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين، معربة عن حرصها على تعزيزها والارتقاء بها، وموجهة في الآن ذاته الدعوة إلى المالكي من أجل القيام بزيارة عمل إلى الشيلي وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.