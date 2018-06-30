24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار
- خطر الأفاعي والعقارب يؤرق ساكنة زاكورة في فصل الصيف
- المبعوث الأممي إلى الصحراء يتقصى الأوضاع الحقوقية جنوب المملكة
- سامبولي يكشف خطة المنتخب الأرجنتيني أمام فرنسا
- لدغة أفعى تودي بحياة سيدة خمسينية في الحوز
والد الزفزافي: نعيش "نكبة" .. والإجماع المغربي أبطل "أحكام الريف" (5.00)
"مجموعة عيوش": "أحكام الريف" تجسد غياب العدالة الاجتماعية (5.00)
فيدرالية اليسار تقترح قانون العفو العام على معتقلي الريف وجرادة (5.00)
- أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة - (135)
- والد الزفزافي: نعيش "نكبة" .. والإجماع المغربي أبطل "أحكام الريف" - (125)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتراجع عن الرفع من التعويضات العائلية - (100)
- مصدر قضائي: تقييم الأحكام يستند إلى القانون وليس إلى العاطفة - (91)
- حادثة سير مميتة تضع اللاعب حارث في قبضة أمن مراكش - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يستدعي سفيرة هولندا بعد تصريحات حول أحكام الريف
استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت عشرين سنة في حق المتزعمين.
وأفادت مصادر لهسبريس بأن هذا الاستدعاء جرى اليوم، وتم خلاله إبلاغ السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".
كما تم اعتبرت خارجية المغرب أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.
وكان وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، تطرق لموضوع حراك الريف على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالرباط في أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم.
ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات من طرف المغرب.
وكانت محكمة في جنوب المملكة الهولندية رفضت الاستجابة لطلب تسليم شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب الرباط التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية".
وتولي هولندا اهتماماً متواصلاً لما يعيشه الريف منذ سنوات نظرًا لخوض الجالية الريفية هناك وقفات احتجاجية مستمرة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً أمام محكمة لاهاي الدولية؛ كما تضغط عبر طلبات أسئلة تقدمها الأحزاب في البرلمان الهولندي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
ماشي مشكل يكون فساد و لكن المشكل هو لي هضر على الفساد.. ماشي مشكل الأحكام الجائرة الغير عادلة و لكن المشكل ف اللي انتقدها و ندد بها... ماشي مشكل يكون نهب و اختلاس و لكن مشكل يلا وصلات الخبار.. ماشي مشكل يموتوا الناس و لكن مشكل يلا هضر عليهم شي واحد....
الحاصول : الله يعفو علينا
on est souverains, on reglera nos problemes tous seuls. pas besoin de vos interventions. parce qu'on sait tous que vous ne travaillez que pour vos propres interets. merci! tous ceux qui demandent l'aide de pays étrangers sont des traitres! hk
دمار
خراب
خيانة الوطن
ايلا عندهم محكمة العدل الدولية والبرلمان الهولندي يساند الخونة احنا عندنا محكمة العدل الالهية اقوى من الجميع ونطلب من العلي القدير ينصف بلدنا وبحفظها من الخونة وبحفظ ملكنا الغالي.
الله
الوطن
الملك .
الصحراء مغربية .
هولندا بلد ديمقراطي يؤمن بالإنسان، مهما إستدعينا السفراء سيظل النظام المغربي في نظرهم نظاما دكتاتوريا متخلفا لا ينتمي للعصر.
فإن التدخل في الشؤون الداخلية مرفوض من اي حد كان . سواء من هولندا او غيرها
فذاك شأنها.. اما أن تتدخل في شؤوننا الداخلية فهو أمر غير مقبول ونرفصه ونستنكره.. القضاء فوق الجميع .. وامن واستقرار المملكة المغربية فوق كل اعتبار .. واي تدخل في الشأن الداخلي لبلدنا العزيز مرفوض.. والمساس به خط أحمر....نحن دولة مستقلة ذات سيادة تحاكم كل متورط وخاءن ومرتزق طبقا للقانون المغربي ... ومن لم يعجبه قانون المغرب فليرحل إلى هولندا أو المريخ ... رفعت الجلسة......
لا تنسوا أن لأهل الريف دياسبورا كثيفة في أروبا، وإن استمر مسلسل إذلالهم فلننتظر التدويل، وما تعاطف البرلمان الهولندي معهم إلا مجرد بداية..
أقول للأمنيين الذين يغامرون بمستقبل البلاد تصوروا، لو أدى هذا الإذلال الممنهج الى انفجار الأوضاع في الريف واستغل الاف الشباب الريفي المعطل اليائس الفرصة ونزحوا الى سبتة ومليلية طالبين اللجؤ ، كيف سيكون موقفنا؟
سادتي شيء من الحكمة فقضية الصحراء تكفينا وتزيد..
دك الساعة استدعوا نشطاء الحراك لرفع إعلامهم الخاصة
وما قامت به الخارجية الهولندية في موضوع ملف حراك الريف، يعتبر مسا سافرا بسيادة المغرب.
وهذا ما نرفضه - كبعض المثقفين من شمال فرنسا - جملة وتفصيلا.
والأحكام التي صدرت في حق البعض من أبناء الريف، قد صدرت من المحاكم المغربية، وهولندا ليس لها أدنى حق حتى في انتقاداتها خصوصا الجهات الرسمية منها.
ولتكن هذه الجهات المتطفلة على بلادنا على علم بأن الأحكام الإستئنافية المقبلة ستعرف انفراجات ولربما مفاجآت سارة لفائدة السجناء بحول الله.
هل عندك انت عقلية الهولندي؟ هل الهولندي سيدخل إلى الكنيسة و يعبث فيها؟ الهولندي تقدم بوعي و عقلية. ان أراد حقا سلك طرقا توعوية. اما زفزافك فعقليته اندفاعية أراد أن يستفيد من الحريات التي بدأت تبزغ في بلادنا. و هو من يريد أن يقبرها في مهدها.
الحكم كان مخفف على هؤلاء البلطجية
والسبب هو ان كثيرا من المغاربة الذين لهم صلة قرابة ةو غير ذلك بالمحتجزين اشتكوا واعلنو تخوفهم من ان يلقوا نفس المصير.
وهذا ما يناقش الان وايضا هناك مطالبات في البرلمان الهولندي لاستدعاء السفير المغرب في هولندا....
فانا اقترح على الحاكمين في المغرب ان يقنعوا المغاربة بان الحكم على من طالب بحقوقه يحكم ب 20 سنة....والمجرمون احرار طلقاء.... ونحن نتكلف باقناع العالم......