24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. حادثة سير مميتة تضع اللاعب حارث في قبضة أمن مراكش (5.00)

  2. حاكم مغربي لمليلية المحتلة يثير مخاوف إمبرودا (5.00)

  3. والد الزفزافي: نعيش "نكبة" .. والإجماع المغربي أبطل "أحكام الريف" (5.00)

  4. "مجموعة عيوش": "أحكام الريف" تجسد غياب العدالة الاجتماعية (5.00)

  5. فيدرالية اليسار تقترح قانون العفو العام على معتقلي الريف وجرادة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المغرب يستدعي سفيرة هولندا بعد تصريحات حول أحكام الريف

المغرب يستدعي سفيرة هولندا بعد تصريحات حول أحكام الريف

المغرب يستدعي سفيرة هولندا بعد تصريحات حول أحكام الريف
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 30 يونيو 2018 - 18:15

استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت عشرين سنة في حق المتزعمين.

وأفادت مصادر لهسبريس بأن هذا الاستدعاء جرى اليوم، وتم خلاله إبلاغ السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".

كما تم اعتبرت خارجية المغرب أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.

وكان وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، تطرق لموضوع حراك الريف على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالرباط في أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم.

ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات من طرف المغرب.

وكانت محكمة في جنوب المملكة الهولندية رفضت الاستجابة لطلب تسليم شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب الرباط التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية".

وتولي هولندا اهتماماً متواصلاً لما يعيشه الريف منذ سنوات نظرًا لخوض الجالية الريفية هناك وقفات احتجاجية مستمرة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً أمام محكمة لاهاي الدولية؛ كما تضغط عبر طلبات أسئلة تقدمها الأحزاب في البرلمان الهولندي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - amazigh السبت 30 يونيو 2018 - 18:32
les gens ils son manifesté pour leurs droits et ils son condamné à 20 Ans de prison ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - رشيد السبت 30 يونيو 2018 - 18:32
العقلية المغربية هي العقلية المغربية... ماشي المشكل في "ما وقع" و لكن المشكل في "من تكلم عن ما وقع" ..
ماشي مشكل يكون فساد و لكن المشكل هو لي هضر على الفساد.. ماشي مشكل الأحكام الجائرة الغير عادلة و لكن المشكل ف اللي انتقدها و ندد بها... ماشي مشكل يكون نهب و اختلاس و لكن مشكل يلا وصلات الخبار.. ماشي مشكل يموتوا الناس و لكن مشكل يلا هضر عليهم شي واحد....
الحاصول : الله يعفو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
127
3 - الغزواني السبت 30 يونيو 2018 - 18:32
على هولندا أن لا تتدخل في المغرب لأن ملف حراك الريف شأن داخلي محض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-93
4 - مواطن حر السبت 30 يونيو 2018 - 18:32
هادي اول الردود من الدول الصديقة... رد فعل طبيعي من هولندا بحكم ان فيها اكبر جالية ديال ريافة ولان كذلك من يدرس ملف الريف بعقلانية سيخلص ان الاحكام قاسية وتصفية حسابات... اقول للسيد وزير الخارجية راكم شوهتونا خارحيا.. عار عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
5 - hamza السبت 30 يونيو 2018 - 18:33
cher pays bas

on est souverains, on reglera nos problemes tous seuls. pas besoin de vos interventions. parce qu'on sait tous que vous ne travaillez que pour vos propres interets. merci! tous ceux qui demandent l'aide de pays étrangers sont des traitres! hk
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-52
6 - brahim السبت 30 يونيو 2018 - 18:34
20سنة اللهم هذا منكر! !!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
7 - مهاجر السبت 30 يونيو 2018 - 18:36
هولندا بلد صغير في اروبا يريد اشعار العالم بوجوده. اردغان ايضا لقن درسا لوزير خارجيتها بنعته بالبليد. هولندا اكبربلد عنصري في اوروبا ابناء مهاجرينا جلهم في السجون او مياومين في المقاهي. لايمكنهم ولوج المناصب الادارية العليا الا استثنائا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-75
8 - بنعبدالسلام السبت 30 يونيو 2018 - 18:39
ليس باستدعاء السفراء سنعطي صورة لامعة عن جهازنا القضائي وعن ديمقراطيتنا بصفة عامة.يجب على الجميع أن يفهم أن زمن تكميم الأفواه قد ولى وبدون رجعة. أحكام الريف لا يمكن لأي ذي عقل سليم أن يفهمها أو يتفهمها. إنها من الألغاز المستعصية على الفهم.إذا لم يتدارك من يهمهم الأمر هذه المهزلة فسنصبح أضحوكة العالم وليس فقط هولندا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
9 - شوف تشوف السبت 30 يونيو 2018 - 18:39
هولندا أو غيرها هم الغرب يتكلمون من منطق حقوق الإنسان والتي يخولها القانون للدول وشعوبها وليس كناية ببلادنا فلو كانت للزفزافي جنسية وتظاهر مع مايكل وروبينسون في هولاندا أو السويد وحتى فرنسا وإسپانيا فهل سيعتبرونه خائن للوطن ويحكم عليه بعشرين سنة لطلب حقوقه وتنمية منطقته فكل هاته دول نرى شعوبها تتظاهر حتى في وجه الحكومة ورئيسيها فلمذا نظلم الآخر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
10 - هل المغرب دولة؟ السبت 30 يونيو 2018 - 18:39
المغرب لم يعد يحترمه أحد ...فجميع الدول تعرف أن المغرب لا تحكمه مؤسسات وانما مافيا ولهذا لا تتورع هذه الدول في التدخل في شؤونه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
11 - جندية الخفاء السبت 30 يونيو 2018 - 18:40
لا اعرف ما سبب تدخل هولندا في شؤوننا هل زعماء الريف استشارهم قبل ما بعملوا كل هذه الجرائم التي عملوها؟!!!
دمار
خراب
خيانة الوطن
ايلا عندهم محكمة العدل الدولية والبرلمان الهولندي يساند الخونة احنا عندنا محكمة العدل الالهية اقوى من الجميع ونطلب من العلي القدير ينصف بلدنا وبحفظها من الخونة وبحفظ ملكنا الغالي.
الله
الوطن
الملك .
الصحراء مغربية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
12 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 18:40
إدا كان "الزفزافي" كيستحق 20 عام دالحبس ، "أميناتو حيدر" كتستحق الإعدام 10 د المرات ، اولا هدك كتخافو منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
13 - Ali baba السبت 30 يونيو 2018 - 18:40
اه منك يا زمن كم ابكيتني وكأنه بيني وبينك ثأر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
14 - حمودة السبت 30 يونيو 2018 - 18:42
الهولانديون ادكياء لن يتركو فرصة الاحكام القاسية تمر بدون استغلالها...غرضهم هو استمالة الجالية المغربية بهولاندا والتي اغلبها من الريف لصالح الدولة الهولاندية ...فلسان حالهم ورسالتهم الموجهة لجاليتناهي ايها الهولانديون من اصل مغربي انظرو الى بلدكم الاصلي كيف يعامل اخوتكم بالريف معاملة قاسية ...فملايين الدولارات التي ترسلونها لاهليكم بالمغرب ..واختيار ابنائكم المنتخب المغربي للعب تحت رايته ..لم يشفع لكم ولم يجنو اخوتكم واهليكم الا القسوة والاحكام القاسية ...فبلدكم هو من يحميكم ويمنح لكم حق التظاهر ويضمن لكم الحرية والعيش الكريم هي هولاندا ...واكثر من هادا هو اننا نندد بكل تصرف يهين اخوتكم بالريف ...فهل بعد كل هادا تفضلون المغرب على هولاندا ....هكدا ستتحرك الالة الاعلامية الهولاندية لتغسل دماغ ابناء واحفاد جاليتنا بهولاندا مستغلة غبائنا وجهلنا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - المستنير السبت 30 يونيو 2018 - 18:43
كل الضمائر الحية ترفض و تندد بهذه المحاكمات الظالمة، كيف يسجن أحدهم 20 سنة فقط لأن طلب مستشفى و جامعة و طريق و فرصة شغل؟؟؟؟
هولندا بلد ديمقراطي يؤمن بالإنسان، مهما إستدعينا السفراء سيظل النظام المغربي في نظرهم نظاما دكتاتوريا متخلفا لا ينتمي للعصر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
16 - الوطنية السبت 30 يونيو 2018 - 18:43
هولندا تعرف ان مجموعة من مهربي الحشيش والمخدرات من الريف ولما تم التضييق عليهم حرضوا على التضاهر الذي انعكس سلبا على عناصر الحراك . ومن هذا المنبر ادعو هؤلاء الى الاهتام بالريف وليس إشعال الفتنة فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
17 - امغار ناريف السبت 30 يونيو 2018 - 18:44
الحل الوحيد لطي هذا الملف هو العفو الملف الشامل ثم المصالحة مع جبر الضرر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
18 - intidam السبت 30 يونيو 2018 - 18:45
هل البرلمان المغربي يتدخل في شؤون الدول الخارجية لولا الخونة الحسيميين الذين يتملقون ويعبدون الاجنبي ، يجب على الدولة المغربية ان لا ترضدخ لأي كان واما بالنسبه للاحكام الصادرة في حق الخونة المتورطين بصراحة يجب اكثر من 20 سنة لانها الخيانة ومحاولة زرع الفتنة وزعزعت استقرار البلاد وإهانة واستفزاز جميع الشعب المغربي إلا ناس الحسيمة والله يجوز في حقهم الاعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
19 - حداري السبت 30 يونيو 2018 - 18:45
آرى ما يتعاودو عليكم العالم كلو شايف ظلمكم للشعب ماشي عا هولندا صلحو البلاد قبل ما تندمو او تهربو لبلاد ماشي بلادكم كلشي عندهم سواسية ما كاين لا عبدني او نعبدك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - Karim السبت 30 يونيو 2018 - 18:45
المغرب جعل نفسه اضحوكة في العالم. فقد اعاد نفسه 40 سنة الى الورى بهذه الاحكام. لك الله ياوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
21 - مواطن السبت 30 يونيو 2018 - 18:47
جميع مكونات المجتمع المدني على خطء إلا حكم علي الطرشي. تصريحات معظم الأحزاب السياسية على خطء الا حكم علي الطرشي. البرلمان الهولندي على خطء الا حكم علي الطرشي. لو كنت مسؤولا قويا كادريس البصري في أيامه لا عطيت اوامري بالتحقيق مع هذا القاضي وجره هو كذلك نحو المحاكمة، لكن الله غالب، انا مجرد مواطن ضعيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - mowatine السبت 30 يونيو 2018 - 18:49
بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا في مايخص احكام احداث الحسيمة .
فإن التدخل في الشؤون الداخلية مرفوض من اي حد كان . سواء من هولندا او غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - amine2 السبت 30 يونيو 2018 - 18:49
الحراك بدا بمطالب اجتماعية و انتهى بمطالب انفصالية مدعومة من بعض الجهات الحقودة على المغرب و تريد اشعال نار الفتنة و لم يجدو افضل من الزفزافي ليفعل ما لم يستطعو ..الاحكام فهي جد مخففة مقارنة مع الفصول الدي توبعوا بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ali السبت 30 يونيو 2018 - 18:50
هذا ما جناه والد الزفزافي .يشتكي الدولة المغربية لدى هولاندا .لا يحق لهولاندا او لغيرها التدخل في الشأن الداخلي للمغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - محلل فوق العادة السبت 30 يونيو 2018 - 18:50
اتساءل منذ مدة عن مواصفات المواطن الصالح او الوطنيون وانتهيت ان المواطن الصالح هو من يسكت على حقوقه المهضومة بل ويساند الظلم بكل تجلياته وهذا ما تسعى الدولة في بلدنا الحبيب ان نكون عليه .....فمساندتك تفتح لك ابواب السلطة والمنصب والغطاء السياسي والحماية القضائية بل وتجعلك من المقربين...اما الفئة العريضة الاخرى من المواطنين البسطاء فلا حق لهم يدكر سوى في الحياة في ظل الامن والامان بمعنى ان الدولة تمنحك الاستقرار والامن والامان مقابل كل حقوقك الاخرى المادية منها والمعنوية....فهل هذا منطق معقول ...فلماذا اذن اشتمل الدستور على كمية هائلة من الحقوق .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - المتتبع السبت 30 يونيو 2018 - 18:52
ان ما قام به وزبر الخارجية من استدعاء سفيرة هولندا على اثر تصريحات وزير خارجيتها يشكر عليه ولكن كان يجب عليه كذلك ارسال رسالة لعذا الوزير ليقول له المغرب له قوانينه وليس خاضع لاي دولة كيفما كان نوعها وان ادى ابحال الى استدعاء سفير المملكة لدى هولندا للن هذه اللخيرة تمادت كثيرا ولم تعد تقتصر على دعم الحراك فقط بل اصبحت تتدخل في الشؤون الداخلية لمغربنا الحبيب لذلك السيد الوزير شيء من الصرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - Adil السبت 30 يونيو 2018 - 18:52
المخزن المتعنت ضد مصالح الشعب المغربي هل السيد بوريطة حقا لايعلم ان هولندا تلعب دور في الاءتحاد الاوروبي وهي من مؤسس الاءتحاد الاوروبي وقادرة ان تشل الاءقتصاد المغربي عبر الاءتحاد الاوروبي وماهي الأدوار التي يلعبها المغرب ورقت الاءرهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - موحى الليط ولد الحسيمة السبت 30 يونيو 2018 - 18:53
لا نريد التدخل في بلدنا العزيز .. اذا كانت هولندا لها مصالح اقتصادية مع مواطني المغرب الريفيين الذين يعيشون فوق ترابها
فذاك شأنها.. اما أن تتدخل في شؤوننا الداخلية فهو أمر غير مقبول ونرفصه ونستنكره.. القضاء فوق الجميع .. وامن واستقرار المملكة المغربية فوق كل اعتبار .. واي تدخل في الشأن الداخلي لبلدنا العزيز مرفوض.. والمساس به خط أحمر....نحن دولة مستقلة ذات سيادة تحاكم كل متورط وخاءن ومرتزق طبقا للقانون المغربي ... ومن لم يعجبه قانون المغرب فليرحل إلى هولندا أو المريخ ... رفعت الجلسة......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - هولندا السبت 30 يونيو 2018 - 18:54
الغرب له قضاء مستقل و الدول تقاس قوتها باستقلالية قضاءها ، ايعقل انسان يطالب بابسط الحقوق الاجتماعية يسجن عشرون سنة ، و تريدون ان لا يتدخل احد، له كل الحق وزير خارجية هولندا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - من طلب الحماية قبل قرن؟ السبت 30 يونيو 2018 - 18:56
واه نعم نحن المغاربة نرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤوننا الداخلية ولكن راه عيب وعار أن تصدر أحكاما بهذا الحجم في حق مواطنين ذنبهم سوى أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم كسائر المواطنين. كان على القضاء أن يكافئ هؤلاء وإطلاق صراحهم فورا بعد ما يسمى بالزلزال الملكي بإقالة عدة مسؤولين ووزراء. على هذا قد نفهم نحن من هذا أن هناك مافيا توظف مافيا في المسؤولية وإن تم فضح هذه المافيا من طرف الشعب فجزائها العقوبة وهي التصفية السياسية والإقالة. اما القضاء يحكم ويقضي على مواطنين تم تلفيق لهم تهم خيالية لا يقبلها حتى العقل. مثلا تم إرسال مافيوزي من طرف هذه المافيا سالفة الذكر لكي يهاتف الصحافي المهداوي في الهاتف ويقول له أننا كذا وكذا سيتم إدخال دبابات من روسيا إلى المغرب وسوف نفعل كذا وكذا شيئ خرافي لا يتقبله عاقل. وبهذا تم إتهام المهداوي بعدم التبليغ..... إلى آخره. ها أنتم شفتوا هذ نوع المافيا التي تحكم ...!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ashraf السبت 30 يونيو 2018 - 18:56
لا نريد ان يتدخل الغريب في شؤوننا الداخلية ... الغرب يتدخل فقط من أجل مصالحه لا غير ..و تجارب الثلاثين سنة الا خيرة خير دليل على ذلك ... انضروا الى العراق و سوريا وليبيا ... بعدما كانت دول مستقلة هاهي تعيش الان التقسيم و الصراعات العرقية ... نحن سنحل مشاكلنا بالتدريج ... نعم سنقضي على المفسدين و كل من خولت له خيانت هذه الأمة .. بنضال حضاري تحت علم واحد دو النجمة الخضراء و اللون الأحمر دماء شهذائنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - حسين السبت 30 يونيو 2018 - 18:56
الى الاخ مهاجر يأخى هولندا فعلا بلد صغير جدا باالمقارنة مع المغرب لكنه يصنف في المرتبة الخامسة عالميا من حيث التنمية البشرية و يمتلك اقتصاد رقم 17 عالميا وتستضيف اكثر من 400000 مغربي وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - ياسين السبت 30 يونيو 2018 - 18:58
على هولاندا الا تتدخل في شؤوننا ..رغم الاحكام القاسية ..هل نسية هولاندا مادا فعلت بالاتراك في الانتخابات ..انهالات عليهم الهروات والكلاب من كل مكان .هل نسيت مدبحة سرايفو التي قتل فيها اكثر من 200شخص بتواطئ من الجيش الهولندي والتاريخ سوف تخلد فيها ..وكدلك الدول الاروبية مثل اسبانيا التي تتبجح بالديموقراطية التي اعتقل كل من اراد التصويت وقمعتهم شر قمع والدولة الهولاندية كانت نائمة ورئيس كتلونيا الدي يحاكم في المانيا بعدة تهم وسوف يسلم الا اسبانيا .هل هادا كله لا يكفي لكي تعرف ان قول الله حق ...ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ...صدق الله العضيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - Hamou amsterdam السبت 30 يونيو 2018 - 18:58
بكل تواضع ، ارا كساكن هادا البلد (هولندا) أربعينية سنة ، وك مواطن متابع لالصحافة الهولندية أقول بان تدخل الوزير الهولندي في قرار المحكمة هو تدخل في الشأن السياسي والقانوني المغربي (بغد النضر عن المحتوى) لهادا كان رد الوزير المغربي في صح ، لو كان القرار هو قرار محكمة هولندة(بخد النضر عن الموحتوا) وجاء تعليق من طرف بلد اءخر عنه لكانت تسونامي من الانتقاد ، ادا كانت الدولة الهولندية تقلب احترام قضاءها (وهادا من حقها) فيجب عليها ان تحترم قضاء دول اخرى ولو لم تكن تتفق معه في المحتوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - sebbar السبت 30 يونيو 2018 - 18:58
قلناها لكم، هناك من لا تهمه مصلحة الوطن؛ يصب الزيت على النار وبدل تلطيف الأجواء يعتمد المقاربة الأمنية وكأننا في السبعينات. هذه بداية، والقادم إن لم يتدخل الملك ويقف الى جانب المظلوم قد لا تحمد عقباه؛ لست ريفيا ولكن أقول أن أهل الريف ذوو كرامة وأنفة ولا يقادون بالقمع والترويع.
لا تنسوا أن لأهل الريف دياسبورا كثيفة في أروبا، وإن استمر مسلسل إذلالهم فلننتظر التدويل، وما تعاطف البرلمان الهولندي معهم إلا مجرد بداية..
أقول للأمنيين الذين يغامرون بمستقبل البلاد تصوروا، لو أدى هذا الإذلال الممنهج الى انفجار الأوضاع في الريف واستغل الاف الشباب الريفي المعطل اليائس الفرصة ونزحوا الى سبتة ومليلية طالبين اللجؤ ، كيف سيكون موقفنا؟
سادتي شيء من الحكمة فقضية الصحراء تكفينا وتزيد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - حسيمي من هولندا السبت 30 يونيو 2018 - 19:00
لهولندا حق انتقاد الظلم الذي يتعرض له أقارب رعاياها في ريف العزة. من خول لها هذا الحق؟ نحن، نحن الريفيون المستضعفون و المضطهدون من قبل آلة جهنم في مغربنا الحبيب.سنستعين بالشيطان ضد الطغمة الهمجية التي تريد هدم وطننا و ريفنا الأبي، سنفعل ما بوسعنا كي نوصل الرسالة إلى كل أصقاع العالم، سنصيح، سنولول و سنعلي نواحنا ضد الظلم اللامتناهي في حق أهالينا، لن نكد في إخبار العالم بأسره أن لنا أهلا في موطننا الأصلي ينكل بهم صباح مساء و يزج بهم في غياهب السجون فقط .. و فقط لأنهم قالوا لا للتهميش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - زائر السبت 30 يونيو 2018 - 19:00
مول الفز تيقفز لأن المغرب يعرف بأن هولندا لها يد في أحداث الريف و طبعا لن يتهمها مباشرة و لكن سيرد عليها في الوقت المناسب و من يكون الزفزافي حتى يكون عنده حراسا شخصين أتوا من هولندا فقد زرت هولندا و اباطرة المخدرات يتحكمون حتى في دواليب الحكم و كدلك عندهم مشاريع ضخمة يشغلون حتى الأوربيين و كدلك لمادا عندما يكون مهرجان المثليين و الشواذ لا يرفعون علم الجمهورية و يتعمدون رفع الراية الوطنية و ارتداء اللباس التقليدي المغربي
دك الساعة استدعوا نشطاء الحراك لرفع إعلامهم الخاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مدوخ السبت 30 يونيو 2018 - 19:01
عاش willem Alexander الله اينصرو دولة الحق الله ينصر دولة كافرة و عادلة ولا ينصر دولة مسلمة و ظالمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - م المصطفى السبت 30 يونيو 2018 - 19:02
للمغرب سيادته واستقلاليته في حق قراراته وفي حق التعامل مع قضاياه وملفاته الداخلية مع أبناء وطنه. وليس الحق لأي كان بالتدخل في شؤونه كيفما كان نوعها.
وما قامت به الخارجية الهولندية في موضوع ملف حراك الريف، يعتبر مسا سافرا بسيادة المغرب.
وهذا ما نرفضه - كبعض المثقفين من شمال فرنسا - جملة وتفصيلا.
والأحكام التي صدرت في حق البعض من أبناء الريف، قد صدرت من المحاكم المغربية، وهولندا ليس لها أدنى حق حتى في انتقاداتها خصوصا الجهات الرسمية منها.
ولتكن هذه الجهات المتطفلة على بلادنا على علم بأن الأحكام الإستئنافية المقبلة ستعرف انفراجات ولربما مفاجآت سارة لفائدة السجناء بحول الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 19:03
لو لم تكن هناك ايادي خفية وخاصة من هولندا لما استطاعت رباعة المزفزف الطاول على البلاد واكثر ان حمل شرويطة دون العلم الوطني يستوجب عقوبات اقصى هولندا تمشي تسطح راسها مع الحيط راه المغرب دولة لها سيادة وهاذو ريافة راهم دسروا بزاف الحسيمة اعطيتها عدة مشاريع لكن الايادي الخفية لا زالت تصطاد في الماء العكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - المروكي السبت 30 يونيو 2018 - 19:03
على المغرب ان يتدخل بشكل حازم ضد كل الاطراف الخاريجية هدا شاننا . لمادا لا نتدخل في شؤونكم و خاصة العنصرية التي يتعرص لها لنا المغاربة هناك اين حقوق الانسان التي تتغنونا بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 19:05
بكل تأكيد، هذه التصريحات مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين .. هولندا خسها تديها في سوق راسها .. المغرب ليس مستعمرة لهولندا و لا هولندا مستعمرة للمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - رد على التعليق رقم 9 السبت 30 يونيو 2018 - 19:05
اجيب على صاحب التعليق 9 (شوف تشوف)
هل عندك انت عقلية الهولندي؟ هل الهولندي سيدخل إلى الكنيسة و يعبث فيها؟ الهولندي تقدم بوعي و عقلية. ان أراد حقا سلك طرقا توعوية. اما زفزافك فعقليته اندفاعية أراد أن يستفيد من الحريات التي بدأت تبزغ في بلادنا. و هو من يريد أن يقبرها في مهدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - Zig.italy السبت 30 يونيو 2018 - 19:06
كفى من ادلال وطننا ونهب خيراته وجعله قبلة لمرضى العالم مصحوبة بالعفو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - mouktadi abderrazak السبت 30 يونيو 2018 - 19:07
الاحكام كانت في غير محلها وظالمة .ابناء الريف خرجوا للمطالبة في اول الامر بالتحقيق في سبب وفاة محسن فكري والمطالبة بالاسراع في اكمال المشاريع المعطلة وكانت مطالبهم شرعية وسلمية الا ان الحكومة والاحزاب والبرلمان نعثوهم لالانفصاليين وتجاهلوا مطالبهم كما يقع الان مع المقاطعة . الا ان ابناء الريف الاحرار اندس بينهم الخونة والمحرضين للفتنة والانفصاليين والاعداء الذين يتحينون الفرص .اقول ابن كريان سنطرال الدار البيضاء ان ابناء الريف ضحية الدكاكين السياسية وخير دليل الزلزال الملكي للحكونة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - ليلى السبت 30 يونيو 2018 - 19:07
الحكومة الهولاندية تتدخل في هذه القضية لانها مخترقة من مافيات المخدرات والاحدات التي حدثتة في الحسيمة لها علاقة بهذه المافيات لانها ترغب في ان تكون المنطقة تعيش حالة اضطرابات حتى تنعش تجارتها .بالاضافة ان المغرب شدد عليهم الخناق.يكفي الاطلاع على حادثة مقهى لاكريم لمعرفة مذى توغل مافيات المخدرات في هولاندا.السلطات المغربية تتوفر على العديد من الادلة تدين جهات وازنة في هوااندا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - احديك السبت 30 يونيو 2018 - 19:08
بغض النظر عن الأحكام هل هي قاسية ام غير دلك؛ انا اتساءل هل من كان من الممكن أن يتدخل المغرب في شؤون هولندية محضة؛ هدا هو السؤال....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - سفيان الهولندي السبت 30 يونيو 2018 - 19:08
هولندا يجب ان تكون قدوة للمغرب للتسامح وحقوق الانسان ومن هنا اطلب هولندا ان تقطع جميع المساعدات عن المغرب لانها من الضرائب التي ندفعها هنا للدولة الهولندية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 19:08
هاد الناس ما كانوش سلميين و ما طالبوش غير بمستشفى بل طالبوا بالانفصال و سبوا المغاربة و مجدوا في الاستعمار الاسباني و مولوا من مصدري حشيش في هولاندا و قتلوا و احرقوا املاك الدولة
الحكم كان مخفف على هؤلاء البلطجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - هولندي مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 19:08
للعلم فان تصريح الوزير الهولندي ياتي في اطار القيام بعمله واذي ينص عليه القانون.
والسبب هو ان كثيرا من المغاربة الذين لهم صلة قرابة ةو غير ذلك بالمحتجزين اشتكوا واعلنو تخوفهم من ان يلقوا نفس المصير.
وهذا ما يناقش الان وايضا هناك مطالبات في البرلمان الهولندي لاستدعاء السفير المغرب في هولندا....
فانا اقترح على الحاكمين في المغرب ان يقنعوا المغاربة بان الحكم على من طالب بحقوقه يحكم ب 20 سنة....والمجرمون احرار طلقاء.... ونحن نتكلف باقناع العالم......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - فاس السبت 30 يونيو 2018 - 19:10
هذا يعني أن الحكم أصدرته الحكومة التي تحكم ولا أقصد الحكومة التي لا تحكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - Moroccan السبت 30 يونيو 2018 - 19:11
الى كانوا الجالية الريفية كتبرة في هولندا او هولاندا بقاو فيها أهل الريف ... تكمل خيرها او تدير ايهم الوراق او تجيبهم عندها البلاد .. باش حنا راسنا اتهنا شوية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - فريد السبت 30 يونيو 2018 - 19:12
الناس حوكمو لانهم رفعو راية غير الراية المغربية،نعم ليخوضو انتخابات اما ان يخرج عدد من الناس ويضنون انهم يمتلون المغرب .الانفصال والمس بسيادة الدولة يعاقب عليه حتى بالاعدام.اللهم احفظ بلد الشرفاء الذين ابعدو عنا الحروب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 53 | عرض: 1 - 53

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.