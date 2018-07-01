كولر يُنْهِي جولته بالصحراء ويطير إلى مدريد لملاقاة الخارجية الإسبانية

هسبريس – نور الدين إكجان

غَادَرَ المَبْعُوثُ الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، مطار العيون، مساء اليوم الأحد، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، بعد نهاية زيارته إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي عاين خلالها تقدم المشاريع بالصحراء المغربية، والتقى بالعديد من الجمعيات الحقوقية، المغربية منها وتلك المحسوبة على الطرف الانفصالي، للتباحث حول حقوق الإنسان بالمنطقة.

وكشفت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "كولر قبل مغادرته من أجل لقاء الخارجية الإسبانية، التقى ببعض الجمعيات الحقوقية، تتقدمها رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الانسان، وفعاليات مدنية ونسائية أخرى، في مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، مُلغيا بذلك لقاءه المُبرمج مع 18 جمعية حقوقية بالصحراء نظرا لالتزامه بالسفر إلى مدريد".

وأوضح مصدر من مدينة العيون أن "المبعوث الأممي زار قصر المؤتمرات بالعيون، الذي احْتَضَنَ استعراضا لأهم المنجزات المُحَقَقَة بالأقاليم الصحراوية، بحضور رئيس بلدية العيون، حمدي ولد الرشيد، نَظَّمَتْهُ الجماعة الحضرية للعيون بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التكوين المهني".

وفي السياق ذاته، كان كولر قد التقى، أول أمس الجمعة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، محمد سالم الشرقاوي، الذي استعرض أمامه حجم المكتسبات التي حققتها اللجنة في مجالات حقوق الإنسان، مبينا في المقابل حجم الخروقات التي ترتكبها جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف.

وأوضحت مصادر هسبريس أن كولر أبدى ارتياحه لما قدمه رئيس اللجنة من تقدم لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، بعد أن شاهد عرضا معززا بالأرقام والمعطيات الدقيقة، ليتوجه بعد ذلك للقاء ما اشتهر بـ"المجتمع المدني الانفصالي"، يتقدمه "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصارا بـ"كوديسا"، و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، و"لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثروات الطبيعية"، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء.

وتواصل برنامج كولر ليوم الجمعة حتى وقت متأخر من الليل؛ إذ عقد لقاء مع جمعيات المعطلين الصحراويين بمقر بعثة المينورسو بالعيون، خٌصِّصَ لمناقشة توزيع الثروات بالصحراء المغربية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وإمكانية استفادة سكان الصحراء منه بشكل واف.

وكان كولر قد وصل إلى مطار العيون الحسن الأول على متن طائرة بعثة الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، ووجد في استقباله يحظيه بوشعاب، والي جهة العيون، وحمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ومولود علوات، رئيس المجلس الإقليمي.