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الرئيسية | سياسة | الملك يدعو إلى الالتزام بمحاربة الفساد أمام قمة الاتحاد الإفريقي

الملك يدعو إلى الالتزام بمحاربة الفساد أمام قمة الاتحاد الإفريقي

الملك يدعو إلى الالتزام بمحاربة الفساد أمام قمة الاتحاد الإفريقي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:59

أكد الملك محمد السادس، أن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب ، مشيرا إلى أنه لا سبيل إلى إنجاح هذا الورش، إلا من خلال التزام سياسي صادق وتضافر الجهود المخلصة على مستوى العمل الحكومي، وعلى صعيد المشاركة المدنية.

وأوضح الملك في رسالة موجهة إلى القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار "كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها، "فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية".

وأضافت الرسالة الملكية أن مكافحة هذه الآفة يستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، مسجلا أن هذه المكافحة "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط"، وأن "مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم".

وفي سياق الحديث عن جهود المغرب في مجال محاربة الفساد، ذكر الملك أن المغرب أدرك ما للفساد من آثار مدمرة، فآل على نفسه ألا يدخر جهدا في سبيل القضاء عليه.

وتابع الملك أن "المغرب بعدما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في سنة 2007، قام بتطوير ترسانته المؤسساتية والقانونية ذات الصلة، حيث تمت ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال"، مضيفا أنه وسعيا إلى توحيد هذه الجهود وتنسيقها "اعتمدت المملكة المغربية، منذ سنة 2015، إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأحدثت لجنة وطنية أ سن دت إليها مهمة السهر على تنزيل أهداف هذه الإستراتيجية".

وأبرز أن هذه الإستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات، تهدف إلى تغيير الوضع بشكل ملموس ولا رجعة فيه، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين، وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه، مع ترسيخ موقع المملكة على الصعيد الدولي.

وأوضح الملك أنه "وبعدما ارتقى الدستور بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى مصاف المؤسسات الدستورية، تم مؤخرا توسيع اختصاصاتها، وتعزيز مهمتها في مجال التتبع"، مؤكدا على أن هذه المؤسسة ستساهم، حسب نص قانونها الجديد، في تدعيم العمل متعدد الأبعاد، الذي تقوم به كل من الحكومة والسلطة القضائية في هذا المجال.

كما أكد أن الفساد آفة ما فتئت تنخر كيان مجتمعاتنا، وإحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريقنا، إلى جانب كونها تنطوي على عبء اقتصادي ي لقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقرا منهم، مسجلا أنها "تمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية".

وقال الملك إن "الفساد يساهم في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن والإرهاب"، مضيفا أنه في خضم المعركة المتواصلة، دون هوادة، في مواجهة الفساد "تحرز بعض بلدان قارتنا، وهي كثيرة، نتائج تضاهي أحيانا ما تحققه بعض الدول الأكثر تقدما . وبالتالي، فهي نماذج تحفزنا جميعا على أن نحذو حذوها في هذا المضمار".

واعتبر أن من شأن الإصلاحات المؤسساتية الجارية، داخل الاتحاد الإفريقي، أن تساهم بنصيبها في انبثاق ثقافة للتصدي لهذه الآفة، معربا عن يقينه بأن رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمدو بوهاري الذي تم اختياره كـ "رائد إفريقي في مجال محاربة الفساد" بمناسبة القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، سيطبع هذه المرحلة الجديدة ببصمته المميزة".

وخلص الملك بالقول "أنا أعرف صدق عزمه وقدرته على الإقناع وعلى تقريب الرؤى، من أجل توفير الزخم اللازم لرصد كل أشكال الفساد والممارسات المرتبطة به على جميع الأصعدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعصيم سمير الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:06
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة .
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-166
2 - يحي بوشيخي الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:13
قبل ان ندعوا غيرنا لمحاربة الفساد .يجب محاربته ببيتنا اولا.اين الثروة؟طرح هذا السؤال والكل يعلم الاجابة.ما ذنب الريفيين واهل اجرادة لما زج بهم في غياهب السجون.اين حقوقنا؟ناهبي المال العام والمفسدون معروفون ولا من يحاكمهم.لكن نحن الشعب المقهور لنا الزرواطة ان طالبنا بحقوقنا وتلفق التهم
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127
3 - بونظاظر الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:14
الملك يدعو الى محاربة الفساد وماذا عن ابناء الريف الذين دعوا الى ذلك وزج بهم في السجن هم ايضا دعوا الى محاربة لوبيات الفساد الذي عشعش في البر والبحر لذلك نتوجه من خلال هذا المنبر الى ولي امرنا ان يتدخل ويلغي الاحكام الجائرة غي حق ابناء هذا الشعب المقهور ..والسلام عاى من اتبع الهدى
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104
4 - لبيب ع الرحيم وادي زم الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:17
نعم الفساد ضاهرة كونية ، تستلزم تضافر الجهود للحد من تاتيراتها الاقتصادية واضرارها الاجتماعية ، بالعلم والمعرفة ومكارم الأخلاق، بدل افساد الدوق الإنساني السليم بأغاني الميوعة والموضة الفاضحة، وتكريس ثقافة الخرافة والشعودة والتواكل والأمية،
أما القضاء على الفساد 100% ، مضيعة للوقت، فهو صراع ازلي بين الخير والشر.
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27
5 - soukaina الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:18
نتمنى هد محاربة فساد تنطلق من بلدنا اولنا عاد نشوفو افريقيا .را بزااااف اللهم ان هذا منكر بغينا تدخل من جلالتكم يكون صااارم وواضح ونحسو بلي كاين قانون فهذ البلاد سعيدة
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62
6 - rachid الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:20
عاش الملك الله أطول لينا في عمرو
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-85
7 - الثقة الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:22
القضاء على الفساد عملية بسيطة! وهي كلما ضهر فاسد وجب معاقبته فورا
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71
8 - mastafa الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:22
محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات المغربية وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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40
9 - wood الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:22
أحد المحفزات الرئيسية لاستمرار الفساد هي عندما تكون النصوص القانونية التي من المفروض ان تنظم حياة المواطنين منفصلة عن الواقع و غير قابلة للتطبيق مما يجعلها خاضعة للأهواء و الإستثناءات . كما ان التشدد في القوانين و الغرامات الجزافية يصب في صالح اقلية من المسؤولين الذي يغتنون من الرشاوي و بالتالي تصبح العدالة مؤسسة تجارية لإغتناء القضاة و المحامين و العاملين فيها !!!
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48
10 - ابن الحسيمة الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:27
عاش محمد السادس ولا عاش من خانه
عاش الريف ولا عاش من خانه
عاش الوطن ولا عاش من خانه
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-7
11 - شوف تشوف الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:30
حنا دابا هوما السويد وما فراسناش . بعض العناوين تجعلك في حيرة من أمرك حتى ما تريد قوله أو كتابته يعجز عنه التفكير وكأننا إنتهينا من فسادنا لنلتزم به في القمم ونحاربه في قارة بأكملها فلولا فساد القادة الأفارقة لما إجتاحت جحافل المهاجرين للمغرب هربا من الجوع والحروب وإنعدام الديموقراطية أملا في الوصول إلى أوروبا فما تملكه أفريقيا من موارد طبيعية لا تجد مثله في أي بقعة من بقع القارات الخمس ومع ذالك شعوبها من أفقر شعوب العالم إنه الفساد بعينه وقبله الإستعمار فأفريقيا هي أغنى قارة في العالم وأفقرهم بساساتها الطغات .
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17
12 - محمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:38
لاحول ولاقوة إلا بالله وكأن المغرب دولة خالية من الفساد من يريد أن يحارب الفساد فليبدا من بيته، غي بلا ما ضحكو على الأفارقة رآهم اذكياء وعارفين شنو واقع فالمغرب
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0
13 - Mustapha Azoum الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:38
لكي نزن سلعة الفساد في أية دولة وجب معرفة ثقة المجتمع المدني بالمؤسسات الوطنية. باختصار تفتقد الشعوب الإفريقية الثقة تماما بالمؤسسات الحاكمة لدى نرى الكل يرغب في الهجرة للغرب بالمقابل من ينهب ثروات البلاد يمجد بالقانون والثرات الوطني الذي يستغلهما لمصالحه الخاصة.
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14 - غيور الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:38
نعم لمحاربة الفساد .لكن يجب علينا أولا أن ننظف أيدينا وقلوبنا ونبدأ بأنفسنا ونحاااارب جميع المفسدين والطواغيت اللدين بين ضهرانينا ويأكلون عرقنا ورزق أولادنا .أنداك يمكن أن ندعوا العالم الخارجي بمحاربة الفساد.
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