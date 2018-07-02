24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/07/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:17
|13:36
|17:17
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- "ثمانية أشهر في الجحيم" تقتحم الأدب العالمي
- ليفربول يجدّد عقد محمد صلاح بلا شرط جزائي
- تداريب أوروغواي تفقد كافاني قبل مواجهة فرنسا
- رام الله ترفض مضامين "صفقة القرن" الأمريكية
- مرسلي: الإجازة في التربية حل لإشكاليات موارد التعليم بالمغرب
"مراكش نوار" .. أنطولوجيا قصصية عن مراكش تطل من نيويورك (5.00)
من ليونيداس إلى ميسي ورونالدو .. 10 ملوك بلا "عرش المونديال" (5.00)
زوار شواطئ المحمدية يتعرضون لـ"ابتزاز مالي" من حراس السيارات (5.00)
- مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب - (143)
- الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات - (140)
- مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا - (117)
- الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب - (91)
- الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الملك محمد السادس يستقبل بنشماش وبنعبد الله
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:03
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، عبد الحكيم بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة.
كما استقبل الملك أيضا، وسط البلاط في العاصمة، محمد نبيل بنعبد الله، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية خلال المؤتمر الوطني الأخير لـ"حزب الكتاب".
وكان العاهل المغربي قد عاد من عطلته الخاصة التي قضاها في فرنسا، واستغرقت زهاء أسبوعين، حيث حل بالعاصمة باريس مباشرة بعد الاحتفال بعيد الفطر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - تتبع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:09
حكومة جديدة في الأفق... ربما ذات اغلبية يسارية؟
تعليق غير لائق
-36
2 - l'expert retraite bénévole الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:42
ربما سيكونان سباقين إلى التصريح السنوي بمداخلهم لمديرية الضرائب من أجل إخضاعها لأول مرة للضريبة العامة على الدخل.
و لقد طرحنا هذا السؤال و تحدينا به الشخصيات السياسية عند الهابض في الموقع أسفلة بالتعليقات المحرجة و التي لا يقدرون على الإجابة عنها يا مولاي.
و لقد طرحنا هذا السؤال و تحدينا به الشخصيات السياسية عند الهابض في الموقع أسفلة بالتعليقات المحرجة و التي لا يقدرون على الإجابة عنها يا مولاي.
3 - Omar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:00
الله يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم.
بن عبد الله لا يزال يحلم بالسياسة رغم تورطه وطرده من الحكومة . مازال ما شبع من النهب ويريد المزيد. لا زال متمسكا بالمقعد كرئيس الحزب طمعا في الاستوزار مستقبلا. bravo pour les marocains libres qui veulent garder leurs privilèges à l'éternité. الله يأخذ الحق لهذا الشعب المسحوق
بن عبد الله لا يزال يحلم بالسياسة رغم تورطه وطرده من الحكومة . مازال ما شبع من النهب ويريد المزيد. لا زال متمسكا بالمقعد كرئيس الحزب طمعا في الاستوزار مستقبلا. bravo pour les marocains libres qui veulent garder leurs privilèges à l'éternité. الله يأخذ الحق لهذا الشعب المسحوق
4 - اعصيم سمير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:05
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
تعليق غير لائق
-16
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4