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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يستقبل بنشماش وبنعبد الله

الملك محمد السادس يستقبل بنشماش وبنعبد الله

الملك محمد السادس يستقبل بنشماش وبنعبد الله
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:03

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، عبد الحكيم بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة.

كما استقبل الملك أيضا، وسط البلاط في العاصمة، محمد نبيل بنعبد الله، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية خلال المؤتمر الوطني الأخير لـ"حزب الكتاب".

وكان العاهل المغربي قد عاد من عطلته الخاصة التي قضاها في فرنسا، واستغرقت زهاء أسبوعين، حيث حل بالعاصمة باريس مباشرة بعد الاحتفال بعيد الفطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تتبع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:09
حكومة جديدة في الأفق... ربما ذات اغلبية يسارية؟
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-36
2 - l'expert retraite bénévole الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:42
ربما سيكونان سباقين إلى التصريح السنوي بمداخلهم لمديرية الضرائب من أجل إخضاعها لأول مرة للضريبة العامة على الدخل.

و لقد طرحنا هذا السؤال و تحدينا به الشخصيات السياسية عند الهابض في الموقع أسفلة بالتعليقات المحرجة و التي لا يقدرون على الإجابة عنها يا مولاي.
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0
3 - Omar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:00
الله يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم.
بن عبد الله لا يزال يحلم بالسياسة رغم تورطه وطرده من الحكومة . مازال ما شبع من النهب ويريد المزيد. لا زال متمسكا بالمقعد كرئيس الحزب طمعا في الاستوزار مستقبلا. bravo pour les marocains libres qui veulent garder leurs privilèges à l'éternité. الله يأخذ الحق لهذا الشعب المسحوق
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1
4 - اعصيم سمير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:05
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-16
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