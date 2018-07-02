الملك محمد السادس يستقبل بنشماش وبنعبد الله

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، عبد الحكيم بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة.

كما استقبل الملك أيضا، وسط البلاط في العاصمة، محمد نبيل بنعبد الله، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية خلال المؤتمر الوطني الأخير لـ"حزب الكتاب".

وكان العاهل المغربي قد عاد من عطلته الخاصة التي قضاها في فرنسا، واستغرقت زهاء أسبوعين، حيث حل بالعاصمة باريس مباشرة بعد الاحتفال بعيد الفطر.