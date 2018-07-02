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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن

العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن

العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير محيمدات)
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:00

في تفاعله مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أنه لا يمكنه الفرح لاعتقال المواطنين، مؤكدا أنه يمنع عن نفسه التدخل في السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة.

وقال العُثماني، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يمكن أن أفرح لسجن مواطن مغربي، كيف وأنا عانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف في ظروف أصعب"، مضيفا أن "من عاش هذه التجربة لا يمكن إلا أن يشعر بمعاناة أي مواطن يعترض للاعتقال".

وأورد العُثماني: "هذا حكم قضائي، والقضاء مستقل.. وممنوع علي دستوريا وقانونيا الحديث عن أحكام القضاء"، وزاد: "القضاء مستقل وفقا لأحدث المعايير الدولية، وهو استقلال حقيقي..لا يشاورني، ولا أشاوره".

وفِي مقابل تأكيد رئيس الحكومة أن "رفع منسوب الشفافية في القضاء مهمة منوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، أوضح أنه "ليس على اطلاع بوقائع الملف وحيثيات القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية"، موردا: "هناك مراحل أخرى للتقاضي لنا أمل فيها، ولكن لا يجب تحطيم السلطة القضائية ومؤسسات الدولة".

من جهة ثانية سجل العثماني أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في المجال الحقوقي والإنساني، مشددا على أهمية جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

"لا ندعي أن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، يقول العثماني، الذي أشار إلى أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لازالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، منتقدا ما وصفها بـ"بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق المغرب".

وخص العثماني في هذا الصدد التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تعتمد حسبه في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة، أو تتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال، منبها إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.

وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته "لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات"، موردا بخصوص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أن "الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية، منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأنها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - yaaaaaaaaadris الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:06
الأحكام القضائية، على راسنا و عيننا ، لكن لماذا خالد عليوة لم يرجع للسجن حينما غادره لدفن أمه؟
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76
2 - الوطنية الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:10
هل تحسن وتلمع صورتك امام الشعب وأهل الريف بقولك ذقت سجن مولاي الشريف . السجن أهون من تفقير الشعب واستحماره . اما معتقلي الريف فهناك من يدافع عنهم . تدخلكم انتم جاء متاأأأخرا للغاية
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42
3 - حسيمي من هولندا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:10
مسكين سي العثماني، لازال في دار غفلون، يعتقد أننا نقتات على التبن. فعلا أنت حائط قصير، الكل تجاوزك و نحن نعرف تمام المعرفة من أصدر تلك الأحكام الجائرة في حق مواطنينا. أما استقلالية القضاء المغربي فهذا كلام يبعث على الغثيان ..
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47
4 - abdou rabat الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:10
السيد رئيس الحكومة أكبر واحد خاص تكون التصريحات ديالو محايدة حتى يضمن استقلالية القضاء والثأثير على مجرى الملف الدي لازال في المداولة .ملاحظة =التدخل ديالي غي من الوجهة القانونية
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-15
5 - باحث عن الحقيقة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:11
متى عانيت الاعتقال السي العثماني ، واش تسمي نصف يوم فالكوميسارية وانت طالب تسمي هذا اعتقال . واش الاعتقال اصبح اليوم موضة . يعني كل من اراد ان يكون بطلا وتسلط عليه الاضواء ويتسلم الوظائف السامية وبعد وفاته تتبعه الوفود الرسمية ويقال عنه مان المرحوم وطنيا ومان الله يرحم عانى في حياته من الاعتقال بسبب وطنيته وغيرته ..
ماهذا العالم الذي اصبحنا نعيش فيه بغير منطق . هل تحفزون الناس الى ان يدخلوا السجون . وراه كل من دخل السجن سيكون من وجهة نظره مواطنا ومعتقلا ، فكيف ستميزون بين هذا وذاك
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20
6 - ملاحظة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:12
ملاحظة مهمة: غالبية المواقف التي تضرب في حراك الريف مصدرها المخابرات. هذه الأراء غايتها ترسيخ فكرة بأن غالبية الشعب ضد حراك الريف الذي أصبح كابوسا للمفسدين الذين يعيشون على الفساد. لكن الشعب عاق وفاق.....
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21
7 - maghribi hor الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:12
ادن من يمثل الشعب المغربي يا عثماني ادن لا جدوى من الانتخابات
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19
8 - سمير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:13
و هل كنتم على اطلاع بوقائع الملف و حيثياته عندما اتهمته مدينة بأكملها بالانفصال و الخيانة؟
الله ياخد فيكوم الحق كاملين.
حتى غرقتوهوم بتهم باطلة عاد جاي تقول القضاء المستقل.
و انا شخصيا غادي نحاسبك امام الله تعالى و والله ما نسامحك.
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16
9 - حليب المراعي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:13
هيا من هنا 20 عاما، الزفزافي، غادي يولي رئيس الحكومة، أو غادي يخاصم على المغاربة ملي يقطعوا حليب المراعي هههههه
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-10
10 - من روما الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:13
اتقو الله في انفسكم وادعو الله أن يغفر لكم مادا فعلو هؤلاء حتى يتلقون هده الاحكام من ينهب اموال الشعب حر طليق ومن اراد مدرسة ومستشفى يسجن باي حق هدا اصبحنا غرباء في بلدنا لكن الله يمهل ولا يهمل وانتم تعلمون هدا
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11
11 - H MEN الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:14
القضاء غير تابع لك لكن تابع لمن هو فوقك,القاضي لم يتلق تعليمات لكن التهم تم اختيارها من طرف الحكام الحقيقيين للمغرب .20 سنة سمعناها كاحكام في مصر السيسي وتركيا اردوغان و الخليج
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11
12 - الساكرين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:14
الله يحفظك اسي العثماني انت من الشرفاء على الاقل احاسيسك جميلة.
الله الوطن الملك
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-21
13 - ناصر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:15
ربما جربتم السجن ولكن أدرتم ظهوركم لإخوانكم في المحنه. أعجبكم الكراسي واصبحتم تقمعون وتضربون الناس كما ضربوكم . عفا عليكم الله عليكم أقوالكم لا تدل عليها افعالكم.
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11
14 - حط السيفي او.سير حتى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:17
احنا عارفين الى اتكلمتي غاديين اقلوزوك انت او حكومتك.اما زيارتك لدرب مولاي اشريف عمرنا اسمعناها.كانعرفوكم غير في الموعضات وكسكس بالسمن البلدي.والعيادة.حتى ايموتوا الناس اللي ايعرفوكم.اما الشغل لبحر اكبير اعليكم باش اتحلوا المعضلة.الحاجة الوحيدة اللي ستسحب البساط من تحت ارجل حكومة وبرلمان الفسيفساء ومخزنكم.هي.الاحتجاج الراقي بلادم ولاطروح......... المقاطعة السلمية.حتى تتحقف جميع الحقوف
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10
15 - بوتقموت الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:17
يا سلام علئ استقلال السلطة القضائية.ولماذا لا تستدعي النيابة العامة الوزرائ المعفيين من مهامهم خلال احداث الريف؟ استقلال السلطة القضائية علئ المواطن البسيط اما العفاريت والتماسيح فاجزم انهم يتدخلون فيها، لاننا نحن مغاربة احرار نعرف ما يدور في البلاد
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11
16 - يضنا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:17
ادا كنت تتكلم عن العدل مذا فعل معتقلي الريف بالمقارنة مع الذين خرجو في جنب المغرب رافعين اعلام وهمية و يرددون شعارات ليست تهدد امن و وحدة البلاد فقط بل الامر مهول ولم يمس احد منهم انشري ياجريدة ادا كان عندكي انت عدل ايضا
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9
17 - انور الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:18
يا رئيس الحكومة. و انت لم تجرب شيء سوى طحن معيشة الشعب فقط لا غير
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6
18 - hicham الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:20
طبقوا فقط الصلاحيات المخولة لكم من طرف الدستور الممنوح. أم تختارون فقط ما يناسبكم و تختبئون وراء الشفافية المزيفة. عرتكم المقاطعة بوسائلها التي لم تستطيعوا مجاراتها بعد
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4
19 - mustapha الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:21
سعداتك خرجتي منو أو وليتي مسؤول....
انامحبوس وماداير والو و محبوس برا صور
طلقو لينا المعقول را ضاعو اجيال وانا منهم و ما طالب ها تقادو التعليم الصحة العدل
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5
20 - السكتاني الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:22
اذا كنت أنت لا تتدخل في السلطة القضائية، فهناك أصحاب الشكارة يتدخلون في القضاء وللأسف يجدون قضاة ملهوفين وراء الدرهم يغيرون مسار الأحكام، وخير مثال على ذلك ملفات الطلاق حيث يحكم على الرجال بمبالغ متعة مرتفعة.
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3
21 - miloud modric الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:23
السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة، هادي هي كدبة ابريل، البيجدي بعتو الماتش، الناس صوتو عليكم ونجحوكم باش تدافعو على حقوقهم ، ودابا وليتو مع هادوك اللي اصلا كانو كيدخلكم للحبس، شراوكم رخيص. وليتو مع دوك الناس . وليتو حتى نتوما المناصب والسيارات الفخمة والتعويضات والتقاعد وووو. نسيتو الفقر والعصى والعجاج والتمرميد.
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5
22 - prof الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:25
سبحان الله. الطبيعي هو أن الانسان عندما يجرب الظلم والاعتقال والحرمان من أبسط الحقوق والحرية في التعبير ووووو ثم يوضع في موقع اتخاذ القرارات التي انتخب من اجلها واقسم بالله العظيم على أنه سيكون أول من سيسعى إلى التغيير ثم ينقلب عليهم. لن نقول إلا ما قال رسولنا الكريم " حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شيء ".
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2
23 - امين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:27
عليك التامل في سورة المنافقون يا حضرة الوزير واستحضار حديث الرسول صلم القضاة اثنان في النار وواحد في الجنة ومسك الختام لاخير في مقام انت فيه صامت والساكت عن الحق شيطان اخرس
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3
24 - مسلم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:28
احييك اسي رءيس الحكومۃ مع هذا التعاطف لاكن القضاء ليس مستقل كما تدعي بل انه مسيس وتحكم فيه العديد من الجهات
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2
25 - الحمريطي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:29
و الله الى هاد الثماني عايش فعالمو بووووحدو اولا تايدير هبل تربح و ماعلابالوش بلي نايضا قربالا فالبلاد يا حسرتاه عليك يا وطني
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2
26 - محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:31
الدستور مرفوع والقانون مطبق على الفقراء فقط
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2
27 - بن محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:31
ماذا عن القضاء؟
اطلب الله أن لا يكون حر و لا نزيها و لا متغولا عن الشعب كما هو عليه. واجب القضاء أن يقول و يطبق القانون الدستوري و الشرعي المتفق عليه و ليس المتفق عليه من فلان و لا فلان. و الشفافية والنزاهة في التطبيق' نعلم أن في أوروبا التي تقلدونها في السراء و الضراء. القضاء فيها مستقل. أتعلمون أن أكثر حكم على الفقراء ظلما هو القضاء الأوروبي. فكيف يمكن لنا أن نقلد علما به و نترك المواطن ضحية للقضاء و الأغنياء. أكثر ظلما في العالم هو استقلال القضاء و الديمقراطية الوهمية.
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28 - Moussa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:31
Yes for an independent justice system BUT that does not mean to give be them a free pass to do as they wish. If something is wrong with it then you mr Othmani MUST do your job and intervene and help make it right.
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29 - ALHOCEIMA ALHOCEIMA ALHOCEIMA الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:32
الصراحة راحة،قول الصراحة ترتاح،قولو الحقيقة للشعب ترتاحو ،اذا اردتم حقا بناء الثقة بقاو اتقولوا الحقيقة،رونتونا اروننا بعضنا البعظ بالاكاذيب،كفى كفى كفى٠٠٠٠٠٠٠٠
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30 - إن كنتم صادقين؟ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:34
التقارير السنوية تتراكم و تراوح رفوف المجلس الأعلى للحسابات منذ تأسيسه،ما أنتم فاعلون بهذا الصدد؟رغم أن السيد محمد عبد النباوي توعد بإحالتها جميعها على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و الأوامر الملكية،و لم يحرك ساكناً لحد الآن؟لأن الفساد هو سبب كل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن،و الفساد هو الذي يحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية،و الفساد هو المتهم الوحيد بالمس بسلامة الوطن،و ليس الزفزافي أو المهدوي أو رفاقهما،لدى أطلب من رئيس الحكومة التحلي بروح المسؤولية و السلطة الثانية بهرم السلطة و الواجب لإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بتنسيق مع مؤسسة رئاسة النيابة العامة لإنقاد الوطن من قبضة الفساد و الاستبداد و الفوضى،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و الله المستعان و السلام ختام من كريان سنطرال.
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3
31 - خليلوفيتش الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:34
في الدول التي يحترم فيها القانون يحترم فيها الإنسان إذن خلاصة القول السي العثماني كفاكم اللعب بعواطف الشعب بهذا الكلام المدغدغ الفرق بينك و بين بنكيران هو الدموع هو كايبكي ونتا كتمسكن
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4
32 - احمد السوسي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:36
استقلالية القضاء بالمغرب مجرد حبر على ورق لإرضاء المنظمات الدولية. وإلا كيف مازال انفصاليو البوليزاريو الذين قتلو و نكلو بجتث العسكريين بدون محاكمة و كيف تمت تبرئة ولد الفشوف من التهم المنسوبة إليه ووو..... في حين يحاكم كل من يطالب بالعيش الكريم بعقوبات قاسية و تلفق لهم تهم تقيلة. لك الله يا وطني
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33 - Kali الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:36
سيدي رئيس الحكومة،
حكم على الزفزافي ورفاقه بأحكام قاسية. هل هي في نضركم أحكام قانونية مبنية على مخالفات جنائية أم هي محاكمات سياسية؟ في نضري القضاء المغربي ليس بالنضج الكافي او حتى المصداقية الكافية لتحكيم في هذه المسألة. لازال قضائنا خاضعا لنزوات السياسية والقانون قد يستعمل لتصفيات حسابات. دعونا من الضحك على الذقون.
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34 - طارق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:39
استقلالية على من. حلال علينا حرام عليهم
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3
35 - محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:46
المغرب مصنف دوليا كنظام سلطوي هجين من لدن المنظمات والهيئات المختصة .هو أفضل من السعودية وكوريا الشمالية مثلا وفي نفس مرتبة الجزائر وإيران وزيمبابوي وبعيدا عن دول مثل السينيغال والبرازيل والمكسيك.
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36 - واحد من أولاد الشعب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:46
سينما ومسرحية وفبركة استقلال القضاء ... بدون تعليق ، لكن لا يتهيء لكم أننا حقا مداويخ وأنتم أذكياء ، راكوم غالطين.
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37 - مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:49
الديمقراطية و الحريات و العدالة مجرد شعارات تتغنى بل و تنتشي بها الحكومة .
سيدي الأمور لا تقاس بكثرة الكلام و الشعارات بل الأمور تقاس الآن بمدى رضا المواطن عن العدالة التي تطبق فقط على أولاد الشعب أما من نهبوا هذا الوطن و قاموا بتهجير الشباب و البنات فهم يتمتعون بحق الفيتو و "المتمثل في عفا الله عما سلف .
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38 - باجدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:50
عن أي استقلال للقضاء تتكلمون و الباطرون هو القاضي الأكبر
ارحموا الناس من التفاهات و الله ما عدنا نتحمل هذا النوع من تشقلب في الكلام
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39 - موحند الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:52
وهل تصوير المعتقل الزفزافي شبه عاري من طرف اجهزة الدولة ونشرها في مختلف المواقع من المنجزات المهمة التي حققها المغرب فيما يخص حقوق الانسان? اضافة الى سجنه في زنزانة انفرادية لمدة عام. وما محل العفو عن مغتصب الاطفال كافلان من الاعراب واين حقوق الاطفال وعاءلاتهم وكرامة المغاربة? اغلب نشطاء حراك الريف صرحو في محاضر التحقيق بانهم تعرضو للتعذيب الجسددي والنفسي ولكن الى حد الان لم يتم فتح تحقيق في النازلة من طرف النيابة العامة? وكفى من النفاق العظيم وهذه الحكومة هي المسؤولة الاولى في اصدار هذه الاحكام الجاءرة لانها هي التي اتهمت حراك الريف بالانفصال ونهجت المقاربة القمعية للتعامل معها لان فاقد الشيء لا يعطيه وهذا ما حصل مع حراك زاكورة وجرادة. في الدول التي تحترم نفسها وحقوق المواطنين لا وجود فيها لوزير حقوق الانسان لان المواطنين فعلا لديهم حقوق وواجبات وهم سواسي امام القانون. في المغرب تنعدم العدالة تماما لان القانون يطبق فقط على الفقراء والضعفاء وكل صوت حر يطالب بحقوقه المشروعة ويفضح الفساد والمفسدون. اطلاق سراح خالد اعليوة والعفو عن مغتصب الاطفال كافلان يجسدان انعدام العدالة في المغرب.
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40 - حسبنا الله ونعم الوكيل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:58
كل اسبوع مناصب عليا و40 وزير والعالم الله شحال من مدير وشحال من رئيس مصالح ونواب ومستشارين بالعرام كلهم سكن واثاث مجاني وامتيازات وراتب غليظ حتى الما والضو والاكل والشرب والسفر وسيارات بالشيفور وليصانص فابور وخدمات المدام والاولاد مدفوعة / وتقاعد في الاخير / اتقاضى تقاعد ب 1400 درهم في الشهر بعد خدمة في الوطيفة العمومية ل 20سنة / احيانا لا اجد ثمن الادوية
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41 - مواطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:01
لقد كابدتم الاعتقال حقا فسارعوا الى الافراج عن قوانين دسترة تفعليل الامازيغية الى الوجود و لو انها مجحفة والتي طالتها تعسفات حزبكم وعارضها
الحاقدون وماناصري مزاعم ونافق الذي قال بالامس
القريب انه سيعارض بكل قوة دسترة الامازيغية كما عارض سلفه اسقلال المغرب.
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42 - هشام كولميمة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:03
ما معنى قولك:رفع منسوب الشفافية؟من جهة أخرى يجب عليك الاطلاع على حيثيات الملف لأن "الشعب" هو من "انتخبك" و ليس "أحدا" آخر.شكرا على التفاعل.
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43 - لحسن عبدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:05
باغي اقُل راه مناضل ! يستغلون كل حدث لذواتهم ،
ويمنون على الشعب ويأكاون النعمة ويلعنون الملة ، اشخاص بدون كرزمية ولا وقار ، ولئن مر بالسن اكيد غلط فقط ، اما هؤلاء ناس اصحاب مطالب حقيقية تهميش لا مثيل له حكرة في الحقوق وزيد ليه 20 سنة
وكأن السيسي حل بالمغرب
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44 - متتبع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:11
السلام عليكم و رحمة الله
الأن سوف تتكاثر التعاليق التي سوف تهاجم القضاء و السياسة ، دون الرجوع الى الدلائل و الوقائع. نعم الاكيد ان سبب الاعتقال هو المطالبة بحقوق تضمن ابسط ظروف العيش الكريم للمواطن، و لكن كما يعلم الجميع ان القضية متابعة من طرف عدة منظمات و هيئات دولية، اذن كيف للنيابة و القضاء ان ينتحر باصداره لتلك العقوبات لو لم يكن يتوفر على أدلة دامغة لن يختلف فيها اثنان اذا نشرت امام الرأي العام؟ و طبعا هذا ما سوف يحدث في القريب العاجل بعد اتمام مراحل المحاكمة. الملاحظة الثانية بعيدا عن التعصب بحيث يكفي ان نحتكم لعقولنا، و اريد الاجابة فقط على اسئلة بسيطة: من مول و جهز اكثر من ثلاث مائة الف لافتة تحمل العلم الريفي كنا يسمونه؟ لماذا سكان المنطقة هم الاقل انخراطا بالجيش؟ لماذا لا يقبلون العمل بمصانع السيارات و الكابلاج؟ لماذا لم تظهر تلك المطالب سنوات التهريب؟ اين هي اموال التهريب و كيف لم تستثمر في المغرب بل ذهبت الى دول اوروبية؟ اخيرا اود ان اشير الى انه الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تضامني مع المحتجزين الذين تم غسل ادمغتهم من سكان الريف من طرف ابواق الخارج..
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45 - citizen الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:20
و السي العثمانى فالواقع يقول لك العكس والله لو كان القضاء كما تقول لما نزل الناس الى الشارع فرجاء انكم تخاطبون مغاربة القرن 21 فمثل هذا الكلام لم يعد يصلح حتى تنويم طفل ومابالك بشعب
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