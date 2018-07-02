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كُتّاب وآراء
العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن
في تفاعله مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أنه لا يمكنه الفرح لاعتقال المواطنين، مؤكدا أنه يمنع عن نفسه التدخل في السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة.
وقال العُثماني، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يمكن أن أفرح لسجن مواطن مغربي، كيف وأنا عانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف في ظروف أصعب"، مضيفا أن "من عاش هذه التجربة لا يمكن إلا أن يشعر بمعاناة أي مواطن يعترض للاعتقال".
وأورد العُثماني: "هذا حكم قضائي، والقضاء مستقل.. وممنوع علي دستوريا وقانونيا الحديث عن أحكام القضاء"، وزاد: "القضاء مستقل وفقا لأحدث المعايير الدولية، وهو استقلال حقيقي..لا يشاورني، ولا أشاوره".
وفِي مقابل تأكيد رئيس الحكومة أن "رفع منسوب الشفافية في القضاء مهمة منوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، أوضح أنه "ليس على اطلاع بوقائع الملف وحيثيات القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية"، موردا: "هناك مراحل أخرى للتقاضي لنا أمل فيها، ولكن لا يجب تحطيم السلطة القضائية ومؤسسات الدولة".
من جهة ثانية سجل العثماني أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في المجال الحقوقي والإنساني، مشددا على أهمية جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
"لا ندعي أن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، يقول العثماني، الذي أشار إلى أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لازالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، منتقدا ما وصفها بـ"بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق المغرب".
وخص العثماني في هذا الصدد التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تعتمد حسبه في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة، أو تتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال، منبها إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته "لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات"، موردا بخصوص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أن "الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية، منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأنها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
ماهذا العالم الذي اصبحنا نعيش فيه بغير منطق . هل تحفزون الناس الى ان يدخلوا السجون . وراه كل من دخل السجن سيكون من وجهة نظره مواطنا ومعتقلا ، فكيف ستميزون بين هذا وذاك
الله ياخد فيكوم الحق كاملين.
حتى غرقتوهوم بتهم باطلة عاد جاي تقول القضاء المستقل.
و انا شخصيا غادي نحاسبك امام الله تعالى و والله ما نسامحك.
الله الوطن الملك
انامحبوس وماداير والو و محبوس برا صور
طلقو لينا المعقول را ضاعو اجيال وانا منهم و ما طالب ها تقادو التعليم الصحة العدل
اطلب الله أن لا يكون حر و لا نزيها و لا متغولا عن الشعب كما هو عليه. واجب القضاء أن يقول و يطبق القانون الدستوري و الشرعي المتفق عليه و ليس المتفق عليه من فلان و لا فلان. و الشفافية والنزاهة في التطبيق' نعلم أن في أوروبا التي تقلدونها في السراء و الضراء. القضاء فيها مستقل. أتعلمون أن أكثر حكم على الفقراء ظلما هو القضاء الأوروبي. فكيف يمكن لنا أن نقلد علما به و نترك المواطن ضحية للقضاء و الأغنياء. أكثر ظلما في العالم هو استقلال القضاء و الديمقراطية الوهمية.
حكم على الزفزافي ورفاقه بأحكام قاسية. هل هي في نضركم أحكام قانونية مبنية على مخالفات جنائية أم هي محاكمات سياسية؟ في نضري القضاء المغربي ليس بالنضج الكافي او حتى المصداقية الكافية لتحكيم في هذه المسألة. لازال قضائنا خاضعا لنزوات السياسية والقانون قد يستعمل لتصفيات حسابات. دعونا من الضحك على الذقون.
سيدي الأمور لا تقاس بكثرة الكلام و الشعارات بل الأمور تقاس الآن بمدى رضا المواطن عن العدالة التي تطبق فقط على أولاد الشعب أما من نهبوا هذا الوطن و قاموا بتهجير الشباب و البنات فهم يتمتعون بحق الفيتو و "المتمثل في عفا الله عما سلف .
ارحموا الناس من التفاهات و الله ما عدنا نتحمل هذا النوع من تشقلب في الكلام
الحاقدون وماناصري مزاعم ونافق الذي قال بالامس
القريب انه سيعارض بكل قوة دسترة الامازيغية كما عارض سلفه اسقلال المغرب.
ويمنون على الشعب ويأكاون النعمة ويلعنون الملة ، اشخاص بدون كرزمية ولا وقار ، ولئن مر بالسن اكيد غلط فقط ، اما هؤلاء ناس اصحاب مطالب حقيقية تهميش لا مثيل له حكرة في الحقوق وزيد ليه 20 سنة
وكأن السيسي حل بالمغرب
الأن سوف تتكاثر التعاليق التي سوف تهاجم القضاء و السياسة ، دون الرجوع الى الدلائل و الوقائع. نعم الاكيد ان سبب الاعتقال هو المطالبة بحقوق تضمن ابسط ظروف العيش الكريم للمواطن، و لكن كما يعلم الجميع ان القضية متابعة من طرف عدة منظمات و هيئات دولية، اذن كيف للنيابة و القضاء ان ينتحر باصداره لتلك العقوبات لو لم يكن يتوفر على أدلة دامغة لن يختلف فيها اثنان اذا نشرت امام الرأي العام؟ و طبعا هذا ما سوف يحدث في القريب العاجل بعد اتمام مراحل المحاكمة. الملاحظة الثانية بعيدا عن التعصب بحيث يكفي ان نحتكم لعقولنا، و اريد الاجابة فقط على اسئلة بسيطة: من مول و جهز اكثر من ثلاث مائة الف لافتة تحمل العلم الريفي كنا يسمونه؟ لماذا سكان المنطقة هم الاقل انخراطا بالجيش؟ لماذا لا يقبلون العمل بمصانع السيارات و الكابلاج؟ لماذا لم تظهر تلك المطالب سنوات التهريب؟ اين هي اموال التهريب و كيف لم تستثمر في المغرب بل ذهبت الى دول اوروبية؟ اخيرا اود ان اشير الى انه الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تضامني مع المحتجزين الذين تم غسل ادمغتهم من سكان الريف من طرف ابواق الخارج..