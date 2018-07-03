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الرئيسية | سياسة | أحكام الريف تلاحق الحكومة بالبرلمان .. ومطالب بمصالحة وطنية

أحكام الريف تلاحق الحكومة بالبرلمان .. ومطالب بمصالحة وطنية

أحكام الريف تلاحق الحكومة بالبرلمان .. ومطالب بمصالحة وطنية
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير محيمدات)
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:55

هيمنت الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف على جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، والتي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن "الجلسة تأتي بالتزامن مع الأحكام القضائية في حق مجموعة من المعتقلين، وإثر الصدمة التي أصابتنا وأصابت الرأي العام الوطني جراء الأحكام القاسية والثقيلة"، وزاد: "نؤكد على الاحترام والامتثال الواجب للقائمين على إنفاذ القانون ومساندتنا لرجال ونساء الأمن، ودعم دورهم في الحفاظ في إطار القانون على النظام والاستقرار وحفظ الأموال والممتلكات وحماية أمن المجتمع واستقراره".

وأورد فريق "البيجيدي"، على لسان رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي: "إننا من موقع المسؤولية السياسية ودورنا في تمثيل الأمة لا يمكن أن نتغاضى أو نقصر في التعبير عما يعتمل في مجتمعنا وعن صدمتنا جراء الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة"، معلنا دعم كل المبادرات الهادفة إلى المعالجة المندمجة لهذا الملف بما يضمن المزيد من الثقة في المغرب ومؤسساته وبالأخص في القضاء، وزاد: "أملنا كبير في أن تستثمر كل الإمكانات الدستورية والقانونية والقضائية المتوفرة بما يسمح بطي الملف".

من جانبه اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان البرلماني توفيق ميموني، أن "الأحكام قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته المملكة في المجال الحقوقي"، منبها إلى أن "المغرب ليس في حاجة إلى تكبيل طاقاته، في ما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل".

ونبه فريق "البام" إلى "المسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القسوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني"، موردا أنها "انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية".

وفِي هذا الصدد استنكر الفريق المعارض ما وصفه بـ"التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية"، مشيرا إلى "تقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة".

من جانبه أوضح الفريق الاستقلالي أن الأحكام "كانت قاسية وخلفت نقاشات لدى الرأي العام الوطني والدولي"، داعيا إلى "اعتماد مصالحة حقيقية لطي هذه الصفحة بشكل نهائي وعلاج جروح الماضي وأن تحل التنمية عِوَض التأخر".

وقال الفريق الاستقلالي، على لسان رئيسه نور الدين مضيان: "نحن في حاجة إلى تفعيل مبدأ تحمل المسؤولية، والتي لا يجب أن يتحملها أبناء الريف وغيرهم، لأنهم لم ينتجوا الأزمة"، مبرزا أن "أبناء الريف ضحايا لفشل السياسية الحكومية ومخططاتها، وفشل النموذج التنموي".

أما الفريق الحركي فحمل الحكومة مسؤولية ما وقع في الحسمية بسبب عدم استجابتها لمطالب الساكنة، مضيفا: "يعاب علينا الغياب كمؤسسات للوساطة، سواء أحزابا أو نقابات، وعلينا أن نلعب دورنا..نتفهم الصدمة التي أصيبت بها الأسر نتيجة هذه الأحكام".

إلى ذلك يرى الفريق الاشتراكي أنه "لا يمكن التدخل في القضاء، خصوصا أن الملف مازال أمام المحكمة"، مشددا على أن "المغرب قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان ولم يعد في سنوات الجمر والرصاص".

وفِي مقابل تأكيد رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، أن المغرب بعيد عن الجمر والرصاص، دعا إلى بناء الثقة في المؤسسات ودولة القضاء، مستغربا "كون كثيرين يبحثون عن تعميق الأزمة، وتباكي البعض أمام الكاميرات وفِي الصالونات يقولون كلاما آخر غير الذي يتم ترويجه"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مريض اختلست تعويضاته الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:15
نريد محاسبة مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومحاربة الفساد والاستبداد وبعدها ستأتي المصالحة مع الوطن لوحدها نحن مرضى نعاني واموالنا تبدد في إلفنادق الفخمة اغيثونا ياحكومة راه تفقصنا.
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33
2 - ريفي2 الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:18
الاتحاد الاشتراكي فقد مصداقيته وانحنی للمخزن واصبح لعبۃ يستعملها المخزن كما يشاء.لنكن واقعيين فالاحزاب لا دور لها ولا حول ولا قوۃ لها, استمرارها فقط لتغليط المجتمع الدولي وبالخصوص صندوق النقد الدولي حتی يتسنی لهم القرض كلما ارادوا اما من يحكم فهو الملك . فالموءسسۃ الملكيۃ هي الوحيدۃ التي تمتلك السلطۃ اما الباقي فهم متفرجون فقط.
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34
3 - يحي بوشيخي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:21
ومن يحمي الشعب من مافيا المال والسياسة؟ من يحمي الشعب من النهب والحكرة؟ من يحمي حقوقنا.؟الناس تطالب بالتعليم والصحة والحقوق الآدمية والكرامة الانسانية.هل من يطالب بحقه بسلمية شهد لها العدو قبل الصديق مصيره السجن.كلنا يتذكر البيان المشؤوم للاغلبية لما اعتبرت جراك الريف انفصال وتمرد لتتراجع وتعترف ان المطالب معقولة والحراك سلمي فماذا تغير الان؟يجب الا نستجدي أحدا وليكن لنا وطن يتسع للجميع لا ضيعة للمفسدين
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4 - محماد الليط مول الفول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:25
على هذا الأساس نزاهة القضاء حسب البرلمان أصبحت مثار شكوك...الأحكام صادرة بدون مصداقية... استقلال القضاء أصبح في مهب الريح.. بانتقادات البرلمانيين.. لم أفهم شيءا. وما يدور في الكواليس سواء بالواضح او المرموز . ..........
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5 - رسالة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:32
لا يريد الشعب المغربي مصالحة عرضية حسب الضروف ( انتهاء حقبة ملك وبدء حقبة ملك آخر أو 20 فبراير...) مصالحات لامتصاص غضب الشعب وبعدها تعود دار لقمان إلى حالها. نريد دمقرطة هذا الوطن مبنية على صيانة كرامة المواطن واعتبار طموح وإرادة الشعب .
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6 - Zohair الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:32
النظام المخزني اكل عليه الدهر و شرب لم يعد ينفع مع الشعب المغربي . الشعب لم ينتخب مخازني و لا قاءد و لا باشا و لا عامل ولا حتى وزير الداخلية
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7 - امغار ناريف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:33
كيف للازمي ان يعتبر الاحكام قاسية ورئيسه العثماني يقول استقلال القضاء ولا يحق لاي احد ان يعلق على الا حكام.التي ققرتها المكمة اته تناقض وضرب من التلاعب لا جل استحمار الشعب المغربي المواطن اليوم فقد الثقة في الجميع ولم يعد يقول على احد فكبار المفسدين ينهبون المال العام بالملايير ولا من يحاسبهم.لانهم يقتسمون الكعكة فيما بينهم والمواطنين اذا قالوا اللهم ان هذا لمنكر يحكمون عليهم ب 330 سنة سجنا اللهم اغثنا
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8 - احمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:42
انه البؤس السياسي في ابهى تجلياته كما يقول المتل المغربي طاحت الصومعة علقوا الحجام
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9 - omar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:46
سبحان الله ،كم عمر هذا الكون ؟
شاء القدر أن نعيش في هذا الجزء من الأرض ، و لفترة وجيزة ،
و الله أعلم قد نلتقي أو لا فيما بعد ،
لنبني هذا الوطن ،كل حسب طاقته ، لعله بعمله يخلد إسمه في التاريخ ،
لنبتعد عن الكذب و النفاق والرياء و السرقة والحكرة ،والإحتكار ،
و الجشع ،و الظلم والقهر والإستبداد ،.....
بصغيرنا وكبيرنا ، بِغَنِيِّنا وفقيرنا، بمسؤولينا وكلنا راحلون غداً،
إذن لماذا هذا الجشع ، هذه اللهفة ،هذه المصيبة ،
إسألوا التاريخ :شكون للي داها معاه ؟؟؟؟
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10 - Ahmed الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:49
مازال هناك رجال بمعنى الكلمة لهذا النظام و المخزن اليد التي يقمع بها و يريد تركيع رجال الشمال و لأنه قالوا الحقيقة بصوت عالي ، أما بخصوص الأحزاب و الحكومة اقسم بالله حتى الأطفال أصبحوا يعلمون بأن هؤلاء مجرد خدام لدى النظام وليس الشعب من يظن أن النظام الحاكم لا يعلم معاناة الشعب و موت الشباب في البحر و البطالة و القمع و سياسة التكليخ و من يسرقون أموال الشعب و الحسابات في الابناك الأوربية فهو يعيش في كوكب آخر اتحدى اي أحد يدكر مسؤول واحد كيفما كان تمت محاسبته في المغرب هناك سياسة معروفة جدا تمجيد الحاكم و تلميع صورته تفتح لك أبواب الكريمات و الأوسمة أما من يقول الشعب يريد وووو و تفتح له أبواب القمع و السجون
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11 - الحكومة انفصالية وخائنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:51
من اصدر تهم الخيانة والإنفصال هم دكاكين اغلبية الحكومة وهذا سيبقى للتاريخ.
حكومة تحارب الكادحين لم تحاسب فاسدا من مول الكراطة الى مول ليسانس الى كل الفضائح الفساد التي هزت هذه الحكومة.
اعتقلوا فقط ابناء الشعب بالحسيمة وجرادة وزاكورة حكومة اهانة الشعب عندما قاطعوا بنفس الطريقة والاسلوب ولولا ألطاف الله أمروا بإعتقال الشعب بأكمل بتهمة الخيانة والإضرار بالإقتصاد وفبركة اخبار زائفة كما جاء في بيان الحكومة.

أنقذوا الوطن تطلقوا سراح المعتقلين . يجب محاسبة الحكومة لأنها تغرق الوطن عمدا تزرع الكراهية والتفرقة بين المغاربة وتخلق النعرات والصراعات عبر سياسات الفساد والتفقير و المعتقلات
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12 - صنطيحة السياسة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:54
هادو ماشي ممثلين للأمة ... هادو ممثلين على الأمة

ادا كنتو بنفسكم قلتو أن تقصير المسؤولين هو اللي زاد مشكل الريف

ايوا لاش حبستو المحتجين وخليتو اللي كانو سباب ؟؟؟؟

كما يقول البرلماني المعارض ....( التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية و
لجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية"
"تقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة"
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