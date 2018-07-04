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الرئيسية | سياسة | المغرب ينجح في نزع فتيل ملف الصحراء بمجلس الأمن الإفريقي

المغرب ينجح في نزع فتيل ملف الصحراء بمجلس الأمن الإفريقي

المغرب ينجح في نزع فتيل ملف الصحراء بمجلس الأمن الإفريقي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:00

أولى ثمار انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بدأت تتجسد فعلاً بعد انتهاء القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي؛ فرغم إنشاء آلية جديدة لمتابعة تطورات الأوضاع بالصحراء فإن المملكة استطاعت إطفاء نيران المجلس الإفريقي الذي يعد آخر معاقل جبهة البوليساريو الانفصالية بالمنظمة القارية.

وكان المغرب انتخب في يناير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتأييد 39 صوتا وامتناع 16، بعد عام من عودته إلى المنظمة الإفريقية إثر غياب منذ 1984 احتجاجا على انضمام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

ولأول مرة لم تتضمن التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن أي إشارة إلى قضية الصحراء، وهو ما يُعتبر مكسباً للدبلوماسية المغربية وصفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ومنذ سنوات عمد هذا المجلس إلى إصدار تقارير معادية للصحراء المغربية، مستغلاً في ذلك قضية الثروات الطبيعية وملف حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية والاستفتاء. "لكن المغرب استطاع اليوم بعد حصوله على العضوية أن يضع حدا لاستغلال الجزائر والبوليساريو لهذا الجهاز الذي حاك مؤامرات ودسائس ضدنا"، تقول مصادر مقربة من ملف الصحراء لهسبريس.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أكد في تصريح سابق أن تطورات مهمة حصلت في ملف الصحراء، وهي أن المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والأمن الإفريقي للنزاع على الصحراء من تقرير في أربع صفحات يصدر منذ 10 سنوات، يتحدث عن مواضيع حقوق الإنسان، وتسوية النزاع والمفاوضات، إلى مجرد ثلاث فقرات، و"هو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير".

من جهة ثانية، أشارت مصادرنا إلى أن تشكيلة اللجنة التي أقرها الاتحاد الإفريقي، والتي تضم "الترويكا"، أي الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، والرئيس الحالي، والرئيس المقبل، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، المعهود لها تتبع نقاش الصحراء، "لن تشكل أي مصدر خطر ضد مصالح المغرب، لأن الآلية الجديدة غير موضوعة رهن إشارة شخص واحد".

وتضم "الترويكا" قادة أفارقة من مناطق مختلفة، غالبيتهم على علاقة جيدة مع الرباط، خصوصا الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس الرواندي باول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ أي إن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لا يُمكنه القيام بأي خطوات رسمية بخصوص ملف الصحراء دون توافق جميع أعضاء اللجنة.

ويرى المغرب أن إنشاء اللجنة الإفريقية لتتبع ملف الصحراء، رغم معارضته لها، لن يغير المسار الأممي الذي تمر منه القضية.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الانفصالية، في بيان لها الثلاثاء، أن تقرير رئيس المفوضية الإفريقية حول الصحراء يصب في مصلحتها. وأوردت أن تقرير موسى فكي أكد أن "الاتحاد الإفريقي مدعو إلى تعزيز اندماجه ودخوله في العملية السلمية من أجل البحث عن حل للنزاع من أجل ترقية السلام والأمن والاستقرار بعموم القارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - [email protected] الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:26
Polisario va seguir a perder en UNION ÁFRICA
antes estaba aprovechando la situación del REINO
hoy el Reino muy fuerte en ÁFRICA con trabajo económico grande
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2 - ماسين الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:46
هدا أقل ما يمكن أن تفعله الأمم الإفريقية لأنها تعلم جيدا أن إنضمام بوليزريو كدولة وهمية لها كان بواسطة أموال ليبيا التي بدرها القدافي يمينا و شمالا لمعاكسة المغرب
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3 - محمد.ن الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:52
اوزعم هاد الافارقة تفاكوا مع مشاكيلهم...باش يتلاهو بنا حنا.؟ المشكل فالامم المتحدة .غير الله يحفض اوصافي شي نهار يخرجوا بشي قرار كيما داروها بالسودان. ....الحل الوحيد لهذه القضية هو إعمار المنطقة وترسيخ الديموقراطية..والاستعداد لكل صغيرة وكبيرة .
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7
4 - hamidoo الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:17
الافارقة ليس بامكانهم حل النزاعات اولا لا يؤمنون بالحوار ابسط الخلافات يعتمدون على اشعال الحروب لولا تدخل الغرب والامم المتحدة في القارة الافريقية لحصلت كوارث انسانية لم تقع على مر العصور
تفوق العالم الغربي اساسه الحوار والابداع في حل الاشكاليات عكس الافارقة اجسام بلا عقول الافريقي انسان بدائي لا يواكب تطور الزمان تصلب في مكانه حتى تحول الى جماد
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5 - ملك الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:30
كل ستة أشهر يفتح ملف صحراء في أمم متحدة
ثم يتقلص إلى ثلاثة أشهر ثم تقرير مصير شعب بنفسه بعد استفتاء هناك بعض سكاتات قلبية تقع هنا وهناك خاصة إذا رفض شعب مغربي في صحراء وانضمام الى مملكة
يقع انفجار داخل حكم عند جارة شرقية وربما انقلاب على ملايير التي صرفت على اي شيء .
ويكون عكس عندنا.
الصحراء أوروبية ناتونية لاتينية أفريقية مغاربية
ساتغير انضمة في مغرب عربي وتاريخ بيننا
من لا يحب تعليقي
وسلام عليكم
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