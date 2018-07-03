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الرئيسية | سياسة | ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة

ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة

ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:09

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة لهذا الأسبوع سيتتبع في بدايته، الخميس، عرضا لوزير الشباب والرياضة حول البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2018.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والثالث بإحداث جائزة المقاومة والتحرير.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بباكو في 5 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى دراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:43
منذ سنوات يطرح إشكال كبير لخريجي المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الراغبين في التسجيل في الإجازات المهنية المتاحة لهم، ويتجلى ذلك في قصر مدة التسجيل، أتمنى من المسؤولين عن "المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا" أن يقرروا بأن تستمر فترة التسجيل إلى غاية 15 شتنبر من كل سنة.
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2 - اللوز عزوز الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:54
الحكومة التي تتزعمها العدالة والتنمية لكم واسع الرأي في تقييم مستواها خاصة بفكر كوادرها ... انتهى الكلام.
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3 - حسن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:09
الا زال اعضاء المقاومه لم يموتوا بعد انه طريقه اخرى للريع كفى عن اي جيس التحربر او اعضاء المقاومه تتحدثون كفى من نهب المال العام
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