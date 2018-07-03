ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة

هسبريس من الرباط

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة لهذا الأسبوع سيتتبع في بدايته، الخميس، عرضا لوزير الشباب والرياضة حول البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2018.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والثالث بإحداث جائزة المقاومة والتحرير.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بباكو في 5 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى دراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.