"الاستقلال" يطالب الحكومة بتقويم حملة المقاطعة وأحكام الريف

هسبريس - يوسف لخضر

قال حزب الاستقلال، المنتمي إلى صفوف المعارضة، إن التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية من حملة المقاطعة إلى الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي الريف تفرض على الحكومة وضع إستراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع بالمغرب.

وغالباً ما يُستعمل مفهوم التقويم الشامل في مجال التربية والتعليم، حيث تهدف هذه السياسة إلى تطوير وتحسين المعارف والمهارات عبر اعتماد حلول جديدة تعالج المشاكل والمعيقات التي يتم تشخيصها.

أما التقويم الهيكلي، الذي سبق أن خضع له المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، بتوجيه من المؤسسات المالية الدولية، فكان يعني استرجاع التوازنات الماكرو اقتصادية عبر التحكم في الطلب الداخلي، والرفع من مستوى التوفير المحلي وترشيد الموارد وإعادة هيكلة القطاع العام.

وأشار حزب الاستقلال، عقب اجتماع قيادته الثلاثاء، إلى أن إستراتيجية التقويم الشامل ستكون "كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة".

ويرى الحزب أن "الظرفية الراهنة بتعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية تقتضي، اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل إستراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع".

ويؤكد الحزب أن الإستراتيجية ستمكن من "تأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي الذي اختارته بلادنا بقيادة الملك".

وهاجم حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني، معتبراً أنها "تراهن على منطق التسويف"، وقال إنها "تصر على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها والشروع في تطبيقها الآن ودون أي تأخير في الاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية ملحة للمواطنين والفاعلين".

واعتبرت قيادة "حزب الميزان" أن الحكومة "تخطئ موعداً آخر في الإنصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية؛ وهي المنابع التي تغذي مشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي".

وكان الحزب، الذي يتوفر على ثالث أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بعث مذكرة إلى رئيس الحكومة يطالب من خلالها بتعديل قانون المالية الحالي بهدف رفع أجور الموظفين وإحداث مناصب شغل جديدة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

لكن حكومة سعد الدين العثماني لا تتجه إلى تبني طلب حزب الاستقلال، فرغم استقبالها قيادة الحزب قبل أيام، فهي تعتبر أن تعديل قانون مالية السنة الجارية غير مجد، خصوصاً مع قُرب بدء مسطرة الإعداد لمشروع قانون السنة المقبلة على بعد أشهر قليلة.

وتأتي مطالب حزب الاستقلال في ظل ما خلفته الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف من استنكار لدى الهيئات الحقوقية والسياسية، إذ بلغت في مجموعها 300 سنة، إضافة إلى ما خلفته حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية وما رافقها من تخوف من تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمملكة.