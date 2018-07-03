"الأحرار" ينفي تعليق أخنوش على أحكام الريف

هسبريس من الرباط

نفى حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل قاطع، ما وصفها الادعاءات التي صدرت عن أحد المنابر الإعلامية بخصوص تعليق رئيس الحزب عزيز أخنوش على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، معتبرا أن لا أساس لصحة الأخبار التي نقلها الموقع المذكور في إحدى مقالاته.

وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ توضيحي له توصلت هسبريس بنسخة منه، على أن الموقف الرسمي والوحيد الذي عبر عنه الحزب، كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع الماضي.