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كُتّاب وآراء
بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار
لم يتوان حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في شن هجوم لاذع على خصمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، حيث وصفه بـ"الشعبوي وصاحب الهضرة الخاوية".
وأكد بنشماش، الذي كان يتحدث مساء أمس الخميس في لقاء داخلي مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه بجهة الدار البيضاء سطات عقد بمدينة برشيد، أن السنوات الخمس الماضية في عهد بنكيران دون تسميته "كانت خمس سنوات عجاف، كانت فيها الهضرة الخاوية والشعبوية، وكانت مثل جامع لفنا".
وشدد رئيس مجلس المستشارين، الذي كان مرفوقا بكل من العربي المحرشي وصلاح الدين أبو الغالي وأحمد بريجة، على أنه "على الأرض أهدرنا الكثير من الفرص، لذا يجب أن نقول إن الشعبوية أضرت كثيرا ببلادنا".
ودعا الأمين العام الجديد لحزب "الجرار"، الذي يقوم هذه الأيام بجولات مكوكية بجهات المملكة للتواصل مع أعضائه، إلى "إعادة تأهيل خطابنا السياسي بعيدا عن الشعبوية؛ لأنه لم يعد مسموحا ترك الحكومة ترهن إمكانات البلد".
ولفت المتحدث نفسه، في كلمته التوجيهية وهو يشن هجوما على المرحلتين السابقة والحالية، إلى أن "الاستثمار في البلد قد توقف، ومستوى الثقة تبدد، وما عشناه سابقا قد أضر بفرص الاستثمار"، مشيرا إلى أن "هذا العجز الواضح للحكومة أصبح يرهن البلد".
وعاد زعيم "البام" إلى ما أسماه "الغموض الذي عاشته الطبقة السياسية"، حيث أكد أنه "عشنا حالة ضبابية، وتركنا المنتخبين لوحدهم يواجهون مصيرهم دون أن يقف الحزب بجانبهم وينصت لهم ويأخذ بيدهم ويحل مشاكلكم".
وأردف بنشماش كلامه الذي فهم منه أنه يتحدث عن الفترة التي بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار يتحرك بقوة بعد صعود رئيسه الجديد عزيز أخنوش، قائلا "هذا الغموض كانت الطبقة السياسية في البلد غالبيتها تعيشه، ودخلت قاعة انتظار كبرى ولا يعرفون القادم، وبالرغم من ذلك أسجل أن عددا كبيرا من منتخبي الحزب بقوا متشبثين به ويترجون خيرا فيه".
وبعد أن تحدث على الضربات التي تلقاها الأصالة والمعاصرة من لدن خصومه السياسيين، أكد أن "الأحزاب واكلة لعصا، ولكن حزبنا له إمكانية أن يتقوى عبر المساهمة القوية في مناعة بلادنا ضد التحديات التي تواجهها".
من جهتهم، أكد أعضاء الحزب، في كلماتهم، على توحيد الصف وإعادة الاعتبار للمناضلين والمناضلات؛ فقد أكد صلاح أبو الغالي، المنسق الجهوي بالدار البيضاء سطات، على ضرورة تقييم المرحلة، والعمل على التصور الذي تقدم به بنشماش.
وأشار المتحدث نفسه إلى الخطوط العريضة التي تضمنها التصور الذي أعده بنشماش، مؤكدا على وجوب رص الصفوف وخدمة المواطنين لاحتلال مراتب متقدمة على غرار ما تم تحقيقه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وتحدّث أعضاء المجلس الوطني ورؤساء جماعات أمام الأمين العام الجديد للحزب عن المشاكل التنظيمية، داعين إياه إلى التسريع في إخراجها إلى الوجود، ومنح الفرصة للشباب وعدم الإبقاء على الوجوه نفسها التي تحتكر التدبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
انتها الكلام اني لا اقلق لاحد
au moins lui ces enfants, n'insultent pas des citoyens n utilisent pas leurs connaissances pour les mettres en prison .
بنكيران تم إعفاؤه من طرف عاهل البلاد، وتم إقصاؤه من طرف حزبه،وتصح فيه عبارة لأحد الوزراء السابقين بفرنسا والتي تقول : Il ne faut pas frapper quelqu'un à terre.
على الأحزاب أم تتنافس في ما يخدم الشعب، وليس في ما يحرك الجراح ويخدش العاطفة.
Vous savez très bien pourquoi parce que votre parti est le rejeton de ce mode de gouvernement...
Le PJD a lui été utilisé par le pouvoir pour essayer de vous mettre sur orbite et pour l'affaiblir en même temps ! Mais ça ne réussit pas à tous les coups alors il vous garde en soutien au RNI que les manipulateurs du makhzen voudraient remettre en selle.
Nous savons d'où vous venez et quelle est votre stratégie cachée alors vous pourriez vous habiller d'une toile rouge embellie d'un marteau et d'une faucille ou avoir un âne en emblème comme les démocrates des Etats-Unis rien n'y changera. la participation démocratique est entrain de changer de nature et le système qui vous a créés ne peut plus influencer l'environnement pour vous déposer d'un coup de baguette magique sur le somment de l'échiquier politique. le boycott est passé par là.
طلب للمغاربة ان يلزموا بيوتهم ويقاطعوا الانتخابات لانها تاتي بمثل هؤلاء ممن ليس فيهم خير.
المهم ان محترفي السياسة رصيدهم البنكي عامر والمغقلين الذين يثقون فيهم وفي وعودهم ان كان لهم رصيد بنكي فهو خاوي
مولفين الخبز واتاي .زعما انا ولد الطبقة الشعبية . اما اللقاءات الصحفية الجادة فكان يتهرب منها لانها غادي تفرشو وملي كان كيعقدها كان لا يترك المجال للصحافيين وكان كيغوفل عليهم بالصراخ والاحاديث الدينية والكل يذكر ماذا فعل ب كلحسن في دوزيم
كفى من الاسلوب الفني و المجازى لستر العيوب و الوعود
كلكم تنهجون نفس المنهج كثرة الكلام و انعدام العمل
تعملون من اجل المصلحة الخاصة
قلناها و سنكررها هل يمكن لأحدكم أن يدلي بما يفيذ أنه صرح لمديرية الضرائب بجميع مداخله السنوية من أجل إخضاعها للضريبة العامة على الدخل كما ينص على ذلك القانون.
أليست للشعبوي الذي تتحدثون عنه مداخل صافية من مدرسة حرة كان يمتلكها ومداخل صافية من راتبه و ربما مداخل أخرى لا نعرفها.
و إن كان ذلك صحيحا فٱسألوه إن كان يعرف تحرير إقراره بالدخل و هو ليس مكتوبا بالإنجليزية و لا يفصله ممن وكل إليهم إعادة توزيع الثروة إلا زنقة واحدة.
وراه الناس جايعين و ٱنتما واكلين طالعين و واكلين هابطين على حساب الشعب ياسادة إلى بغيتوا تعيقوا يا أصحاب الهدرة.
بنكيران بعت الاحزاب الي بيت الانعاش ليموتوا......
programme Mr Benchemass ? ils sont où vos
? experts
Il n'est plus d'actualité où il suffisait de changer de visage pour tromper les électeurs. C'est la ligne directive des partis qui est analysée , scrutée et décortiquée. Aucun programme, l'incompétence à tous les niveaux est compensée par des manigances tous azimuts . Vous êtes par contre un grand symbole, celui représentant tous les partis et toutes les organisations structurées : votre seule visée c'est le pouvoir, les détournements et le trafic d'influence.