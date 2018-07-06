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الرئيسية | سياسة | بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار

بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار

بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:00

لم يتوان حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في شن هجوم لاذع على خصمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، حيث وصفه بـ"الشعبوي وصاحب الهضرة الخاوية".

وأكد بنشماش، الذي كان يتحدث مساء أمس الخميس في لقاء داخلي مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه بجهة الدار البيضاء سطات عقد بمدينة برشيد، أن السنوات الخمس الماضية في عهد بنكيران دون تسميته "كانت خمس سنوات عجاف، كانت فيها الهضرة الخاوية والشعبوية، وكانت مثل جامع لفنا".

وشدد رئيس مجلس المستشارين، الذي كان مرفوقا بكل من العربي المحرشي وصلاح الدين أبو الغالي وأحمد بريجة، على أنه "على الأرض أهدرنا الكثير من الفرص، لذا يجب أن نقول إن الشعبوية أضرت كثيرا ببلادنا".

ودعا الأمين العام الجديد لحزب "الجرار"، الذي يقوم هذه الأيام بجولات مكوكية بجهات المملكة للتواصل مع أعضائه، إلى "إعادة تأهيل خطابنا السياسي بعيدا عن الشعبوية؛ لأنه لم يعد مسموحا ترك الحكومة ترهن إمكانات البلد".

ولفت المتحدث نفسه، في كلمته التوجيهية وهو يشن هجوما على المرحلتين السابقة والحالية، إلى أن "الاستثمار في البلد قد توقف، ومستوى الثقة تبدد، وما عشناه سابقا قد أضر بفرص الاستثمار"، مشيرا إلى أن "هذا العجز الواضح للحكومة أصبح يرهن البلد".

وعاد زعيم "البام" إلى ما أسماه "الغموض الذي عاشته الطبقة السياسية"، حيث أكد أنه "عشنا حالة ضبابية، وتركنا المنتخبين لوحدهم يواجهون مصيرهم دون أن يقف الحزب بجانبهم وينصت لهم ويأخذ بيدهم ويحل مشاكلكم".

وأردف بنشماش كلامه الذي فهم منه أنه يتحدث عن الفترة التي بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار يتحرك بقوة بعد صعود رئيسه الجديد عزيز أخنوش، قائلا "هذا الغموض كانت الطبقة السياسية في البلد غالبيتها تعيشه، ودخلت قاعة انتظار كبرى ولا يعرفون القادم، وبالرغم من ذلك أسجل أن عددا كبيرا من منتخبي الحزب بقوا متشبثين به ويترجون خيرا فيه".

وبعد أن تحدث على الضربات التي تلقاها الأصالة والمعاصرة من لدن خصومه السياسيين، أكد أن "الأحزاب واكلة لعصا، ولكن حزبنا له إمكانية أن يتقوى عبر المساهمة القوية في مناعة بلادنا ضد التحديات التي تواجهها".

من جهتهم، أكد أعضاء الحزب، في كلماتهم، على توحيد الصف وإعادة الاعتبار للمناضلين والمناضلات؛ فقد أكد صلاح أبو الغالي، المنسق الجهوي بالدار البيضاء سطات، على ضرورة تقييم المرحلة، والعمل على التصور الذي تقدم به بنشماش.

وأشار المتحدث نفسه إلى الخطوط العريضة التي تضمنها التصور الذي أعده بنشماش، مؤكدا على وجوب رص الصفوف وخدمة المواطنين لاحتلال مراتب متقدمة على غرار ما تم تحقيقه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

وتحدّث أعضاء المجلس الوطني ورؤساء جماعات أمام الأمين العام الجديد للحزب عن المشاكل التنظيمية، داعين إياه إلى التسريع في إخراجها إلى الوجود، ومنح الفرصة للشباب وعدم الإبقاء على الوجوه نفسها التي تحتكر التدبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Hooollandddddddssss الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:09
بنكيران احابه الله بشعبوية كبيرة ان هو ابر للنس بما ميزه الله كان له الجزاء وان اساء الي عباد الله فله العقاب من خالقه اما امثالك فهم يدرون ولا ينفعون
انتها الكلام اني لا اقلق لاحد
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50
2 - الثقة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:13
أنا لست متحزبا ولكن الحق يقال أن فعلا بن كيران أضر بالفقراء و تركنا في الجحيم بينما هو الآن ينعم بعيشة هنية. يجب إعادة النظر في جميع قراراته و بلاغاته التي تركها كمرجع للعثماني. لقد جعلنا نفقد الأمل و الثقة في وطننا .
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-4
3 - Mohsin الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:17
سبحان الله بن كيران سكن ليهم في الدم. زما انت كتقل الهدرة العامرة . وسير الله اغفرليك.واش نسيت الزيادات للمستشارين والسيارات الفخمة ..ووو. حنا ما نسينا.
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71
4 - zakia الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:17
قاليك بنكيران ؟ بعدا تقدر عليه أنتا؟وما قدرش عليه صاحبك العماري رغم كل الدعم الذي تلقاه من الدولة والخارج و الأحزاب و الإرهاب الإماراتي الذي استهدف باها، عاد غدي تقدرلوا أنت ؟؟ أوا وجد راسكم لشي مهرجان خطابي لبنكيران وغدي تسمع لي يرضيك و لي مايرضيكش.
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39
5 - للاسف الشديد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:20
مازال حزب الجرار يتمسك بخيوط اوهن من خيوط العنكبوت.الشعبوية انتم من تنادون بها تركبون على ماسي الناس ما حصل في الريف بسببكم ولازلتم تتبجعون انتم من يصنع الازمات لا تنسوا ان النقابات منكم و هم من يحبط اي اصلاح بذريعة مصلحة الوطن و مصلحة الشعب.اتركوا العدالة و التنمية تعمل مادمتم نتعاون الاخرين فانكم تنسون انفسكم يا للعار احزاب مثل اطياف تعيش على ماسي الناس يجب ان تكون شجاعتكم واضحة ليس الطعن في الظهر.بنكيران هو الوحيد الذي كان يفهم خلفياتكم الهدامة لكل الإصلاحات
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51
6 - مغربي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:20
أننا نتألم لحال احزابنا والعجيب والذي يزيد الألم أنهم يعتقدون ات المرض يكمن في الخطاب لا سيدي بن كيران بشعبويته نبه الشعب المغربي وغالبيته العظمى التي ما كانت تفقه شيءا في لغتكم الخشبية ..وغاضكم ات الناس أصبحوا يفهمون ما يروج وما يقع فمرحبا بالإنجازات التي لغة وخطاب...
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40
7 - زرويل الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:22
الكل في الهوا سوا بحكم الماضي ومقاطعة الشعب المغربي للانتخابات المقبلة إن تمت بشروط فسوف تتغير السياسة العامة للدولة من السئء إلى الأحسن.
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27
8 - madani الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:25
Mr bechmass vous faîtes que parler vous aussi,autant et même plus que BENKIRAN .
au moins lui ces enfants, n'insultent pas des citoyens n utilisent pas leurs connaissances pour les mettres en prison .
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25
9 - اسلام الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:27
ا سي بن شماس لا يخفى عليك ان نسبة الامية والجهل في المغرب نسبة لا يستهان بها. فشعبوية بنكيران تقربوا اكثر للمواطن اما فيما يخص الاحزاب واكلة لعصا. هذا ساهموا فيه الشفارة لكبار اللي نهبوا خيرات البلاد. يجب الشفافية والوضوح اكثر للاحزاب !
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18
10 - عبدالهادي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:27
هلك الموظفين ..التقاعد..التعاقد..لا زيادة في الأجور. .تجميد الحوار الاجتماعي. .تحرير المحروقات. .إفساد صندوق المقاصة. .خدم بنتو فالبرلمان. .2منح لولدو ..عفا الله عما سلف لناهبي المال العام ..راحنا ما مسامحين ليك يا بن كيران فهاد النهار الجمعة إلى يوم يبعثون
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-10
11 - صلاح الدين الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:29
انت لا تختلف عنه في شيء هدفكم واحد وهمكم هو تقاسم خيرات البلاد بينكم. كل قراراتكم مجحفة وتزيدكم غنى. أفقرتم هذا الشعب ونهبتم رزقه. نباحكم غير بريء فيه خبث ونفاق وقهر وتسلط.
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19
12 - م المصطفى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:32
رئيس مصلحة إدارية عقد أول اجتماع مع الموظفين، وفتح باب النقاش، فاطلق أحد الموظفين لسانه للعنان واخذ يأكل لحم الرئيس السابق بالنقد اللاذغ. فأجابه الرئيس الجديد بعبارة مهمة : نحن اولا اليوم. معناه أننا فتحنا صفحة جديدة، وبالتالي عليكم اختيار الهجر الجميل بدل النقد الهدام. وأضاف عبارة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها : نحن أصدقاء حتى يحصل العكس.
بنكيران تم إعفاؤه من طرف عاهل البلاد، وتم إقصاؤه من طرف حزبه،وتصح فيه عبارة لأحد الوزراء السابقين بفرنسا والتي تقول : Il ne faut pas frapper quelqu'un à terre.
على الأحزاب أم تتنافس في ما يخدم الشعب، وليس في ما يحرك الجراح ويخدش العاطفة.
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12
13 - مدوخ مجهول ومقاطع الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:33
ليس في القنافذ املس كلكم همكم غير مصالحكم الشخصية اما الشعب غير قطيع في نظركم وما صالحش غير للتصويت. صحيح بن زيدان ضحك على الشعب لكن الان هاد الشعب الالمدوخ الخاءن والمجهول عاق وفاق.... مقاطع الانتخابات الى الابد لانكم كلكم خونة منافقين.
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3
14 - الظاهري الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:33
الشعبوية هي هذا الخطاب بنكران اختاره الشعب واعاد الثقة فيه ولم يجد الدعم الا من الشعب والان بنكران يتفرج عليكم معنا فارونا ماانثم صانعون
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12
15 - بدون الحسين الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:33
حزب البام حزب يحارب الاسلاميين في المغرب بتمويل سعودي اماراتي لكنهم لن يفلحوا ! فمحاربة الحق تنتهي بالفشل كما حصل في بلدان عدة
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12
16 - كونيتو.كاوكي. الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:34
لو كان في الحكومة لرد لك الصاع صاعين.ولسمعت منه مايرضيك ويرضي حزبك.بالنسبة لي انااللي اختاركم بحال الى اختار الموت شنقا او الرصاص .انتم وجهان لدرهم واحد فالصو
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7
17 - bernoussi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:34
C'est surtout la façon dont votre parti a été créé comme auparavant celle dont a été créé le RNI qui sont dommageables pour la démocratie dans ce pays.
Vous savez très bien pourquoi parce que votre parti est le rejeton de ce mode de gouvernement...
Le PJD a lui été utilisé par le pouvoir pour essayer de vous mettre sur orbite et pour l'affaiblir en même temps ! Mais ça ne réussit pas à tous les coups alors il vous garde en soutien au RNI que les manipulateurs du makhzen voudraient remettre en selle.
Nous savons d'où vous venez et quelle est votre stratégie cachée alors vous pourriez vous habiller d'une toile rouge embellie d'un marteau et d'une faucille ou avoir un âne en emblème comme les démocrates des Etats-Unis rien n'y changera. la participation démocratique est entrain de changer de nature et le système qui vous a créés ne peut plus influencer l'environnement pour vous déposer d'un coup de baguette magique sur le somment de l'échiquier politique. le boycott est passé par là.
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9
18 - Hamid الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:37
الله اجعلني انتيق...راكم كيف كيف وقد خبرناكم فلا تنابزوا بينكم فكلكم سواء .قال النبي عليه الصلاة والسلام «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا» اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
طلب للمغاربة ان يلزموا بيوتهم ويقاطعوا الانتخابات لانها تاتي بمثل هؤلاء ممن ليس فيهم خير.
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7
19 - بامو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:37
كلكم سواسية و المداويخ عاقو بكوم منذ زمان و مللوا من أكاذيبكم و أنتم سبحان الله لا تستحيون و بن كيران و حزبه لم يكن الا آخر قشة تمسك بها الغريق لعل و عسى و لهذا لا يمكن لأحد توقع سيناريو المنتخبات المقبلة ستكون في نظري المتواضع كارثية منرحيث نسبة المشاركة
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5
20 - سمير الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:37
اغلبية رؤساء الاحزاب غير كفؤ بعيدين كل البعد عن خذمة البلد المغرب مازال متاخرا في كل المجالات سؤال اطرحه هؤلاء المسؤولين اليس لهم غيرة على بلدهم عندما يزورون بلدان اخرى بما تنعم به تلك البلدان من تقذم و ازدهار في جعبتهم فقط الخطابات الرنانة والمشروعات الوهمية
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4
21 - جمال الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:39
هجوم لاذع على خصمه ؟ بنكيران تقاعد وصار من الماضي فأين هو الخصم
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4
22 - **LEMBIRIKOVICH** الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:40
الانسان المغربي عندما يتعدى الستين سنة من عمره لا يمكنه ان يتكلم عن اي شيء اخر سوى عن الماضي. اما في دول اخرى تجد هذا الانسان يبحث عن طرق جديدة و ابتكارات خلاقة لحل المشاكل و رسم سياسات اقتصادية فعالة من اجل الرقي بالبلاد و العباد الى مستوى ارقى و مستقبل زاهر. اما السيد بنشماس فليس له لا برنامج اقتصادي فعال يمكنه من الرقي بالبلاد كما يريده صاحب الجلالة و لا رؤيا واضحة لزرع بصيص الامل في صفوف الشباب العاطل و الذي يتكاثر يوما عن يوم مما يجعل الناس تعتزل السياسة و السياسيين. طموحات المغاربة كثيرة و كبيرة و مستلزمات الحياة من بنية تحتية ناقصة و منعدمة في كثير من المناطق . و هؤلاء الساسة الجدد لا يجدون على ما يتكلمون سوى انتقاذ الاخرين دون تقديم برامج اقتصادية بديلة و ناجعة. ابانتقاذ الاشخاص سيتقدم المغرب و نجد الحلول لمشاكلنا الكثيرة.???
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3
23 - موا الخير الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:43
اذكروا امواتكم بالخير أرني ماذا فعلتم انتم
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4
24 - Elbejaadi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:43
Comment Elmakhzen a réussi à manipuler les marocains c'est très fort,le peuple marocain d'aujourd'hui n'a pas changé de celui qui a vu le sultan sur le croissant de la lune.La moitié des marocains répètent que Benkirane est mauvais sans aucun argument juste pour suivre le mouvement le peuple marocains ressemble à des gnous il suit bêtement vous voulez une preuve pourquoi la majorité des marocains enlèvent la mousse au café au lait??80% ne le savent pas c'est exactement l'histoire de Benkirane 80%le détestent sans raison ou bien pour répéter ce que les autres disent
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5
25 - Amazigh الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:44
بعد بنكيران لكل ما للرجل من محاسن = اطهل في الارامل٠ ونقائص = اخلا جيوب المغاربة بالزيادة في المحروقات٠ يعني هدم عمارات لكي يبني كوخ٠ مع ذلك فالرجل خرج من الحكومة مرفوع الراس٠وليس كالذين قبلوا التحالف حتى مع الشيطان من اجل السلطة٠
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5
26 - ملاحظ الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:50
الهضرة بدون عمل لاتفيد سواء كانت عامرة او خاوية وكما يقول المثل الدارجي الهضرة ماتشري ليك خضرة
المهم ان محترفي السياسة رصيدهم البنكي عامر والمغقلين الذين يثقون فيهم وفي وعودهم ان كان لهم رصيد بنكي فهو خاوي
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3
27 - متابع الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:51
اتعجب ممن يدافعون عن بنكيران . السيد فشل فسلا ذريعا على جميع المستويات .على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي على مستوى التسيير اما على المستوى الشعبي فلم يكن يتقن الا ذالك .ا ذكر في بعض خطاباته في فترة الحملة الانتخابية يقول: حنا
مولفين الخبز واتاي .زعما انا ولد الطبقة الشعبية . اما اللقاءات الصحفية الجادة فكان يتهرب منها لانها غادي تفرشو وملي كان كيعقدها كان لا يترك المجال للصحافيين وكان كيغوفل عليهم بالصراخ والاحاديث الدينية والكل يذكر ماذا فعل ب كلحسن في دوزيم
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-1
28 - saadoudi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:51
البساطة و الشعبوية و سيلة لمساعدة المواطن الامي العادى لفهم الخطاب السياسى
كفى من الاسلوب الفني و المجازى لستر العيوب و الوعود
كلكم تنهجون نفس المنهج كثرة الكلام و انعدام العمل
تعملون من اجل المصلحة الخاصة
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2
29 - سعيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:58
راي صاءب 100 %. المغاربة اعزيز اعليهوم لفراجة ...شيء عادي. او مادام المسرح الكبير بالدارالبيضاء باقي ماوجدش والمسرحيون باقي ماسالاوش الدراسة في الجامعات اغتنم الفرصة بن كيران وانجح في خداعهم ولكن كما يقال يمكن تخدع 10 % من المنتخبين ولكن لايمكن ان تخدع كل الناس كل الزمان
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1
30 - l'expert retraite bénévole الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:59
"الشعبوي وصاحب الهضرة الخاوية" هذه هي خلاصة القول من الخبير الأمين.
قلناها و سنكررها هل يمكن لأحدكم أن يدلي بما يفيذ أنه صرح لمديرية الضرائب بجميع مداخله السنوية من أجل إخضاعها للضريبة العامة على الدخل كما ينص على ذلك القانون.

أليست للشعبوي الذي تتحدثون عنه مداخل صافية من مدرسة حرة كان يمتلكها ومداخل صافية من راتبه و ربما مداخل أخرى لا نعرفها.

و إن كان ذلك صحيحا فٱسألوه إن كان يعرف تحرير إقراره بالدخل و هو ليس مكتوبا بالإنجليزية و لا يفصله ممن وكل إليهم إعادة توزيع الثروة إلا زنقة واحدة.

وراه الناس جايعين و ٱنتما واكلين طالعين و واكلين هابطين على حساب الشعب ياسادة إلى بغيتوا تعيقوا يا أصحاب الهدرة.
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1
31 - محمد ب حمو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:00
فعلا ياخي لقد اضر السي بنكيران بشعبويته البلاد والعباد ولولا لطف الله لكانت كارثة فانا لست ضد العدالة لإن فيها اطر تتحق كل الإحترام والتقدير ولكن الخطابات المميعة للسي بنكيران وتدخلاته الإرتجالية ومسرحياته الحمقاء لا ترقى ان تكون لرجل سياسي فهو فقط رجل لايستحيي ويقول مايشاء
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-1
32 - مواطن حر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:01
الحق يقال وانا لست متحزبا ان لبنكيران شعبية لم تشهدها الساحة السياسية من قبل ولامن بعد...بنكيران لم يكن من لصوص المال العام وكلامه كان موزون وفي الصميم يفهمه الشعب ويثق به ...لان الشعب يعرف الصالح من الطالح...وحشيان الهضرة كيوجهها للناس اللي يستاهلوها بدون خوف او تملق...بزاف عليكم هذاك الراجل وامثاله مثل اليوسفي والمهدي بنبركة واللاءحة طويلة
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0
33 - انطاكي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:04
التحكم هو الدي اضر بالعباد، و بالوطن. اما شعبوية بنكيران ففضحت و عرت المستور، و كدالك اضهرت ان الاحزاب المغربية فارغة مرتزقة، حيت انه حميع اعضاء الاحزاب باختلاف اتجاهاتها يستفيدون من اقتصاد الريع، فامتلكوا مئات الهكتارات الفلاحية و الرمال و الكرانيت و المادونيات و الوضايف.........هلج......
بنكيران بعت الاحزاب الي بيت الانعاش ليموتوا......
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-2
34 - حسن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:04
بنكران رجل دولة لو ترك يعمل لاصبح المغرب بلدا متقدما اما احزاب السلطة فهم لا يمثلون الشعب لا من قريب او بعيد فهم عبارة عن خليط من المنتفعيين خدام الدولة و سراق المال العام و اصحاب الريع و مهربي الاموال نحو الخارج و تجار المخدرات و الولاء للوطن مقابل امتيزات و حصانة لا علاقة لهم بالمغرب و شؤون المغاربة يدمرون الشباب بالمخدرات ويقفون حجر عثرة امام العيش الكريم للمواطنيين يقدون المغرب الى الهاوية يريدون ان يطبقوا ديكتاتورية السيسي في المغرب فتح السجون لكل من يفضحهم كما فعلوا مع الريف و جرادة لا يفقهون شيئا في السياسة بل يتكلمون حين يطلب منهم التحكم دالك و ينتظرون ان يحصلوا على بقعة ارضية خدام الدولة او امتياز الريع مقابل خدماتهم المشبوهة
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2
35 - molahed الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:13
السید بنشماش این هی سحب التقة من الحکومة التی تکلمت عنها فی اواخر الشهر اماضی عبرت شبر وبرکت حداه مجرد خروج بخزعبیلات مره مره الشعب صار لایهتم بکلام الاحزاب اصحاب الدکاکین الانتخابیه طلعتوا لینا فی روسنا انتم یصحبلکم ان الشعب مغفل ولکن العکس 2018هی الفیصل بین الماضی والمستقبل فی ما یخص الانتخابات والکوطا والاٸحه اللهم التکنوقراط اولا الاحزاب التی لایهمها الا المقاعد والاستوزار بای ثمن وتقول وندوزوا هذه خمس سنوات والمغاربه کینساو افرج الله ولکن هیهات اننا لکم بالمرصاد انشاء الله سنحاسبکم من خلال صنادیق الاقتراع علی ماعانیناه من فقر وبطاله وقهر بالمستشفیات وجمیع الادارات وانتم کانکم اموات لاتسمعون ولاتبصرون همکم الوحید هو مصالحکم من تقاعد للبرلمانین ومصالح لا نعلم نحن بها اما بنکیران بارکا علیه سیکون حسابه امام الله عسیر علی ماسنه من تحریر للاسعار ورفع الدعم والتقاعد وتفقیر الفقیر واغناء الغنی وجمیع قرارته التی انهکتنا وجعلتنا نکره الانتخابات والمنتخبین
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0
36 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:16
كلام صائب. انا لست متحزب و لكن الحقيقية ان حكومة بنكيران كانت اسواء .وزراء تنقصهم التجربة و الحنكة السياسية.وزراء يتقنون فقط الخطابات الخاوية.
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-2
37 - bernoussi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:21
Mr Benchemass; regardez les partis nouvellement élus en Europe, LREM en France sont entrain de mettre n application un programme connu à l'avance et exposé aux électeurs français, en Italie dernièrement pareil même si c'est un programme de nationalistes, en Autriche la même chose même si c'est une alliance d'extrême droite, en Espagne notre voisin sur l'autre rive de la méditerranée , l'Angleterre avec leur brexit ...quel est votre
programme Mr Benchemass ? ils sont où vos
? experts
Il n'est plus d'actualité où il suffisait de changer de visage pour tromper les électeurs. C'est la ligne directive des partis qui est analysée , scrutée et décortiquée. Aucun programme, l'incompétence à tous les niveaux est compensée par des manigances tous azimuts . Vous êtes par contre un grand symbole, celui représentant tous les partis et toutes les organisations structurées : votre seule visée c'est le pouvoir, les détournements et le trafic d'influence.
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1
38 - mostapha الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:23
في نضري ليس كدلك.ﻻكن صراحته هي من وضعت اﻻحزاب في المحك.
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